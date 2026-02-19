El gasto público: ¿Emergencia fiscal o disputa política?

¡Buenas y feliz jueves! Estoy ya de vuelta. No se si 100% enchufado pero acá estamos. Por ahora semana tranquila. Pasando bastante tiempo viendo las Olimpiadas de invierno Milano-Cortina. Me gusta el frío y la nieve. Y cada 4 años me hago adicto a las carreras de patinaje sobre hielo y un deporte rarísismo: curling.

Y ojo que la próxima semana se viene el Festival de Viña.

En el mercado local lo que domina la agenda es el déficit fiscal y si estamos o no en una “emergencia”. El Presidente electo José Antonio Kast ha usado estos términos para referirse al estado de las finanzas públicas. Desde Hacienda y La Moneda se habla de politización y se defiende la gestión, aunque la entrevista de la directora de presupuesto le jugó en contra. Un informe de esta semana de la clasificadora de riesgo crediticio Fitch, aclara un poco las cosas.

También en esta edición de El Semanal Exprés: el nuevo round entre Michael Clark y Toesca que tiene como telón de fondo el control de la U; quien pagará nuestras pensiones y salud cuando seamos viejos; y rumores sobre la supuesta renuncia anticipada de la presidenta del Banco Central Europeo, hacen ruido en los mercados globales.

Además, cuánto se gana cuando uno se cambia de pega; los millonarios dividendos que generará la minera de los Luksic para los inversionistas y la familia; y JP Morgan tiene proyecciones para las tasas en Chile.

Bueno, hasta aquí los dejo, pero ya que estamos en período veraniego, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, con una oferta especial para que este febrero sea aún más relajado.

1

¿EMERGENCIA FISCAL O SE IDEOLOGIZA EL GASTO PÚBLICO?

La palabra “emergencia” no es inocua en economía. Instala urgencia, condiciona expectativas y redefine prioridades. El presidente electo José Antonio Kast la ha usado para referirse al estado de las finanzas públicas.

Desde el oficialismo saliente, en tanto, se habla de politización y se defiende la gestión. ¿Quién tiene razón? La respuesta, como casi siempre en macroeconomía, es más matizada que el titular.

El diagnóstico: metas incumplidas y credibilidad tensionada. Las cifras ya son conocidas, pero no por ello menos relevantes. Chile cerró 2025 con un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB, por sobre el 2% comprometido. Más delicado aún: el déficit estructural —que descuenta el efecto del ciclo económico y el precio del cobre— alcanzó 3,55% del PIB (US$13.200 millones), el triple de la meta original de 1,1%.

El incumplimiento fue el tercero consecutivo. Y eso, en un país que durante dos décadas hizo del cumplimiento de la regla fiscal un activo reputacional, pesa.

El sincericidio de Hacienda. Javiera Martínez, la Directora de Presupuesto, dio pie en El Mercurio a los que afirman que al Gobierno no le importó de verdad cumplir con sus propias metas fiscales: “una meta más exigente de déficit estructural no estaría acorde a las demandas ciudadanas que hoy tenemos“.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) no ha sido ambiguo. Advirtió que estamos ante un “escenario de estrés fiscal” y subrayó que mantener las cuentas en orden exige crecimiento, eficiencia del gasto, combate a la evasión y una estructura tributaria coherente.

El problema con los ingresos. El CFA se sumó a los expertos que ven con preocupación las proyecciones de ingresos para 2026 y el riesgo de nuevas sobreestimaciones, una crítica que ya había sido formulada en su informe semestral.

La realidad es que más allá de los errores en las proyecciones de ingresos de Hacienda, hay una realidad estructural: recaudamos poco. Según cálculos privados, a pesar de 3 reformas tributarias, royalty minero y medidas anti elusión, recaudamos lo mismo casi que en 2014

Chile, para el tamaño de su economía y el nivel de demandas sociales y compromisos en pensiones y salud, entre otros, recauda poco si nos comparamos con la OCDE y economías de tamaño similar. Lo mismo con el gasto público, que sigue siendo bajo en comparación con la realidad internacional.

Hoy el gasto bordea el 25% del PIB y, hacia 2050, llegaría a cerca de 30%. El promedio OCDE supera el 30% desde hace años, y países con PIB per cápita similar –Portugal, Uruguay, Colombia– están bastante por encima. Chile no gasta “demasiado”: gasta menos que sus pares.

Lo mismo ocurre con la deuda. Nuestro nivel de endeudamiento sigue siendo bajo en términos comparados y cuenta ahora con un ancla explícita (45% del PIB).

El riesgo no es un colapso fiscal inminente, sino una acumulación silenciosa de compromisos permanentes que la política tiende a aprobar sin discutir su financiamiento de largo plazo.

La mirada de Fitch: sin alarma inmediata, pero con condiciones. La influyente clasificadora de riesgo no anticipa presión alcista ni bajista inmediata sobre la clasificación de Chile, que se mantiene en ‘A-’ con perspectiva estable, una de los rating más alto y clasificación de riesgo a niveles de países europeos o China. Es decir: no hay pánico.

Fitch dice que la deuda del gobierno general se estabilizó en 41,7% del PIB en 2025, ayudada por un crecimiento robusto y un peso más fuerte. No hubo retiros del Fondo de Estabilización (FEES), y el nivel de deuda está bajo el ancla oficial de 45% y muy por debajo del promedio de países con nota ‘A’ (57%).

Los “peros”: el plan Kast contempla un ajuste agresivo, pero gradual. Fitch destaca que Kast ha prometido una consolidación por US$6.000 millones (1,5% del PIB de 2026) en 18 meses. La señal al mercado fue bien recibida, especialmente con la designación de Jorge Quiroz en Hacienda, apuntando a una mezcla de ajuste fiscal, desregulación y rebajas tributarias procrecimiento.

No obstante, el informe hace hincapié en que el propio equipo ha moderado la narrativa de “terapia de shock”. Se habla de un enfoque secuencial, con énfasis inicial en eficiencias administrativas y parte relevante del ajuste incorporado en el presupuesto 2027. Eso implica más tiempo… y más negociación política. Una fuente con experiencia en Hacienda asegura que recortar US$ 3.000 millones en el primer año no es algo “muy loco” y mandaría una “señal potente”.

Y aquí está el talón de Aquiles: el nuevo Gobierno no tendrá mayoría propia; le faltará un escaño en el Senado y dos en la Cámara incluso sumando a Chile Vamos. Cada punto del ajuste será materia de transacción.

Además, las rebajas tributarias —bajar el impuesto corporativo de 27% a 23%, incentivos al empleo y simplificación regulatoria— podrían dinamizar la inversión en el tiempo pero en el corto plazo, esas medidas implican menores ingresos, justo cuando la credibilidad de las proyecciones fiscales está bajo escrutinio.

La tensión será política: más derechos, más demandas y una discusión inevitable sobre financiamiento. Las proyecciones fiscales muestran que el desafío de Chile no es una crisis de deuda, sino cómo administrar democráticamente un Estado que deberá responder a más adultos mayores, más salud y más demandas sociales, con menos contribuyentes y márgenes acotados.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad.

2

LA U EN JUEGO: EL NUEVO ROUND DE TOESCA VS SARTOR

Se abre un nuevo capítulo en la disputa entre Michael Clark y Toesca por las deudas del fondo de Sartor a través del cual se controla a la U: el FIP Tactical Sport.

La trastienda. Como adelantamos hace un mes en este espacio, el liquidador designado por la CMF demandó a Clark por cerca de $8.000 millones. Se trata de la deuda que el fondo mantiene con Inversiones Cerro El Plomo, una sociedad de aportantes ligada a Sartor y que hoy está bajo la administración de Toesca.

La estrategia de Clark. Fuentes al tanto de las negociaciones revelan que el controlador de la U y exdirector de Sartor no busca pagar directamente lo adeudado, sino “comprar la deuda”. Las conversaciones se estarían llevando a cabo a través de sus abogados, del estudio Albagli Zaliasnik.

Sin embargo, hasta ahora —según las mismas fuentes— no existe una propuesta formal ni para adquirir la deuda ni para saldarla.

Cercanos a Clark y algunos aportantes de los fondos de Sartor cuestionan que Toesca estaría exigiendo un pago superior al monto efectivamente adeudado. Apuntan a un reciente fallo judicial que fijó en torno a $7.000 millones el monto a liquidar. Desde el entorno de Clark aseguran que él habría ofrecido más de $8.000 millones.

Toesca, por su parte, apelará las cifras determinadas por el tribunal. El efecto práctico es evidente: mientras no haya acuerdo, los aportantes no reciben recursos.

Desde el entorno de la AGF responden que no han existido “ofertas formales ni específicas, solo sondeos”. Añaden, además, que existen terceros interesados en adquirir esa deuda por montos mayores y que eventualmente podrían aspirar a tomar el control de la U.

El punto sensible: el control de la U. Dos personas que siguen de cerca la disputa sostienen que la razón por la cual Clark buscaría comprar la deuda de manera indirecta —y no pagarla directamente— sería evitar poner en riesgo el control del club. Según esta versión, necesitaría un “palo blanco” para negociar sin afectar su posición.

También especulan que, si pagara directamente, debería transparentar el origen de los fondos, lo que podría abrir flancos que no le resultan convenientes. Cabe recordar que el FIP Tactical Sport controla el 63% de la U y que Clark mantiene con ese fondo la deuda cercana a $8.000 millones.

Fuentes familiarizadas con la estructura explican que los recursos utilizados originalmente por Clark para tomar el control del club habrían provenido indirectamente de otro fondo de Sartor: Inversión Leasing. Ese vehículo habría prestado dinero a Cerro El Plomo, y desde allí los recursos habrían ingresado a Tactical Sport.

La otra arista. En paralelo, comienza a tomar fuerza otra línea de investigación: la relación entre Asesorías Sartor, la isapre MasVida y el grupo Inversor Nexus, controlador de la isapre.

MasVida habría sido uno de los principales aportantes a los fondos públicos de Sartor —se estima que llegó a tener hasta $17.000 millones invertidos— y era una fuente clave de liquidez.

Abogados que siguen esta arista sostienen que Michael Clark era el que estructuraba las emisiones de bonos de Nueva Mas Vida y Nexus. La sospecha que circula es que detrás de estas operaciones podría estar Victoriano Cerda, excontrolador de Huachipato, de quien hace tiempo se especula tendría vínculos indirectos con la propiedad de la U.

3

LA MESA: ¿QUIÉN PAGARÁ NUESTRA SALUD Y PENSIONES?

“La vejez en Chile es mala… y seguimos pateando el problema”. Lo dijo Hugo Lavados, exministro de Economía y hoy investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS, en su paso por La Mesa de El Mostrador antes de que me fuera de vacaciones.

Me pareció que dada la polémica sobre el déficit fiscal y el gasto, valía la pena revivirla.

El que también fuera presidente de AFP Cuprum advierte que la vejez y la saluda ya son un problema fiscal, social y político. Y no estamos preparados.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– JP Morgan nada contra la corriente. Proyecta un recorte de 25 puntos base en la reunión de marzo del Consejo del Banco Central, lo que dejaría la Tasa de Política Monetaria en 4,25%, pero que a fin de año el banco volvería a subir la tasa a 4,5% para frenar presiones inflacionarias del sector servicios, princpalmente.

“Si bien se espera que la inflación de bienes transables y los efectos de base mantengan el IPC general por debajo del 3% durante varios meses, las persistentes presiones en los servicios básicos y una brecha de producción positiva abogan por un enfoque cauteloso ante una mayor flexibilización“, dice el informe.

– El súper dividendo de los Luksic. Si 2024 fue un buen año para Antofagasta PLC, 2025 será aún mejor… al menos para sus accionistas. Y sobre todo para el controlador: el Grupo Luksic.

Más de US$400 millones para la familia. La minera informó que propondrá repartir un dividendo definitivo de 64,6 centavos por acción, totalizando US$636,9 millones, equivalente al 50% de las ganancias subyacentes. Sumado al pago de 16,6 centavos ya realizado en el primer semestre, el retorno total a los accionistas da un salto significativo.

La familia Familia Luksic controla el 64,89% de Antofagasta PLC, a través de sus vehículos de inversión. Eso significa que, de los US$636,9 millones totales, recibirá US$412,8 millones.

¿La comparación? Los dividendos con cargo al ejercicio 2025 serán 105,7% superiores a los US$310 millones distribuidos con cargo a 2024. Traducido: más que se duplican.

– El nuevo dilema del mercado laboral: más difícil encontrar trabajo… pero más rentable cambiarse. Un informe de la consulora BUK muestra que el mercado laboral chileno está enviando señales mixtas —y no precisamente tranquilizadoras.

Por un lado, buscar empleo se ha vuelto más largo y complejo. Hoy, una persona desocupada demora en promedio 7 meses en encontrar trabajo. Y el dato más preocupante: 35% lleva más de seis meses buscando, una proporción mayor a la observada hace tres años. La fotografía es clara: el mercado está más estrecho, con menos dinamismo en la absorción de empleo, y el impacto es particularmente fuerte en mujeres.

Pero hay un contraste: cambiarse sí paga. Mientras el desempleo se hace más persistente, quienes sí están empleados enfrentan un escenario distinto. Según el Radar del Mercado Laboral de Buk —basado en registros administrativos reales de más de 50 mil trabajadores— en enero de 2026 quienes cambiaron de empresa obtuvieron un aumento salarial mediano de 4,1%, frente al 1,5% de quienes permanecieron en su organización.

– Los mercados globales reaccionan ante un reporte del Financial Times que señala que Christine Lagarde podría dejar anticipadamente la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), cuyo mandato oficialmente termina en octubre de 2027. El banco respondió que “no ha tomado ninguna decisión” sobre el fin de su período.

Por qué importa. Una salida anticipada reabriría el debate sobre la independencia de los bancos centrales en un momento políticamente sensible. Según el FT, Lagarde consideraría irse antes para permitir que Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz influyan en la designación de su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.