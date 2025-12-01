Banmédica: la oferta que le dobló la mano a León Vial y sus poderosos socios

Presentado por:

¡Buenas y si están leyendo esta versión de El Semanal, feliz lunes! Arrancamos diciembre y ya se nos acaba el año. En el radar del mercado esta semana: el Imacec de octubre y la inflación de noviembre. La actividad económica en octubre aumentó el 2,2%, confirmando que la economía va camino a cerrar el año con un crecimiento de alrededor de 2,5%.

Este lunes, tanto Wall Street como el mercado local reaccionarán a la noticia de que finalmente UnitedHealth cerró la venta de Banmédica y el mensaje es cristalino: el negocio de la salud privada en Chile está vivo y vuelve a ser atractivo. No es solo un deal financiero; es una señal de que la incertidumbre regulatoria está cediendo paso al apetito inversor.

En esta edición de El Semanal te contamos la trastienda de la operación y las razones por las que al final –y para sorpresa de muchos– Moneda Patria y Linzor Capital se quedaron con el botín. Además, Chile S.A.: te contamos cómo funciona la fábrica de élites de donde las AFP eligen a los directores –dos universidades, tres profesiones y un molde monocorde que sigue dictando la toma de decisiones–.

También en esta edición: la CMF le pone luz alta a la industria de fondos y propone subir estándares a las AGF; los 35 años de LyD: elthink tank de la derecha celebra aniversario con un revival neoliberal; universidades de élite y movilidad social en Chile: no es lo que debería ser; la hoja de ruta que Colbún presentó al mercado.

LA SALUD ESTÁ SANA: TRASTIENDA DE UNA OPERACIÓN MILLONARIA

Patria Moneda + Linzor se llevan Banmédica: el private equity vuelve a apostar por la salud chilena. Contra todo pronóstico y a última hora, el dúo regional se impuso al grupo de Leonidas Vial, donde también participaban José Luis del Río, Guillermo Harding y Eduardo Elberg (estos dos últimos también son socios en el Grupo Patio) y la colombiana Colpatria. La venta confirma algo que muchos dicen en voz baja: con la nueva regulación, la salud privada vuelve a ser negocio.

Este fin de semana se firmó el acuerdo con el que UnitedHealth vendió Banmédica, cerrando su salida de Latinoamérica. Pero lo interesante no es tanto el precio: es cómo un fondo brasileño que controla Moneda Asset en Chile + el Fondo de Private Equity chileno lograron imponerse, cuando parecía que un consorcio liderado por León Vial (socio de LarrainVial) tenía todas las cartas.

En medios de Estados Unidos se habla de alrededor de US$ 1.000 millones, pero varias fuentes cercanas a la operación aseguran que el monto está cerca de un 20% menos. Al inicio del proceso que lideró BTG Brasil se habló de que UnitedHealth quería al menos US$ 1.200 millones.

Cabe mencionar que en 2018 pagó US$ 2.800 millones a los accionistas de Banmédica, controlada entonces por los grupos Penta y Fernández León.El anuncio oficial se haría este lunes y se da por descontado que las acciones de UHG tendrán un alza importante en Wall Street.

¿Por qué Patria + Linzor? Velocidad y simpleza en la estructura de adquisición. Los que participaron en las negociaciones aseguran que, hasta hace un mes, el que corría con ventaja era el grupo liderado por León Vial y Axa. Pero Patria y Linzor podían estructurar la compra de forma más limpia, ya que UHG tenía la urgencia de cerrar la venta antes de fin de año y vender Chile y Colombia a un solo comprador.

Esa agilidad fue clave para que la oferta de Patria Moneda/Linzor fuera la ganadora. Relevante es que las operaciones en Colombia cuelgan de Banmédica Chile. Eso hacía la oferta de León Vial y sus socios y la de los otros interesados más complicada para los americanos.

Relevante es que las operaciones en Colombia cuelgan de Banmédica Chile. Eso hacía la oferta de León Vial y sus socios y la de los otros interesados más complicada para los americanos. Para UnitedHealth, con su resolución de salir de Sudamérica tras pérdidas gigantes, era preferible un comprador que viniera con cheque

“sacarse un problema de encima”. UnitedHealth –con urgencia por cerrar la venta– cerró con quien le ofreció menos fricción y más certezas: Patria + Linzor. La idea es que eventualmente Patria se quede con Colombia y Patria Moneda y Linzor con Banmédica en Chile.

Y no hay que olvidar que Linzor fue el fondo que armó BUPA (ex Cruz Blanca) y lo convirtió en el segundo mayor actor de la industria, la abrió en bolsa luego de par de años y conoce cómo sacar rentabilidad del negocio de salud. Y más importante aún –dice una fuente de uno de los grupos oferentes rivales–, el precio que pagan con Moneda Patria + Linzor les da una ventaja para apostar a que será un buen negocio y que, en 5 a 6 años, lo podrán vender por más del doble de lo que están pagando.

Los que conocen Banmédica dicen que el negocio está en las clínicas/prestaciones y no en las isapres. “Con las isapres, en un buen año tienes márgenes de entre 3 y 4 por ciento”. Y agregan que en Chile hay oportunidades y demanda: “Las listas de espera y apostar a que la crisis de las licencias médicas se va a solucionar. Con esos dos factores puedes tener un buen negocio en Chile”.

¿Qué refleja esta venta sobre la industria de salud privada en Chile? Aunque la regulación de isapres en Chile –con sus imperfecciones– ha generado incertidumbres, también ordenó el mercado. Eso hoy permite que actores financieros evalúen negocios sanitarios, estructuren balance y vean rentabilidad –no solo déficit regulatorio–.

Hoy, un marco más claro, demandas judiciales, devoluciones por la “ley corta” de isapres, y presión regulatoria –aunque hayan mermado las ganancias–, ofrecen visibilidad de riesgos, algo que para un fondo no es obstáculo, sino condición para invertir bien.

Los banqueros. La negociaciones las lideró el equipo de BTG Pactual en Colombia, pero en la recta final se negoció en Brasil, donde tomó el control el equipo senior de la banca de inversión en Sao Paulo. También entró en escena el equipo local de Patria. No hay que olvidar que el fondo que controla Moneda es brasileño.

El link JP Morgan. Linzor Capital es probablemente el fondo de capital privado más grande de Chile y uno de los más importantes de la región, excluyendo Brasil. Es liderado por los ex JP Morgan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin. No es casualidad que 3 de los 4 fundadores de Patria sean también ex-Morgan y trabajaron con los socios de Linzor en su paso por Nueva York.

La arista política. La explica un médico experto en políticas públicas y con amplia experiencia en Chile y afuera: “Es un poco irónico que al final Boric terminó ordenando el tema pensiones, el tema salud y la permisología. Quién lo hubiera dicho”.

AFP Y DIRECTORIOS EN CHILE: ACCESO RESTRINGIDO

Chile S.A.: cómo funciona la fábrica de élites que maneja los directorios. Un ecosistema homogéneo hasta la caricatura: dos universidades, tres profesiones y un molde que domina la toma de decisiones del mercado chileno. El registro de directores de la Superintendencia de Pensiones, y de donde eligen representantes las AFP, revela una élite formada en serie: PUC – U. de Chile y el reinado absoluto de los Ingenieros Comerciales.

La radiografía del poder corporativo chileno se encuentra en un archivo público que casi nadie mira: el Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones . Ahí, en blanco y negro, aparece el mapa más claro –y más incómodo– sobre quién manda realmente en las empresas del país.

. Ahí, en blanco y negro, aparece el mapa más claro –y más incómodo– sobre quién manda realmente en las empresas del país. Es el registro desde el cual las administradoras de fondos de pensiones eligen a sus representantes en las empresas en que controlan paquetes relevantes de acciones. Uno creería que, dado que representan a todos los trabajadores, el registro debería ser un poquito más representativo de lo que es el país, sin por eso comprometer calidad técnica y profesional de los elegidos y las elegidas (son pocas las elegidas).

Usando data actualizada hasta octubre y con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA), el análisis revela un patrón que se repite sin pudor:

La mitad de todos los directores inscritos son Ingenieros Comerciales –contando sus múltiples variaciones– y otro 20% se reparte entre ingenieros civiles industriales y abogados. Las AFP, en la práctica, tercerizan sus decisiones corporativas en solo tres profesiones.

La concentración académica es incluso más evidente . La UC y la Universidad de Chile aportan el 64% de todos los directores del país. Son pocas las economías desarrolladas que muestran un nivel de uniformidad formativa comparable entre quienes definen inversiones, riesgos y políticas empresariales. La foto habla sola: un duopolio universitario gobierna el poder corporativo.

. La UC y la Universidad de Chile aportan el 64% de todos los directores del país. Son pocas las economías desarrolladas que muestran un nivel de uniformidad formativa comparable entre quienes definen inversiones, riesgos y políticas empresariales. La foto habla sola: un duopolio universitario gobierna el poder corporativo. Dentro de ese duopolio, hay un arquetipo dominante: ingeniero comercial de la PUC. Es, por lejos, la combinación más común en los directorios, seguida por ingenieros comerciales y civiles industriales de la Chile. Más que con un círculo de poder, nuestro país opera con un sistema de producción en serie de élites.

¿Por qué importa esta concentración? Porque determina cómo piensan –y deciden– las empresas más grandes del país. Una élite formada igual tiende a evaluar riesgos igual, innovar menos y responder de manera homogénea ante crisis. La baja diversidad cognitiva se convierte en un riesgo estratégico para industrias que necesitan adaptarse rápido.

Y esto ocurre en momentos en que las grandes tecnológicas y bancos están contratando filósofos, sociólogos y antropólogos para darles un contexto social y los datos y números con lo que se manejan las empresas.

La homogeneidad también reproduce poder. El “pipeline” del director chileno es prácticamente automático: universidad top → ingeniería o derecho → banca o consultoras → directorio. Cambian las personas, pero no la estructura. Es un sistema cerrado que se retroalimenta.

AGF EN LA MIRA: CMF BUSCA ORDENAR LA FIESTA DE LOS FONDOS DE ACTIVOS ALTERNATIVOS

CMF propone apretar la tuerca con las AGF: la industria de fondos entra a evaluación. El regulador puso en consulta un nuevo marco normativo que sube los estándares de gobernanza, valoración de activos y comunicación al inversionista. La idea: ordenar un mercado que crece rápido en activos ilíquidos y donde el inversor quiere retorno con menos letra chica. Busca modernizar y unificar por completo la regulación aplicable a toda la industria de administración de fondos.

¿Las razones? El boom de fondos en activos alternativos (inmobiliarios, agrícolas y de deuda privada, entre otros) puso al regulador en guardia. La nueva propuesta apunta a performance fees, metodologías de valorización y marketing. Se viene menos humo y más trazabilidad para quien quiera subirse a la fiesta.

El factor Sartor y fondos inmobiliarios. Una alta fuente de la industria dice que las polémicas y escándalos que han estallado en los últimos 4 años, vinculados a fondos en activos alternativos, habría motivado a que la CMF e inversionistas hicieran un doble clic en la normativa vigente. La iniciativa apunta a simplificar el marco regulatorio actual –hoy disperso en múltiples normativas– y alinearlo con estándares internacionales.

El proyecto –aún no vinculante– elevaría los requisitos de gobernanza, solvencia y gestión de riesgos de las AGF, ajustando procedimientos de autorización, patrimonio mínimo y límites a sus operaciones complementarias.

Foco en transparencia y comisiones: se simplifican trámites, se reducen plazos y se exige mayor transparencia en comisiones basadas en desempeño, para evitar estructuras difíciles de entender o que perjudiquen al inversionista.

se simplifican trámites, se reducen plazos y se exige mayor transparencia en comisiones basadas en desempeño, La CMF también pretende reforzar el marketing responsable, con nuevas obligaciones de información, protocolos de comunicación de hechos esenciales y normas más estrictas sobre publicidad y suitability.

La propuesta actualiza la valoración de activos, especialmente en fondos con instrumentos menos líquidos como los immobiliairos, deuda privada y activos alternativos en general.

Nuevas etiquetas de riesgo.Se migraría a las categorías del Comparador de Fondos CMF –más cercanas a la realidad de mercado– y se introduce un sistema estandarizado de etiquetas de riesgo, que define, por ejemplo, que fondos de capital privado sean de “muy alto” riesgo y los de deuda privada “alto”.

GRÁFICO DE LA SEMANA: SALUD SUBESTIMADA

Chile estaría en el grupo de países que subestiman la calidad de sus servicios de salud. Lo revela el último Global Health Monitor de Ipsos. Eso sí, el estudio muestra que estamos en el grupo de 15 economías que gastan una cantidad “subóptima en su atención médica”, lo que se refleja en su percepción de la calidad de la atención.

El 44%, en promedio, describe la calidad de la atención médica a la que tienen acceso como buena. La satisfacción aumentó durante la pandemia de COVID-19 (53% en 2021) y ahora ha vuelto a los niveles de 2018.

La satisfacción aumentó durante la pandemia de COVID-19 (53% en 2021) y ahora ha vuelto a los niveles de 2018. En 31 países, 17 naciones perciben con precisión la calidad de su sistema de salud , según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LA SEMANA EN REDES

El posteo es del ministro de Hacienda, @nico_grau y destaca el nuevo informe de la OCDE que muestra cómo la PGU + la reforma de pensiones han elevado de forma dramática la tasa de reemplazo en los trabajadores que se jubilan.

Chile hizo “una reforma sustancial que acerca los indicadores de pensiones al promedio de la OCDE”. El informe estima que, con la reforma, la tasa de reemplazo sube casi al promedio del bloque –del lugar 28 al 19 –.

SIN TACOS NI CORBATAS

– LyD cumple 35 y arma el revival neoliberal: cócteles, discursos y dando por descontado la llegada de Kast a La Moneda. Este viernes, LyD sopló 35 velitas –pero más que fiesta fue un brindis nostálgico por viejos fantasmas: el mercado libre, los recortes del Estado, y esa receta neoliberal que en los 80 y 90 prometió prosperidad (y algunas desigualdades)–.

Dirigentes, economistas, empresarios, políticos y algunos ejecutivos del mundo financiero se dieron cita para una edición especial del seminario “Recuperar la brújula”.

Nostalgia por la dictadura. Al escenario subieron tres nombres que necesitaron poca presentación. Primero, Hernán Büchi –exministro de Hacienda de Pinochet–, cuya sola aparición fue como prender un neon de “modo nostalgia activado”: libre mercado, apertura, reforma estructural. Un recordatorio de que, para algunos, lo que ya pasó nunca muere.

También habló José Luis Daza, quien se llevó sus propios aplausos. Rumores en los pasillos sugieren que el ahora viceministro de Economía de Argentina suena fuerte como posible ministro de Hacienda del próximo Gobierno de José Antonio Kast.

Y para darle algo de barniz serio al montaje, subió al podio Sebastián Edwards. Él puso el toque académico: análisis de globalización, riesgo país, competitividad internacional.

El trasfondo de evento: la receta conocida de menos Estado, más mercado y menos impuestos.

– ME-O tendrá que meterse las manos al bolsillo para pagar su nuevo fracaso en su ambición presidencial. De acuerdo con los cálculos que hizo El Mercurio –basados en cifras del Servel–, el candidato eterno no obtuvo votos suficientes para asegurar una devolución que le permita saldar los préstamos bancarios que usó para financiar su campaña (Harold Mayne-Nicholls tampoco).

El Servel paga $1.585 por voto, pero no es un reembolso automático. Según los cálculos, Marco Enríquez-Ominami sacó dos créditos con BancoEstado por un total de $598 millones, pero sacó 1,2% del voto, por lo que el Servel solo le devolvería $245 millones, menos de la mitad. De confirmarse, ME-O tendrá que encontrar casi $300 millones. El reportaje revela que él tiene ingresos por $9 millones y una casa en Zapallar y otra en Providencia.

– Caso Itaú-FX: preocupación en el mercado por riesgo de “borrón y cuenta nueva” para los Ventura (vinculados a controladores de Ripley). Este lunes 1 de diciembre se realizará la audiencia de formalización del caso Itaú-FX, el fraude que golpeó a la mesa de dinero del banco por más de $14.300 millones.

En el banquillo estarán el exsubgerente de la mesa, Rodrigo Flores, y los inversionistas y clientes Luis Lázaro Ventura y su hijo Yair Ventura.

Lo que hace ruido en el mercado. La mayor preocupación no es la formalización en sí, sino cómo terminará esta historia para los Ventura. Pese a que serían responsables del 60% del monto defraudado, el acuerdo reparatorio que alcanzaron cubriría solo un 20,5% del perjuicio total. Y lo que se especula en el mercado es incluso más grave: que no enfrentarían sanción penal alguna.

Para algunos actores del sector financiero, esto sería un precedente peligroso. Si los Ventura quedan sin reproche penal, podrían seguir trabajando en la industria, operar en otra corredora y repetir la misma conducta sin que el mercado tenga forma de saberlo. “Sería escandaloso. El mensaje sería: si devuelves algo, puedes seguir operando”,dice un conocedor de la causa y que tuvo paso por la antigua SVS (ahora CMF).

El contraste alimenta la molestia: a Flores, quien se quedó con el 40% del fraude, Itaú le perdonó US$ 1,5 millones para cerrar un acuerdo por US$ 3 millones. Pero, al menos, respecto a él sí habría persecución penal. La pregunta es por qué el banco habría sido aun más indulgente con quienes obtuvieron el mayor beneficio ilícito.

– La hoja de ruta que Colbún mostró al mercado. En su Investor Day 2025, le empresa del grupo Matte dejó tres mensajes que están circulando fuerte en la industria: el boom de baterías será más complejo de lo que parece, el marco regulatorio quedó viejo para la transición en curso y la compañía está abriendo la puerta a crecer vía adquisiciones.

Baterías: el nuevo estrés del sistema. El gerente de Energía, Juan Eduardo Vásquez (el hombre más influyente de la industria y el poder de Colbún en las sombras), dio la cifra que ordenó la conversación: 7,1 GW en baterías entrarán al sistema al 2027. Un volumen que, sin reglas claras y sin capacidad de coordinación, puede generar más volatilidad que eficiencia.

Vásquez dejó un mensaje que muchos desarrolladores no quieren escuchar: evitar proyectos “puramente de arbitraje”, porque la regulación aún no garantiza que el almacenamiento participe de manera ordenada en los servicios complementarios. El subtexto: si el Estado no actualiza las reglas rápido, el boom puede transformarse en un desorden caro.

Urgencia regulatoria: un sistema con parches. El presidente Hernán Rodríguez fue explícito. El apagón de febrero y el error tarifario –pese a afectar poco a Colbún– mostraron un problema más profundo: la institucionalidad eléctrica está quedando chica.

Inversiones: el CEO José Ignacio Escobar reveló el nuevo mapa de inversiones:

Chile: entre US$1.200 millones y US$1.500 millones entre 2026 y 2030 y Perú: entre US$ 600 millones y US$900 millones.

AGENDA DE LA SEMANA

– Arrancamos diciembre cargados: inflación y crecimiento estarán en el radar de los inversionistas. Son los últimos datos relevantes previo al voto de segunda vuelta. No deberían tener efecto alguno, pero uno nunca sabe.

El lunes temprano, el Banco Central publicó el Imacec de octubre. Las cifras muestran que la actividad creció entre 2,2% en el noveno mes del año, confirmando que el crecimiento de este año cerrará en alrededor del 2,5%.

Las cifras muestran que la actividad creció entre 2,2% en el noveno mes del año, confirmando que el crecimiento de este año cerrará en alrededor del 2,5%. Inflación de noviembre. Es el otro dato importante de la semana. Lo publica el INE el viernes. El mercado apuesta a un IPC de 0,3%. El informe marcará la velocidad a la que converge la inflación hacia el 3%. Atento a la reacción del peso y las tasas.

– Lo más relevante del resto de la semana: jueves tendremos el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales (octubre). El informe indicará si los salarios siguen creciendo por sobre la inflación.

Y el viernes, datos de actividad empresarial y comercio digital a través de los Indicadores de Dinámica de Empresas –que miden creación y cierre de empresas– y el Índice Mensual de Ventas Online del Comercio Minorista, que mide el consumo digital, que es un seguimiento clave para el consumo.

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: UNIVERSIDADES DE ÉLITE Y MOVILIDAD SOCIAL EN CHILE

Las universidades de élite en Chile no mejoran el rendimiento académico de los hijos, pero sí amplían sus redes sociales y de pareja con personas de mayor estatus. Es la conclusión más lapidaria de un estudio que abarca 5 años de datos en Chile y que originalmente se publicó en 2023.

Revela una verdad incómoda sobre las universidades de élite. La investigación muestra que, cuando personas de origen modesto logran entrar a carreras de alto prestigio, el efecto más potente no es académico sino social. Sus hijos terminan en colegios privados de alto estatus (21% de más probabilidad), viven en mejores barrios y son 8% más propensos a asistir ellos mismos a una universidad de élite.

La movilidad opera más por roce social que por mérito académico real. Pero este ascenso no está impulsado por mejoras en el rendimiento escolar: los hijos no obtienen mejores notas ni puntajes. Lo que cambia es el capital social: redes, amistades, matrimonios y entornos que antes eran inaccesibles.

Pero este ascenso no está impulsado por mejoras en el rendimiento escolar: los hijos no obtienen mejores notas ni puntajes. Lo que cambia es el capital social: redes, amistades, matrimonios y entornos que antes eran inaccesibles. Para las familias que ya están arriba, el efecto es distinto y predecible: las universidades de élite funcionan como un mecanismo de reproducción del poder. Allí se consolidan matrimonios dentro del mismo grupo socioeconómico, se forman redes cerradas y se preserva el acceso a posiciones de influencia. No es solo educación: es pertenencia.

El estudio cierra con una advertencia estratégica: dependiendo de cómo seleccionen a sus estudiantes, las universidades pueden impulsar movilidad o proteger élites, pero no maximizar ambas al mismo tiempo.

La tensión entre meritocracia y reproducción social no es un problema moral; es un diseño institucional. Y hoy ese diseño sigue funcionando con precisión quirúrgica.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.