Apagón, multas y seguros: clientes pagan por errores del Coordinador Eléctrico en su cuenta de luz

Presentado por:





¡Buenas y feliz jueves! Tasas, tarifas y tensión: la calma antes de la tormenta. Y la tormenta es que estamos a 24 horas de la fecha límite del 1 de agosto, cuando podrían activarse nuevos aranceles. Ya hay acuerdos con Japón y la Unión Europea, pero con China y otros no sale humo blanco. Trump aún evalúa si extiende o no la tregua.

La buena noticia es que el cobre chileno zafó. No será golpeado con 50% de aranceles. Y todo indica que las negociaciones esta semana dejarán a las exportaciones de Chile a Estados Unidos con aranceles de entre 10 y 15 por ciento.

Ya esta semana ha sido de locos: el Banco Central recortó la Tasa de Política Monetaria –en línea con lo que se anticipaba– por primera vez en siete meses y deslizó que se vienen nuevos recortes antes de fin de año. También tuvimos las cifras de empleo a junio, las que lamentablemente confirmaron que el mercado laboral está estancado. Hoy jueves tendremos cifras sectoriales, un anticipo del Imacec de junio, que se publica el viernes.

La Reserva Federal mantuvo este miércoles las tasas de interés sin cambios, tal como esperaba el mercado. Pero lo que congeló realmente los ánimos fue el tono de Jerome Powell: ni una pista concreta sobre un recorte en septiembre, una advertencia de que la inflación sigue lejos del 2% y un guiño a que la economía aún tiene músculo. Y no parece estar tomando en serio las presiones de Trump para recortar.

PIB de Estados Unidos sorprende al alza. El Comité de Mercado Abierto votó 9-2 para dejar la tasa de referencia entre 4,25% y 4,5%, en un contexto en que el crecimiento del segundo trimestre sorprendió con un robusto 3% anualizado, tras una contracción de 0,5% entre enero y marzo.

El Comité de Mercado Abierto votó 9-2 para dejar la tasa de referencia entre 4,25% y 4,5%, en un contexto en que el crecimiento del segundo trimestre sorprendió con un robusto 3% anualizado, tras una contracción de 0,5% entre enero y marzo. La economía más grande del mundo se muestra resiliente y eso le da a la Fed margen para seguir jugando a la espera. La media de las proyecciones apuntaba a un crecimiento del 2,3%, por lo que el dato del PIB fue una buena noticia… salvo si uno esperaba un recorte de tasas pronto.

Otro frente para los inversionistas: el calendario de resultados corporativos acá y en Wall Street. Esta semana reportan los gigantes: Apple, Amazon, Meta y Microsoft. Estas dos últimas reportaron buenas cifras anoche y se anticipa una buena jornada en bolsa. El mercado quiere leer y escuchar lo que los gigantes tecnológicos dicen sobre el negocio y sus inversiones en inteligencia artificial. En Chile ya tuvimos los de Enel, Telefónica, Colbún, Sonda y Latam Airlines, entre otros.

Pero el suspenso no termina ahí. A nivel global, el FMI subió sus proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe a 2,2% para 2025, justo cuando se disipa parte de la tensión arancelaria. Pero advierte que los riesgos – comerciales, financieros y geopolíticos – siguen presentes.

A nivel global, el FMI subió sus proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe a 2,2% para 2025, justo cuando se disipa parte de la tensión arancelaria. Pero advierte que los riesgos comerciales, financieros y geopolíticos siguen presentes. También en la agenda de los inversores esta semana: las presidenciales. Los tres candidatos que lideran las encuestas –Kast, Jara y Matthei– estarán este jueves en la Sofofa con el gran empresariado presente. En los últimos días, Goldman Sachs en Wall Street y BTG Pactual en Chile han escrito informes levantando alertas en los mercados acerca de una elección cada vez más polarizada.

En esta esta edición de El Semanal Exprés, otra polémica que estalla en el corazón del Coordinador Eléctrico: las multas a los directores por los apagones y fallas las pagaríamos nosotros. ¡Plop! También, empleo estancado y los dardos apuntan a las 40 horas, reforma de pensiones y el alza en los salarios mínimos.

Además, Latam Airlines sigue volando alto y ahora apunta a recuperar nota crediticia; ejecutivo clave del Santander se va a Londres; la poderosa Cámara Chilena de la Construcción evalúa lanzar una segunda AFP al mercado (ya controla Habitat); y el historiador favorito de la derecha a tablero vuelto en Sanhattan.

¿Te gusta El Semanal? Entonces súmate a la versión completa y a El Semanal Exprés. Es una invitación a ser parte de una comunidad que crece cada semana, con historias que importan y análisis que no encuentras en otra parte. ¿Te animas?

1

OTRO CORTOCIRCUITO GOLPEA AL COORDINADOR ELÉCTRICO

Al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) le llueve sobre mojado. La institución está bajo intensa presión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y le han formulado dos series de cargos por errores, incluyendo dar información incompleta y errónea de cortes de luz. Los cargos son algo inédito y gatillaron una dura respuesta del CEN, pero la presión de la SEC sigue. También la del Ministerio de Energía.

Y la presión solo aumenta. En las próximas semanas se viene una tercera parte: las multas por el histórico apagón de febrero. Los cinco consejeros se exponen a multas millonarias, sobre las que varios operadores del sector dicen que, en total, podrían sumar más de $100 millones para cada uno.

El escándalo –de acuerdo con dos altas fuentes de la industria– es que las multas las pagaríamos todos nosotros a través de las cuentas de luz. ¡Plop! Y lo que indigna aún más –dicen las mismas fuentes– es que este nuevo caso se suma a lo que publicó Ciper hace unos días: que las compensaciones para los clientes por los cortes de luz son financiadas por los mismos usuarios.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó al medio que efectivamente cada cliente financia las futuras compensaciones a través de dos cargos que suman un 0,52% del valor total que aparece en la boleta. Pero eso no está detallado en las facturas que reciben los hogares.

Bueno, la fórmula para que sean los usuarios los que paguen las multas de los consejeros del CEN no es muy diferente. El Coordinador paga un seguro anual a Everest Compañía de Seguros Generales, que cubre la responsabilidad civil de directores y ejecutivos del CEN (página 77). Ese seguro, según las mismas fuentes de la industria, cubre las potenciales multas.

Una académico experto en temas regulatorios dice que esto es “un escándalo. ¡Los clientes vamos a pagar sus multas! La ley tenía un objetivo: que ellos se hicieran personalmente responsables de sus actos. Ahora, si los clientes les pagamos un seguro, la ley se va a la cresta. Es insólito que los clientes paguen por el incumplimiento”.

Cabe mencionar que el presupuesto del CEN es aprobado cada año por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y se financia con un cargo explícito en las cuentas de la luz de todos los chilenos, denominado cargo x servicio. La CNE es un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía.

Consultado el CEN, prefirió guardar silencio. Pero dos consejeros, que pidieron reserva, aseguran que esto es práctica normal en empresas del Estado y que el Coordinador solo paga la prima del seguro y no las multas.

Un exasesor del sector durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera discrepa. Dice que claramente las primas de seguro son estándar, pero “lo que NO es estándar es que las paguemos los clientes”. Y agrega que en otras empresas públicas no hay norma expresa que haga a los directores personalmente responsables, como en el CEN.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

2

KAST VS. JARA ENCIENDE ALARMAS EN WALL STREET Y SANHATTAN

Chile: Elección polarizada levanta alertas en los mercados. Lo dicen Goldman Sachs y BTG Pactual Chile.

Un panorama ahora más incierto. Tanto en los bancos de inversión de Nueva York como en algunos del barrio El Golf comienzan a sonar las alarmas de que Chile se encamina a una elección presidencial altamente polarizada el 16 de noviembre y que la fuerte división ideológica entre los principales candidatos que lideran las encuestas –Jara, una comunista, versus Kast, un conservador radical– eleva la incertidumbre política.

El resultado de la elección podría tener un impacto relevante en los mercados y la economía, advierte Goldman Sachs. Agrega que la falta de acuerdos en la derecha, el ascenso de figuras más extremas y la fragmentación del centro amenazan con consolidar un nuevo ciclo de polarización política en Chile.

“El ambiente político se está polarizando cada vez más (…). Dada la profunda división ideológica entre los dos principales candidatos presidenciales, el resultado de estas elecciones podría tener un marcado impacto en el mercado”.

Hace dos semanas, BTG advirtió a sus clientes –en un informe sobre la economía chilena– que el panorama político se ha polarizado en las últimas seis semanas.

“Hasta principios de junio, las encuestas mostraban consistentemente que la candidata de centroderecha Evelyn Matthei lideraba la carrera presidencial, seguida por el ultraderechista José Antonio Kast. En la izquierda, la candidata de centroizquierda Carolina Tohá tenía las de ganar en las primarias de ese sector. El predominio de los candidatos moderados alimentó nuestro optimismo de ver acuerdos relevantes sobre proyectos de ley para impulsar el crecimiento del PIB a largo plazo, un tema destacado por la mayor parte del espectro político”.

BTG dice que a eso hay que sumar que la falta de consenso entre el Partido Republicano, de Kast, y una posible oposición liderada por el Partido Comunista, “dejan pocas posibilidades de esperar negociaciones exitosas en el Parlamento para la próxima administración en caso de que el Congreso esté dividido”.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

3

LA MESA: BANCO CENTRAL, TASAS Y ECONOMÍA Y POLARIZACIÓN

Pablo Cruz: “La carrera presidencial se ha ido polarizando. Eso cambia el panorama económico”. Así lo advierte el economista jefe de BTG Pactual Chile, en su paso por La Mesa de El Mostrador.

En su análisis, este nuevo contexto hace menos probable avanzar en reformas estructurales y aumenta la incertidumbre legislativa: “Con la polarización creciente, reformas que antes parecían viables –como mejorar el crecimiento tendencial– hoy se ven más difíciles”.

Pese a ese telón de fondo, Cruz ve algo de optimismo en la economía real. Señala que los “espíritus animales” están despertando y que hay espacio para que la inversión repunte en 2025 y 2026.

“El ambiente local es bastante más optimista que hace algunos años”, sostiene. Eso sí, advierte que “vamos a ponerle un signo de interrogación al optimismo si esta polarización se traduce en trabas legislativas en el Congreso”.

“Si las fuerzas que lideran hoy –Republicanos y el Partido Comunista– llegan a la segunda vuelta, será difícil construir acuerdos transversales”.

“La posibilidad de un Congreso fragmentado podría estancar leyes clave para impulsar seguridad, productividad y crecimiento”.

Sobre el Banco Central, Cruz afirma que el recorte de 25 puntos de esta semana estaba descontado. Pero lo más relevante, dice, es que el nuevo escenario internacional –de menor inflación global y tensiones comerciales– no frena los recortes, sino que los acelera: “Este nuevo escenario apunta a recortes más veloces, no a ser más cautos”. Y estima que habrá al menos dos recortes más antes de fin de año.

En cuanto a la actividad económica, Cruz anticipa una desaceleración: “Vamos a ver cifras más cercanas al 2% o algo por debajo en el segundo semestre”. El motor del primer semestre –exportaciones y turismo– no se repetirá con igual fuerza, aunque cree que los catastros de inversión y las importaciones de bienes de capital son una buena señal para el mediano plazo.

“Vamos a ver cifras más cercanas al 2% o algo por debajo en el segundo semestre”. El motor del primer semestre –exportaciones y turismo– no se repetirá con igual fuerza, aunque cree que los catastros de inversión y las importaciones de bienes de capital son una buena señal para el mediano plazo. Eso sí, advierte sobre el complejo escenario que enfrenta el mercado laboral. Y se refiere al comunicado del Banco Central que da cuenta del impacto del alza de los salarios en el empleo. A eso Cruz dice que hay que sumar las 40 horas, la reforma de pensiones y, ahora, la irrupción de la inteligencia artificial, que genera un nuevo tipo de presión sobre el mercado laboral.

Para ver el programa completo, haz clic en este enlace o en el video de portada.

Un mensaje de SQM

EXPONOR 2026: SQM Litio impulsa la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial

Una feria que no solo muestra lo último en tecnología minera, sino que también abre conversaciones clave para el futuro de la industria . Así se vivió el lanzamiento oficial de EXPONOR 2026, donde SQM Litio reafirmó su compromiso con un crecimiento responsable y una cadena de suministro conectada con los territorios.

. Así se vivió el lanzamiento oficial de EXPONOR 2026, donde SQM Litio reafirmó su compromiso con un crecimiento responsable y una cadena de suministro conectada con los territorios. Autoridades, gremios y representantes del sector privado se reunieron para dar el puntapié inicial a la próxima edición de EXPONOR, que se realizará del 8 al 11 de junio de 2026 en Antofagasta. Entre ellos, SQM Litio participó como uno de los actores estratégicos de esta vitrina global de innovación minera.

Germán Pérez, Gerente de Supply Chain de SQM Litio, presentó la visión de la compañía de cara al evento: una hoja de ruta de crecimiento sostenible con foco en inversiones clave, eficiencia operativa y fortalecimiento del ecosistema local.

una hoja de ruta de crecimiento sostenible con foco en inversiones clave, eficiencia operativa y fortalecimiento del ecosistema local. “EXPONOR no es solo una feria, es una oportunidad real para repensar el rol que tiene la minería en el desarrollo del país y de las personas. En SQM Litio estamos convencidos de que el progreso se construye junto a las comunidades, y este espacio nos permite seguir fortaleciendo esa forma de trabajar”, señaló Pérez.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) estaría evaluando lanzar una segunda AFP al mercado. Aunque no hay nada confirmado, el Diario Financiero informó que la Caja Los Andes –que es parte del holding de la CChC– está analizando la posibilidad de entrar al nuevo sistema de pensiones y reforzar su rol en el espacio de seguridad social. Su entrada significaría el ingreso directo de un actor sin fines de lucro a la industria previsional.

La reforma previsional permite, por primera vez, que cajas de compensación y actores nuevos puedan competir como administradores de fondos de capitalización individual.

de capitalización individual. La Cámara controla –junto al gigante financiero norteamericano Prudential– AFP Habitat. Lo hace a través de su brazo financiero, ILC. De concretarse la entrada de Caja Los Andes, ya tendría dos actores en el mercado de pensiones. Por ahí a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le haría ruido, digo yo.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Latam sigue volando alto, ajusta al alza su guía 2025 y apunta a subir nota crediticia. La aerolínea cerró un sólido segundo trimestre con ganancias por US$ 242 millones, más del doble de lo que ganó en el mismo periodo del año pasado, lo que le permitió casi rozar los US$ 600 millones en el primer semestre. Pero lo más relevante no está en el pasado, sino en las mejoras de proyecciones para el resto del año.

Lo que viene: Latam revisó al alza su proyecciones para utilidades operacionales e ingresos para 2025. El ajuste se explica, sobre todo, por el buen desempeño de Brasil, su mayor operación.

Atentos a Trump (y a la calificación de riesgo). Aunque aún no ven efectos concretos, el CFO de Latam advirtió sobre el impacto potencial de las medidas arancelarias de Donald Trump, especialmente en carga. También aclaró que la meta de la aerolínea es alcanzar una calificación BB+, aún fuera del grado de inversión, pero con acceso a financiamiento competitivo.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– El historiador favorito de la derecha a tablero vuelto en Sanhattan. Hablo de Niall Ferguson, el invitado estrella de la XVI Conferencia Anual de BCI, titulada “Lecciones de la Historia para enfrentar el Futuro”, que tuvo lugar el martes pasado en el Hotel W de Santiago.

Qué dijo.Ferguson sugirió que los shocks geopolíticos y ciclos económicos son clave para anticipar futuros escenarios globales e hizo hincapié en que las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China configuran una nueva “guerra fría” que puede resultar beneficiosa para exportadores de materias primas como Chile.

No es la primera vez que está en nuestro país o en el evento anual del BCI. El historiador y analista económico dijo haber visto muchos cambios e hizo alusión al debate constitucional y deslizó su apoyo a las candidaturas de la derecha: “Creo que los chilenos coquetearon con la estupidez y vieron las consecuencias. Y ahora estoy bastante seguro de que, a medida que nos acercamos a estas elecciones, Chile va a volver al lado correcto políticamente”.

Reunión con Milei y Daza. De Chile voló a Argentina, donde se reunió con uno de sus actuales ídolos –el presidente Javier Milei– y otro chileno: el viceministro de Economía argentino, José Luis Daza.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Siguen los cambios en el Comité de Dirección del Santander Chile. A la llegada de Carlos Ruiz de Gamboa a liderar el equipo de finanzas corporativas y banca de inversión, se añade la partida de Jorge Valencia a Londres, donde se sumará al equipo ejecutivo del Santander UK (Reino Unido).

Valencia lideraba el equipo de Wealth Management and Insurance (Clientes de alto patrimonios y seguros). “Ahora inicio una nueva etapa en Santander UK, motivado y comprometido a seguir aportando al Grupo desde esta nueva perspectiva”, dijo en su cuenta de LinkedIn. Y cerró con una cita del gran Nicanor Parra: “Voy y vuelvo”.

Valencia hizo carrera en JP Morgan en Nueva York, pero salió en medio de una controversia que le habría costado al banco más de US$ 20 millones. Volvió a Chile a la gerencia de Inversiones de Provida, pero duró poco. Luego pasó por LarrainVial, que lo contrató para armar un Hedge Fund. Al tiempo aterrizó en AFP Habitat, donde tuvo 5 exitosos años antes de desembarcar en la Tesorería del Santander, para reemplazar a Gonzalo Jara, quien fue obligado a renunciar por haber sido salpicado por el caso Chang.

Volvió a Chile a la gerencia de Inversiones de Provida, pero duró poco. Luego pasó por LarrainVial, que lo contrató para armar un Hedge Fund. Al tiempo aterrizó en AFP Habitat, donde tuvo 5 exitosos años antes de desembarcar en la Tesorería del Santander, para reemplazar a Gonzalo Jara, quien fue obligado a renunciar por haber sido salpicado por el caso Chang. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

Presentado por:





Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.