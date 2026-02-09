El silencioso “rescate fiscal” de enero ante una caja agotada

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos)! Como les prometí, los interrumpo su descanso –y el mío– con lo esencial para entender cómo arranca la semana.

Claves de la semana: el martes el Banco Central publica los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de febrero y el miércoles los de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post Reunión de Política Monetaria de enero.

Por qué son importantes.Será la visión más reciente del mercado del escenario económico y de tasas con las que arranca el nuevo gobierno en marzo.

En el mercado hay nerviosismo de que no se estén calculando bien los riesgos y la volatilidad en los precios de los activos. Hay que recordar que venimos de dos semanas de desapalancamiento técnico, fuertes caídas en activos especulativos y alta volatilidad. Bitcoin, la plata y tecnología lideraron las pérdidas. Aunque el viernes en Wall Street hubo quienes salieron a “comprar barato” y eso evitó un colapso mayor y permitió un rebote que llevó al Dow sobre los 50.000 puntos.

Bancos centrales se desacoplan y empieza una nueva fase: divergencia monetaria. La Reserve Bank of Australia subió tasas, el Banco Central Europeo puso pausa y el Banco de Inglaterra mostró señales de giro. Después de años alineados, ahora cada uno parece ir por su cuenta. En Chile pasa lo mismo, el BCCh prepara un nuevo recorte para marzo, según lo que apuesta el mercado.

La Reserve Bank of Australia subió tasas, el Banco Central Europeo puso pausa y el Banco de Inglaterra mostró señales de giro. Después de años alineados, ahora cada uno parece ir por su cuenta. En Chile pasa lo mismo, el BCCh prepara un nuevo recorte para marzo, según lo que apuesta el mercado. Política y ruido institucional. Sigue la incertidumbre sobre el futuro de la Fed y su liderazgo, en medio de tensiones políticas en Washington. El mercado teme que la política empiece a interferir más directamente en la conducción monetaria.

Sigue la incertidumbre sobre el futuro de la Fed y su liderazgo, en medio de tensiones políticas en Washington. El mercado teme que la política empiece a interferir más directamente en la conducción monetaria. La gran apuesta tech. El foco está en el capex tecnológico en Inteligencia Artificial. Solo Alphabet (Google) y Amazon planean invertir cerca de US$400 mil millones este año. Pero hay dudas del mercado: ¿Será rentable? ¿Es inversión productiva o FOMO?

El foco está en el capex tecnológico en Inteligencia Artificial. Solo Alphabet (Google) y Amazon planean invertir cerca de US$400 mil millones este año. Pero hay dudas del mercado: ¿Será rentable? ¿Es inversión productiva o FOMO? Lo que viene esta semana para los mercados globales: Informe de empleo en EE.UU. (retrasado), Inflación (CPI) y datos clave de de China y Reino Unido. Además, siguen los reportes de empresas ligadas al consumo: turismo, bebidas, hotelería y fast food. Clave para medir si el gasto en Estados Unidos aguanta la desaceleración.

En la agenda local sigue preocupando la herencia fiscal que asumirá el Gobierno de José Antonio Kast. Crece el consenso entre economistas privados de diversas afinidades políticas de que será bastante más pesada de lo que muestran las cifras formales. Y el espacio para maniobrar en 2026 es mínimo.

Lo que hizo sonar la nueva alarma: la emisión de deuda el 8 de enero por US$4.375 millones. Una minuta que armó un exalto funcionario de Hacienda –y con el que varios economistas privados concuerdan– apunta a lo “muy poco habitual“ de la emisión.

La respuesta la encontraron días después en el Estado de Operaciones del Gobierno Central que publicó la Dipres “y ahí todo cuadró“.

La sospecha es que parte de los fondos que recaudó la emisión de enero para cubrir US$ 3.000 millones en “deuda flotante” generada al cierre del ejercicio 2025. Eso sí, en el diseño de los presupuestos en Chile toda la deuda flotante fue considerada en el 2.8 de déficit efectivo. Una alta fuente que fue parte del equipo de Hacienda de Piñera II lo confirma.

Pero en lo que hace hincapié la minuta es que si se suman los US$ 3.000 millones, el déficit económico efectivo se aproxima al 3,7% del PIB.

Cabe recalcar que la deuda flotante se define como gasto devengado que no se alcanzó a pagar y el gasto que entra al déficit es el devengado. No es algo inusual, pero sí el monto.

No es algo inusual, pero sí el monto. Un miembro del actual equipo económico explica que más de la emisión de US$4.375 millones de enero fue para pagar deuda ya existente y era parte del plan anunciado, pero reconoce que parte de esa operación fue para pagar esa deuda flotante y genera caja.

El documento privado advierte que la caja está agotada. Durante 2025, Hacienda quemó casi todas sus reservas: la caja cayó en US$ 1.270 millones y solo en diciembre se drenaron más de US$ 2.000 millones. En paralelo, el acceso al mercado se cerró al final del año. Resultado: en enero de 2026 se emitieron US$ 4.375 millones en bonos —antes y más grande de lo habitual— para pagar cuentas pendientes de 2025.

Un zapato chino para el nuevo gobierno. La minuta destaca que con esa emisión de enero, el 25% del cupo de endeudamiento de 2026 ya se usó. Además, casi el 90% del gasto es rígido (personal, pensiones, subsidios, intereses). Con solo un 10% ajustable, recortar US$ 6.000 millones implicaría eliminar casi toda la inversión pública. En síntesis.

Conclusión: la herencia fiscal es más pesada de lo que muestran las cifras formales. Y el espacio para maniobrar en 2026 es mínimo.

Y para cerrar –y ya que estamos en período veraniego, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, con una oferta especial para que este febrero sea aún más relajado.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.