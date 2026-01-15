Trump aprieta a la Fed y en Chile aparece una idea impensada: abolir el Banco Central

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Es la semana en que Donald Trump se convirtió al peronismo. Luego de su anuncio de que busca prohibir a fondos institucionales que compren casas para su portafolio de inversiones y amenazar a la banca de poner su versión de una Tasa Máxima Convencional de 10%, ahora lanzó una ofensiva contra la independencia de la Reserva Federal, ordenando una investigación criminal contra Jerome Powell, el presidente del banco central estadounidense.

La noticia remeció al mercado de bonos y la Casa Blanca salió a tratar de controlar el impacto en los mercados.

En Chile, Bloomberg afirma que la amenaza a la Fed y la geopolítica eclipsan el efecto de Kast en el mercado de bonos local. Citando una encuesta de operadores y analistas, advierte que los movimientos de la Reserva Federal y el nuevo escenario global se perfilan como las fuerzas dominantes que darán forma a las tasas de interés en Chile este año.

Acá el foco está puesto en el gabinete de José Antonio Kast. Esta semana, Fitch reafirmó la calificación soberana de Chile en ‘A-‘, con perspectiva estable, destacando un balance fiscal sólido, bajo nivel de deuda pública y un historial de políticas macroeconómicas creíbles. Es la nota crediticia más alta de las economías emergentes y similar o por encima de la de China, Italia, Portugal y otras economías europeas.

Sin embargo, hacia adelante, la agencia pone el foco en el rumbo político y fiscal del Gobierno entrante de Kast, especialmente en su capacidad para diseñar e implementar una consolidación fiscal ambiciosa con un Congreso fragmentado. Cabe recordar que Kast ha comprometido un ajuste agresivo del gasto por US$ 6.000 millones en 18 meses, con el objetivo de retomar las metas fiscales estructurales tras los desvíos de 2024 y 2025.

Fitch advierte que las presiones en áreas como salud, educación, pensiones, seguridad e infraestructura hacen que el objetivo sea desafiante. Su escenario base asume déficits fiscales algo superiores al 2% del PIB en 2026-2027 y una deuda que subiría a cerca del 44% del PIB el próximo año, todavía bajo el ancla fiscal del 45% y por debajo del promedio de países ‘A’.

En materia tributaria, Fitch ve con cautela la propuesta de rebajar el impuesto corporativo desde 27% hacia 23%, junto con incentivos al empleo y simplificación regulatoria. Si bien estas medidas podrían apoyar la inversión y el crecimiento en el mediano plazo, implican riesgos de menores ingresos fiscales en el corto plazo, lo que podría complicar el ajuste si los beneficios de crecimiento no llegan rápido.

También en esta edición de El Semanal: Davos recibe a un Trump con ambiciones imperiales; con la ofensiva de Trump contra la Fed, Kaiser y los libertarios ponen en tela de juicio la utilidad de un Banco Central independiente; y la revolución aún no les llega a las pymes en Chile.

Además, la censura de la CMF al “Huaso” Labbé salpica al probable futuro ministro de Defensa; la sorpresiva irrupción mediática de los Ergas; y de las AFP al gabinete de Kast: Paulina Yazigi suena fuerte para asumir como ministra de la Mujer en el próximo Gobierno.

DAVOS: CONFLICTO ECONÓMICO ES EL MAYOR RIESGO

La geopolítica y tensiones económicas se toman la agenda. José Antonio Kast anunciará su gabinete el próximo 20 de enero, en un momento especialmente cargado para la economía y la política global. Coincide con el Foro de Davos que organiza el World Economic Forum (WEF), donde todos los años los políticos, empresarios y líderes de la sociedad civil más poderosos de mundo se reúnen para participar en debates con visión de futuro que aborden problemas globales y establezcan prioridades.

En su momento había rumores de que Kast iría a Davos al igual que el presidente de Argentina, Javier Milei, para coincidir con la presencia de Trump y mandar una señal de un nuevo orden político regional, alineado con el nuevo escenario geopolítico global que impone Washington. Al cierre de esta edición, no había confirmación del viaje.

Este año Davos tiene como telón de fondo un Trump imperial: ofensiva en Venezuela, su amenaza de tomarse por la fuerza Groenlandia y romper la OTAN, y atacar Irán.

Esta semana, el WEF publicó su Informe de Riesgos Globales 2026, que dibuja un mundo más fragmentado, más tenso y menos predecible. Para Kast, un Presidente electo de un país pequeño y abierto como Chile, el telón de fondo no podría ser más exigente.

El informe es claro y poco tranquilizador. La confrontación geoeconómica aparece como el principal riesgo global en el corto plazo, seguida de los conflictos interestatales, la polarización social y la desinformación. A eso se suma un deterioro de las perspectivas económicas: aumentan con fuerza los temores de desaceleración e inflación, y más de la mitad de los expertos anticipa un mundo “turbulento o problemático” en los próximos dos años. Davos, este año, no será un festival de optimismo, sino un espacio para administrar incertidumbre.

El informe del Foro subraya que el viejo consenso de globalización cooperativa se debilita y da paso a un orden más competitivo, con cadenas de suministro tensionadas, uso estratégico de herramientas económicas y una creciente politización del comercio.

Presencia chilena. Tradicionalmente ministros de Hacienda, presidentes del Banco Central y el Grupo Luksic han sido invitados regulares al encuentro en los Alpes suizos. Davos no es solo una vitrina para atraer inversión; es un termómetro político.

NO ES SOLO TRUMP: KAISER APUNTA A INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL

Banca libre, Fed bajo fuego y un tabú chileno en revisión: cuestionar al Banco Central. Cuando Washington tensiona a la Fed, en Chile se vuelve a discutir la independencia del Banco Central, pero esta vez no es el Frente Amplio sino que los libertarios/republicanos. La ofensiva política y judicial de Donald Trump contra Jerome Powell y la Reserva Federal –con presiones explícitas para tomar control de la política monetaria– volvió a poner en el centro una pregunta que hasta hace poco parecía resuelta en las democracias modernas:

¿Cuánta independencia debe tener un banco central? En ese contexto global de creciente politización de la moneda, en Chile reaparece un debate incluso más radical.

La Fundación para el Progreso (FPP) –que preside Axel Kaiser y cuyo principal apoyo financiero proviene del empresario Nicolás Ibáñez– anunció un seminario que va un paso más allá: la posibilidad de eliminar el Banco Central y reemplazarlo por un sistema de banca libre, sin autoridad monetaria central.

La actividad, titulada “¿Es posible eliminar el Banco Central? Banca libre: su teoría y la experiencia pasada en Chile y el mundo”, se realizará el martes 20 de enero. Reunirá a voces con peso académico e institucional.

Pablo Paniagua, investigador senior de la FPP, presentará los fundamentos teóricos y experiencias internacionales de la banca libre. Juan Pablo Couyoumdjian, académico de la UDD, abordará la experiencia chilena del siglo XIX, cuando el país operó sin banco central. Y el contrapunto vendrá de Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y una de las figuras más influyentes de la política monetaria chilena, quien comentará y tensionará los planteamientos expuestos.

Las preguntas que plantea la FPP son deliberadamente incómodas: ¿fue el Banco Central una solución técnica inevitable o una respuesta política frente a intereses que la banca libre incomodaba? ¿Existe evidencia sólida de que la autoridad monetaria central haya sido superior en estabilidad al sistema previo? ¿Hasta qué punto el monopolio estatal de la emisión monetaria ha contribuido a inflación, crisis y pérdida de poder adquisitivo?

El momento no es casual. Mientras en Estados Unidos se discute si la Fed puede resistir la presión directa del poder político, en Chile la discusión se desplaza al plano más extremo: si la independencia no basta, ¿por qué no cuestionar la existencia misma del Banco Central?

NovaAndino Litio: la sociedad conjunta Codelco-SQM que desarrollará litio en el Salar de Atacama

Esta semana se realizó la primera sesión del directorio de Nova Andino Litio SpA, la sociedad conjunta de Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama. El directorio quedó integrado por Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno por Codelco, y Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle por SQM. Pacheco fue elegido presidente y Ramos, vicepresidente.

La creación de la sociedad cierra un proceso iniciado en mayo de 2023, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, que estableció la participación directa del Estado en la producción del mineral. El acuerdo fue sometido a una revisión regulatoria inédita, en Chile y en otros ocho países, con la participación de más de 20 autoridades y organismos públicos.

El modelo busca maximizar el valor público del litio y fortalecer el rol del Estado. En términos económicos, se estima que entre 2025 y 2030 Chile capturará hasta el 70% del margen operacional de la nueva producción, cifra que subiría hasta 85% a partir de 2031, vía pagos a Corfo, impuestos al Fisco y utilidades para Codelco.

LA IA Y LAS PYMES: UN NUEVO FACTOR DE DESIGUALDAD PRODUCTIVA

La revolución digital que no llega al barrio: IA y microemprendimiento en Chile. Un informe elaborado por la UAI e Icare pone el foco donde pocas veces se mira: la adopción de inteligencia artificial entre las microempresas chilenas, que representan más del 70% del total de firmas del país y una parte relevante del empleo formal.

El diagnóstico es claro: la IA despierta interés y expectativas, pero su uso real sigue siendo limitado y profundamente desigual.

El estudio, basado en una encuesta a 400 microemprendedores, muestra que quienes adoptan IA lo hacen principalmente para automatizar tareas administrativas, mejorar la gestión y apoyar decisiones comerciales.

Sin embargo, la brecha es evidente: los emprendedores más jóvenes, formales y con mayor capital humano avanzan más rápido, mientras que los de menor escala quedan rezagados, no por falta de voluntad, sino por costos, complejidad y déficit de habilidades digitales.

El informe advierte que el problema no es solo tecnológico, sino estructural. La IA corre el riesgo de transformarse en un nuevo factor de desigualdad productiva si las políticas públicas siguen diseñándose para “el promedio” y no para la realidad concreta de la microempresa. A eso se suman temores relevantes –uso de datos, dependencia tecnológica, impacto laboral– que hoy no están siendo abordados de manera sistemática.

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Guillermo Turner y el “fuego amigo” del “Huaso” Labbé, exsocio de Celfin: una censura de la CMF que salpica su inminente llegada al Ministerio de Defensa de José Antonio Kast. A menos de una semana de que el Presidente electo anuncie su gabinete, una resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió un flanco inesperado para el exgerente de Asuntos Públicos de CMPC.

La trastienda y el rol del exsocio. La CMF aplicó una sanción de censura a José Antonio Labbé Valverde, el “Huaso” Labbé –exsocio de Celfin que vendió a BTG Pactual–, por infringir la Ley del Mercado de Valores al vender acciones de CMPC durante un período de bloqueo previo a la publicación de estados financieros.

La operación –100 mil acciones por cerca de $132 millones– fue realizada a través de una sociedad en la que participa la esposa de Labbé, María Angélica Turner Olea, hermana de Guillermo Turner, quien en ese momento se desempeñaba como gerente de Asuntos Corporativos del buque insignia del Grupo Matte.

El punto clave es el vínculo familiar. Si bien la sanción no recae directamente sobre él, el caso lo involucra de manera indirecta y plantea preguntas incómodas para el que antes fue director de Diario Financiero y La Tercera.

– Lo que se habla en las mesas de dinero: la repentina irrupción mediática de la familia Ergas y la sorpresiva cercanía de uno de ellos –Andrés Ergas– al Presidente electo, José Antonio Kast. La semana pasada, el DF publicó una nota que dice que Andrés correría con ventaja para ser el próximo embajador de Chile en Washington, en un momento en que la relación con la administración estadounidense es percibida como estratégica para Chile. Algo que generó ruido, dado que su experiencia pasa por otro lado.

Ergas, parte de un grupo familiar con larga trayectoria en los sectores financiero, inmobiliario y turismo, ha mantenido un perfil relativamente discreto fuera de los círculos empresariales y directorios, aunque con un historial activo en inversiones tanto en Chile como en Estados Unidos.

Socios de los Edwards y luego de los Luksic. Son accionistas históricos de Banco Chile y siempre con un director, pero se sabe poco de sus otros negocios. En las últimas semanas, la familia volvió a aparecer de manera destacada en los medios con varias noticias que mezclan expansión internacional, perfil bajo y especulación política.

– SQM aprovecha el cierre del acuerdo con Codelco y el repunte del precio del litio para ir al mercado con una emisión de bonos híbridos de casi US$ 600 millones. Es una emisión a 30 años y el objetivo de la operación es refinanciar pasivos, extender plazos y sostener un ambicioso plan de inversiones sin seguir tensionando el balance.

La tasa a pagar estaría un pelo arriba del 6%, aunque se anticipa buena demanda y eso podría resultar en una tasa de 5,9%.

El telón de fondo no es menor y el factor Ponce. La clasificadora de riesgo crediticio Moody´s hace hincapié en que, en apenas dos años, la deuda total de SQM casi se duplicó, pasando de US$ 2.900 millones a fines de 2023 a US$ 4.700 millones en septiembre de 2025, reflejo de un ciclo de CAPEX elevado y generosas distribuciones de dividendos (algo por lo que siempre presionan las sociedades aguas arriba a través de las cuales Julio Ponce controla el mayor paquete de acciones de SQM), en un momento en que el flujo de caja se vio presionado por la caída del litio.

Moody’s subraya que, pese a los recortes de dividendos aplicados desde 2024, el menor precio del principal producto del grupo sigue limitando la generación de caja. El informe advierte que el escenario base tiene riesgos a la baja relevantes: si el litio no repunta como se espera, SQM podría tener dificultades para mantener su apalancamiento bajo el umbral de 2,5x, lo que presionaría aún más la calificación.

– De las AFP al gabinete de Kast. Paulina Yazigi suena fuerte para asumir como ministra de la Mujer en el próximo Gobierno. En los documentos que circulan también suena para Energía. Hace unos días Yazigi renunció a la presidencia de la Asociación de AFP, explicando que su decisión se debe a que es el fin de una etapa.

Yazigi asumió la presidencia de la asociación en marzo de 2023 y tuvo que liderar el gremio durante la discusión e implementación de la reforma previsional. Antes, la economista trabajó en el Banco Central como gerenta de la División de Mercados Financieros entre 2021 y 2022.

Asimismo, desarrolló su carrera en el sector privado, desempeñándose como analista macroeconómica y portfolio manager en BBVA y Compass Group en Chile y Nueva York, y posteriormente en áreas de inversiones, research y economía en Credicorp Capital.

– Cencosud elige Buenos Aires para su primer Cenco Day fuera de Chile y anuncia inversiones por US$ 600 millones. Los anuncios llegan en medio del proceso de búsqueda de un CEO para la operación local, luego de la sorpresiva salida de uno de sus ejecutivos históricos: Diego Marcantonio.

Marcantonio era un ejecutivo de extrema confianza de la familia Paulmann y en algún momento sonó como posible reemplazo de Matías Videla, el ex-CEO que tuvo que renunciar por uso de información privilegiada. Ingresó al grupo en 1994 como analista contable. Desarrolló parte de su carrera en Chile y en Cencosud en Brasil. Los que conocen la interna de su salida dicen que se dio en medio de la presión con la nueva administración de Rodrigo Larraín “y se había acostumbrado a otra cosa”.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.