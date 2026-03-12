Presidente Kast en La Moneda: tiempos difíciles, pero no emergencia

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Habemus nuevo Presidente y arranca un nuevo ciclo político. José Antonio Kast se convirtió en el 35º Presidente de Chile. Llega a La Moneda en medio de un panorama externo que se ha tornado especialmente complejo, producto de la guerra en Medio Oriente y el nuevo orden mundial que busca imponer Donald Trump.

En las últimas 48 horas, Irán intensificó ataques a infraestructuras y redes de transporte en el Golfo y advirtió sobre una “guerra de desgaste” y un caos económico global a medida que se reducen los suministros energéticos. Este miércoles la Agencia Internacional de la Energía aprobó la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de su historia.

La realidad es que el nuevo Gobierno enfrenta un escenario geopolítico completamente distinto al que imperó desde la Segunda Guerra Mundial.

Lo que no enfrenta es una “emergencia”. Kast recibe un país con estabilidad macro y relativamente ordenado, pero con muchos desafíos. Y con un consenso transversal acerca de la urgencia del crecimiento, combatir la permisología y la delincuencia.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la letra chica de bajar el impuesto corporativo –más costo fiscal, más beneficio para el 1%–; la autocrítica que hizo Nicolás Grau en su última entrevista como ministro de Hacienda; y la guerra en Irán y lo que se habla en las mesas de dinero: la cuenta del gas natural licuado (GNL) para Chile va a subir.

Además, ILC celebra de la mano de las AFP y Confuturo; data centers: la desregulación que nadie explicó; aparece una nueva complicación al plan de CMPC en Brasil y siguen los rumores de que podría verse obligada a un aumento de capital.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad..

1

TIEMPOS DIFÍCILES, PERO NO EMERGENCIA

Kast llega con relato de emergencia, pero los datos cuentan otra historia. José Antonio Kast debutó en La Moneda con un guion que viene escribiendo hace semanas: el suyo será un Gobierno de emergencia porque el país enfrenta una crisis económica, de gasto, de seguridad y de inmigración.

Pero los datos no lo avalan. Chile enfrenta desafíos y urgencias, pero no una emergencia. Su mayor desafío –al menos durante el primer año– viene de afuera: un nuevo orden mundial y un Medio Oriente en llamas. Su desafío económico no arranca en una catástrofe interna, sino en un tablero global más áspero.

Sobre la supuesta “emergencia económica” doméstica, conviene quizás bajar el volumen. La inflación de febrero fue 0,0% mensual y 2,4% en doce meses, ya debajo del 3% que persigue el Banco Central. La Tasa de Política Monetaria (TPM) está en 4,5%, lejos de niveles de apretón extremos y la economía crece poco, pero lo hace por encima del 2%. Eso no es una economía en llamas; es una economía débil, sí, pero bastante más normalizada que la caricatura del colapso.

En lo fiscal también hay más matices que épica. El cierre preliminar de 2025 mostró un déficit estructural de 3,55% del PIB y uno efectivo de 2,8%, cifras malas, exigentes y tercera vez que el gobierno de Boric no cumplió con la meta fiscal, pero con una deuda bruta estabilizada en 41,7% del PIB, por debajo de la proyección previa y aún bajo el umbral prudente de 45% que usa Hacienda.

¿Quieren más datos que muestran que estamos lejos de una emergencia? Nota crediticia más alta de una economía emergente y a nivel de China, Portugal e Italia, entre otros; deuda neta muy por debajo del promedio OCDE; y reservas internacionales del Banco Central por encima los US$ 51 mil millones, a menos de US$ 4 mil millones de su máximo histórico, previo a la gran intervención del 2022 durante la pandemia. Donde no estamos tan bien es con los Fondos Soberanos: nos hemos gastado dos tercios.

El plan de Kast es un ajuste fiscal rápido y ofensiva pro-inversión. Su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya instruyó a los ministerios un recorte parejo de 3% del gasto como parte de un plan de consolidación de US$ 6.000 millones. Ya esta mañana firmó decretos para destrabar inversiones por alrededor de US$ 16.000 millones.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

LA LETRA CHICA DE REBAJAR IMPUESTO A LAS EMPRESAS

La letra chica de bajar el impuesto corporativo: más costo fiscal, más beneficio para el 1%.

Qué pasó: a 48 horas para la llegada del nuevo Gobierno, Hacienda presentó su nuevo Informe de Estadísticas Tributarias (con apoyo de la Usach), usando microdatos del SII (2022–marzo 2026), para meterle evidencia dura al debate tributario.

El dato que va a titularse: para el 1% de mayores ingresos, más del 85% de esos ingresos proviene de rentas del capital; para el 0,01% es prácticamente 100%. Y el 98,5% de las rentas del capital se concentra en ese 1% (unas 150 mil personas).

La bomba distributiva: cada 1 punto menos del Impuesto de Primera Categoría cuesta 0,13% del PIB y 79,1% del beneficio se lo lleva el 1%, mientras el 0,01% captura 49,1%. En plata: ese 0,01% (solo 1.505 personas) recibe en promedio $100,5 millones al año por cada punto de rebaja; el 50% de abajo recibe $2.445 al año (una brecha de 41.089 veces).

Lo que le pega a la agenda: la reintegración total (subir el crédito del 65% al 100%) costaría 0,27% del PIB (~US$ 810 millones/año) y, otra vez, el premio se concentra arriba. Y Hacienda remata con la literatura: bajar corporativo sin compensación no se autofinancia (ejemplo, Estados Unidos 2017: la inversión subió, pero solo compensó ~2% del costo fiscal directo).

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de SAP

Inteligencia Artificial en la gestión empresarial

La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las organizaciones se gestionan y compiten. Hoy, el liderazgo empresarial exige integrar la IA en el centro de las decisiones, las operaciones y la estrategia de negocio.

Bajo esta mirada, SAP House Chile se posiciona como un espacio de alto nivel para comprender cómo tecnologías como Joule y SAP Business Suite permiten automatizar procesos críticos y fortalecer la toma de decisiones a partir de datos reales y confiables.

Del 23 al 27 de marzo en Santiago conocerás, de primera mano, casos de éxito locales y cómo diversas empresas han experimentado su transformación con resultados tangibles. La inteligencia artificial no es una tendencia pasajera: es una ventaja competitiva clave para el futuro de los negocios.

SAP House Chile. Where Innovation Lives. [Regístrate y asegura tu lugar].

3

LA MESA: LA AUTOCRÍTICA DE GRAU

“Un proyecto progresista tiene un deber mucho más alto de preparación de equipos y programas”.

Es la autocrítica que hizo Nicolás Grau en su última entrevista como ministro de Hacienda. En su paso por La Mesa de esta semana, Grau defendió el cierre fiscal, puso un marco incómodo al debate de impuestos (“no hay Estado de bienestar con 21,5% del PIB de recaudación”) y reivindicó la Estrategia Nacional del Litio como giro pragmático y político. Apunta al royalty minero y la reforma de pensiones como logros.

Grau hizo una defensa cerrada de su gestión, tesis política de mediano plazo y una autocrítica que no suena a libreto.

Primero, la coyuntura fiscal. Grau intenta ordenar el ruido sobre “la herencia” con una idea simple: “El mejor resumen de la palabra ‘herencia’ es la deuda”, porque “resume cómo todas las decisiones pasadas determinan la política en el presente”.

En su balance, el dato que usa como ancla es el contraste contrafactual: si se hubiese mantenido la trayectoria previa, dice, la deuda habría terminado en 45-46% del PIB, lo que implicaría US$ 1.000 millones extra en intereses. Su remate es político: “La deuda iba derecho al 45-46% y termina en 41,7%”.

Luego viene el capítulo estructural: el Estado de bienestar “a la chilena” y el problema de financiamiento. Grau se alinea con una premisa incómoda para el debate local: si la sociedad quiere expandir derechos, tiene que asumir el costo.

“Si queremos financiar derechos sociales de manera sostenible, necesitamos ingresos sostenibles”, dice. Y lo lleva al hueso: “La respuesta empírica es que no: no hay países con Estado de bienestar con 21,5% del PIB de recaudación”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en el video o en este enlace.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La guerra en Irán y lo que se habla en las mesas de dinero: la cuenta del gas natural licuado (GNL) para Chile va a subir. Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Chile ahora está compitiendo con Asia por cargamentos de GNL desde la Costa del Golfo de Estados Unidos.

Para Chile, esto significa que las importaciones de GNL a Mejillones se van a encarecer, a medida que el conflicto con Irán estrecha la capacidad del canal de Panamá y suben las tarifas de tránsito.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– ILC se dispara con apoyo de AFP, seguros y la isapre que revierte las pérdidas. El brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ganó $279.957 millones en 2025, un alza de 88,8%, impulsada por el negocio de las AFP, Confuturo y un mejor escenario para los mercados locales.

La CChC es un holding que compite con los grandes grupos económicos en activos y patrimonio. Solo en el cuarto trimestre ganó $93.507 millones, 150,6% más que un año antes. El telón de fondo: mejor desempeño operativo de sus filiales y un mercado financiero local bastante más favorable.

Qué explica el salto: AFP y seguros. AFP Habitat anotó ganancias por $168.951 millones, un avance de 20,6%, impulsado por la mayor rentabilidad del encaje en todos los multifondos. Su filial internacional, AAISA, sumó $48.398 millones, apoyada por mayores comisiones y el aporte de Andina Vida.

En seguros, Confuturo fue otro motor clave. La compañía elevó su utilidad en 41%, hasta $121.720 millones, en medio de un mercado de rentas vitalicias récord, que recaudó UF 133 millones en 2025. A eso se agregó Vivir Seguros, que ganó $34.798 millones, favorecida por la adjudicación de dos fracciones del contrato 8 del SISCO.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Golpe a CMPC en Brasil: Fiscalía pide suspender permisos y sube el ruido por aumento de capital. La noticia ya tiene una semana, pero solo comenzó a hacer ruido en Chile en estos días y viene de Brasil. Le mete más presión al “Proyecto Natureza” del Grupo Matte: el Ministerio Público Federal pidió paralizar el licenciamiento ambiental hasta que se haga una consulta indígena previa a comunidades Mbyá Guaraní.

Traducción: se abre un frente regulatorio que puede significar retrasos de al menos un año, justo cuando el calendario ya venía apretado. El voto final del directorio sería en el segundo semestre.

Y esto pega donde más duele: financiamiento y paciencia del mercado. Como te contamos hace unas semanas en este espacio, Natureza es un megaproyecto de US$ 4.600–5.000 millones, más grande que la capitalización bursátil de CMPC (cerca de US$ 3.800 millones), con flujo de caja libre negativo y deuda neta/EBITDA en 3,65x a fines del año pasado.

La acción viene castigada, y crece el runrún de que la empresa terminará forzada a vender activos más rápido o abrir la puerta a un aumento de capital – tema donde varios accionistas no están entusiasmados–.

Lo que los Matte no quieren es que CMPC pierda el grado de inversión. La compañía insiste en su guion: el estrés es transitorio, el aumento de capital sería “último recurso”, y el plan combina financiamiento (BNDES, ECA) con monetización de activos.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Data centers: la desregulación que nadie explicó. Mientras el Gobierno del ahora expresidente Gabriel Boric empujaba el Plan Nacional de Data Centers, un cambio técnico al reglamento subió el umbral y dejó a muchos proyectos fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): todo “a plena luz”, pero sin decirlo en voz alta.

La historia la cuenta la robot LaBot –el proyecto de la periodista Francisca Skoknic– y revela que mientras el Gobierno empujaba el Plan Nacional de Data Centers (PData), en paralelo se aprobó un cambio reglamentario que, en la práctica, deja a muchos data centers fuera de evaluación ambiental.

No fue “secreto-secreto”, pero sí poco claro. Hubo consulta pública y hasta una sesión transmitida por YouTube. El truco es que era tan técnico que nadie dijo “data centers” y, si no te lo explicaban, no cachabas lo que estaba pasando.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Semana de seminarios: BTG y Vinci Compass tuvieron ocupados a varios de los lobos de Sanhattan esta semana. Los que estuvieron presentes coinciden en que la llegada del nuevo Gobierno, la guerra en el Medio Oriente y los problemas de la deuda privada en Wall Street dominaron la agenda.

El seminario Global Vinci Compass puso el foco en desafíos de inversión para 2026. El socio líder, Jaime de la Barra, destacó la mejora del ánimo empresarial y la alineación de políticas públicas, reduciendo la incertidumbre.

Pero el economista Óscar Landerretche advirtió que el principal problema es la política y la compleja configuración del Congreso: “¿Cuánto va a poder hacer el próximo Gobierno sin realmente pasar por el Parlamento? En teoría, hay cosas que se pueden hacer, pero otra cosa es con guitarra. Si yo estuviera en los zapatos de ustedes –los empresarios– sería optimista, pero cauto y, sobre todo, exigente”.

El de BTG fue menos público, pero con inversionistas importantes y analistas influyentes. Ahí hubo mucha conversa sobre la incipiente crisis de la deuda privada en Wall Street y cómo eso podría golpear a las AFP y los fondos locales que se enfocan en activos alternativos.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.