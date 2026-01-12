Alegatos dignos de Netflix: Carlos Peña vs. Cristóbal Eyzaguirre en la Corte

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para los que no están suscritos)! Arranca otra semana clave para la economía y los mercados en un contexto cada vez más marcado por la geopolítica. El influyente inversor Mohamed A. El-Erian afirma que la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, su impacto sobre el petróleo y los intereses chinos, junto con nuevas señales de intervencionismo en mercados internos, refuerzan una idea central:

“Hoy las decisiones económicas están cada vez más dominadas por la seguridad nacional, la política interna y las tensiones globales, muchas veces por sobre los factores puramente financieros”.

La semana que comienza promete seguir intensa: foco en Irán y Venezuela, nueva tanda de datos económicos, resultados corporativos de la banca en Wall Street, una reunión del G-7 y cifras clave de inflación en Estados Unidos.

foco en Irán y Venezuela, nueva tanda de datos económicos, resultados corporativos de la banca en Wall Street, una reunión del G-7 y cifras clave de inflación en Estados Unidos. En la agenda local, el foco está en el gabinete de José Antonio Kast. Ya es un hecho que Jorge Quiroz será el ministro de Hacienda. La semana pasada, el economista adelantó sus prioridades: desregulación y crecimiento.

En esta edición de El Semanal: alegatos dignos de Netflix. Peña y Eyzaguirre chocan por US$ 300 millones en el caso Australis. En una audiencia seguida de cerca por abogados, empresarios y banqueros, el enfrentamiento jurídico más comentado del año llegó a la Corte de Apelaciones. El caso quedó en estudio y el sistema arbitral, bajo escrutinio. Los alegatos se grabaron y esta semana se difundirán.

Además, habla Máximo Pacheco y revela detalles inéditos de las negociaciones con SQM; Casen 2024: menos pobreza, incluso con la vara más alta; Santander Rewards: cuando el cambio de beneficios se volvió un problema de explicación; y Chile salió temprano a los mercados en 2026 y lo hizo con una señal doble: acceso sólido a financiamiento y avance en bonos ESG.

Casen 2024: menos pobreza, incluso con la vara más alta; Santander Rewards: cuando el cambio de beneficios se volvió un problema de explicación; y Chile salió temprano a los mercados en 2026 y lo hizo con una señal doble: acceso sólido a financiamiento y avance en bonos ESG. Finalmente, las conversaciones entre Glencore y Rio Tinto para un eventual acuerdo de US$ 207 mil millonesreactivan una idea que ya había fracasado hace poco más de un año: crear la mayor minera del mundo. Y Chile estaría en el centro.

1

POR UNOS DÓLARES MÁS: EL MANO A MANO PEÑA VS. EYZAGUIRRE

Peña vs. Eyzaguirre: el duelo jurídico por más de US$ 300 millones que tiene en vilo al mundo de los abogados, empresarios y banqueros, y que puso en tela de juicio el sistema arbitral de Chile. Alegatos dignos de Hollywood y pagos millonarios a los árbitros, en el denominado “caso Australis”.

El escenario: la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los ministros Guillermo de la Barra Dünner (presidente) y Fernando Valderrama Martínez, y la abogada integrante Catalina Infante Correa.

la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los ministros Guillermo de la Barra Dünner (presidente) y Fernando Valderrama Martínez, y la abogada integrante Catalina Infante Correa. Los protagonistas: Carlos Peña, abogado, destacado columnista y rector de la Universidad Diego Portales, y Cristóbal Eyzaguirre, el influyente abogado y socio de Claro y Cía.

Carlos Peña, abogado, destacado columnista y rector de la Universidad Diego Portales, y Cristóbal Eyzaguirre, el influyente abogado y socio de Claro y Cía. Audiencia a tablero vuelto y con mucha expectación. Mal que mal, Peña hacía su debut como abogado litigante y el caso podría sentar un precedente: la primera nulidad de un fallo arbitral de alcance internacional.

Los alegatos: dinámicos, entretenidos y hechos con pasión, señalan testigos presenciales. “Podrían ser usados en un guion para una serie de Netflix”, dice uno de ellos.

Eyzaguirre, que defiende al empresario Isidoro Quiroga, sostuvo que el tribunal arbitral cruzó una línea básica que jamás debió haber sido traspasada: condenó por algo que no fue pedido ni debatido. Dice que los informes en derecho de Carlos Peña y el abogado Enrique Barros parten de la base de que hubo engaño doloso, pero hace hincapié en que el fallo estableció que no lo hubo, y agrega que la restitución de precio es “un invento”.

sostuvo que el tribunal arbitral cruzó una línea básica que jamás debió haber sido traspasada: condenó por algo que no fue pedido ni debatido. Dice que los informes en derecho de Carlos Peña y el abogado Enrique Barros parten de la base de que hubo engaño doloso, pero hace hincapié en que el fallo estableció que no lo hubo, y agrega que la restitución de precio es “un invento”. Profundiza en que, no obstante haber descartado dolo, engaño u ocultamiento en la compraventa de Australis, los árbitros igualmente ordenaron pagar al comprador una suma millonaria, creando así una “rebaja de precio” que –según Eyzaguirre– no estaba en la demanda y sirve para eludir las cláusulas contractuales de limitación de responsabilidad.

los árbitros igualmente ordenaron pagar al comprador una suma millonaria, creando así una “rebaja de precio” que –según Eyzaguirre– no estaba en la demanda y sirve para eludir las cláusulas contractuales de limitación de responsabilidad. Eso, dijo, viola el principio de congruencia y el derecho a defensa, porque la parte condenada no pudo defenderse de una pretensión inesperada. Para Eyzaguirre, no es un error menor, sino un vicio estructural que obliga a anular el laudo para proteger el debido proceso y la credibilidad del arbitraje.

Peña siendo Peña. Su alegato –como la mayoría de sus columnas– incluyó citas a Santo Tomás y otros ilustres. Puso el acento en los límites del control judicial. Sostuvo que la nulidad de los arbitrajes es algo muy excepcional y no puede transformarse en una apelación encubierta para revisar el fondo.

A su juicio, el tribunal resolvió bien, porque lo hizo sobre los mismos hechos discutidos y estaba habilitado para aplicar el derecho como estimara correcto –aunque usara una calificación jurídica distinta–, y acogió una pretensión que sí estaba planteada, al menos, de forma subsidiaria.

El tirón de orejas a Eyzaguirre. Lo hizo el ministro presidente de la Sala, Guillermo de la Barra Dünner, durante los alegatos. Le llamó la atención por haber criticado en su alegato la “sorpresiva” transmutación de Peña, al haber pasado de ser informante de dos informes en derecho en la causa a ser representante y abogado litigante de los demandantes. El ministro le dijo que no usara calificativos.

El otro gustito de Eyzaguirre. Recordó en su alegato que Peña dictó una sentencia como árbitro y la Corte de Apelaciones de Santiago se la anuló por ultrapetita. Es decir, por dar algo distinto a lo pedido, lo que coincide con el vicio que alega el abogado de Claro y Cía.

Lo que se habla entre los abogados que siguen el caso. Llamó la atención que la Corte informara que la causa “quedó en estudio”, lo que significa que no hubo acuerdo entre los jueces sobre la decisión que adoptarán. Seguramente se tomarán el resto de enero para analizar y llegar a una decisión final, se especula.

El millonario pago a los árbitros. Los tres jueces arbitrales de la causa fueron: Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes. Documentos a los que tuvimos acceso muestran que, en total, los 3 árbitros recibieron US$ 2.426.167. El 9 de agosto de 2023 cobraron honorarios arbitrales por US$ 1.455.700. Y en diciembre de 2024, una vez concluido el arbitraje, y antes del periodo de conciliación y fallo del caso, ordenaron un suplemento (un honorario adicional), de US$ 970.467

Una sorpresa. Un potencial conflicto de intereses no transparentado por el árbitro Andrés Jana y el rector Carlos Peña. Esta semana se supo que Peña fue socio del abogado Jana hasta por lo menos 2016. Andrés Jana es el juez árbitro que fue propuesto por la demandante Joyvio (Australis) en el caso.

La explicación de Peña. Originalmente fue una sociedad de personas que se formó en 1998 para un caso particular en Florida, Estados Unidos. Explica que nunca más la usó y en 2016 se transformó en una sociedad de acciones y él traspasó las suyas a Jana. Y que todo esto consta en sus declaraciones de impuestos.

Para varios observadores del mundo legal esto es complejo para Jana y el rector. “No solo escribió dos informes en derecho en la causa sino que ahora es también el abogado litigante por la demandante en un caso en que su socio (o exsocio) fue juez árbitro”, dice un abogado que sigue el caso con atención pero no es parte de la causa. Y agrega que, cuando se presentó el informe de Peña, “Jana debería haber revelado su relación con Peña y debería haberse inhabilitado”.

La gran pregunta que se hace el círculo rojo del poder es por qué Carlos Peña decidió meterse en el caso y “bajar del Olimpo”. Una lectura es que el equipo de abogados de Australis, que lidera Alberto Eguiguren, decidió que necesitaban una cara intachable frente a la Corte, dada la connotación del caso y por el ruido que hay en tribunales en estos tiempos sobre tráfico de influencias y corrupción en la justicia.

La otra lectura más simple: un desafío profesional y que además está bien pagado. En los bufetes de abogados de El Golf se especula que, entre los dos informes en derecho y el alegato, el rector habría cobrado casi US$ 700 mil. Pero consultado Carlos Peña, respondió que “cobré lo mismo que suelo cobrar por un informe en derecho”, que en total fueron UF 3 mil (aproximadamente 120 millones de pesos).

2

MÁXIMO PACHECO, CODELCO Y EL NEGOCIO MÁS DIFÍCIL DE SU VIDA

Máximo Pacheco y la entrada de Codelco y el Estado de Chile en el negocio del litio: “Había un riesgo geopolítico y un problema de continuidad operacional que hacía inviable ese camino. La licitación estaba llena de dificultades, incertidumbre productiva, tecnológica, ambiental y de permisos”.

El presidente del directorio de Codelco fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana.En su paso, abordó uno de los debates más sensibles de la política reciente: el acuerdo entre Codelco y SQM para el desarrollo del litio en el salar de Atacama. “Esto es lo más difícil que me ha tocado enfrentar en mi carrera”, dijo, subrayando el tamaño del negocio, su exposición pública y su impacto estratégico para el país.

Factor geopolítico. Pacheco insistió en que no se trató de un contrato más, sino de una definición de largo plazo. “Este no es un contrato de negocio: es un contrato de país”, afirmó, destacando que el diseño buscó combinar el rol del Estado con la capacidad operativa del sector privado, lejos de una expropiación o de una liberalización total del recurso.

Cómo se decidió por la negociación directa con SQM. La clave, explicó, fue el tiempo. Con el término del contrato vigente en 2030, “para un proyecto minero eso es mañana”. Frente a ese reloj, el directorio de Codelco evaluó los caminos posibles y concluyó que la licitación abría demasiadas incertidumbres. “Había ventajas informacionales, riesgos tecnológicos y ambientales, problemas de permisos y un riesgo geopolítico”, enumeró.

Según Pacheco, esos factores hacían preferible una negociación directa. Estudios independientes –citó– muestran que ese camino maximiza el valor para el Estado frente a una licitación. Además, resguardaba la continuidad operacional, el empleo y los ingresos fiscales, evitando un vacío productivo en el principal yacimiento de litio del país.

“Un acuerdo directo genera US$ 12.371 millones más que una licitación”.

El contexto internacional pesó en la decisión. “Los minerales ya no son solo metales: hoy son geopolítica”, señaló. Chile vende más del 60% de su litio a China y cerca de la mitad de su cobre; a la vez, Estados Unidos necesita cátodos chilenos para su reindustrialización. En ese tablero, dijo, la prudencia y la neutralidad comercial son activos estratégicos.

Pacheco también miró hacia adelante. En 2026 –afirmó–, Codelco “nace por primera vez como una empresa de cobre y de litio”, con la producción del metal rojo estabilizada y un plan para recuperar niveles hacia 2030. A eso se suman nuevas asociaciones mineras, una futura fundición –definición “geopolítica estratégica”– y avances en agua desalada y paz laboral.

La entrevista completa, con el detalle de la negociación, las críticas y el futuro de Codelco, está disponible en El Mostrador Mesa.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: POBREZA A LA BAJA

Casen 2024: menos pobreza, incluso con la vara más alta. La nueva Encuesta Casen 2024 trajo una doble señal relevante: la pobreza en Chile volvió a bajar y lo hizo usando una metodología más exigente que actualiza los estándares a la realidad social y económica del país.

Con el nuevo cálculo, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3%, 3,2 puntos menos que en la medición anterior comparable, manteniendo una tendencia descendente que también se observa en la pobreza multidimensional y en la pobreza severa. En el decil de menores ingresos, los subsidios pasaron de representar el 27% de sus ingresos en 2017 al 69% en 2024. O sea, dependen más del Estado.

El cambio metodológico –impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric– eleva el estándar: elimina el alquiler imputado, introduce líneas diferenciadas según tenencia de vivienda y actualiza la canasta básica hacia una alimentación más saludable. Aun así, el resultado es consistente: usando la metodología antigua, la pobreza por ingresos también habría caído, hasta 4,9% en 2024.

En pobreza multidimensional, que incorpora carencias en áreas como educación, salud, trabajo, vivienda y redes sociales, la tasa bajó a 17,7%, desde un 20% estimado para 2022 con el mismo estándar. El nuevo sondeo suma dimensiones clave del Chile actual, como cuidados y conectividad digital, y endurece los indicadores existentes. La pobreza severa –hogares que combinan pobreza por ingresos y multidimensional– también retrocedió, desde 7,8% a 6,1%.

4

LA SEMANA EN REDES: EL QUE LA EXPLICA LA COMPLICA

Santander Rewards: cuando el cambio de beneficios se volvió un problema de explicación. Fue tendencia en redes toda la semana y el posteo de la popular cuenta @tarjetadembarquecl fue una de las tantas que sirvió de plataforma de discusión y quejas para los clientes del banco.

El nuevo programa partió con ruido. No tanto por la idea de fondo –premiar la relación total con el banco– sino por la confusión que generó entre los clientes, especialmente en lo que respecta a la acumulación de millas LATAM Pass. Para muchos usuarios, el cambio no fue evidente hasta que revisaron sus beneficios… y ya no eran los mismos.

El principal enredo está en que Santander Rewards no es LATAM Pass, pero durante años ambos conceptos funcionaron casi como sinónimos para los clientes del banco. Antes, bastaba con tener una tarjeta premium de Banco Santander Chile para acumular millas automáticamente. Hoy, la acumulación de LATAM Pass depende del nivel que el cliente tenga dentro de Santander Rewards, no solo del plástico que lleva en la billetera.

Ahí apareció la molestia. Clientes que pagaban tarjetas de alto costo asumían que sus beneficios seguían intactos, pero descubrieron que ahora deben cumplir metas de vinculación –uso de cuenta, productos, antigüedad– para mantener ventajas que antes eran automáticas. El resultado: sensación de letra chica y de reglas que cambiaron a mitad del partido.

Clientes que pagaban tarjetas de alto costo asumían que sus beneficios seguían intactos, pero descubrieron que ahora deben cumplir metas de vinculación –uso de cuenta, productos, antigüedad– para mantener ventajas que antes eran automáticas. El resultado: sensación de letra chica y de reglas que cambiaron a mitad del partido. Pasajeros frecuentes molestos. Varias de las críticas apuntan a que el nuevo sistema premia más el endeudamiento y la relación financiera con el banco que el uso real de la tarjeta para viajar. Y alegan que ahora la maleta gratis no es automática.

Desde el banco explican que el nuevo modelo busca ser “más justo” y ampliar beneficios a clientes que antes no recibían nada, incluidos usuarios de tarjetas más básicas. El problema es que ese mensaje no llegó claro. Para muchos, el foco estuvo puesto en lo que se perdió, no en lo que se ganó, y la transición entre el sistema antiguo y el nuevo quedó mal comunicada.

Incluso reconocen que por un par de días la experiencia usuaria no estaba funcionando bien y que el mensaje original a los clientes generó cierta incertidumbre.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Las conversaciones entre Glencore y Rio Tinto para un eventual acuerdo de US$ 207 mil millones reactivan una idea que ya había fracasado hace poco más de un año: crear la mayor minera del mundo. Esta vez, las partes reconocen que están en conversaciones preliminares, incluyendo una posible transacción en acciones que implicaría la compra de Glencore por parte de Rio.

El momento no es casual. El sector vive una ola de consolidación empujada por el cobre, metal clave para la transición energética y que hoy se transa cerca de máximos históricos. Los grandes actores buscan escala, reservas y estabilidad de largo plazo, aun cuando eso implique volver a la mesa tras intentos fallidos.

El sector vive una ola de consolidación empujada por el cobre, metal clave para la transición energética y que hoy se transa cerca de máximos históricos. Los grandes actores buscan escala, reservas y estabilidad de largo plazo, aun cuando eso implique volver a la mesa tras intentos fallidos. Chile aparece como una pieza central de ese tablero. Glencore es socio de Codelco para construir la nueva fundición en el norte. Además, Glencore controla Lomas Bayas y opera Collahuasi y otros activos estratégicos en la zona norte del país, reforzando su peso en la principal jurisdicción cuprífera global.

– Chile salió temprano a los mercados en 2026 y lo hizo con una señal doble: acceso sólido a financiamiento y avance en bonos ESG. Hacienda emitió bonos en euros y dólares por el equivalente a US$ 4.375 millones, con alta demanda y tasas competitivas, en la primera gran operación del plan de financiamiento del año.

Hacienda explica que la colocación se dividió en tres tramos: US$ 850 millones a 5 años en dólares (rendimiento 4,372%), € 1.500 millones a 6 años (rendimiento 3,46%) y € 1.500 millones a 10 años, este último como Sustainability-Linked Bond (SLB) con rendimiento 3,928%.

US$ 850 millones a 5 años en dólares (rendimiento 4,372%), € 1.500 millones a 6 años (rendimiento 3,46%) y € 1.500 millones a 10 años, este último como Sustainability-Linked Bond (SLB) con rendimiento 3,928%. El apetito fue fuerte: órdenes por más de € 10.000 millones y cerca de US$ 4.500 millones, una lectura que Hacienda interpreta como respaldo a la “solidez macro” y al marco fiscal.

órdenes por más de € 10.000 millones y cerca de US$ 4.500 millones, una lectura que Hacienda interpreta como respaldo a la “solidez macro” y al marco fiscal. El gancho –y lo que pone a Chile en la conversación global– fue el bono SLB: un soberano que liga su costo financiero a metas concretas de biodiversidad y que, si el país cumple, puede gatillar una rebaja en la tasa (step-down). En la práctica, el Estado se premia con menor costo de deuda si avanza en protección y gestión efectiva de áreas protegidas, alineado con la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.

Cabe mencionar que hace unos días el ministro Nicolás Grau presentó el plan de financiamiento para este año y el mensaje fue claro: disciplina fiscal, previsibilidad y continuidad. El plan de financiamiento contempla emisiones por hasta US$ 17.400 millones, de los cuales una parte relevante se destina a amortizaciones, manteniendo el endeudamiento neto en niveles acotados y coherentes con el marco presupuestario.

La gran incógnita es cuán agresivo será el plan de la administración entrante de recortar gastos y el impacto en las arcas fiscales del boom del cobre.La Ley de Royalty permite que el Estado recaude US$ 300 millones cada 10 centavos de aumento en el precio.

6

AGENDA DE LA SEMANA

– Este lunes el Banco Central de Chile publica la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de enero y el Indicador de Ventas por Estrato (IVE), clave para el pulso del consumo por nivel socioeconómico.

También el lunes, arranca la Cumbre UAI-Berkeley sobre inclusión financiera. El encuentro reúne a reguladores, academia y sector privado para debatir regulación basada en evidencia y el impacto de la tecnología en los mercados financieros.

El encuentro reúne a reguladores, academia y sector privado para debatir regulación basada en evidencia y el impacto de la tecnología en los mercados financieros. Entre los expositores destacan Jorge Grunberg, Daniel Hojman, Eric Parrado, además de representantes del Banco Central de Brasil.

– Martes, el consejero del Banco Central Luis Felipe Céspedes expone en un Taller Macro del Instituto Libertad y Desarrollo. Sin acceso a prensa. La presentación se publicará posteriormente.

En paralelo, el consejero Claudio Soto hace una presentación ante inversionistas y actores de mercado. Tampoco habrá acceso a la prensa.

– Miércoles, el Banco Central publica la Encuesta de Créditos Bancarios (ECB) del 4° trimestre de 2025, clave para evaluar condiciones de financiamiento, oferta de crédito y percepción de riesgo.

Y, por último, durante la semana se presenta el tercer informe de equidad empresarial de ChileMujeres, un termómetro relevante sobre brechas de género en directorios, alta gerencia y gobierno corporativo.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: TRUMP Y UNA VISIÓN DEL MUNDO EN LA QUE REINA LA FUERZA

Donald Trump sin filtro y envalentonado. En una entrevista de 4 horas, el presidente de Estados Unidos expone una visión del poder limitada solo por “mi propia moralidad”. Descarta la validez o los límites que podrían imponerle el derecho internacional o los tratados internacionales.

En la conversación de 4 horas con periodistas de The New York Times, Trump dejó claro que él sería el árbitro de cualquier límite a sus autoridades. No tiene respeto a la institucionalidad republicana y los límites que eso implica a su poder. Vale la pena leerla para entender en qué mundo estamos.

