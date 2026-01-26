Kast y Quiroz toman protagonismo en “Davos” latinoamericano con un tablero geopolítico en llamas

Presentado por:

¡Buenas y bienvenido sea el último lines de enero! Arrancamos otra semana con los mercados nuevamente navegando en modo geoeconómico total. El fin de semana, Donald Trump volvió a subir el tono y amenazó a Canadá con aranceles del 100% si concreta un acuerdo comercial con China, una señal fuerte de que las tensiones comerciales ya no distinguen entre rivales y aliados históricos.

Bancos centrales en la mira. En ese contexto, el gran hito de la semana será la reunión de la Reserva Federal. Nadie espera movimientos en la tasa, pero el foco estará completamente en el comunicado y, sobre todo, en la conferencia de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Fed que está en la mira de Trump.

Será su primera aparición pública desde el duro mensaje en video donde acusó a la administración de usar investigaciones del Departamento de Justicia para presionar la política monetaria y erosionar la independencia del banco central.

También habrá que mirar de cerca a la Corte Suprema de Estados Unidos, que podría pronunciarse sobre dos temas sensibles: la legalidad de ciertos aranceles y si el presidente tiene o no la facultad de remover a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook. Cualquier señal ahí puede tener impacto directo en expectativas, tasas y dólar.

Como telón de fondo, llega una semana cargada de resultados tecnológicos, con Apple, Amazon, Microsoft y Google reportando números. En un mercado donde la política manda más que los fundamentals, los balances del Big Tech serán una prueba clave para saber cuánto aguanta el apetito por riesgo.

Los inversores locales –con un ojo ya puesto en sus vacaciones de febrero– tendrán que prestar atención a la Reunión de Política Monetaria del Banco Central. Además, el jueves y viernes el INE publica los datos de empleo y las cifras sectoriales de diciembre, lo que nos dará una pista de cómo cerró el año la actividad económica. Y para terminar, el viernes José Antonio Kast anunciaría a los subsecretarios. No será una semana para relajarse.

También en esta edición de El Semanal: Kast, su equipo económico y algunos de sus ministros clave toman protagonismo en el Davos de América Latina. Hablo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–. Estaré participando y contando la trastienda en la edición de El Semanal del próximo jueves.

Kast compartirá escenario con el presidente de Brasil, Lula, con Petro de Colombia y Noboa de Ecuador, entre otros. El telón de fondo es el fantasma de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el quiebre del orden global y en nuevo escenario geopolítico.

Será un espacio de alto nivel que reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para discutir durante 3 días sobre los desafíos más urgentes de la región y pensar soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

Además, las promesas de Quiroz: el futuro ministro de Hacienda comienza a mostrar sus cartas; el informe que le saca una radiografía profunda al gasto público; Dipres y su informe sobre impacto de la vejez en el gasto fiscal; y la llegada de Daniel Mas al gabinete de Kast deja un vacío en la CPC y gatilla una carrera anticipada para reemplazar a Susana Jiménez.

2

1

DAVOS LATINO: TENSION GLOBAL Y EL ESTRENO REGIONAL DE KAST

Kast debuta en el “Davos latinoamericano” bajo un tablero geopolítico en llamas. El Presidente electo llega al foro de CAF en Panamá con su equipo económico completo, mientras la región discute crecimiento, deuda y gobernabilidad en medio del quiebre del orden global. Es parte de su polémica gira por Centroamérica, donde antes de aterrizar en Panamá estará en República Dominicana y El Salvador.

Qué importa : Desde este martes, Ciudad de Panamá se convierte en el “Davos” latinoamericano. El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, será el primer gran escenario internacional donde el Mandatario electo, José Antonio Kast, y su equipo económico salgan a jugar en cancha regional.

El contexto. El telón de fondo no es cómodo. Fantasma de intervención de Estados Unidos en Venezuela, quiebre del orden global, tensiones comerciales y un reordenamiento geopolítico que obliga a la región a definirse. En ese clima, CAF busca posicionar a América Latina como "región solución", mientras los mercados miran quién ofrece estabilidad y crecimiento creíble.

. El telón de fondo no es cómodo. Fantasma de intervención de Estados Unidos en Venezuela, quiebre del orden global, tensiones comerciales y En ese clima, CAF busca posicionar a América Latina como “región solución”, mientras los mercados miran quién ofrece estabilidad y crecimiento creíble. El reparto: Kast compartirá escenario con una alineación diversa y políticamente cargada: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia), entre otros. La foto no es neutra: visiones económicas y políticas chocan en tiempo real.

El mensaje de Chile: junto a Kast estarán futuros ministros clave de su equipo económico, entre ellos, Quiroz, Mas y Ximena Rincón. También dirán presente el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el exministro de Hacienda Felipe Larraín, Isabella Luksic, líderes gremiales de la minería y la industria, además de gobernadores y alcaldes.

El guion: disciplina macro, inversión, productividad y una promesa de destrabar crecimiento.

2

2

EL FUTURO MINISTRO DE HACIENDA PONE SUS CARTAS SOBRE LA MESA

Quiroz fija la vara: 4% de crecimiento, cuentas en equilibrio y desempleo al 6%. Este fin de semana el próximo ministro de Hacienda mostró sus cartas en entrevistas con el Diario Financiero y El Mercurio. Apuesta a un giro económico ambicioso: más crecimiento, disciplina fiscal y empleo como métrica política central para evaluar al Gobierno de Kast en cuatro años.

Quiroz dejó claro qué horizonte quiere construir para Chile desde Teatinos 120: una economía más dinámica, con crecimiento sostenido, finanzas públicas ordenadas y empleo más robusto –muy lejos del estancamiento que, según él, marcó la última década–.

Quiroz subraya que el nuevo Gobierno actuará "con un profundo sentido de urgencia". Coordinará con el resto de los ministerios dinamizar la economía, la inversión y el empleo.

En un seminario de Clapes UC, el economista adelantó que la reforma tributaria se presentará el 1 de abril. Confirmó que propondrá una rebaja gradual de cuatro puntos en el impuesto corporativo –del 27% al 23%–. Y sobre el ajuste de US$ 6.000 millones, reveló que “una parte relevante” se haría en “el primer año”.

Quiroz ha dicho que ya trabaja en su transición y define un plan de medidas reactivadoras que se implementarán desde el primer día en el Gobierno. La urgencia se traduce en voluntad de adelantar parte de las reformas en los primeros 90 días de gestión, combinando proyectos de ley y decretos que impulsen inversión, empleo y simplificación regulatoria.

La urgencia se traduce en voluntad de adelantar parte de las reformas en los primeros 90 días de gestión, combinando proyectos de ley y decretos que impulsen inversión, empleo y simplificación regulatoria.

3

RADIOGRAFÍA DEL GASTO PÚBLICO: MITOS Y VERDADES

Salud, pensiones y el envejecimiento de la población pondrán presión al gasto fiscal en los próximos 20 años. José Antonio Kast llega a La Moneda en seis semanas, con la promesa de ordenar las cuentas fiscales, reducir el gasto y el tamaño del Estado. Pero un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) advierte que no la tendrá fácil.

El problema inmediato pasa por los ingresos, pero el informe de la Dipres proyecta un aumento sostenido del gasto hacia 2050, impulsado por salud, pensiones y envejecimiento. Se estima que tan solo el gasto en salud representará el 12% del PIB en 2050, alrededor del doble de lo que se gasta actualmente.

Y podría representar cerca del 40% del gasto del Gobierno Central. No se trata de despilfarro, sino de decisiones colectivas: más derechos, más cobertura, más años de vida.

La tensión será política: más derechos, más demandas y una discusión inevitable sobre financiamiento. Las proyecciones fiscales muestran que el desafío de Chile no es una crisis de deuda, sino cómo administrar democráticamente un Estado que deberá responder a más adultos mayores, más salud y más demandas sociales, con menos contribuyentes y márgenes acotados. Cabe mencionar que el 75% del crecimiento del gasto en las últimas décadas ha sido gasto social: salud y pensiones (nueva PGU) concentran la presión estructural.

Eso sí, pese a las alertas, Chile sigue gastando y endeudándose menos que economías comparables y aquí aparece el dato que incomoda a la derecha económica más alarmista: incluso con el aumento proyectado, el gasto público chileno sigue siendo bajo en comparación internacional.

Hoy bordea el 25% del PIB y, hacia 2050, llegaría a cerca de 30%. El promedio OCDE supera el 30% desde hace años, y países con PIB per cápita similar –Portugal, Uruguay, Colombia– están bastante por encima. Chile no gasta “demasiado”: gasta menos que sus pares.

4

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: ESTAMOS MENOS ENDEUDADOS

Un dato que pasó más bien en silencio, pero que dice mucho del momento económico: la deuda de las personas en Chile está bajando. Según el último informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el nivel de endeudamiento de los hogares mostró una caída, mientras que la carga financiera –lo que efectivamente se paga mes a mes por deudas– representa hoy cerca del 12% de los ingresos.

Al cierre de junio de 2025, la mediana de la deuda fue de $1.680.453. En términos reales, esto significa una caída del 16,9% en el año.

El informe muestra que los hogares han ajustado su comportamiento financiero tras años de tasas altas, inflación y menor crecimiento. Menos deuda nueva, más cautela y un uso más contenido del crédito explican buena parte de esta mejora, especialmente en segmentos que habían estado más presionados durante el ciclo de estrechez monetaria.

Menos deuda nueva, más cautela y un uso más contenido del crédito explican buena parte de esta mejora, especialmente en segmentos que habían estado más presionados durante el ciclo de estrechez monetaria.

5

LA SEMANA EN REDES: “SERÍA UN DESASTRE”

El banquero más poderoso del mundo se le planta a Trump. Fue en Davos en un entrevista con la editora en jefe de @theeconomist. Jamie Dimon advirtió que el plan de Donald Trump de limitar las tasas de las tarjetas de crédito en 10% sería un “desastre económico”.

Dimon le dice a @zannymintonbeddoesque perjudicaría significativamente a millones de consumidores y tendría un enorme impacto económico –y explica cómo demostrarlo–. Acá la entrevista

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La llegada de Daniel Mas al gabinete de Kast deja un vacío en la CPC y gatilla una carrera anticipada para reemplazar a Susana Jiménez en la presidencia del principal gremio empresarial del país. El hasta hace dos semanas vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio era el favorito para asumir la presidencia a fin de año, cuando el periodo de Jiménez termina, pero, al ser designado como el próximo ministro de Economía y Minería por el presidente electo, ahora dejó un vacío de poder.

Los nombres que ya suenan fuerte: Óscar Hasbún y Luis Felipe Gazitúa . El primero es uno de los hombres fuertes del Grupo Luksic y nuevo miembro del directorio de Quiñenco. El segundo es un histórico del Grupo Matte y que ahora preside BiceCorp, el holding financiero de la familia.

Los nombres que ya suenan fuerte: Óscar Hasbún y Luis Felipe Gazitúa. El primero es uno de los hombres fuertes del Grupo Luksic y nuevo miembro del directorio de Quiñenco. El segundo es un histórico del Grupo Matte y que ahora preside BiceCorp, el holding financiero de la familia.

– Y ya que hablamos de personas poderosas, en el mundo de la energía ya se habla de que José Venegas sería el próximo Coordinador Eléctrico Nacional. A pesar de que es un cargo ADP, en los diferentes gremios eléctricos aseguran que “ya se está cocinando” y que el puesto, aunque es supuestamente técnico, “todos sabemos que es político”. Venegas fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Piñera II.

Venegas sería el reemplazo de Juan Carlos Olmedo, el polémico Coordinador, que deja heridas abiertas en la industria, en particular por las responsabilidades del CEN en el gran apagón.

6

– Liderar en Chile hoy: el cargo más exigido y el menos comprendido. Son algunas de las conclusiones de una encuesta de la consultora Somos Tribus, “El CEO del presente y del futuro”. El informe confirma una tensión que se comenta en pasillos, almuerzos y headhunters hace tiempo: la desconexión entre la sala de directorio y la trinchera ejecutiva.

El primer dato confirma lo obvio… y desnuda el doble estándar: todos dicen querer liderazgo, experiencia en el negocio y “muñeca”. Pero cuando los CEO piden negociación, manejo político y lectura fina del entorno, el directorio sigue obsesionado con ejecución y control.

El hallazgo más comentado –y más comentable– es la llamada “ceguera cruzada”. Casi la mitad de los gerentes generales (el 44%) ve como principal riesgo a un directorio desconectado de la realidad operativa. En cambio, los directores creen que el problema del CEO es que ejecuta mal… o que está solo. Nadie se reconoce en el problema. Y ahí está la bomba de tiempo.

7

– En Wall Street ya se empieza a preparar café fuerte: SpaceX, la joya aeroespacial de Elon Musk, estaría dando pasos concretos para salir a bolsa. Según Financial Times, la compañía ya alineó a cuatro pesos pesados como bancos líderes del IPO: Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley. Nada de boutique; esto va en serio.

La apuesta no es menor. Se espera que la oferta sea una de las más grandes de la historia, con una recaudación récord y, de paso, comisiones monumentales para los bancos involucrados. En otras palabras, todos quieren subirse al cohete antes del despegue.

Se espera que la oferta sea una de las más grandes de la historia, con una recaudación récord y, de paso, comisiones monumentales para los bancos involucrados. En otras palabras, todos quieren subirse al cohete antes del despegue.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Lo que importa: la semana estará dominada por dos ejes que el mercado mirará de cerca: la decisión de política monetaria del Banco Central y el cierre estadístico de 2025, con datos clave de empleo, actividad e industria, que darán pistas sobre el punto de partida económico de 2026.

Lunes-martes | Banco Central en modo decisión: Reunión de Política Monetaria (RPM). El foco estará en el tono del comunicado más que en la decisión misma: señales sobre inflación, actividad y el espacio para futuros recortes de tasa.

El foco estará en el tono del comunicado más que en la decisión misma: señales sobre inflación, actividad y el espacio para futuros recortes de tasa. No habrá sorpresa. El martes se comunica la decisión, pero la mayoría de los analistas estiman que el banco mantendrá la tasa en 4,5% y que el próximo recorte sea en abril. El mercado buscará pistas sobre cómo el BC lee el repunte de la actividad y el nuevo escenario político.

– Jueves-viernes | Cómo cerró realmente la economía en 2025. Una batería de datos duros permitirá evaluar como cerró el año la actividad y si en 2025 crecimos más cerca del 2,5% o 2,3%

Empleo Nacional (octubre-diciembre 2025): termómetro clave para consumo y demanda interna.

Índice de Producción Industrial (IPI) (diciembre): mirada final sobre industria y manufactura.

Índices de Actividad del Comercio (IAC) (diciembre): clave para confirmar si el consumo cerró el año con tracción real.

8

EL VIDEO DE LA SEMANA: EL PROGRESISMO PASA A LA OFENSIVA

Este spot del Partido Verde de Gran Bretaña se hizo viral y está generando un enorme debate en el mundo progresista. Los que lo defienden lo ven como “una maravilla en cuanto a comunicación política”, que describe en forma clara y simple la problemática actual de las clases trabajadoras.

Apunta a las preocupaciones materiales –empleo, costo de vida, seguridad– que tienen a las clases medias y trabajadoras agobiadas. Acá en Chile el video ha sido comentado y compartido por varias figuras del progresismo local.

Pero el spot también genera críticas al proponer recetas anticuadas de "lucha de clases" y vuelve a exponer una tensión central del progresismo actual: su foco en el pasado y la falta de ideas con mirada futura, lo que lo paradójicamente lo convierte en un movimiento conservador.

Ahora, de que generó impacto y debate, lo generó. Además, hay que reconocer que le inyectó adrenalina el fin de semana al mundo progresista criollo que está de luto por la llegada de Kast a La Moneda.

