Toesca y la operación que negocia en Sanhattan para dominar la industria de activos alternativos

Presentado por:





¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que aún no se suscriben y está leyendo esta edición! Se viene otra semana cargada. Datos de empleo, actividad económica de febrero y la minuta del Consejo del Banco Central acaparan parte importante de la atención del mercado local.

A eso hay que sumar el factor político: parece que duró poco la luna de miel y que el buen ambiente desapareció. Al menos es lo que reflejan las encuestas. En las próximas dos semanas el Gobierno promete presentar su plan de reforma tributaria, y se ve complicada.

Las entrevistas de sus varios ministros en los medios del fin de semana no ayudan al clima: Poduje suspende expropiación de Colonia Dignidad, ministro de Economía que vive una tensa reunión con empresarios pymes, vocera poco preparada y una ministra de Justicia en problemas. Y eso se suma a lo del “Estado en quiebra” y la irrupción del fantasma de los retiros de AFP (propuesta del diputado René Alinco). Historia en desarrollo.

Ahora, no nos confundamos: la guerra en Medio Oriente seguirá marcando la pauta, pero ya no será lo único que mirarán los mercados. Con el conflicto entrando en su quinta semana y aún en fase de escalada, el foco empieza a ampliarse: además del petróleo, ahora preocupa el impacto sobre rutas marítimas, cadenas de suministro e infraestructura crítica.

El punto más delicado es que el shock podría dejar de ser solo un problema de precios de la energía. Si gobiernos y consumidores empiezan a reaccionar ante una mayor probabilidad de desabastecimiento, el golpe podría extenderse al crecimiento, alimentar más inflación y tensionar la estabilidad financiera, especialmente en economías asiáticas más expuestas. Algunos lo comparan con el shock de oferta durante el COVID.

El mercado empieza a asumir tres cosas incómodas: una interrupción global más profunda y prolongada, menos espacio para maniobrar con política económica y un mayor riesgo de que problemas de crédito y liquidez se retroalimenten. Y eso incluye el ruido que hacen en Wall Street los problemas en el mercado de crédito privado.

En esta edición de El Semanal: Toesca va por más, ahora pone la mira en Ameris y se juega el trono de los alternativos; el acuerdo con SQM ya renta para Codelco: mejora caja y aporte al Estado, pero la duda operativa no desaparece; y el evento privado de Leonidas Montes y Liberty Fund en Zapallar para celebrar los 250 años de La riqueza de las naciones de Adam Smith.

Además, de tal palo tal astilla: hija de Felipe Larraín se mete en política y vuelve de Italia para asumir como jefa de gabinete de la nueva presidenta de la CMF; y el palo indirecto del nuevo presidente del CAM a la falta de transparencia de algunos árbitros (se viene a la mente el caso Australis vs. Isidoro Quiroga).

Antes de arrancar, dos cosas: primero, estamos haciendo cosas interesantes en Instagram así que les recomiendo seguirnos @ivanwese. Y segundo, aprovechen esta oferta de Fin del Verano y súmense a la comunidad premium de El Semanal. Viene con más contexto, más análisis y más copuchas.

1

TOESCA VA POR TODO Y APUNTA A DOMINAR MERCADO DE ACTIVOS ALTERNATIVOS

Toesca va por más: ahora pone la mira en Ameris y se juega el trono de los alternativos. Después de mover el tablero con Frontal Trust y Primus, ahora negocia la adquisición de Ameris AGF, otra gestora especializada en activos alternativos.

Lo que impide el cierre: no todos los socios de Ameris estarían de acuerdo en vender y en el precio. En general en la industria en Chile se paga un múltiplo en torno a 1,5% del Activos bajo Administración (AUM) + un variable. Por Frontal Trust se pagó cerca de US$ 6 millones como base (aún no se cierra).

Altas fuentes que conocen detalles de las negociaciones confirman que hay conversaciones avanzadas pero dicen que “no hay nada definido”. Una persona cercana a los socios de Toesca es optimista de que “va a resultar, salvo que en Ameris se pongan demasiado exigentes en precio y pretendan múltiplos de locos”.

Las mismas fuentes aseguran que para Ameris (o cualquier otra AGF en Chile) “es muy difícil crecer orgánicamente” y además se les fue uno de los socios clave –José Ignacio Mujica a liderar Corfo–. A su favor, aseguran en la industria, está el hecho de que Ameris tiene un muy buen equipo y con gente con “vínculos y lazos importantes” en la industria y eso tiene un precio.

De concretarse, no sería una operación más. Es lo que dicen en Sanhattan: sería la pieza que les falta a los ex Celfin/BTG para coronar una expansión agresiva que ya la tiene entre los protagonistas de la consolidación financiera local. “Pasarían a ser, en inversiones en activos alternativos, lo que Moneda Patria es en acciones chilenas y bonos latam”, señala el presidente de uno de los grandes holdings financieros locales.

Mayor escala y menores costos. Sería la racional detrás de las ambiciones de Toesca. Los márgenes está apretados y es una industria cada vez más competitiva y regulada. Ameris, al igual que Toesca, está enfocada en inmobiliario, deuda privada, infraestructura, private equity y activos secundarios.

Los números explican la ambición. El fin de semana, el DF fue el primero en informar de las conversaciones e hizo el siguiente cálculo: Toesca suma unos US$ 1.500 millones bajo administración si se consideran los activos de Sartor; con Frontal llegaría a US$ 2.300 millones.

Si además suma a Ameris, alcanzaría cerca de US$ 4.000 millones administrados y se convertiría en la cuarta mayor gestora de la industria, superando a BTG Pactual Chile. En la práctica, quedaría como el líder indiscutido en gestión de activos alternativos en el país.

Hay además un componente simbólico y estratégico. Toesca nació en 2016 de exsocios y ejecutivos de Celfin y BTG Pactual (Alejandro Montero, Carlos Saieh, Max Vial y Alejandro Reyes, entre otros – y el reciente fichaje de Alejandro Bezanilla, ex gerente general de AFP Habitat) y esta arremetida la instala como algo más que una boutique sofisticada: la transforma en una verdadera fábrica de productos de nicho.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

REPUNTE DE CODELCO LLEGA CON AYUDA DE SQM Y ASTERISCO

Codelco mejora caja y aporte al Estado, pero la duda operativa no desaparece. La estatal cerró 2025 con mejor Ebitda, mayor aporte al Estado y una utilidad inflada por su entrada al negocio del litio con SQM.

Pero el buen cierre financiero convive con una pregunta incómoda que se hace el mercado: si el salto productivo de diciembre fue señal de recuperación real o simplemente una forma de llegar a la meta.

En momentos en que el debate fiscal y el rol de las empresas públicas vuelve al centro, ese dato no es menor: Codelco volvió a empujar la caja del Estado. La empresa más importante para el Estado de Chile entregó un resultado que, en lo financiero, le da aire. Reportó una producción propia de 1,334 millones de toneladas en 2025, un alza marginal de 0,5% frente a 2024, pero con un Ebitda de US$ 6.670 millones, 23% superior al año previo, y un aporte al fisco de US$ 1.778 millones, 16% más que en 2024.

El problema es que el telón de fondo no acompaña del todo. Reuters reveló este mes que la producción de enero cayó a 91 mil toneladas, una de las cifras mensuales más bajas de la década, y un desplome de 47% respecto de diciembre.

Ese dato reactivó las dudas de analistas y exejecutivos sobre el sorprendente salto de diciembre de 2025, cuando Codelco reportó 172.300 toneladas, muy por encima de su promedio del resto del año. De acuerdo a Reuters, la sospecha en la industria es simple: si ese cierre fue tan excepcional, cuesta no preguntarse cuánto hubo de recuperación genuina y cuánto de ajuste para cumplir la meta anual.

Pero la gran palanca del resultado final vino por otro lado: el litio de SQM. La utilidad consolidada llegó a US$ 2.423 millones, aunque buena parte de ese número se explica por el reconocimiento contable de US$ 2.035 millones asociados a NovaAndino Litio, la sociedad con SQM en el salar de Atacama.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

NUEVA ALERTA SOBRE LAS CUENTAS FISCALES

CFA vuelve a encender la alerta y le complica la vida al nuevo Gobierno: más déficit, más deuda y menos margen fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que, con las proyecciones actuales de Dipres, 2026 marcaría el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural. El desvío sería de US$ 6.313 millones, equivalentes a 1,6% del PIB, y podría incluso ser mayor si fallan los ingresos o se desborda el gasto.

El mensaje a la nueva administración es directo: en sus primeros 90 días debe fijar una trayectoria fiscal creíble, exigente y realista que apunte al equilibrio estructural. Además, pide corregir de una vez los sesgos en la proyección de ingresos, activar mecanismos de ajuste oportunos y no gastar cualquier ingreso extra por cobre, sino usarlo para ahorro o reducción de deuda.

El CFA dice que el problema no es solo 2026. Entre 2027 y 2030 ve déficits estructurales persistentes, sin convergencia al equilibrio, y una deuda bruta que subiría hasta 43,4% del PIB al final del período, peligrosamente cerca del umbral prudente de 45%. Al mismo tiempo, seguirían cayendo los activos del Tesoro, dejando al fisco con menos colchón ante una crisis.

La alerta de fondo a Hacienda: el Consejo pone en duda el optimismo de los ingresos fiscales. Advierte que las proyecciones vuelven a asumir crecimientos exigentes de recaudación. Y, en el mismo sentido, apunta a una recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario que ve demasiado ambiciosa.

Del lado del gasto, suma presión el reajuste del sector público, que implica un costo adicional de 0,45% del PIB en 2026, sin financiamiento plenamente identificado.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de Tenpo

Tenpo fue reconocida por proyecto de ciberseguridad en los Fintech Americas Awards

En el marco de la Conferencia Fintech Americas Miami 2026 Tenpo fue distinguida con Plata en la categoría Ciberseguridad de los premios Fintech Americas Awards.

El CEO y Co-Founder de Tenpo, Fernando Araya, y el CTO, Germán Rodríguez, recibieron el galardón por el proyecto “Ciberdefensa Cognitiva Distribuida”. Esta iniciativa consiste en un modelo que convierte la seguridad tradicional en un sistema nervioso digital capaz de percibir, analizar y actuar en tiempo real, donde todas las herramientas funcionan como sensores, una capa cognitiva integra señales, recuerda incidentes y consulta inteligencia externa para responder de forma automática y proactiva.

“La implementación de este proyecto es crucial porque garantiza nuestra resiliencia digital y fortalece la confianza de nuestros clientes, un factor determinante hoy en día. Además, nos permite gestionar un área tradicionalmente costosa y compleja de manera autosuficiente y eficiente”, dijo Germán Rodríguez.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: SHOCK INFLACIONARIO

Shock triple: petróleo, gas y fletes vuelven a meter ruido inflacionario. Este gráfico fue parte de la presentación de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, del IPoM ante el Senado. Ilustra el shock externo que enfrenta la economía chilena a raíz de la guerra en Irán.

Muestra la disparada de los costos de transporte naviero, el de las principales commodities que son subproductos del petróleo y el desplome del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial y el 25% del gas natural.

El mercado global de energía se volvió a tensionar en marzo y el petróleo fue el primer termómetro. El Brent cerró en US$ 94 por barril el 9 de marzo, un salto de 50% respecto del inicio del año, según la EIA.

En gas, el golpe más duro se está sintiendo en Europa. El contrato front-month del TTF llegó a €61,58/MWh el 23 de marzo, lo que equivale a un alza de más de 90% en el mes, en medio de las disrupciones en GNL y transporte marítimo.

En transporte marítimo, la presión existe, pero con dos velocidades. En contenedores, el índice global de Drewry subió a US$ 2.279 por contenedor de 40 pies el 26 de marzo, un alza semanal de 5%.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

5

LA SEMANA EN REDES: EL EGO DE TRUMP

El posteo es del @newyorktimes y revela a lo extremo que llega el ego de Donald Trump. Ayer el Departamento del Tesoro anunció que los dólares estadounidenses llevarán la firma del presidente a finales de este año.

Inédito e insólito. Trump se convertirá en el primer presidente estadounidense en ejercicio cuya firma aparecerá en los billetes. Se espera que su firma aparezca junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y reemplace el nombre del tesorero, cuyo nombre ha figurado en los billetes durante más de un siglo.

La excusa: que este cambio sin precedentes en la moneda nacional se hace en honor al 250° aniversario de Estados Unidos. Se suma a su decisión de ponerle su nombre al Kennedy Center, remodelar la Casa Blanca y presionar a que le dieran el Premio Nobel de Paz.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La reunión a “calzón quitado” de empresarios pymes con el ministro de Economía y Minería Daniel Mas. Varios comentaron que el aumento de las gasolinas era una “lápida” para todos los gremios asociados, pues los obligaría a aumentar sus costos en un 30% y existía un riesgo inminente de quiebras en diversos sectores.

Sin pelos en la lengua. Sin ánimo de pasar cuentas, varios dirigentes plantearon de entrada su preocupación por dos situaciones específicas: la “arrogancia” del ministro Jorge Quiroz y el “fail” del Gobierno en el asunto del “Estado en quiebra”.

La nota de El Mostrador revela que los empresarios manifestaron que el “tono” del titular de Hacienda no era el adecuado para transmitir temas complejos y que le recomendaban ser más “empático” que simpático, aludiendo a la frase que ocupó tras asumir el cargo.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– El reservado evento que organizó Leonidas Montes en Zapallar para celebrar los 250 años de de La riqueza de las naciones Adam Smith. Oficialmente el encuentro es del Liberty Fund, la fundación y centro de estudios norteamericana que impulsa el liberalismo y pensamiento de autores como Adam Smith, pero el que armó el del fin de semana fue el director del CEP. El evento fue en el Hotel Isla Seca.

En Chile, Liberty Fund tiene vínculos con el Centro de Estudios Públicos y con la Fundación para el Progreso, vinculada a nombres como el de Axel Kaiser, Gerardo Varela y Nicolás Ibáñez. En el pasado ha realizado coloquios en Chile y también en Zapallar.

Lista impenetrable e invitados que tenían que hacer tarea. Nadie la quiso compartir, pero fuentes que participaron me cuentan que entre los invitados estaban Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y ahora presidente del Santander Chile; el exministro de Hacienda Ignacio Briones (no pudo ir a última hora); Francisco Covarrubias, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez; altos empresarios y algunos ejecutivos del sector financiero, como Arturo Claro, CEO y socio de MBI.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– A buen entendedor, pocas palabras: el palo del nuevo presidente del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago a la falta de transparencia de algunos árbitros en fallos importantes.

Ricardo Riesco llegó a la presidencia del CAM con un mensaje incómodo en su entrevista en el DF: en arbitraje ya no basta con ser técnicamente bueno, también hay que resistir el escrutinio. Su advertencia es directa: las partes exigen más transparencia y eso obliga a subir los estándares de árbitros e instituciones.

Riesco reconoce que hoy están mucho más expuestos a revisión y cuestionamientos, y que eso exige un estándar de cuidado mayor en sus decisiones.

Por qué importa. Varios abogados que leyeron la entrevista afirman que Riesco se refería en particular al caso Australis, donde la independencia de los árbitros ha sido cuestionada tanto por el lado de los chinos que controlan la salmonera (cuestionaron la independencia de Ramón Cifuentes, voto disidente en el fallo) como por el lado del empresario Isidoro Quiroga, desde donde apuntaron sus dardos al árbitro Andrés Jana.

La semana pasada el Comité de Ética del CAM confirmó la resolución sancionatoria en contra de Cifuentes, por no revelar oportunamente vínculos previos con Quiroga. Ahora la decisión está en manos del Consejo del CAM.

La trastienda. Joyvio, el gigante chino que controla Australis, alega que Quiroga escondió información e infló el precio de la salmonera que les vendió en US$ 920 millones. La defensa de Quiroga sostiene que los asiáticos conocían la operación de la compañía.

El polémico fallo arbitral dice que no se ocultó información ni que hubo delito, pero igual obliga a Quiroga a pagar alrededor de US$ 400 millones. La defensa de Quiroga fue a la Justicia para que se anule el fallo y se anticipa que tendremos una respuesta en las próximas semanas.

Y hay mas en este culebrón, pero si quieres tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Todo queda en familia. La jefa de gabinete de Catherine Tornel, la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es María Francisca Larraín Cisternas, hija del economista y dos veces ministro de Hacienda (Piñera I y II) Felipe Larraín.

La economista de la Universidad Católica tiene experiencia en finanzas y recursos humanos. De acuerdo con su cuenta de LinkedIn, tiene un Masters en Recursos Humanos y gestión de la Escuela de Negocios de Roma y hasta diciembre de 2025 llevaba más de 3 años viviendo en Italia. Antes, trabajó 5 años en el Fondo Independencia. Dos personas que la conocen cuentan que siempre tuvo el bicho de la política entre sus intereses.

Cabe recordar que Tornel llegó como un tsunami a la presidencia: en su primera semana descabezó tres de las áreas más importantes del organismo regulador.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Big Tech pierde su escudo. Dos fallos en Estados Unidos contra Meta y YouTube abren un frente que puede cambiar la conversación global sobre redes sociales, menores de edad y responsabilidad empresarial. Y Chile no debiera mirar esto como algo lejano.

El fallo que dictaminó que las plataformas diseñaron deliberadamente productos adictivos marca un posible punto de inflexión para las redes sociales. Durante años, las grandes tecnológicas repitieron la misma defensa: que sus plataformas son solo intermediarias y que no se les puede culpar por lo que hacen los usuarios.

Esta semana, dos jurados en Estados Unidos les pegaron justo ahí donde más les duele: el bolsillo. En Nuevo México, Meta fue condenada a pagar US$ 375 millones por engañar sobre la seguridad de sus plataformas para niños y facilitar explotación sexual. Un día después, en Los Angeles, un jurado declaró responsables a Meta y YouTube por el daño sufrido por una joven en un caso de adicción a redes sociales y ordenó pagar US$ 6 millones en indemnizaciones.

Para Chile, esto importa más de lo que parece. Acá ya hay discusión política sobre restringir o prohibir el acceso de menores a redes sociales, y el Senado viene revisando medidas de protección vinculadas a seguridad, derechos de niños y uso de datos personales en entornos digitales.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– JP Luksic sale a prestarle ropa al nuevo Gobierno. Jean-Paul Luksic aprovechó la Memoria Anual 2025 de Antofagasta Minerals para mandar una señal política y económica bien explícita: a su juicio, la llegada de José Antonio Kast a La Moneda despejó el panorama y volvió a poner el crecimiento en el centro.

En su carta a los accionistas, el presidente de AMSA dijo que hoy hay “mayor claridad” en la agenda política y que el esfuerzo por simplificar permisos debería fortalecer la competitividad de Chile como proveedor clave de cobre.

Luksic además reforzó la idea de que el país sigue teniendo ventajas estructurales difíciles de replicar, desde su liderazgo mundial en cobre hasta un marco regulatorio y fiscal que, con ruido y todo, ha dado estabilidad por décadas.

El telón de fondo. En apenas nueve días ingresaron al SEIA tres megaproyectos mineros por más de US$15.700 millones: El Abra por US$7.500 millones, Escondida por US$5.100 millones y Albemarle por US$3.100 millones. El total es más que toda la inversión minera aprobada ambientalmente en 2023, 2024 y 2025.

Para tener la historia completa, aprovechen la oferta del fin del verano y suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de la UDP

UDP celebra su 4ta Feria del Libro

Los días 7 y 8 de abril se realizará en la Biblioteca Nicanor Parra la 4ta Feria del Libro UDP, actividad que reúne a más de 50 editoriales y cuenta con una robusta programación cultural.

El martes 7 se inaugurará la exposición “Ver brillar el cielo. Obra y archivo de Malú Urriola”. Curada por Andrea Aguad, la muestra está compuesta por borradores, gráficas, piezas audiovisuales, cuadernos, fotografías y documentos originales de la poeta, custodiados por el Programa Archivos UDP.

“Esta exposición es más que un homenaje, es una manera de volver a conocer a una de las poetas fundamentales de la literatura chilena, quien no solo publicó poemarios, sino que realizó acciones artísticas“, dice Alejandro Martínez, director de Archivos UDP.

En ambas jornadas habrá talleres, música en vivo, lecturas y presentaciones de libros. Entre estas destaca la de Gordon Matta Clark. Atravesar la resistencia, de Ediciones UDP. En tanto, la crítica literaria Soledad Bianchi presentará Entre puntos de lectura, de Seix Barral. Revise la programación completa aquí.

7

AGENDA DE LA SEMANA: EMPLEO Y ACTIVIDAD

– La semana trae dos pruebas duras para la narrativa económica. El lunes, el empleo nacional mostrará si el mercado laboral sigue flojo. Foco está en niveles de contratación, formalidad y participación.

El miércoles, el Imacec de febrero será la radiografía más completa de cómo cerró el verano para la economía.

También el miércoles –y de particular importancia para el mercado– el Banco Central publica la minuta de la Reunión de Política Monetaria de marzo. Ahí estará la señal fina: cómo evaluó el Consejo el shock externo que representa la guerra en el Medio Oriente y los planes del nuevo Gobierno para enfrentarlo.

– Martes: Rosanna Costa y la cocina sectorial de febrero. La presidenta del Banco Central participa en Valparaíso en el ciclo “Riesgos y Retos de la Democracia: A 20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer”.

No es una actividad de política monetaria, pero cualquier señal sobre institucionalidad, incertidumbre y gobernanza será seguida de cerca por el mercado. Ah, y El Mostrador es media partner del evento.

Ese mismo día se publican varios datos sectoriales de febrero: Índices de Actividad del Comercio (IAC), Permisos de Edificación Autorizada, Índice de Producción Industrial (IPI) e Índices de Ventas de Servicios. Son relevantes porque ayudan a anticipar la letra chica del Imacec: muestran de dónde viene el crecimiento, si el consumo sigue sosteniendo la actividad y si construcción e industria logran repuntar.

– Hablemos sobre la implementación de la reforma de pensiones. Fintual AGF y Pacifico Research quieren invitarlos a un conversatorio sobre las implicancias del nuevo régimen de inversión y la transición hacia fondos generacionales para el mercado de capitales chileno. Una conversación entre dos expertos, moderada por Enrico Vicentini, CEO de Pacífico Research, con espacio para preguntas.

Joo Hee Lee, PhD, CFA, especialista internacional en diseño de fondos generacionales (target date funds) con experiencia directa en el Reino Unido, y Arturo Cifuentes, PhD, con amplia experiencia en finanzas, renta fija y gestión de activos y en sistemas de pensiones.

El evento se llevará a cabo ester lunes 30 de marzo a las 9:00, a.m., en las oficinas de Fintual (Providencia 229, esq. Obispo Pérez). Se ruega confirmar asistencia aquí.

Presentado por:





Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.