Empleo: una crisis que combina bajo crecimiento, brechas regionales y género, y rigideces sistémicas

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¡Buenas y feliz domingo (o lunes para los no suscriptores premium)! Estoy de a poco volviendo a entusiasmarme con esta Copa del Mundo FIFA 2026. A esta edición no le tenía fe pero debo reconocer que he visto partidazos y ahora ya full fanatizado. El sábado me vi tres de los cuatro. Me quedé gritando los goles de Alemania vs Costa de Marfil y EE.UU. vs Australia. Historia en desarrollo.

Ahora a lo que nos convoca. La semana parte con dos focos de incertidumbre: uno afuera, en el estrecho de Ormuz; otro adentro, en el Senado.

En los mercados globales, la atención estará puesta en el flujo de petróleo por Ormuz, el paso marítimo clave que conecta al Golfo Pérsico con el resto del mundo. Nuevas amenazas de Trump y bombardeos de Israel en el Líbano tensan la negociación entre Estados Unidos e Irán.

En Chile, el centro político estará en la megarreforma del Gobierno. Este miércoles, la sala del Senado votará la idea de legislar de la Ley de Reconstrucción, el proyecto ancla del Presidente José Antonio Kast y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En La Moneda creen tener los votos pero Kast y Quiroz apuntan a negociar un acuerdo para que el proyecto de ley tenga un apoyo más transversal. Los grandes grupos empresariales le han hecho saber a La Moneda que busquen sumar apoyo. En Hacienda saben que la votación de este miércoles marca el inicio de la recta final.

En esta edición de El Semanal: Chile enfrenta una crisis de empleo que combina bajo crecimiento, brechas regionales, desigualdad de género y rigideces que frenan la contratación formal. La Moneda la tiene complicada.

Además, Caso Sartor: Toesca comienza a pagar a los aportantes; el lobby reservado de Estados Unidos en La Moneda; y BBVA pone segunda en su vuelta al mercado chileno.

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EMPLEO: LA CRISIS QUE EL PROMEDIO YA NO ESCONDE

El desempleo lleva 40 meses sobre 8%, el empleo formal cae y la informalidad vuelve a crecer. Los datos de Buk, la advertencia de Rosanna Costa y la agenda laboral del Gobierno muestran que Chile enfrenta una crisis de empleo que combina bajo crecimiento, brechas regionales, desigualdad de género y rigideces que frenan la contratación formal

El mercado laboral chileno dejó de ser una mala noticia estadística y se transformó en un problema político. El desempleo llegó a 9,1%, acumula 40 meses sobre 8% y la señal más inquietante no está solo en la desocupación, está en la calidad del empleo que se está creando.

En el último trimestre se destruyeron 39 mil empleos formales, mientras el empleo informal aumentó en 107 mil puestos. Es decir, parte relevante de la ocupación nueva está apareciendo fuera del mundo regulado, con menos protección, menos cotizaciones y menos estabilidad. Ese es el dato que incomoda al Banco Central, al Gobierno y también al sector privado.

Rosanna Costa lo puso sobre la mesa en la presentación del IPoM de junio en Icare. La presidenta del Banco Central dijo que el mercado laboral debe mirarse “con mucha atención”, porque el deterioro no responde a una sola causa. Hay bajo crecimiento, una fuerza de trabajo que aumenta más rápido que los ocupados y una creación de empleo formal que no logra recuperar dinamismo.

El nuevo Radar del Mercado Laboral de Buk agrega una capa clave al diagnóstico: el promedio nacional esconde al menos tres mercados laborales distintos. El norte minero vive una realidad de altos ingresos, con medianas salariales de hasta $1.710.000 en Atacama y $1.700.000 en Antofagasta, muy por sobre la mediana nacional de $1.350.000. Pero también muestra alta volatilidad: Antofagasta registra una rotación laboral de 26,7%, casi el doble del promedio país.

El sur agrícola muestra la otra cara. Regiones como Ñuble, Maule y la Araucanía concentran bajos salarios, baja movilidad y alta informalidad. En Ñuble, la mediana salarial llega apenas a $909.000, más de $800.000 por debajo de Atacama. En La Araucanía, la informalidad alcanza 34,7%; en Ñuble, 30,5%, frente a un promedio nacional de 27%.

La baja rotación en esas regiones no necesariamente habla de estabilidad. Puede hablar de algo más preocupante: falta de oportunidades formales para moverse a un mejor empleo. La Araucanía tiene una rotación de 8,6% y Ñuble de 9,1%, pero eso convive con algunos de los niveles más altos de informalidad del país.

La Región Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Maule concentran el 65% del empleo formal privado. Solo la RM representa 45%. Ese peso estadístico ayuda a maquillar deterioros más silenciosos. Buk detectó, por ejemplo, una caída real de 1,3% en los salarios de la Región Metropolitana, pese a que mantiene una mediana de $1.390.000.

La crisis también tiene una dimensión de género. El desempleo femenino llega a 10,5% y la brecha salarial de género se mantiene en 16,8%, 5,8 puntos porcentuales por sobre el promedio OCDE. Es una de las señales de que el problema no es solo cíclico: también es estructural.

El Gobierno tomó nota. El Ministerio del Trabajo está preparando un menú de propuestas para enfrentar la crisis de empleo. La agenda incluye la reactivación del proyecto de Sala Cuna, una de las reformas más relevantes para aumentar la participación laboral femenina, y medidas de mayor adaptabilidad laboral.

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CASO AUSTRALIS: ARISTA PENAL Y AUDIENCIA CLAVE

Esta semana se podría determinar el futuro de la arista penal del caso Australis. Este viernes está citada una audiencia solicitada por Martín Guiloff, expresidente de la salmonera, para discutir su sobreseimiento en una de las querellas del conflicto. En su entorno aseguran estar tranquilos y confían en que la fiscalía no avanzará en su contra. Hay versiones no oficiales que señalan que este lunes habrá una reunión con la fiscalía previa a la audiencia del viernes.

El equipo que lleva la arista penal estará sin uno de sus abogados estrellas: el polémico Gabriel Zaliasnik. La versión oficial es que el ahora embajador de Chile en Israel asumió un cargo diplomático, incompatible con sus funciones en el caso. Sin embargo su estudio sigue en el equipo. La abogada Loreto Hoyos siguen en el equipo penal junto a los otros integrantes de ese team. Eso sí, se sumó al equipo de Jorge Bofill y Jaime Winter el penalista Hugo Rivera.

Dato curioso. Rivera es el abogado de Álvaro Jalaff y Zaliasnik era hasta hace una semana el que defendía al Grupo Patio. Hay rumores en el mundo de los abogados que previo a su salida para asumir como embajador en Israel habían diferencias entre Zaliasnik y Bofill y Alberto Eguiguren de como abordar las querellas. Cercanos al equipo descartan esas versiones y las describen como “habladurías”.

El trasfondo del caso. El grupo chino Joyvio acusa que cuando compró Australis a Isidoro Quiroga en 2019 no se le informó adecuadamente de la supuesta sobreproducción de salmones y los riesgos regulatorios asociados. Quiroga y su entorno lo han negado.

Porque la audiencia del viernes importa. La clave es que, aunque el pedido de sobreseimiento es personal —lo presenta Guiloff a través de su defensa—, los hechos de fondo son los mismos que también sostienen la formalización de Quiroga. Por eso, si el tribunal acoge la tesis de Guiloff, el efecto político y judicial puede ir mucho más allá de su situación individual.

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TOESCA EMPIEZA A DEVOLVER PLATA A LOS APORTANTES DE SARTOR

Toesca logró concretar el primer pago a aportantes y solicitantes de rescate de dos fondos que antes administraba Sartor AGF: Sartor Capital Efectivo y Sartor Proyección. Es el primer hito tangible de recuperación desde que la CMF mandató la liquidación de los fondos rescatables de la gestora.

El reparto total será de $4.543 millones. De ese monto, $2.943 millones irán al Fondo Sartor Proyección y $1.600 millones al Fondo Sartor Capital Efectivo. Los pagos comenzarán el lunes 20 de julio de 2026, al contado.

La señal es relevante, pero acotada. En Proyección, el pago equivale aproximadamente a 9% del valor deteriorado que correspondería recibir a aportantes y solicitantes de rescate, según valorizaciones de PwC y Deloitte reflejadas en los estados financieros a diciembre de 2024. En Capital Efectivo, el porcentaje sube a cerca de 24%.

Toesca enfatiza que estos porcentajes son referenciales y no garantizan la recuperación final. Las valorizaciones podrían cambiar al alza o a la baja, dependiendo de la cobranza, la venta de activos y el resultado de las acciones judiciales.

El proceso comenzó en septiembre de 2025, cuando Toesca puso a su equipo de Crédito Privado, liderado por Manuel Ossa, a cargo de la liquidación. Desde entonces, la administradora ha combinado gestiones financieras con acciones legales en sede civil y penal.

El dato político-financiero: la liquidación ya acumula tres querellas contra la administradora original y actores relacionados. El caso Sartor sigue siendo una de las pruebas más sensibles para el mercado de deuda privada, no solo por cuánto se recupera, sino por cuánto revela sobre los controles, valorizaciones y conflictos de interés en la industria.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente cifró entre US$ 100 millones y US$ 200 millones el daño potencial para aportantes de los fondos de la ex AGF, en una investigación que apunta a inversiones con partes relacionadas y uso de recursos de clientes. La cifra la dio el fiscal Juan Pablo Araya, a la salida de alegatos en la Corte Suprema por la arista Azul Azul, según el DF.

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Un mensaje de Tenpo

Tenpo fue reconocida en los premios #LatamDigital 2026

El neobanco obtuvo el 2° lugar en la categoría “Fintech con Impacto Social” en la 13° versión de los Premios #LatamDigital 2026, organizados por Interlat.

Este reconocimiento destaca el valor de la Tarjeta Control, un producto diseñado bajo el propósito central de Tenpo: acelerar la inclusión financiera y digital en Chile, acercando soluciones financieras a más personas. Con la Tarjeta Control, el acceso al crédito deja de depender de tener un historial previo. Para activarla, el usuario debe depositar el monto que decida, el que se transforma en su cupo inicial. De este modo, si paga al día, construye o recupera su historial financiero de forma gradual y segura.

El premio destaca el compromiso de Tenpo de construir un impacto positivo teniendo siempre al cliente en el centro. LatamDigital es una de las instancias más importantes de la región, donde se reconocen las mejores campañas, proyectos e iniciativas digitales de empresas de todos los tamaños y sectores productivos en América Latina.

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GRÁFICO DE LA SEMANA

Chile sigue siendo el alumno aventajado de América Latina, pero cada vez más lejos de la liga a la que alguna vez aspiró. En el Ranking de Competitividad Mundial 2026 del IMD, elaborado localmente por la FEN de la Universidad de Chile, el país cayó del puesto 42 al 43 entre 70 economías. Hace dos décadas estaba en el lugar 19.

La foto regional ayuda a matizar el golpe: Chile aún lidera América Latina. Está por delante de Argentina, Colombia, México, Brasil, Perú y Venezuela. Pero la película larga es más incómoda: desde 2015, Chile se instaló en la zona media-baja del ranking y no ha logrado volver a los niveles previos al estallido, la pandemia y el ciclo de bajo crecimiento.

El deterioro se explica sobre todo por el desempeño económico. El informe muestra caídas en economía doméstica, empleo e inversión internacional. También hay una señal preocupante en infraestructura tecnológica, que retrocede justo cuando la inteligencia artificial y la digitalización empiezan a definir la nueva frontera de productividad.

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LA SEMANA EN REDES: LA CARTA DEL DIRECTOR

La carta del director de empresas. Se trata del empresario y director de empresa Cristian Lihn, y se publicó en El Mercurio Inversiones. Debo reconocer que no la había visto hasta que en menos de dos horas diferentes contactos, empresarios y amigos me la mandaron con todo tipo de comentarios.

No tengo opinión formada sobre si lo que Lihn critíca es “tan así“. Tengo mis dudas sobre su comentario sobre la poca de internalización de las empresas chilenas. Creo que la data no lo acompaña. Pero no tengo dudas de que vale la pena discutirlo y profundizar si es que el objetivo de hace cuatro gobiernos es convertir a Chile en un hub financiero de América Latina.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El lobby americano con La Moneda (y pa callao). La visita pasó casi por debajo de la alfombra, pero no era menor. Susan Segal, la poderosa presidenta de Americas Society/Council of the Americas, estuvo en Santiago y se reunió con el Presidente José Antonio Kast y buena parte de su equipo económico. El detalle no lo contó La Moneda, sino la propia organización estadounidense (aunque este domingo dio una entrevista a La Tercera).

Segal fue recibida por Kast en Palacio y luego tuvo encuentros con Jorge Quiroz, Francisco Pérez Mackenna, Daniel Mas Valdés y Louis de Grange. La agenda giró en torno a inversión, crecimiento, cooperación con Estados Unidos y el clima económico chileno. Justo los temas que el Gobierno ha puesto al centro de su discurso.

El dato importa porque AS/COA no es un club cualquiera. Fundada por David Rockefeller, es una de las principales plataformas de influencia empresarial de Estados Unidos en América Latina. Reúne a multinacionales, bancos, inversionistas y compañías con intereses en minería, energía, tecnología, infraestructura y finanzas. Es una puerta de entrada a la élite corporativa estadounidense.

Por eso llama la atención el silencio oficial. No hubo comunicados, fotos ni registros públicos del Gobierno chileno sobre reuniones de alto nivel con una de las organizaciones de lobby empresarial más influyentes del continente. La información apareció porque AS/COA la publicó en sus propios canales.

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– Cuando el rio suena es porque piedras trae. Codelco tuvo que salir a desmentir que el nuevo presidente Bernardo Fontaine evalúa la venta de sus participaciones minoritarias en El Abra y Quebrada Blanca como parte de su plan de reducir deudas y bajar la presión financiera.

La historia apareció en el Diario Financiero y la idea aún no habría sido presentada formalmente al directorio, pero está en análisis. El telón de fondo es la deuda de Codelco, que bordea los US$ 25.000 millones. En ese contexto, vender activos aparece como una vía rápida para levantar recursos frescos, en una empresa que enfrenta simultáneamente presión financiera, caída de producción y un ambicioso plan de inversiones.

A raíz del revuelo que generó la historia Codelco emitió un comunicado en la que asegura que la información “no se ajusta a la realidad”. Y agrega que “ni el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dichas participaciones”.

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– BBVA pone segunda en su estrategia de regreso al mercado chileno. Tras su retorno al mercado local de la mano de Forum, el banco español suma ahora una apuesta más visible y reputacional: el desembarco de “Aprendemos juntos”, la exitosa plataforma y comunidad digital educativa creada por el banco junto al diario El País de España. Tiene como objetivo principal ofrecer acceso gratuito a conocimientos inspiradores de la mano de expertos globales en áreas como educación, ciencia, psicología, cultura y sostenibilidad.

La iniciativa local será presentada esta semana en un evento encabezado por Jorge Matuk, country manager de BBVA Chile y CEO de Forum. El invitado central será el escritor argentino Hernán Casciari, quien presentará la conferencia “El humor como último recurso”.

El gesto no es menor. BBVA vuelve a Chile no solo con una operación financiera, sino también con una estrategia de marca: instalar conversación pública y vincularse con audiencias masivas.

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– Y hablando de bancos y contenidos como estrategia de negocios, Julius Baer apuesta el arte en Chile: alianza con Fundación Beethoven. El banco privado suizo que administra algunas de las fortunas más grandes del mundo, apuesta por la cultura y refuerza su presencia en Chile

La temporada arranca esta semana com el concierto del Trío Sitkovetsky en el Teatro Municipal de Las Condes. El grupo llega con credenciales internacionales: ha pasado por escenarios como el Concertgebouw de Ámsterdam, el Wigmore Hall de Londres y el Lincoln Center de Nueva York.

Para Julius Baer, el apoyo a este concierto refuerza su apuesta por asociarse a iniciativas culturales de alto nivel y por vincular su marca con el arte, la música y el talento global.

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Un mensaje de la UDP

Encuesta ICSOH UDP: delincuencia y costo de vida marcan prioridades ciudadanas

El sondeo, realizado este mes por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) UDP, revela que la principal emoción de las y los chilenos es la preocupación, mientras que los sentimientos positivos como la esperanza o el optimismo no sobrepasan el 13%.

Un 57% señala que la delincuencia es el problema más urgente por resolver. “El eje ha estado en la economía y a la seguridad se le ha dado poca relevancia, se improvisó mucho. Si bien la economía aparece como relevante, la delincuencia está por lejos entre las preocupaciones ciudadanas”, afirma el director Claudio Fuentes.

En el ámbito económico, las prioridades son el alza de los precios (38%) y el desempleo (30%). Además, el 64% de los hogares enfrenta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes.

Frente al rol del Estado, un 70% prefiere que intervenga bastante o mucho en los asuntos económicos, opinión compartida por el 60% de quienes se autoidentifican con la derecha. Son las mujeres las que muestran mayor apoyo a asegurar derechos sociales y protección ambiental, y las que tienen una evaluación más crítica del gobierno.

Conozca la encuesta completa aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– Huachipato busca pasar la página: CAP presenta plan de futuro para el Gran Concepción. Tras el golpe que significó el cierre de la siderúrgica, Huachipato y Grupo CAP buscan instalar una nueva narrativa para el Biobío: convertir el histórico polo industrial de Talcahuano en un territorio de oportunidades para el área metropolitana de Concepción.

Será el próximo miércoles, la compañía presentará el Plan Maestro Territorial para Concepción Metropolitano y la Región del Biobío, una hoja de ruta desarrollada junto a Fundación Metrópoli y liderada por el urbanista español Alfonso Vegara.

La propuesta es parte del proyecto “Huachipato: Territorio de Oportunidades” y llega después de casi un año de trabajo colaborativo, análisis territorial y diálogo con actores públicos, privados, académicos y sociales.

El foco estará en cómo reconvertir una zona marcada por la industria pesada en una plataforma de largo plazo para la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la calidad de vida. CAP quiere mostrar que el futuro de Huachipato no termina con el acero.

– El resto de la agenda de la semana: Banco Central mira regiones y Basilea.

Martes | 8:30 horas. El Banco Central publica el PIB regional del primer trimestre, una fotografía clave para mirar dónde se está moviendo —o frenando— la actividad económica fuera de Santiago. El dato será útil para medir si la recuperación sigue concentrada en ciertos sectores y territorios, o si empieza a mostrar una base más amplia.

Ese mismo martes se publica la minuta de la Reunión de Política Monetaria de junio, donde el mercado buscará señales sobre el tono interno del Consejo tras mantener la TPM en 4,5%. El foco estará en cómo el Banco Central está leyendo la persistencia inflacionaria, la debilidad de la actividad y el impacto de la incertidumbre externa.

Viernes. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participa en la 25ª Conferencia Anual del Banco de Pagos Internacionales —el BIS— en Basilea, Suiza. Es una cita relevante para tomarle el pulso al debate global entre bancos centrales: inflación, tasas, estabilidad financiera y riesgos geopolíticos.

Sábado 27 y domingo 28 de junio. Costa seguirá en Basilea para participar en la Reunión Anual de Gobernadores del BIS, el foro que reúne a las principales autoridades monetarias del mundo.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

“Uno es esclavo de sus palabras y dueño de nuestros silencios”. Es uno de mis dichos favoritos y me parece que es lo que le está pasando al Gobierno.

Lo explica muy bien esta columna del exdirector de Pulso, Jonas Preller, publicada en El País: “Crecimiento y empleo: realismo y renuncia”.

“El problema de Kast no es haber heredado una economía estancada —eso le ocurriría a cualquiera que gobernara hoy—, sino haber vendido en campaña la ilusión de que el estancamiento se resolvía con diagnósticos rápidos y señales de confianza empresarial“.

En este espacio lo venimos diciendo hace rato: la economía chilena lleva al menos una década estancada y todos se echan la culpa en vez de buscar los acuerdos necesarios para salir de ese pantano. La política ha perdido la capacidad de dirimir sus diferencias mediante acuerdos, y por eso estamos donde estamos.

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