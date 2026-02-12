Algo grande está pasando (y no nos estamos dando cuenta)

¡Buenas y feliz jueves! Los vuelvo a interrumpir en su descanso y aprovecho de compartir dos temas que me hicieron pensar estos días de playa.

El primero es sobre la Inteligencia Artificial. Esta semana Matt Shumer, CEO de Hyperwrite y una de las voces más influyentes sobre la irrupción de IA en nuestras vidas, escribió un ensayo en el que advierte que “algo grande está pasando”. Dice que la próxima disrupción podría generar caos durante la transición – y esa transición ya empezó – (y no estamos mirando). Su posteo ya acumulaba 55 millones de visualizaciones al cierre de esta edición y se sintió en Wall Street.

Su tesis no es futurista, es autobiográfica.Dice que en 2025 el ritmo de avance se aceleró y que el 5 de febrero de 2026 “algo hizo clic”: modelos nuevos volvieron obsoleta la forma tradicional de trabajar en su mundo. En su relato, ya no “ayuda” a programar: hace el trabajo completo, prueba, corrige e itera sin supervisión. Y lo que más lo inquieta no es la velocidad, sino la sensación de que la máquina empezó a mostrar criterio.

La tensión sube cuando explica por qué esto no se quedará en Silicon Valley. OpenAI, Anthropic, DeepMind, Google, apuntaron primero al código (programación) porque el código construye IA: si la IA escribe el software que mejora a la IA, se activa un loop que acelera todo.

El mensaje para el resto es crudo: lo que vivió un programador en el último año es lo que viene para abogados, finanzas, medicina, contabilidad, consultoría, escritura, diseño y atención al cliente —no en diez años, sino en 1 a 5 (o menos, según él). Y remata con una idea inquietante: esta automatización no reemplaza una habilidad puntual, sino trabajo cognitivo general, por lo que el refugio del “me reconvierto a otra cosa” también se estrecha.

Advertencia a los escépticos. Además, insiste en que la brecha de percepción es peligrosa: mucha gente probó IA hace dos años, vio errores y concluyó “no es para tanto”.

Pero eso, dice, ya es historia vieja. Los mejores modelos no están en la versión gratis, y quienes están experimentando en serio dentro de industrias tradicionales ya no están jugando: están rearmando procesos, equipos y ventajas competitivas.

Los mejores modelos no están en la versión gratis, y quienes están experimentando en serio dentro de industrias tradicionales ya no están jugando: están rearmando procesos, equipos y ventajas competitivas. Su invitación final mezcla urgencia y agencia: empezar ya a usar IA de forma práctica (no como buscador), construir ventaja por ser temprano, y ordenar la “resiliencia” personal (ahorro, menos rigidez financiera) por si la disrupción llega antes de lo cómodo. Y deja una frase que te queda dando vueltas: el futuro ya llegó; solo que todavía no ha tocado tu puerta. Historia en desarrollo.

Gobernar en modo urgencia o abrir la puerta a la autocracia y el populismo. Es la advertencia del economista Tomás Izquierdo, gerente general de la influyente consultora Gemines. A él y a su socio Alejandro Fernández los cito a menudo en este espacio. Son claros, dejan ideología de lado y se atreven a decir lo que muchos del establishment piensan pero solo se atreven a decirlo en privado.

Izquierdo plantea algo fuerte: los próximos cuatro años deben efectivamente asumirse como un período de emergencia nacional. No como una metáfora, sino como una condición política real que exige urgencia, coordinación y cambios significativos. La meta no es solo administrar, sino llegar a 2029 pudiendo decir que la emergencia fue superada.

Advierte que esta puede ser la última oportunidad para responder a las demandas sociales en un marco democrático razonable. Si el nuevo gobierno fracasa, aumenta el riesgo de que en 2029 emerja una opción populista extrema —de derecha o izquierda— que deteriore aún más las instituciones y abra la puerta a un liderazgo autocrático. No es teoría: ya ha ocurrido en otros países.

En ese contexto, advierte el economista, las fuerzas políticas que respaldan al nuevo gobierno -con más o menos entusiasmo – deben actuar con sentido de urgencia y cohesión. No basta con ganar la elección; hay que producir resultados visibles que restauren confianza y estabilidad. Otra historia en desarrollo.

Bueno, hasta aquí los dejo, pero ya que estamos en período veraniego, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, con una oferta especial para que este febrero sea aún más relajado.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.