Alvarado por declaraciones de Judd sobre 18-O: “Él mismo tiene que dar las explicaciones”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, entregó declaraciones sobre los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, donde apuntó nuevamente sobre el recordatorio de Cancillería de que los diplomáticos no deben involucrarse en política interna.

“Es una situación que el gobierno, a través de la Cancillería, ya abordó, que tiene una respuesta formal desde Relaciones Exteriores, y respecto a los dichos del embajador, yo creo que es el mismo que tiene que dar las explicaciones respecto a lo que dice un día y a lo que dice el día siguiente”, expresó Alvarado.

El embajador Judd había apuntado a la existencia de supuesta investigación o documentos de Estados Unidos sobre el estallido social de 2019. Luego, tras la cita con el Canciller, aclaró que el país estadounidense no tendría tal información.

Acerca de poner responsabilidad sobre el embajador y hacer un envío de una nota de protesta a Washington que está siendo pedida en la oposición, el biministro Alvarado indicó que “Cancillería citó al señor embajador para conversar estos temas y le ha hecho presente al señor embajador que, en condiciones y cargos diplomáticos, no hay que involucrarse en la política interna de los países”.