La reunión a “calzón quitado” de empresarios con el ministro Daniel Mas

Aunque era previsible que el anuncio sobre el aumento en el precio de los combustibles generaría tensión entre el mundo empresarial y el actual Ejecutivo, lo cierto es que las reacciones fueron bastante más templadas de lo esperado. Eso al menos públicamente, porque en la interna ya se empiezan a escuchar las primeras recriminaciones.

La primera reunión entre el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, y dirigentes de las medianas y pequeñas empresas, coincidió precisamente con el escenario de alzas de las bencinas. Sin ánimo de pasar cuentas, varios dirigentes plantearon de entrada su preocupación por dos situaciones específicas: la “arrogancia” del ministro Jorge Quiroz y el “fail” del Gobierno en el asunto del “Estado en quiebra”.

Respecto a lo primero, los empresarios manifestaron que el “tono” del titular de Hacienda no era el adecuado para transmitir temas complejos y que le recomendaban ser más “empático” que simpático, aludiendo a la frase que ocupó tras asumir el cargo.

En cuanto a la publicación del Gobierno sobre la eventual quiebra del país, dijeron que era un “error comunicacional grave” que podría afectar la inversión extranjera y la credibilidad en caso de requerir créditos internacionales. “Estoy de acuerdo con ustedes”, les dijo el exconsejero de la Sofofa.

De ahí en adelante, se “desahogaron”. Varios comentaron que el aumento de las gasolinas era una “lápida” para todos los gremios asociados, pues los obligaría a aumentar sus costos en un 30% y existía un riesgo inminente de quiebras en diversos sectores. “Fue una conversación a calzón quitado, como se dice en buen chileno”, aseguró otro empresario que acudió a la cita.

La táctica del Gobierno de “tirar toda la carne la parrilla”, conocida como estrategia de copamiento, fue otro de los temas tratados en la reunión. La crítica fundamental fue que no hubo gradualidad y que todo se implementó de “sopetón”. “Parece que buscaban sonrojarse solo de una vez”, dice un asistente sobre la avalancha de medidas anunciadas.

Aunque reconocen internamente que existen responsables en la administración anterior, los dirigentes prefirieron no tocar ese tema en la reunión con el ministro, buscando restarse del coro de recriminaciones permanentes al Gobierno pasado. “Hay que mirar el futuro, porque lo que se viene es un cagazo grande” , dicen.

, dicen. Por eso aprovecharon la oportunidad para solicitar al ministro que extendiera los plazos para el pago de patentes y entregaron un pliego de peticiones con más de 30 propuestas, entre ellas, suspender temporalmente los subsidios a fundaciones.

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