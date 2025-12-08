Sartor apunta a la cabeza de la CMF: se querella contra Solange Bernstein y pide su cabeza

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes feriado para los que no reciben la versión premium)! Interrumpo si día feriado para recordarles que a esta hora la próxima semana ya sabremos quién será el nuevo Presidente o Presidenta de Chile. Este martes es el último debate y ya después las cartas estarán echadas.

El mercado sigue apostando a una victoria de José Antonio Kast y un próximo Gobierno pro-crecimiento y pro-mercado. El peso ha seguido fortaleciéndose y el cobre sigue disparado.

En esta edición de El Semanal: Sartor saca toda su artillería contra la CMF; los Eguiguren y una segunda arista Sanhattan en la trama Muñeca Bielorrusa; y el costo del FES: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) le puso números –y realidad– al proyecto estrella del Gobierno para reemplazar el CAE.

Además, la llegada de Sichel a Habitat y cómo salpica al que realmente manda en la AFP hace 30 años; el golpe de Netflix; y el caso Cascadas y la rebaja de la multa a Ponce, vistos con los ojos de 2025.

1

CASO SARTOR: QUERELLA PIDE SALIDA DE BERSTEIN

Tensión en la CMF: presentan querella que busca la destitución de Solange Berstein por su rol en el caso Sartor. Pedro Pablo Larraín –expresidente y fundador de Sartor y sancionado por la CMF– en la querella criminal sostiene que la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) opinó sobre un caso sancionatorio pendiente, infringiendo la prohibición legal de referirse a procesos en curso. El episodio profundiza el ruido institucional y amenaza con escalar a un conflicto mayor.

El caso estalla cuando la CMF acusa a Sartor de gestionar vehículos de inversión que operaban como verdaderos “bancos paralelos” para sus socios y directores, otorgando préstamos a empresas relacionadas sin suficiente información a los aportantes y con graves fallas de gobierno corporativo y control de riesgos. El regulador concluyó que la AGF utilizó estructuras opacas, incumplió límites regulatorios y no protegió adecuadamente a los inversionistas, imponiendo las multas más altas en años a sus ejecutivos y ordenando profundas correcciones.

El documento señala que Berstein dijo públicamente –en dos entrevistas, durante enero y mayo de 2025– que Sartor había sido administrada “de manera negligente” y con una “gestión deficiente”, cuando el proceso sancionatorio aún estaba en trámite y la propia presidenta de la CMF debía resolverlo.

cuando el proceso sancionatorio aún estaba en trámite y la propia presidenta de la CMF debía resolverlo. La pena: reclusión menor y destitución del cargo. La querella afirma que esas declaraciones configuran el delito establecido en el artículo 28 de la Ley 21.000, que impone a los comisionados el deber de abstenerse de emitir opiniones sobre procedimientos sancionatorios pendientes.

El punto más delicado, según la querella: pese a haber opinado públicamente sobre la culpabilidad de la AGF, Berstein no se inhabilitó y votó a favor de aplicar las sanciones más duras del mercado financiero reciente: la revocación de existencia de Sartor y multas que van desde 22.000 hasta 80.000 UF, siendo esta última aplicada justamente al querellante.

La querella pide que Berstein sea formalizada, acusada y eventualmente condenada, y solicita una batería de diligencias: toma de declaraciones, entrega del expediente completo y una orden de investigar a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet).

Pedro Pablo Larraín también se querelló contra el liquidador designado por la CMF, Ricardo Budinich. Lo acusa de administración desleal por favorecer sistemáticamente al Grupo Credicorp, uno de los mayores aportantes y acreedores de los fondos bajo liquidación.

2

LOS EGUIGUREN Y LA NUEVA ARISTA SANHATTAN EN LA TRAMA BIELORRUSA

Ahora hay una segunda arista de la trama Muñeca Bielorrusa que salpica a Sanhattan: se trata de los hermanos Francisco y Alberto Eguiguren y su cercanía al destituido ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, y al suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber. Según un reportaje de Reportea, la Fiscalía investiga si Yáber formó parte de una maniobra para lavar el dinero de las coimas a Vivanco en el caso Codelco/Movitec (CMB).

Escuchas que complican. En la carpeta de la investigación a Yáber hay escuchas en las que el suspendido conservador dice que el “jefe de campaña” para salvar al juez Ulloa en el Congreso fue el exdiputado Francisco Eguiguren (RN). Eguiguren trabaja hace años a contrata en la oficina de Yáber.

Los tentáculos llegan a Sanhattan. El exdiputado por Coquimbo es hermano del influyente abogado Alberto Eguiguren Correa, quien fue compañero de curso de Ulloa y amigo desde primer año de Derecho en la PUC.

Eguiguren es la cabeza del equipo legal de Australis que ganó el histórico millonario fallo arbitral contra el empresario Isidoro Quiroga –que ahora está en manos de la Justicia, después que los abogados del empresario pidieran su nulidad–.

Eguiguren tiene clientes de alto perfil y su aparición en los chats de la trama Bielorrusa genera ruido en círculos legales. Fue por años la mano derecha del empresario Nicolás Ibáñez y sigue asesorando a Alejandro Weinstein.

Llegó a Australis (salmonera comprada en 2019 por Joyvio –grupo chino ligado al Estado, dueño del 30% indirecto–) en 2021. Y su primer rol fue destrabar conflictos judiciales y administrativos para la planta Dumestre en Magallanes. El abogado les informó a los representante de Australis que habían logrado un triunfo en la Tercera Sala de la Suprema en ese caso seis meses antes de que el fallo se hiciera público en agosto de 2022.

A través de un WhatsApp grupal, les comunicó que el entonces ministro Sergio Muñoz (hoy destituido) era el único voto en contra. A favor lo hicieron Ángela Vivanco (hoy destituida), Adelita Ravanales, Mario Carroza y Juan Manuel Muñoz. La pregunta siempre ha sido cómo se enteró seis meses antes.

En la carpeta de investigación en la arista criminal del caso Australis hay un testimonio que sugiere que este acceso anticipado a la Suprema no fue casual. Un chat interno de octubre de 2022 –que hasta ahora no era conocido– con el entonces gerente legal de Australis, Rubén Henríquez, muestra la expectativa explícita de que Eguiguren facilitara “contactos” en la Suprema, en otro caso, con la advertencia de que no volviera a cobrar “como en Dumestre”. En ese caso cobró $270 millones.

A esa fecha, Australis tenía otro caso ante la Tercera Sala: su filial Salmones Alpen debía evacuar un informe requerido por el máximo tribunal a propósito de un recurso de protección presentado por comunidades indígenas por el otorgamiento de la concesión Skyring. En el chat, Henríquez le dice a Andrés Lyon, actual gerente general de la salmonera, lo siguiente:

“Si te da el tiempo con Alberto.. que se lea la minuta del recurso de la suprema por concesión skyring 3, quedó en mirarlo … pero que no nos cobre como dumestre .. yo creo que tenemos un buen caso para ganar sin buscar contacto y nos sacamos a Muñoz pero en la suprema siempre hay riesgos y luego vendrá la litigacion de proyectos por áreas protegidas, etc … te reenvío minuta para recordar caso”.

La respuesta de Lyon fue: “Yap Ahora es con el retention Jaja”.

Por qué es relevante. Cabe recordar que uno de los principales reparos a Ulloa es la filtración que hacía a Luis Hermosilla y otros abogados de resoluciones reservadas antes de su publicación.

Cabe recordar que uno de los principales reparos a Ulloa es la filtración que hacía a Luis Hermosilla y otros abogados de resoluciones reservadas antes de su publicación. Cabe mencionar también que Henríquez está querellado en el caso Australis por su presunta participación en un esquema de obstrucción a la investigación, falsificación de documentos y entrega de información engañosa a la Justicia en el marco del conflicto judicial entre Isidoro Quiroga y el grupo chino Joyvio.

Eguiguren siempre ha insistido en que no es “abogado litigante y nunca he alegado alguna causa en la sala de Vivanco”. Sobre su relación con Ulloa, reconoce que fue compañero de curso “y amigo de él desde primer año de Derecho en la UC. Estudiábamos juntos. En mi carrera profesional no he litigado, por lo que nunca me ha tocado tener algo donde él haya tenido participación”. Además, agrega que a Yáber no lo conoce. “Lo saludé una sola vez en un evento social”, señala.

3

UN DOBLE CLIC AL FES: LOS NÚMEROS NO SUMAN

El costo del FES: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) le puso números –y realidad– al proyecto estrella del actual Ejecutivo para reemplazar el CAE, en medio del debate sobre el gasto fiscal y la apretada caja que heredará el nuevo Gobierno.

Su conclusión es incómoda: el FES, por sí solo, no ahorra plata; la gasta. El supuesto “alivio fiscal” que muestran los informes oficiales no viene del mecanismo, sino de un combo de ajustes paralelos: menos becas, fin de la recarga y postergación de la gratuidad.

El organismo autónomo fue categórico: aislando el FES, el sistema entra en números rojos. A diez años, el ahorro neto es negativo por $358.500 millones, y en el horizonte de 74 años el rojo se mantiene gran parte del tiempo.

El corazón del problema es contable: la Contraloría ya dictaminó que el FES no es un activo financiero, por lo que todos los desembolsos deben registrarse como gasto directo del Estado. Nada de ingeniería creativa.

Así, el “ahorro” que presume el Ejecutivo descansa en otras piezas del proyecto. Solo la eliminación del CAE explica casi $1 billón en menores necesidades de financiamiento al año. El resto lo aportan recortes y postergaciones que alivian el corto plazo, pero no dicen nada sobre la sostenibilidad del FES.

Más complejo aún: el modelo de ingresos del FES depende de que los graduados con mayores sueldos paguen suficiente. Las proyecciones oficiales asumen que el 42% de los futuros contribuyentes estará en tramos altos (3 y 4). Si esos estudiantes optan por no entrar al sistema, la recaudación se desmorona. En el CFA ven un riesgo evidente.

Las proyecciones oficiales asumen que el 42% de los futuros contribuyentes estará en tramos altos (3 y 4). Si esos estudiantes optan por no entrar al sistema, la recaudación se desmorona. En el CFA ven un riesgo evidente. También hay dudas sobre un supuesto clave: los aranceles regulados. Dipres proyecta que se estabilizarán en torno a los $3,8 millones. Pero la FNE ha mostrado que los aranceles reales crecieron de manera sostenida durante la última década. Si esa tendencia sigue, el FES podría terminar siendo más caro de lo presupuestado.

Dipres proyecta que se estabilizarán en torno a los $3,8 millones. Pero la FNE ha mostrado que los aranceles reales crecieron de manera sostenida durante la última década. Si esa tendencia sigue, el FES podría terminar siendo más caro de lo presupuestado. Las cifras de usuarios también cambian el relato. El sistema partiría con 310 mil beneficiarios, pero se reduce a 184 mil en 74 años. Menos alumnos, menos contribuyentes. Y aun así el modelo financiero no cuadra con azul propio.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: COMISIONES FONDOS MUTUOS

Fondos mutuos: un inversor retail sigue pagando comisiones de otro planeta. El Portal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) actualizó con datos a septiembre y muestra que para fondos que invierten en acciones nacionales, el más caro es LarrainVial, con un costo promedio sobre patrimonio de 5%.

A modo de ejemplo, en Estados Unidos, invertir en un fondo indexado de acciones te cuesta menos de 1%. La CMF hace hincapié en que las AGF más caras no son aquellas con más rentabilidad neta.

5

LA SEMANA EN REDES: POLÍTICA CHILENA MIRADA DE AFUERA

El posteo que elegí lo subió @el_paischile y es sobre un extenso reportaje que publicó el influyente diario español acerca de las elecciones y el estado de la política chilena. Su conclusión es que no está dando respuestas a la ciudadanía, “que cada cuatro años apuesta por proyectos diferentes y radicales en la presidencial. La percepción de mayor inseguridad ha empujado opciones como la del ultra Kast, que en una semana se mide con la comunista Jara”.

Y destaca que cuando Boric resultó electo, “el país venía saliendo del estallido social, estaba inmerso en un proceso constituyente para cambiar la Constitución, y los derechos sociales, como las pensiones, la educación y la salud, estaban en el centro del debate”.

Pero –agrega– “hoy, sin embargo, la conversación se centra en la seguridad, la principal preocupación de los chilenos, el crecimiento económico y el control migratorio. Estos tres ejes, además de ser banderas que ha enarbolado históricamente la derecha, son los cimientos sobre los que Kast ha construido su tercera campaña para llegar a La Moneda”.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La interna de Habitat y la impronta de Cristián Rodríguez. Para entender el ruido que provocó el arribo de Max Sichel a AFP Habitat hay que partir por un dato clave. Este es que, durante tres décadas, Habitat ha tenido un solo verdadero centro de poder: Cristián Rodríguez.

Al interior del holding, en el directorio y en la industria afirman que, a pesar de no estar metido en el día a día y su rol es aguas arriba en la estructura controladora de la AFP, es él el que aún manda. Su estilo fuerte, centralizador y altamente detallista moldeó la cultura interna, los ascensos, los silencios y hasta la forma en que se tomaban decisiones estratégicas. Nada importante se mueve sin su venia.

Ese dominio prolongado dejó algo más profundo que un sello cultural: consolidó un ecosistema de ejecutivos formados bajo el “método Rodríguez”, donde la continuidad y la disciplina eran más valoradas que la innovación. Alejandro Bezanilla, el gerente general saliente, encarnaba ese modelo: técnico, sólido, bien conectado con la élite financiera, pero siempre operando dentro de los márgenes del poder histórico de Rodríguez.

La salida abrupta de Bezanilla abrió una grieta en ese diseño y podría significar el fin del “método Rodríguez”. Las dos cartas internas más visibles, Carolina Mery y Rodrigo Nader, respondían a lógicas distintas, pero ambas nacían dentro del marco mental de Rodríguez. Ese contexto hace que la llegada de Max Sichel –completamente ajeno al mundo previsional y sin historial en asset management– sea más rupturista.

Por primera vez en 30 años, Habitat optó por alguien fuera del molde, alguien que no le debía su trayectoria a la estructura que Rodríguez construyó y administró con mano firme.

– Caso Cascadas y la rebaja de la multa a Ponce vistos con los ojos de 2025. En círculos legales y corporativos están haciendo algo parecido a un doble clic sobre un fallo que en su momento dejó perplejo al mercado, pero que hoy –con el caso Muñeca Bielorrusa, la caída de Vivanco y la revelación del modo de operar de la Tercera Sala– adquiere una dimensión completamente distinta: la polémica decisión de la Corte Suprema que rebajó la multa del caso Cascadas de US$ 62 millones a menos de US$ 3 millones.

La resolución, publicada un viernes en la noche (literalmente tirada al basurero noticioso), fue un triunfo rotundo para Ponce Lerou, pese a que el propio tribunal ratificó que él fue “el ideólogo y promotor” de un esquema que generó utilidades fraudulentas por US$128 millones. La paradoja: se le multó por apenas el 2,3% del monto original.

Pero lo que ahora genera ruido es quiénes votaron a favor de Ponce: María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y el abogado integrante Diego Munita. Del otro lado quedaron Sergio Muñoz (el único juez de carrera) y Mario Carroza. Hoy, a la luz de las investigaciones, varios juristas ya hablan de un “patrón”.

El rol de Ángela Vivanco es especialmente incómodo: su nombre aparece hoy en el epicentro del caso Muñeca Bielorrusa , donde se indaga tráfico de influencias, lobby encubierto y filtración de fallos. Y esta decisión en favor de Ponce coincide con esa misma Tercera Sala que hoy está bajo fuego cruzado.

, donde se indaga tráfico de influencias, lobby encubierto y filtración de fallos. Y esta decisión en favor de Ponce coincide con esa misma Tercera Sala que hoy está bajo fuego cruzado. El otro voto clave fue el del abogado integrante Diego Munita, elegido pese a críticas históricas sobre el poder opaco de esta figura.

– Netflix se come a Warner: el deal que reescribe Hollywood. En una jugada que pocos creían posible y que ya genera sudor frío en los estudios tradicionales, Netflix ganó la guerra por Warner Bros. Sí, el mismo estudio centenario dueño de Harry Potter, Batman y la mitad del ADN cultural del último siglo.

La plataforma pagará un paquete valorizado en US$ 72 mil millones, superando con holgura a Paramount y Comcast, y marcando el golpe estratégico más grande desde la irrupción del streaming.

El movimiento no es solo una operación más: es el fin simbólico de la vieja industria. Para cerrar el deal, Warner Bros. Discovery tendrá que escindir sus canales cable –CNN incluido– en una nueva firma llamada Discovery Global, dejando a Netflix con el músculo premium: películas, series, HBO Max y todo el inventario creativo que antes alimentaba a media Hollywood. Para una empresa que decía ser “constructora, no compradora”, este es el equivalente a pasar de startup a superpotencia.

Para una empresa que decía ser "constructora, no compradora", este es el equivalente a pasar de startup a superpotencia.

7

AGENDA DE LA SEMANA: LA PAPELERA ASUME PROTAGONISMO

– El martes arranca pesado con conferencia con inversionistas y analistas de CMPC. El buque insignia del Grupo Matte tiene que explicarle al mercado sus planes para bajar niveles de apalancamiento y qué activos podrían vender y por qué importa.

La papelera llega a su Investor Day con números débiles y la promesa de un giro estratégico. Las ventas del 3T25 cayeron 2% trimestral y 6% anual a US$1.865 millones; el EBITDA se desplomó 40%, golpeado por los menores precios de la celulosa (su negocio core) y por la ausencia de ventas de activos no estratégicos, que el año pasado habían maquillado resultados.

Las ventas del 3T25 cayeron 2% trimestral y 6% anual a US$1.865 millones; el EBITDA se desplomó 40%, golpeado por los menores precios de la celulosa (su negocio core) y por la ausencia de ventas de activos no estratégicos, que el año pasado habían maquillado resultados. La compañía dejó caer que la siguiente etapa del plan es vender activos no esenciales para financiar expansión y reducir deuda, aprovechando que los precios de la celulosa comienzan a repuntar en China. De hecho, el management anticipa un proceso de deleverage apoyado tanto en el ciclo de precios como en monetizar activos periféricos.

– La apuesta por el medio. También el martes, Horizontal + Espacio Público presentan “Un Pacto de Desarrollo para Chile”. Los dos centros de estudios, de la centroderecha y la centroizquierda, presentan un pacto con 3 ejes, 12 medidas y 11 metas al 2050. Una apuesta para reinstalar el crecimiento como narrativa común.

Ojo: el timing no es casual: ambos mundos buscan influir en la agenda económica del próximo Gobierno.

Participan: Ignacio Briones (Horizontal), Annie Dufey (Espacio Público). Comentarios: ministro Nicolás Grau. Panel: Pablo García, Klaus Schmidt-Hebbel, Cecilia Cifuentes.

– BancoEstado lanza su plataforma digital de vivienda. El martes también, el banco público presenta el primer ecosistema digital de vivienda y construcción del país: búsqueda, simulación, financiamiento y acompañamiento en un solo flujo.

Incluye también una oferta hipotecaria especial, en momentos en que el mercado inmobiliario intenta salir del congelamiento.

– Agenda BCCh: expectativas. El miércoles, 8:30: resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) y el jueves la de Operadores Financieros pre-RPM (Reunión de Política Monetaria) de diciembre. Termómetro clave para saber si el mercado ya internalizó que el ciclo de bajas está cerca del piso.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.