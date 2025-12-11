La geopolítica que viene por Chile: minerales críticos, infraestructura y un país en silencio

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Este domingo vamos a votar para elegir quién nos va a gobernar por los próximos 4 años. El martes, en el último debate, José Antonio Kast y Jeannette Jara se sacaron chispas, pero fue solo eso. Chispas. De lo importante, poco y nada.

Estamos ante un cambio de época que sacude los cimientos de las democracias liberales: un tsunami tecnológico liderado por la IA que nos pisa los talones, una guerra fría 2.0 entre China y Estados Unidos que reordena el poder global y una crisis demográfica cuyas consecuencias económicas y sociales todavía no dimensionamos. Y, sin embargo, de todo eso ni Kast ni Jara hablan.

Me recordó una reciente columna que escribió Iván Schargrodsky, periodista argentino al que cito de vez en cuando en este espacio. Ahí cita un diálogo entre el filosofo francés Joseph de Maistre y una distinguida marquesa durante la Revolución francesa, que me pareció que describe tal cual nuestra realidad actual:

“Hay que tener el valor de reconocerlo: durante mucho tiempo no hemos entendido nada de la revolución de la que somos testigos; hemos creído que era un mero acontecimiento. Estábamos en un error: es una época ” . Yo le sumo que es algo que nuestras élites políticas y económicas aún no entienden.

Aparte de las elecciones, en el radar de los inversores locales esta semana ha estado la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, que recortó tasas por tercera sesión consecutiva y la dejó a su nival más bajo en 3 años. Era lo que esperaba el mercado y en Chile debería fortalecer el peso. La noticia es que la decisión no fue unánime. Uno de los votos disidentes argumentó por un recorte más profundo y los otros dos votaron por mantener la tasa como estaba.

Vamos a lo que nos convoca, porque en esta edición de El Semanal Exprés te contamos de algo de lo que poco se habló en los círculos de poder locales esta semana: la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que anunció Trump, que tiene grandes implicancias para nosotros, y la nueva hoja de ruta de China para América Latina, que dio a conocer esta semana. El cobre, el litio y la energía están en el corazón de ambos documentos.

Además, las luces y sombras de Fernando Larraín Peña, uno de los empresarios más influyentes de los últimos 50 años, pero del que poco se sabe.Además, la industria que le cambió la cara al sur de Chile; lo que significa la llegada de Kevin Cowan al Consejo del Banco Central y lo que dice del Gobierno de Gabriel Boric; además, el informe que afirma que Chile brilla en la transición energética pero tiene un talón de Aquiles.

1

TRUMP, CHINA, CHILE Y LA GEOPOLÍTICA DE LOS RECURSOS

De lo que poco se habla. Hablo del terremoto que desató esta semana la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que anunció Trump y la nueva hoja de ruta de China para América Latina, que dio a conocer esta semana. Y el cobre, el litio y la energía están en el corazón de ambos documentos, por lo que en los círculos de poder en Chile –campaña presidencial incluida– debería ser tema. Pero no lo es. Sí se comenta en la Cancillería y en los grupos de WhatsApp de exdiplomáticos.

El documento –que se publica cada 5 años en Washington– ordena todas sus prioridades externas y de defensa. Es la hoja de ruta del nuevo “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Y tiene potenciales efectos directos sobre Chile.

Es la hoja de ruta del nuevo “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Y tiene potenciales efectos directos sobre Chile. El texto redefine al continente americano como el espacio prioritario de hegemonía estadounidense, incluso por encima de Asia, Europa o Medio Oriente. Esto implica que Chile pasa a estar bajo un nivel de escrutinio, alineamiento y oportunidades que no veíamos desde la Guerra Fría.

El documento es el cambio más radical de estrategia desde la Segunda Guerra Mundial y es un giro estratégico explícito: Estados Unidos quiere limitar la presencia china en infraestructuras críticas, cadenas de suministro y sectores estratégicos de la región, y está dispuesto a “recompensar” a los gobiernos alineados con su agenda mediante financiamiento, apoyo político y acceso a mercados.

Para Chile –donde China es el mayor socio comercial, comprador dominante de cobre y litio y actor clave en energía y telecomunicaciones– esto es una fuente simultánea de presión y oportunidad.

El cientista político Robert Funk dice que es una oportunidad para Chile. El corazón de su argumento es que, si nos posicionamos como proveedor confiable de minerales críticos y líder regulatorio en hidrógeno verde, tendremos la autoridad y el peso político para una diplomacia climática que va más allá de las declaraciones soñadoras y las buenas intenciones.

El documento que publicó China sobre su nueva hoja de ruta para América Latina revela prioridades de su agenda. Marca su tercera hoja de ruta para la región y redefine su relación, ahora en una etapa de “beneficio mutuo”.

Qué propone China –casi lo opuesto de Trump (la paradoja)–:

Mantener la estabilidad de las cadenas globales de suministro y oponerse a cualquier intento de “desacoplamiento” –una señal clara en el contexto de tensiones comerciales globales–.

–una señal clara en el contexto de tensiones comerciales globales–. Promover cooperación en sectores de alta tecnología, energías renovables, minería, infraestructura, transporte y manufactura.

Chile podría beneficiarse pero también impone desafíos: cómo balancear esto con las presiones y prioridades de Washington.

Un influyente exdiplomático y director de empresas dice que ambos documentos son un desafío tremendo para Chile: el rediseño de áreas de influencias pondrá muchas cosas arriba de la mesa.

Y agrega que Chile debe reposicionarse ante un nuevo orden mundial, aprovechar nuestra ubicación geográfica, nuestro mar abierto, nuestras ventajas en energía renovable y apostar a ser líder mundial de data centers y tener un mercado financiero desarrollado, profundo y líquido. Tenemos que “ejercitar nuestras fortalezas y marcar agenda con una posición geoestratégica y aprovechar que tenemos recursos centrales para la nueva era tecnológica”.

2

FERNANDO LARRAÍN, LUCES Y SOMBRAS DE UN EMPRESARIO PODEROSO

Fernando Larraín Peña: el hombre que mandó en Chile S.A., protagonizó un escándalo poco conocido en España y construyó un imperio familiar en LarrainVial. En su momento, junto a su cuñado Manuel Cruzat, controlaban el equivalente al 5% del PIB de Chile.

Si hay un hilo conductor en la vida de Fernando Larraín Peña –fallecido este domingo a los 91 años– es el poder. Poder económico, político, religioso y simbólico. Ingeniero civil, hombre del Opus Dei, hermano del exsenador Carlos Larraín, arquitecto del mayor grupo financiero-industrial de Chile en los años 70 y líder espiritual del clan que hoy controla LarrainVial.

En 1982 Chile quebró. Fue la peor crisis económica del país desde la Gran Depresión. El PIB se redujo 14,3% y el desempleo aumentó al 23,7%. El Gobierno tuvo que intervenir los bancos a un costo que se ha estimado en un 35% del PIB.

Fue la peor crisis económica del país desde la Gran Depresión. El PIB se redujo 14,3% y el desempleo aumentó al 23,7%. El Gobierno tuvo que intervenir los bancos a un costo que se ha estimado en un 35% del PIB. Uno de los factores que determinó que la crisis se profundizara fue el de los créditos bancarios a empresas relacionadas, los que eran posibles gracias a vacíos en la regulación. Entre los protagonistas de esa crisis estuvo Fernando Larraín Peña, uno de los íconos del empresariado chileno de los últimos 50 años.

Para quienes vivieron la década del 70 y el boom previo a 1982, Larraín Peña no necesita presentación. Junto a su cuñado Manuel Cruzat construyeron el mayor conglomerado empresarial de Chile: bancos, industrias, papeleras, eléctricas, agrícolas. A través de Labra, Invex y decenas de sociedades, llegaron a controlar más de 100 empresas, equivalentes –según estudios de la época– a cerca del 50% del PIB chileno.

La crisis de 1982 los enterró. El Estado intervino sus bancos y empresas, cientos de sociedades colapsaron, y el grupo pasó de ser omnipotente a símbolo del descalabro financiero.

La prensa los bautizó como “Los Pirañas”, un apodo que él detestaba, pero que capturó el estilo agresivo, vertical y sin complejos del grupo.

El “caso Gredos”: su escándalo español que pocos conocen. Larraín Peña aterrizó en España luego de la llegad del Gobierno de la Unidad Popular. En Madrid, Larraín replicó su estilo: compró bancos pequeños de esquina, los consolidó y se lanzó a la pelea grande. Llegó a ser presidente del Banco de Gredos y vicepresidente de Bankunión.

Pero ahí comenzó el desastre. El Banco de Gredos entró en crisis por operaciones mal evaluadas. El Banco de España calificó la administración como “poco escrupulosa” y Bankunión tuvo que absorberlo, pero pronto reconoció que los números reales eran mucho peores.

El Banco de Gredos entró en crisis por operaciones mal evaluadas. El Banco de España calificó la administración como “poco escrupulosa” y Bankunión tuvo que absorberlo, pero pronto reconoció que los números reales eran mucho peores. Cruzat al rescate. Los que conocen detalles del escándalo revelan que Manuel Cruzat le tiró un salvavidas y eventualmente lo ayudó a volver a instalarse en Chile.

La reinvención final, sin embargo, fue familiar: LarrainVial. Hoy, cuatro de sus cinco hijos están en el directorio, y su primogénito, Fernando Larraín Cruzat, preside la firma.

Visionario del mercado de capitales. En la industria lo ven como un constructor de una cultura de rigor y excelencia en LarrainVial, de un estilo elegante, reservado, austero.

Dos altas fuentes que estuvieron en varias reuniones del círculo de hierro de LarrainVial lo describen como una “mente privilegiada” y de una capacidad de análisis “extraordinaria”. “Si don Fernando hablaba, el resto escuchaba. Ibas llegando y él ya venía de vuelta”.

3

LA MESA: “EL SALMÓN NECESITA POLÍTICA DE ESTADO”

Loreto Seguel: “La salmonicultura le cambió la cara al sur de Chile”.

En La Mesa, la presidenta del Consejo del Salmón defendió el rol estratégico de la industria y destacó avances en sostenibilidad y tecnología, pero fue categórica respecto a nudos regulatorios y en particular a la Ley Lafkenche, que hoy genera “conflictividad social insostenible”.

La urgencia de una política de Estado. En la entrevista dejó una hoja de ruta clara: la salmonicultura ya no es solo un sector productivo; es una industria clave para el desarrollo, que compite de igual a igual con Noruega y que hoy depende de decisiones políticas que definirán su futuro por décadas.

“El segundo producto más exportado del país le cambió la cara al sur de Chile”, dice Seguel, recordando que en algunas regiones la industria explica hasta el 30% del PIB. Pero el diagnóstico no es autocomplaciente: “Tenemos que ser una industria orgullosa de lo que ha construido, pero siempre consciente de sus desafíos. Producimos seres vivos en el mar”.

Seguel también entró de lleno en la controversia: antibióticos, reportajes externos, críticas ambientales. Su línea es clara: “Nosotros tenemos datos científicos, no ideología”. Y recuerda que el uso de antibióticos está estrictamente regulado y disminuye año a año. “El que calla, otorga. Por mucho tiempo solo hablamos de lo bueno; hoy hablamos de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Eso genera credibilidad”.

Donde más urgencia muestra es en la permisología. “Estamos estancados porque no podemos movernos. Relocalizar no es crecer por crecer: es reducir el impacto ambiental con tecnología que hoy sí existe”. Y suena casi optimista cuando admite que los dos candidatos presidenciales incluyeron la salmonicultura en sus programas. “Eso es un ganar para Chile”, dice.

Para entender el tono completo, te recomiendo ver la entrevista haciendo clic en este enlace de La Mesa de El Mostrador o en la imagen de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Kevin Cowan al Consejo del Banco Central. En su última gran decisión en materias económicas, Boric elige a un economista tecnócrata de quien podría decirse que viene del mundo concertacionista, confirmando nuevamente que la promesa con la que llegó a La Moneda, respecto a que su Gobierno del Frente Amplio sería la tumba del neoliberalismo en Chile, terminó convertida en una socialdemocracia liberal.

La señal política es clara: Boric pudo elegir un nombre más alineado ideológicamente o más cercano a su coalición, pero optó por alguien que representa continuidad institucional, prudencia regulatoria y la tradición técnico-política que gobernó Chile durante 30 años. Es un gesto que refuerza su giro al centro tras el plebiscito constitucional.

El CV de Kevin Cowan. Economista PUC y con doctorado del MIT. Actualmente es consejero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y lidera el comité que asesora al Ministerio de Hacienda en la política de inversión de los Fondos Soberanos. Pasó por el Banco Central como gerente de la División de Política Financiera y fue asesor de Hacienda durante los gobiernos de Frei y Bachelet II. Trabajó en el BID y es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del ITAU Chile.

Delfín de José De Gregorio. Han aparecido juntos en 7 trabajos de investigación y fue, junto a Luis Felipe Céspedes, una de las primeras personas que se sumaron al equipo de De Gregorio en su paso por Hacienda cuando salieron de la universidad. Luego trabajó con él cuando asumió como presidente del Banco Central.

– Latam vuela alto y pone foco en los premium. La aerolínea está mostrando ingresos y utilidades récord y márgenes operacionales de 15%, muy por encima del promedio de la industria.

Controla 6 de cada 10 asientos que se venden en el mercado local, 4 de cada 10 en Brasil, 65% del mercado interno en Perú y casi el 80% del tráfico entre Chile y Estados Unidos. Todas cifras muy por encima de las que había previo al estallido, pandemia y la entrada de Delta y Qatar Airways a la propiedad.

Foco en clientes premium. Lo dijo esta semana en una conferencia con analistas en Nueva York. Anunció un plan de inversiones de US$ 3.400 millones para los próximos dos años y una serie de medidas para cortejar a los clientes que vuelan en clase ejecutiva, premium economy. La aerolínea reveló que los ingresos de los clientes premium se han duplicado desde 2025 y ya representan el 23% del total.

La otra cara de la moneda es que está limitando beneficios a los pasajeros frecuentes y los clientes del Santander que usan la Santander LanPass . Lo que más ruido hizo es que suben exigencias y requerimientos para acceder a beneficios como el de equipaje gratis en bodega, que ahora dejará de definirse exclusivamente por el tipo de tarjeta.

– Chile brilla en la transición energética, pero tiene un talón de Aquiles. Un informe del BCI revela que en Chile el 69% de la electricidad ya proviene de fuentes limpias y la inversión energética 2025 crecerá 76%, enfocada en solar y almacenamiento BESS.

El problema es el de siempre: la transmisión. La carretera eléctrica del país no logra mover la energía barata del norte hacia donde se consume, generando vertimientos, precios distorsionados y un sistema vulnerable a fallas.

El informe del BCI también alerta sobre dos riesgos mayores: el geopolítico –porque China controla 70% del procesamiento de minerales críticos– y el local, donde la debilidad de la transmisión amenaza con frenar la transición energética justo cuando Chile debería acelerarla.

La inversión global en energía limpia llegó a US$ 2,2 billones en 2024. El informe dice que la demanda de energía global subió 20% en una década, empujada por la IA y los data centers. Tanto es así que en 2025 la inversión en centros de datos superará por primera vez la inversión mundial en suministro de petróleo. Sí: el nuevo petróleo es el cómputo.

– Elon Musk avanza con sus planes de abrir en bolsa SpaceX, en la que sería la mayor OPI en la historia de Wall Street. Bloomberg informa que el controlador de Tesla, Starlink y X (ex-Twitter) planea una oferta pública inicial (OPI) el próximo año con una valoración de 1,5 billones de dólares.

La compañía de cohetes de Elon Musk avanza con sus planes de salir a bolsa, con un objetivo de recaudación de más de 30 mil millones de dólares. Esto convertiría su oferta en la mayor de la historia, superando la de Saudi Aramco; su posible valoración se debe en gran medida a las enormes ventas de su sistema de internet satelital Starlink.

