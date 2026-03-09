José Antonio Kast debuta en La Moneda con el mundo en llamas

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no son suscriptores premium)! El Gobierno del Presidente Gabriel Boric termina en 3 días y José Antonio Kast llega a La Moneda. Chile arranca una nueva era en medio del desorden global (el petróleo supera los 100 dólares el barril esta mañana).

El mundo comienza la semana con los mercados todavía digiriendo un shock mayor: la guerra en Medio Oriente ya dejó de ser solo un conflicto regional y empezó a sentirse como un problema económico global.

El alza del petróleo y del gas, la presión sobre la inflación y el repunte de las tasas en Estados Unidos están reordenando el tablero justo cuando la economía mundial venía tratando de estabilizarse.

Y en Chile, esta no es cualquier semana. Es la semana en que José Antonio Kast comienza su mandato, en medio de un nuevo orden mundial mucho más hostil, fragmentado e impredecible. Le toca asumir con una economía global tensionada, con señales de estanflación afuera y con los mercados moviéndose menos por fundamentos tradicionales y más por reacciones en cadena.

El contraste político también es brutal. Kast llega a La Moneda como el Presidente más de derecha desde la dictadura, después del Mandatario más de izquierda desde Salvador Allende.

Ese péndulo no es solo simbólico: refleja un país polarizado, cansado y enfrentando una transición compleja en un momento en que el contexto externo dejó de dar margen para errores.

La tensión global no viene solo por el petróleo. En paralelo, empiezan a aparecer grietas en rincones más opacos del sistema financiero global, como el crédito privado.

El episodio de BlackRock –con un préstamo valorizado en cero y restricciones a rescates en uno de sus fondos– volvió a encender las alarmas sobre liquidez, valorizaciones y riesgos escondidos en activos que durante años se vendieron como sofisticados y estables (en esta edición te contamos cómo esta crisis podría golpear los fondos de pensiones, family offices y fondos de inversión institucional locales).

Para Kast el problema es que no recibe un Chile aislado del mundo, sino uno profundamente expuesto, pero con menos herramientas para enfrentar una crisis. Una economía abierta, dependiente de importaciones energéticas, sensible a tasas internacionales y con un sistema financiero y previsional cada vez más conectado a mercados globales que hoy se ven bastante menos ordenados que hace solo unos meses. A eso hay que sumar que estamos más endeudados y nuestros fondos soberanos están bajos. Será el tema obligado en los seminarios de Compass, SURA y LarrainVial, con los que el mercado pone segunda este mes.

Así arranca la semana: con un nuevo Presidente, un mapa geopolítico en ebullición y una pregunta incómoda sobre la mesa. Si el mundo ya cambió, la duda es si Chile y el nuevo Gobierno llegan preparados para algo más duro que una simple volatilidad pasajera.

También en esta edición de El Semanal: la verdadera trama de cómo Carlo Solari vuelve a ser el hombre fuerte en el directorio de Falabella y cómo fue la operación para que las AFP no repostularan a Andrés Roccatagliata. Y a propósito del 8M, un nuevo informe confirma que las empresas en Chile siguen al debe con las mujeres (oportunidades y sueldos).

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad.

1

EL RIESGO DE QUE LA CRISIS DE DEUDA PRIVADA GOLPEE A LAS AFP

Crédito privado: la alarma externa que puede terminar golpeando las pensiones chilenas. Es una apuesta que podría incomodar a las AFP, family offices e inversionistas institucionales. Los fondos de pensiones han elevado sus inversiones en activos alternativos, suben las comisiones y justo cuando tiembla la deuda privada.

Chile está avanzando hacia una mayor exposición previsional a activos alternativos en un momento en que una parte de ese mundo está entrando a prueba de estrés. La deuda privada fue durante años el símbolo de una nueva frontera de rentabilidad para institucionales. Hoy empieza a parecer también una fuente potencial de sorpresas desagradables.

El telón de fondo no es menor: BlackRock, uno de los grandes administradores de plata previsional chilena en el exterior, redujo a cero el valor de un préstamo privado apenas tres meses después de tenerlo valorizado al 100% de su valor nominal. Hace un par de semanas hubo dos casos en Wall Street que encendieron la alarma. Son la clase de episodios que desnudan la fragilidad de un mercado que por años fue vendido como sofisticado, rentable y estable.

Ese es precisamente el punto ciego del momento. No ver volatilidad no es lo mismo que la volatilidad no exista. La llamada “democratización” de los alternativos aparece hoy menos como una innovación financiera y más como una promesa que empezó a mostrar costos. Y eso importa en Chile, porque las AFP ya tienen una exposición cada vez mayor y con un claro sesgo internacional.

El último informe de la Superintendencia de Pensiones muestra que la inversión y los compromisos de las AFP en activos alternativos sumaban US$ 20.220 millones, de los cuales US$ 15.045 millones estaban en el extranjero y US$ 5.175 millones en Chile. La composición: entre 65% y 66% está en capital privado, 18% en deuda privada y 16% en inmobiliario e infraestructura.

La defensa de esta estrategia es conocida y, en parte, razonable. La búsqueda de mejores retornos y diversificación ha llevado a los fondos de pensiones del mundo a aumentar su exposición a alternativos. Son activos que, en teoría, calzan bien con inversionistas de largo plazo, con menores necesidades de liquidez y obligaciones previsionales extensas.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

TECHO DE CRISTAL SIGUE PRESENTE

8M y poder corporativo: el techo de cristal sigue firme en las empresas chilenas. El nuevo reporte de Hacienda, Economía y ChileMujeres muestra que la presencia femenina se derrumba a medida que sube la jerarquía.

En las gerencias de primera línea, solo 2 de cada 10 cargos están en manos de mujeres. Y un tercio de las empresas todavía no tiene ni una directora.

El VII Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile vuelve a ponerle números a una realidad que el mundo corporativo conoce, pero no logra corregir: mientras más poder se concentra en un cargo, menos mujeres hay.

La foto es elocuente. Las mujeres representan el 39% de la dotación total en las empresas analizadas. Pero su presencia cae a 23,1% en las gerencias de primera línea y se hunde a 17% en los directorios. Dicho en simple: de cada 10 puestos donde se toman decisiones de verdad, apenas 2 están ocupados por mujeres.

El informe –que se elaboró con datos de 479 empresas que reportan a la CMF– confirma que el cuello de botella no está en la preparación. Las mujeres hoy tienen una presencia igual o superior en la educación universitaria y de postgrado. El problema está en el acceso al poder y en la velocidad, demasiado lenta, con que cambian las empresas.

Ahí aparece una de las cifras más duras del reporte. Un 37% de las compañías no tiene ninguna mujer en sus gerencias de primera línea. Y un 33% no tiene ni una directora. Son las llamadas “Empresas Cero”: firmas donde la diversidad simplemente no llegó a la cima.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

SUCCESSION, NUEVO CAPÍTULO EN FALABELLA

Succession, nuevo e inesperado capítulo en Falabella –y el protagonismo de las AFP–. Cuando todo el mercado celebraba el dramático repunte de la empresa de los últimos dos años, con utilidades disparadas y las acciones entre las favoritas del mercado, el anuncio de un nuevo directorio revela también un nuevo culebrón entre las familias controladoras, y genera una distracción y un ruido innecesarios.

La mayor sorpresa es la salida de Enrique Ostalé de la presidencia y de Andrés Roccatagliata como el representante de las AFP y director independiente. “Son los únicos dos que realmente sabían del retail y banca”, dice una alta fuente al interior de la empresa. Ostalé viene de una larga y exitosa carrera internacional en Walmart, y Roccatagliata fue gerente general de Ripley y antes tuvo una destacada carrera en Santander.

Carlo Solari vuelve a ser el hombre fuerte del directorio. El que fue forzado a dejar la presidencia en medio de los malos resultados y peleas internas entre las familias controladoras, juntó fuerzas con sus primos y con Tomás Müller y la familia Fürst –que en estos dos años pasaron a tener un paquete relevante de acciones para tener director– y ahora tendrá nuevamente el control de la empresa.

Fernando de Peña, gerente general de Mall Plaza por 35 años, será el presidente y cuenta con el apoyo de todas las familias controladoras, “pero el poder lo tiene Carlo”, dicen fuentes cercanas a uno de los bandos del directorio.

En la trastienda del nuevo directorio: la salida (o, más bien, el no-retorno) de Andrés Roccatagliata quedó sellada por un “veto cruzado” que se movió con sigilo en la cocina accionaria. El director de las AFP había sido el voto decisivo que le costó la presidencia del directorio a Solari. “Fue una situación tensa y al final Alfredo Moreno tuvo que apurar a Andrés para que emitiera su voto”, dice una fuente del directorio. Y Solari nunca lo perdonó.

Siempre enojado. Es como lo describen varios directores. Incluso en las reuniones en las que participaba vía remota desde Londres, siempre mostraba molestia. Dos directores afirman que tenía cuestionamientos sobre Ostalé y entre algunos aseguraba que las mejoras eran fruto de medidas e inversiones que se hicieron antes de los cambios.

El rol de las AFP. Los administradoras de fondos de pensiones no tenían por sí solas el porcentaje para nominar un director, por lo que necesitaron apoyo de accionistas grandes, y ahí entra la jugada. En el mercado, los que saben, aseguran que Solari operó con las AFP, en particular con Habitat (Cristián Rodríguez es muy cercano a uno de los hermanos Solari), para bloquear a Roccatagliata y usar como argumento la necesidad de “sumar una directora”. Y ahí apareció el nombre de Carolina Schmidt, la exministra de Piñera y alta ejecutiva de Copesa (Grupo Saieh) y, antes, de Revista Capital.

Hay directores que defienden a Solari. Reconocen que hay dos bandos dentro de Falabella y aseguran que la razón de que no hayan reelegido a Roccatagliata no tiene relación con su votación en la elección anterior, sino que con un conjunto de otras causas.

Apuntan a rumores de que él habría generado un gran ruido con las AFP al ofrecerse como gerente general en reemplazo de Bottazzini en su momento y un supuesto lobby que habría hecho, contactando a institucionales para intentar que fuera mantenido en el directorio.

Consultadas fuentes de las AFP y los que conocen a Roccatagliata, descartan de cuajo esa versión. Tres fuentes de AFP –sin dar muchos detalles– afirman que nunca los contactó ni formal ni informalmente. Es más, un director que seguirá en la mesa revela que Egon Zehnder –la consultora que en su momento tuvo el encargo de encontrar el reemplazo de Bottazzini– sondeó a Roccatagliata para el puesto y esté ni siquiera quiso conversarlo. También propusieron en su momento al propio Ostalé.

También causa sorpresa –aunque menos ruido– la salida del brasileño Germán Quiroga, que fue propuesto por el propio Carlo Solari. Su salida también habría sido porque su relación con Carlo se dañó: “En los últimos directorios votó en contra de dos propuestas de Solari”, revela un director que seguirá en la mesa pero que cuestiona los cambios.

El telón de fondo de toda esta trama es que Falabella viene saliendo del hoyo y acelerando fuerte: en 2024 ya había mostrado recuperación (mejoras de rentabilidad vs. años previos) y 2025 fue el “salto”, cerrando con utilidad neta reportada de US$ 1.485 millones (inflada por efecto fair value; sin ese efecto, US$ 897 millones) y un EBITDA récord de US$ 2.144 millones. En simple: dos años seguidos de mejora, pero con 2025 marcando un peak y consolidación de márgenes/operación tras la reestructuración del negocio.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de Tenpo

Migración de clientes hacia Tenpo Bank

Con la obtención de la licencia bancaria Tenpo se prepara para comenzar a funcionar como banco en los próximos meses. En ese contexto, la empresa está poniendo desde ahora a disposición de sus clientes un mandato claro y simple que estos deben firmar para migrar sus productos al banco, lo que no tiene costos ni letra chica..

Para hacerlo las personas deben entrar a la app y firmar el mandato. Además, deben realizar la “validación de identidad” para lo cual deben ingresar a la sección de datos personales. Es importante que aquellos clientes que no tienen su carné de identidad actualizado o ingresado efectúen este proceso.

Durante esta etapa los usuarios pueden seguir utilizando sus productos de forma habitual. Una vez que entre en operaciones el neobanco la cuenta vista pasará a ser cuenta corriente, la tarjeta de prepago migrará a tarjeta de débito, y la tarjeta de crédito no bancaria se transformará en tarjeta de crédito bancaria. Además, Tenpo comenzará a ofrecer nuevos productos.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: INFLACIÓN DE NOTAS

La otra reforma pendiente. En medio de la polémica por los bonos (¿por qué al Presidente y ministros se les paga un bono?, ¿servir al país no es suficiente?) y con el nuevo Gobierno prometiendo meter mano al aparato público, la OCDE puso el dedo en una llaga que en Chile todos conocen pero pocos quieren tocar: el sistema de evaluación de desempeño del Estado no mide casi nada.

O, dicho más brutalmente, hoy sirve más para cumplir con el trámite que para distinguir a los buenos, ayudar a los rezagados o premiar de verdad el mérito.

El dato que pega: a marzo de 2025, el 98% de los funcionarios estaba en la lista de distinción máxima. Sí, 98%. Para la OCDE, eso es una prueba clara de “inflación de calificaciones”: un esquema donde casi todos sacan nota sobresaliente termina siendo un sistema ciego. No identifica alto desempeño real, pero tampoco detecta bajo rendimiento ni genera incentivos para mejorar.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

5

LA SEMANA EN REDES: PETRÓLEO EN TIEMPOS DE GUERRA

Este posteo de Mohamed A. El-Erian @elerianm –ex-CEO de Pimco y una de las voces macroeconómicas más influyentes de Wall Street– apunta en este gráfico a que en esta crisis no se espera que los estadounidenses sientan tanto dolor por las cuentas de luz como lo hicieron después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El gráfico compara el aumento actual de los precios del petróleo con la reacción del mercado tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Pero esta vez los analistas apuntan a que en Estados Unidos hay amplios inventarios de gas natural licuado y producción récord de gas y petróleo.

El Nobel de Economía Paul Krugman dice: “La economía estadounidense y otras economías importantes han cambiado mucho desde la década de 1970. Se han vuelto mucho menos dependientes del petróleo y probablemente sean mucho menos propensas a experimentar espirales inflacionarias tras una crisis de precios del petróleo”.

Un mensaje de la UDP

Cómo avanzar en un mercado laboral con enfoque de género

“Los desafíos más importantes se concentran en tres grandes dimensiones: cerrar la brecha de participación laboral femenina; resolver el problema estructural de los cuidados, que sigue siendo la principal barrera para trayectorias laborales más continuas y de calidad; y abordar las brechas en acceso a puestos de liderazgo y toma de decisiones”, dice Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Facultad de Administración y Economía (FAE UDP).

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC UDP) cree que “modificar la actual regulación de sala cuna es fundamental. Su actual diseño liga el derecho a sala cuna a la contratación de mujeres, generando distorsiones en las decisiones de contratación y perjudicando severamente la empleabilidad femenina”.

El Observatorio Laboral de Génerode OCEG UDP publica regularmente, junto a la Fundación Chile Mujeres y la Cámara de Comercio de Santiago, el informe Zoom de Género. Juan Bravo destaca que “el reciente Informe especial de sala cuna muestra que, si se cumple que las empresas no enfrentarán costos adicionales a la cotización adicional neta de 0,2%, a nivel agregado, los beneficios de la reforma superan los costos”.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La venganza de Eramet contra Enami. Se trata del gigante francés en el que el Estado de Francia posee un 27%. El año pasado, la Empresa Nacional de Minería sorprendió al mercado cuando seleccionó a la multinacional Rio Tinto como socia estratégica para desarrollar el proyecto Salares Altoandinos en la Región de Atacama.

La trastienda. La alianza público-privada, confirmada en mayo de 2025, busca explotar litio mediante tecnología de extracción directa (DLE), con una inversión estimada de US$ 3.000 millones. En los meses previos varios representantes y asesores de mineras extranjeras interesadas alegaron que las bases tenían aspectos imposibles de cumplir, por una serie de condiciones para poder hacer la inversión, incluyendo niveles de deuda y trabas burocráticas, que limitarían la participación.

Y eso dejaba a Eramet y Rio Tinto como los únicos que se podrían adjudicar la licitación, aunque todo indicaba que la francesa era la preferida. Por lo que, cuando se anunció que el acuerdo se hacía con Rio Rinto, no solo hubo sorpresa en la industria, sino que mucha molestia también por parte de Eramet.

Y ahora esa molestia está en la Justicia. Enami presentó una medida prejudicial ante el 12° Juzgado Civil de Santiago en la que acusa a Eramet de intentar obstaculizar su proyecto estrella con Rio Tinto y, de paso, mejorar su posición negociadora a punta de acciones judiciales y administrativas.

El corazón de la acusación es que la minera francesa comenzó a mover piezas para constituir servidumbres en la zona, argumentando que busca explorar minerales concesibles no metálicos. El problema, dice Enami, es que eso no calza con el negocio que la propia Eramet declara públicamente.

En simple, lo que Enami está diciendo es que Eramet no solo perdió la carrera por quedarse con Salares Altoandinos, sino que ahora estaría usando la vía judicial y administrativa para complicar el desarrollo del proyecto. En la industria señalan que la francesa está jugando duro, tiene los argumentos y que al final esto se va a solucionar con plata.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Nuevo round entre los dos gigantes de la cerveza mundial en Chile: CCU de los Luksic y AB InBev. “La Conciliación 2024 no se está cumpliendo”, es lo que dice CerChile, que acaba de meterle presión al TDLC en su demanda contra CCU: pide que el Tribunal agregue un punto de prueba nuevo y abra un término probatorio especial.

¿La idea? Que el juicio no se quede mirando solo el Avenimiento 2008, sino que también entre a la cancha lo más reciente: si CCU cumplió o no la Conciliación 2024 que firmó con la FNE.

El argumento es bien directo: AB InBev dice que, para dictar una sentencia que sirva de verdad, el TDLC necesita evidencia actualizada sobre cómo se han implementado esas medidas (las viejas y las nuevas) y si fueron suficientes, idóneas y fiscalizables para frenar prácticas exclusorias en el mercado cervecero, especialmente en el canal on premise (bares, restaurantes y locales donde se mueve la pelea por la llave del refrigerador).

Y acá viene el corazón del escrito: AM InBev que la Conciliación 2024 fue, en la práctica, un intento de cerrar la historia de incumplimientos del Avenimiento 2008… pero que no funcionó. Asegura tener antecedentes nuevos y “fehacientes” que mostrarían que CCU sigue operando con exclusividad de facto: locales que dicen estar “calzados con CCU”, que “CCU no me deja”, o que “tenemos contrato”, además del típico miedo a “meterse en problemas” si entra una marca rival.

Cabe mencionar que CCU controla cerca del 80% del mercado de cerveza local.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– El Café Vilapert de Alonso de Córdova, el nuevo lugar de encuentro de los poderosos VIP. El jueves pasado estuvieron ahí temprano el futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, y la próxima subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez.

También en esa mañana: un exsubsecretario de Piñera 1 y 2, dos socios de una de las grandes AGF de Sanhattan, el gerente de inversiones de una AFP y dos directores de una empresa del IPSA.

Eso sí, para almorzar, Baco sigue siendo el que la lleva.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Semana de nervios: Rosanna Costa en Basilea y el mercado mirando de reojo. La guerra en Medio Oriente, la fragilidad del sistema financiero global y el ruido creciente en private equity vuelven a poner el riesgo en el centro.

La semana arranca con el Banco Central de Chile jugando de visita en una de las ligas mayores. Entre domingo y lunes, Rosanna Costa participa en la reunión bimestral de gobernadores del Banco de Pagos Internacionales, en Basilea.

No es una cita rutinaria. Llega en un momento en que la guerra en Medio Oriente volvió a meter volatilidad en el corazón del sistema: petróleo al alza, inflación como amenaza persistente y una nueva dosis de fragilidad para una economía global que ya venía caminando sobre hielo delgado.

El telón de fondo no es solo geopolítico. También está el otro elefante en la pieza: los problemas que empiezan a asomar con más fuerza en private equity y activos privados, un mundo que durante años vendió sofisticación, retornos estables y descorrelación, pero que hoy enfrenta preguntas incómodas sobre valorizaciones, liquidez y deuda.

– El martes el foco vuelve a casa con la publicación de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de marzo. Ahí el mercado va a buscar algo más que una foto técnica. Va a mirar si los economistas empiezan a recalibrar sus apuestas para inflación, TPM, dólar y crecimiento ante un escenario internacional que se volvió bastante más tóxico en cosa de días.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

“La maravillosa posibilidad de estorbar”. Es el título de este hermoso y potente texto de Óscar Martínez, gigante del periodismo latinoamericano, y quiero invitar a que lo lean.

Los que me siguen regularmente saben que no soy periodista de profesión, pero amo este oficio y sigo creyendo que es importante.

El artículo –publicado en El País– habla sobre la obligación del periodismo de “estorbar al poder”, de “investigar, descubrir, revelar para así estorbar. Estorbar como un acto periodístico”.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.