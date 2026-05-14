Estudio Izimedia: Gobierno de Kast es “hiper presidencializado” y perdió la agenda en tema fiscal

La instalación mediática del Gobierno del Presidente José Antonio Kast durante sus primeros dos meses estuvo marcada por una fuerte concentración del protagonismo político y comunicacional en la figura presidencial, dificultades para sostener el control de la agenda económica y una evaluación favorable en materias de seguridad.

Así lo concluyó un estudio elaborado por Izimedia, agencia de inteligencia de medios, que analizó 40.115 noticias publicadas entre el 11 de marzo y el 10 de mayo en 95 medios nacionales.

El informe evaluó variables como volumen de cobertura, tono informativo, distribución temática y control de agenda, identificando fortalezas y debilidades en la estrategia comunicacional del Ejecutivo durante el inicio de la administración.

Uno de los principales hallazgos fue el fenómeno que el estudio definió como “hiper presidencialización” del Gobierno. Según el análisis, José Antonio Kast acumuló 17.895 menciones en el período, casi triplicando al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aparece como la segunda autoridad más mencionada del gabinete.

“El estudio mostró un Gobierno con una presencia mediática altamente concentrada en la figura presidencial”, sostiene el informe.

Izimedia advirtió que este fenómeno fortalece el liderazgo político del Mandatario, pero al mismo tiempo aumenta su exposición al desgaste reputacional y concentra los costos de las controversias directamente sobre la Presidencia.

El informe además detectó una baja visibilidad pública de varios ministros y ministras, particularmente en carteras con menor presencia mediática.

Autoridades como María Jesús Wulf, Francisca Toledo, Jaime Campos y Catalina Parot no superan el 1% de participación en la cobertura analizada.

En materia temática, el estudio identificó a la seguridad como el principal activo comunicacional del Ejecutivo. Temas asociados al Plan Escudo Fronterizo, violencia escolar y operativos policiales registraron apenas un 0,4% de noticias negativas y un control de agenda cercano al 97% cuando existía una vocería oficial clara.

“Es la única área donde el Gobierno mantiene un control casi absoluto de la agenda: instala los temas, no reacciona a ellos”, concluyó el informe.

El análisis sostuvo además que la seguridad se transformó en el principal “escudo comunicacional” del Gobierno, permitiéndole sostener una agenda predominantemente propia y evitar dinámicas reactivas.

En contraste, el estudio identificó al denominado “bencinazo” como el primer gran episodio crítico de la administración. El alza de combustibles concentró 3.444 noticias —equivalentes al 8,6% de toda la cobertura del período— y convirtió la tercera semana de gobierno en la más intensa mediáticamente, con más de 5 mil piezas periodísticas registradas.

Otro de los principales flancos detectados fue el desempeño comunicacional del Ejecutivo, particularmente el rol de la ministra vocera, Mara Sedini.

El eje comunicacional acumuló 873 noticias, de las cuales un 20,2% tuvo tono negativo, transformándose en el ámbito más conflictivo para La Moneda durante las primeras semanas.

La propia Sedini registró un 20,8% de cobertura negativa y el menor nivel de control de agenda entre las principales autoridades analizadas.

“Esto último indica que la ministra reacciona o responde en una de cada dos noticias en las que aparece mencionada”, señaló el estudio.

El informe también detectó una pérdida progresiva de control comunicacional en materia fiscal.

Durante la primera semana, el Ejecutivo logró instalar exitosamente el ajuste fiscal y las auditorías estatales como agenda propia, concentrando el 85% de las vocerías y anuncios. Sin embargo, tras la controversia por las declaraciones sobre un supuesto “Estado en quiebra”, el control de agenda cayó drásticamente y llegó apenas al 20% durante la semana del 27 de abril.

“El Ejecutivo logra instalar agenda cuando comunica medidas concretas, pero pierde control cuando entra en dinámicas reactivas o controversiales”, concluyó Izimedia.

Pese a ello, el estudio sostiene que el Gobierno logró recuperar parcialmente la iniciativa mediante el Plan de Reconstrucción y las medidas económicas impulsadas desde La Moneda.

El “Plan de Reconstrucción y ley miscelánea” fue el tema de mayor cobertura del período, con 4.340 noticias, equivalentes al 10,8% del total analizado.

Según el informe, el paquete económico comenzó a dominar la agenda desde la quinta semana y alcanzó su peak durante la sexta, consolidándose como el principal eje de discusión pública impulsado por el Ejecutivo.