El futuro se acelera: los desafíos de la IA, la economía del envejecimiento y el rol del capital

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para los que aún no son suscriptores)! Entramos en la última quincena de febrero con poco en la agenda local y con el foco puesto en el cambio de mando y la creciente evidencia que confirma que el Gobierno saliente dejará una herencia fiscal complicada. El mercado recalculando cómo eso afectará los planes de la administración de José Antonio Kast de rebajar impuestos a las empresas y hacer un recorte agresivo al gasto público.

Por si se lo perdieron durante las vacaciones, las nuevas cifras de Hacienda revelan que el déficit estructural estaría por sobre el 3%, el triple del que se aprobó en el Presupuesto 2025 y confirmando que se incumple por tercer año regla fiscal. Historia en desarrollo.

Agenda global: la semana que viene. La irrupción del “potencial ilimitado de la Inteligencia Artificial” genera incertidumbre y los inversionistas empiezan a preguntarse quiénes serán los ganadores y quiénes quedarán en el camino en este proceso de destrucción creativa. Como les contamos en este espacio hace unos días, “algo grande está pasando” y muchos no se dan cuenta.

El foco global estará entre el PIB de Japón y el índice PCE en Estados Unidos– el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed)–, mientras el Reino Unido concentra datos clave de salarios, empleo, inflación y ventas minoristas en un contexto de desempleo e inflación más altos de lo esperado. También se esperan las minutas de la Fed.

En el frente corporativo, los resultados de Walmart aparecen como termómetro doble: consumo estadounidense y uso real de IA en retail. Europa mirará la producción industrial y la encuesta ZEW alemana para calibrar la recuperación, mientras EE.UU. publicará producción industrial, comercio y confianza del consumidor.

El futuro se acelera: IA, longevidad, el rol del capital y lo que se viene en El Semanal este año. Esta es la última edición veraniega y la escribo mirando la puesta de sol y con las pilas recargadas para arrancar marzo.

En medio del ruido, la velocidad y la desconfianza que marcan esta época, vamos a seguir apostando a profundizar la relación con la Comunidad. Como dice mi colega y tocayo argentino Iván Schargrodsky, cuando las plataformas ya no garantizan visibilidad ni calidad, hay que apostar por fortalecer este vínculo y construir un espacio confiable, previsible y compartido.

Lo que viene: una cobertura más profunda del impacto de la inteligencia artificial en la economía, los negocios y el poder; y una nueva sección dedicada a los desafíos de una población que envejece —pensiones, inversiones, trabajo y salud—, un tema que ya redefine políticas públicas, mercados y decisiones familiares.

También regresan las Cumbres El Semanal, con foco en la transición energética, la minería y la revolución fintech en la banca y las finanzas. Y en Diálogos de El Mostrador pondremos el acento en el rol del capital en la sociedad y su tensión histórica con el trabajo, una conversación clave en tiempos de automatización y cambio productivo.

Ah, y a partir de marzo vuelve #CorealdelCentro, el podcast donde hay mucho espacio para hablar de tontera pero donde los extremos no tienen cabida. Junto a Rodrigo Castillo y la Fran -señora Fran a partir del 26 de febrero– vamos a seguir apostando a chasconear ese espacio donde se junta la plata, la política y el poder.

Bueno, hasta aquí los dejo, pero ya que estamos en período veraniego, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, con una oferta especial para que este febrero sea aún más relajado.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.