El adiós de Leo Suárez de LarrainVial: Chile no se cae a pedazos y no hay crisis fiscal

¡Buenas y feliz jueves! Davos acapara la atención del mundo. Trump baja el tono de sus amenazas presionado en parte por la reacción de los mercados a sus advertencias sobre Groenlandia, el endurecimiento de la postura de sus aliados europeos y el desplome de los bonos estadounidenses en medio de un momento en que cobra fuerza la narrativa de “vender deuda estadounidense”.

La película se la robó el potente discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien dijo que es hora de plantarse a Donald Trump y que le valió una ovación de pie:

“El orden internacional basado en reglas está prácticamente muerto”, dijo Carney. Y agregó “permítanme ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición”. Esas frases capturaron el clima del Foro Económico Mundial mejor que cualquier panel.

“Las potencias medias deben actuar juntas. Si no estás en la mesa, estás en el menú”, añadió. Sobre la rivalidad entre grandes potencias, dijo que hay que “llamar las cosas por su nombre”.

La advertencia resonó como telón de fondo de una semana marcada por tensiones geopolíticas abiertas, alianzas bajo estrés y una economía global cada vez más subordinada a la lógica del poder de Trump, Putin y China. Yo me aventuro a decir que el discurso pasará a la historia.

Davos deja así una conclusión incómoda: los mercados celebran la negociación, pero el orden que la sostiene parece cada vez más frágil.

En ese contexto, Donald Trump logró calmar a los mercados al descartar el uso de la fuerza respecto de Groenlandia y hablar de negociaciones inmediatas. El alivio financiero, sin embargo, convivió con un tono político mucho más áspero.

El alivio financiero, sin embargo, convivió con un tono político mucho más áspero. El cruce con Carney fue directo y personal y Europa respondió con señales concretas. El Parlamento Europeo congeló indefinidamente la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y, en un episodio que grafica la tensión del ambiente, Christine Lagarde abandonó abruptamente una cena privada tras críticas del secretario de Comercio estadounidense contra el bloque.

Vuelve a asomar la idea de un impuesto a la riqueza. Mientras la élite mundial se reúne en Davos esta semana, el resentimiento por la creciente desigualdad de ingresos está creciendo en Estados Unidos y fue tema en Suiza. Hubo discusiones entre grandes empresarios y economistas para buscar una fórmula que responda al renovado interés en los impuestos a la riqueza en países de todo el mundo.

Kast anuncia su equipo:

En casa los inversores mantenían una oreja atenta a los que pasaba en Davos y la otra en el anuncio del gabinete de José Antonio Kast. Pocas sorpresas. Independientes del mundo empresarial y con poca experiencia política. Hay dos ex Concertación que sí hacen ruido: Ximena Rincón en Energía y Jaime Campos en Agricultura.

El único "condoro" fue la fallida llegada del CEO de la minera canadiense Los Andes Copper, Santiago Montt Oyarzún, a Minería. La minera lo comunicó –con cuña de Montt incluida– 14 horas ANTES del anuncio de Kast. Y eso le costó el ministerio. Las acciones de Andes Copper se habían disparado 21% con el posteo, pero hoy cayeron 18% en reacción a que Kast cambió de opinión.

Un análisis del gabinete que hizo circular Proyecta Comunicaciones muestra que un 67% no milita en partidos, el 46% tiene entre 56 y 70 años, un 46% de mujeres y 54% de hombres, aunque la balanza igual se inclina por hombres en carteras claves y, a la hora de estudiar, más de lo mismo: la mitad proviene de la Universidad Católica.

, aunque la balanza igual se inclina por hombres en carteras claves y, a la hora de estudiar, más de lo mismo: la mitad proviene de la . Otras peculiaridades que parece que solo pasan por normales en Chile. Dos exabogados del dictador Augusto Pinochet son parte del gabinete: Fernando Barros en Defensa y Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia.

Del mundo empresarial ya sabemos: el consultor Quiroz en Hacienda, el hombre fuerte de los Luksic a Cancillería, el vicepresidente de la CPC será el titular de Economía, el fiscal de Colbún (Grupo Matte) al Segundo Piso de La Moneda o a la Segpres. En fin, hay más, pero una lectura de un exministro de Hacienda dice, con un toque de ironía, que Kast “tal vez más que gobernar está pensando en que Chile se abra en bolsa”.

Una abogado con amplia experiencia en lo público y lo privado advierte que “el Estado es un animal tan, tan distinto al sector privado… nada es fácil… ninguna decisión se puede implementar rápido… hay que saber los trámites para que no reboten las cosas o termines sumariado por la Contraloría”.

También en esta edición de El Semanal Exprés: al adiós de Leo Suárez de LarrainVial y el informe que sacudió a Sanhattan: ¡Chile no se cae a pedazos y en 2026 tendrá balance estructural cercano a cero!; los temores de los CEO chilenos; Toesca sigue de shopping: suma Primus del Paila Valenzuela a los fondos de Sartor y al acuerdo por Frontal Trust.

Además, nueva millonaria demanda de Australis contra Quiroga; y la salida de Pérez Mackenna a Cancillería de Kast obliga a los Luksic a mover fichas en Quiñenco.

1

LA DESPEDIDA DE LEO SUÁREZ DE LARRAINVIAL: BALANCE FISCAL CERCANO A 0 EN 2026

Contra el relato de ajuste: el escenario fiscal sorprendentemente optimista con el que Leonardo Suárez se despidió de LarrainVial después de 30 años –los últimos 22 como socio y director de Investigación de la firma–.

Su informe arrancó con algo personal: “Como siempre, me he esforzado por mantener los rigurosos estándares de profesionalismo y transparencia que han guiado mi trabajo en LarrainVial”.

Y luego lanzó las bombas (o bombitas). Y digo bombas, porque su informe va abiertamente contra la narrativa del nuevo Gobierno y parte importante del mundo financiero: Chile no tiene crisis fiscal y no se cae a pedazos.

El informe dice abiertamente que no ve crisis fiscal en Chile en 2026: estima un balance fiscal cercano a 0 (cero) para este año. En un momento en que el diagnóstico dominante habla de estrechez fiscal, ajuste inevitable y cuentas públicas bajo presión, un informe de LarrainVial empezó a circular entre clientes institucionales con una tesis que descoloca: Chile no solo no estaría entrando en una crisis fiscal en 2026, sino que podría sorprender con algo mucho más incómodo para el consenso: un equilibrio fiscal inesperado.

El documento parte de una premisa clave: 2026 sería el año en que la economía chilena vuelve a moverse por dentro. LarrainVial proyecta un crecimiento del PIB no minero de 3,6%, una fuerte aceleración de la inversión fija (9% real) y una demanda interna que finalmente despega tras años de letargo. No es un rebote técnico, argumentan, sino un cambio de ritmo con efectos directos en la recaudación.

El segundo pilar es el cobre. Con precios proyectados entre 530 y 580 centavos de dólar la libra –un salto de 22% respecto de 2025–, el informe estima que los aportes fiscales de Codelco subirían desde US$ 1.810 millones a US$ 3.000 millones, mientras que la recaudación tributaria de la minería privada casi se duplicaría, llegando a US$ 9.140 millones. En ese escenario, el cobre vuelve a ser no solo un commodity estratégico, sino un salvavidas fiscal.

La clave, sin embargo, está en los impuestos internos. Según LarrainVial, la aceleración de la demanda permitiría que los ingresos tributarios no mineros crezcan más de 7% real, muy por encima del 5,2% que proyecta Hacienda. Sumado a un aumento acotado del gasto público (1,7% real, según la Ley de Presupuestos), el resultado sería un balance fiscal cercano a cero en 2026, frente al déficit de más del 2,4% del PIB en 2025.

Este escenario tiene implicancias políticas. Un equilibrio fiscal "por crecimiento" –y no por ajuste– le daría margen al Gobierno de José Antonio Kast para avanzar en su promesa de reducir impuestos corporativos y recortar burocracia sin chocar de frente con la restricción fiscal. El informe incluso sugiere que ese mayor oxígeno político podría acelerar reformas pro inversión.

Esta semana, el mercado aplaudió la noticia de que la persona que estará a cargo de la Dipres será José Pablo Gómez, un destacado economista que ya estuvo a cargo del Presupuesto y con pasado DC. El Gobierno entrante encuentra una caja ajustada y con los incendios poniendo más presión a las arcas fiscales, con nuevas advertencias de la Contraloría y al Consejo Fiscal Autónomo.

En silencio, pero con fuerza, los inversionistas extranjeros están apostando como no se veía en años por la deuda chilena en pesos. Lo explica un reportaje de Bloomberg, que revela que, en solo doce meses, la tenencia de bonos locales en manos de no residentes se más que duplicó, pasando de US$ 6.600 millones a cerca de US$ 14.000 millones a fines de noviembre de 2025. Ningún otro mercado de la región muestra un flujo comparable.

En silencio, pero con fuerza, los inversionistas extranjeros están apostando como no se veía en años por la deuda chilena en pesos. Lo explica un reportaje de Bloomberg, que revela que, en solo doce meses, la tenencia de bonos locales en manos de no residentes se más que duplicó, pasando de US$ 6.600 millones a cerca de US$ 14.000 millones a fines de noviembre de 2025. Ningún otro mercado de la región muestra un flujo comparable.

2

CEOs CHILENOS: OPTIMISMO CON FRENO DE MANO

Los CEO chilenos entre optimismo pragmático y riesgos crecientes. Temen el golpe invisible: tecnología, ciberseguridad y ejecución. También aparece en el radar la irrupción de la IA y los riesgos geopolíticos.

La 29ª Encuesta Global de CEO de PwC muestra un panorama empresarial chileno en 2026 marcado por confianza moderada en el crecimiento, pero con amenazas claras que tensionan la estrategia corporativa.El estudio recoge las respuestas de 44 altos ejecutivos locales dentro de una muestra global de más de 4.400 directores de empresas en 95 países. El documento se lanzó en Davos.

Primero lo positivo: un 84% de los CEO chilenos espera que la economía local mejore en los próximos 12 meses, cifra muy superior al 55% global. Además, el 34% confía en aumentos de ingresos en el corto plazo, mientras que casi la misma proporción proyecta crecimiento a tres años. Esto refleja un optimismo pragmático frente a un entorno global complejo.

Pero ese optimismo convive con preocupaciones palpables. Los CEO locales sitúan al ciberriesgo como la principal amenaza (41%), por sobre la volatilidad macroeconómica (39%) y la inflación (30%). Este foco en riesgo tecnológico subraya la tensión entre transformación digital y vulnerabilidades crecientes en defensa de activos críticos.

La encuesta también destaca que la incertidumbre geopolítica y los aranceles han entrado al radar de riesgos corporativos, reflejando que cuestiones globales ahora impactan directamente en costos, cadenas de suministro y decisiones de inversión.

3

LA MESA: LA BOLSA COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Juan Pablo Córdoba: “Un mercado de capitales profundo es muy importante para la vida diaria de las personas”.

En su paso por La Mesa de El Mostrador, el CEO de Nuam –el holding que integra las Bolsas de Chile, Perú y Colombia– explica por qué la integración financiera regional, la liquidez y el mercado de capitales importan: desde pensiones y créditos hipotecarios hasta empleo, innovación y crecimiento.

Córdoba es didáctico al bajar la discusión a tierra. Explica por qué el mercado de capitales es clave para financiar crecimiento, emprendimientos y grandes proyectos de infraestructura que la banca, por diseño, no puede cubrir sola. Y pone un ejemplo que todos entienden: pequeñas ineficiencias en tasas de interés pueden traducirse en pensiones más bajas o créditos hipotecarios más caros.

“El mercado de capitales no es solo para los inversionistas: es clave para el funcionamiento general de la economía y beneficia a todos los ciudadanos”. Y agrega que“sin mercado de capitales no hay financiamiento para innovación, emprendimiento ni infraestructura de largo plazo”.

El balance que hace de 2025 es el punto de partida. Con alzas relevantes en precios y volúmenes, Córdoba sostiene que el año marcó el retorno de los inversionistas a la región y el cierre de un ciclo negativo para América Latina.

“El 2025 fue un año extraordinario para Chile, Perú y Colombia: subieron los precios, subieron los volúmenes y, sobre todo, los inversionistas retornaron al mercado”.

Más silencioso, pero igual de decisivo, dice Córdoba, fue el regreso de emisores al mercado de deuda, especialmente en Chile, señal de confianza y financiamiento de largo plazo.

Mirando a 2026, el contexto global juega a favor. En un mundo donde los flujos buscan diversificar fuera de Estados Unidos y alejarse de focos de conflicto, América Latina –rica en recursos críticos para la transición energética y la IA– vuelve al radar.

En ese escenario, la apuesta de Nuam por integrar mercados aparece como una respuesta estructural a un problema conocido: la falta de liquidez y escala.

“Queremos que invertir en Chile, Perú o Colombia sea tan sencillo y entendible para un inversionista extranjero como invertir en cualquier mercado desarrollado”.

La conversación completa –sobre geopolítica, mercados, integración financiera y por qué todo esto impacta el empleo, la vivienda y el ahorro– está disponible en La Mesa.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Toesca no baja el ritmo: “Paila” Valenzuela acuerda venderles Primus. Si alguien pensaba que la firma que lideran exsocios de Celfin/BTG iba a tomarse un respiro después de un 2025 intenso, estaba mirando mal el mercado.

Esta miércoles se confirmó que Toesca, junto a TC Latin American Partners, acordó la compra del 90% de Primus Capital, una de los factoring más grandes del mercado, pero que fue víctima de un fraude que le costó cerca de US$ 100 millones. El 10% restante quedará en manos de Eduardo Guerrero, actual vicepresidente de la sociedad y que seguirá en la firma. "Su permanencia viabilizaba el deal", dice una fuente que participó en la operación. El negocio se hizo a través de GreenBridge Capital, el joint venture que ambos socios crearon en 2019 para apostar fuerte por el crédito privado en la región.

"Es una buena salida para poner fin al terremoto que les tocó vivir", lo dice una fuente de la industria. Primus cerró el tercer trimestre de 2025 con utilidades por $6.700 millones y una operación bien aceitada en factoring, justo en un momento en que el financiamiento no bancario vuelve a ganar protagonismo. Para GreenBridge, este es su tercer hito relevante y un nuevo paso en la construcción de una plataforma regional que ya mira, sin disimulo, a Chile, Perú, Colombia y México.

El contexto importa. Toesca viene de semanas particularmente movidas: se quedó con la administración de varios de los fondos de Sartor, avanzó en un acuerdo para la compra de Frontal Trust y ahora suma Primus a su órbita.

En simple, está armando un ecosistema completo de activos alternativos –infraestructura, crédito privado, factoring y más– justo cuando muchos competidores todavía están en modo defensivo.

– Australis redobla la ofensiva judicial contra Isidoro Quiroga. La saga judicial en torno a Australis Seafoods y su antiguo controlador sumó esta semana un nuevo y pesado capítulo. La compañía ingresó una demanda civil contra sociedades ligadas a Quiroga, además de familiares y exejecutivos, por más de US$ 440 millones, acusando un daño grave y duradero al patrimonio de la salmonera producto de un esquema deliberado de sobreproducción ilegal.

En esta acción –que conocerá el 15° Juzgado Civil de Santiago–, el fondo de los argumentos es el mismo del fallo arbitral que ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago y las querellas: sostiene nuevamente que el grupo vendedor diseñó y mantuvo en el tiempo un sistema ilícito para producir por sobre los límites ambientales, beneficiándose económicamente mientras exponía a Australis a contingencias regulatorias y financieras de gran magnitud.

Uno de los elementos más sensibles del libelo es la mención a un contrato secreto, el denominado "Acuerdo de Caballeros", en virtud del cual –según los abogados de Australis– el fallecido ex gerente general, Ricardo Misraji, habría recibido la promesa de un pago de hasta US$ 2,5 millones por parte de Quiroga, a cambio de su silencio y colaboración en el ocultamiento de la sobreproducción.

Desde el equipo de Quiroga responden que la nueva demanda "insiste en alegaciones que ya han sido rechazadas por la justicia por no ajustarse a la verdad, tanto en Chile como en Inglaterra, Florida y Delaware. La demanda recicla las mismas alegaciones que han sido rechazadas por los tribunales reiteradamente por ser contrarias a la evidencia". Y sobre el "acuerdo de caballeros" recuerdan que también fue parte de lo que vieron y desestimaron los árbitros.

– Grupo Luksic obligado a reordenar el tablero de Quiñenco tras la salida de Pérez Mackenna a Cancillería. La decisión de Francisco Pérez Mackenna de dejar la gerencia general de Quiñenco para asumir en marzo como canciller del Gobierno de José Antonio Kast, activó un rápido movimiento de piezas en el Grupo Luksic.

Tras 28 años al mando del holding, Pérez Mackenna no solo deja el cargo ejecutivo, sino también los directorios en los que participaba,cerrando una etapa clave del gobierno corporativo del grupo.

El directorio reaccionó con una señal de continuidad con recambio generacional. Desde el 1 de febrero, Macario Valdés Raczynski, actual CEO de SM SAAM y hermano del exdirector de TV y socio de Sartor, Mauro Valdés, asumirá como nuevo gerente general de Quiñenco. En paralelo, Andrónico Luksic Lederer fue nombrado vicepresidente del holding, con foco en inversiones y desarrollo de nuevos negocios, consolidando un rol más activo en la primera línea ejecutiva.

Óscar Hasbún suma protagonismo y se convierte en solo el segundo integrante del directorio de Quiñenco que no es miembro de la familia Luksic. El reordenamiento también incluyó cambios en el directorio. Hernán Büchi dejó su asiento tras más de tres décadas, manteniéndose como asesor, y fue reemplazado por Hasbún, quien además pasará a presidir CSAV. Algunos apostaban que se quedaría con la gerencia general del holding, y que eligieran a Valdés es un poco sorpresa.

Las ondas del cambio se extendieron por todo el ecosistema Quiñenco. En Banco de Chile, Jean-Paul Luksic asumirá la vicepresidencia; en CCU, Granifo tomará la presidencia; y en SM SAAM, el relevo será interno, con Hernán Gómez como nuevo gerente general.

