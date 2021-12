Senadora Isabel Allende (PS): "Kast sería un retroceso para la democracia e incluso para el virtual resultado de la Convención Constitucional"

La senadora Isabel Allende (PS) aseguró que Gabriel Boric "ahora tiene un gran desafío", de cara a la segunda vuelta presidencial, "y no solo la opción de que no salga Kast, sino que el desafío de unir, de generar confianza, de convocar a mucha gente que no se sintió convocada en la primera vuelta pero que ahora sí es muy importante".

"Porque Kast sería un retroceso para la democracia, un retroceso incluso para el virtual resultado de la Convención Constitucional, que no es menor. Tengo confianza en que la gente comprenda la magnitud de por qué no es lo mismo uno u otro", señaló la parlamentaria socialista en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Allende abordó el balotaje, tras asegurar que la ex Presidenta Michelle Bachelet apoya a Boric, y afirmó sobre el próximo Gobierno en Chile, ya sea liderado por Gabriel Boric o por José Antonio Kast, que "va a ser complejo", por lo tanto, "con mayor razón —sostuvo—, quien lidere ese futuro gobierno tiene que ser una persona que sea capaz de convocar de una manera muy amplia a todas las fuerzas posibles".

"Y esa opción no es Kast, ya vimos lo que ocurrió en Lo Espejo, eso es una mala señal, no es lo que se quiere, pero existe el peligro de que eso pueda ocurrir si llegase a salir de Presidente, porque su nivel de polarización, de conceptos de propuestas tan a la antípoda de lo que debe ser una sociedad democrática, abierta, tolerante y plural, genera esos riesgos de que, efectivamente, se provoquen hechos como el de Lo Espejo, que a mí me parecen nada deseables, entonces espero que esto no se repita, porque no es saludable", añadió.

Allende reiteró su respaldo a la carta de Apruebo Dignidad y relató que "no fue difícil, porque, además, el Partido Socialista tiene claro en su convicción democrática y libertaria, que hoy día la candidatura de Gabriel Boric representa la posibilidad, por un lado, de seguir adelante con un proceso transformador, necesario, absolutamente indispensable, pero al mismo tiempo, hacerlo con una amplia mayoría, y en ese sentido, además hay muchas coincidencias en los programas que en algún momento presentó Paula Narváez, posteriormente Yasna Provoste. Yo creo que hay una gran apertura que está mostrando en este momento Gabriel Boric como candidato, a acoger las propuestas".

La parlamentaria recalcó al matutino que "qué duda cabe, para nosotros José Antonio Kast representa la antípoda de lo que quisiéramos ver en una sociedad democrática e inclusiva; representa la discriminación hacia las mujeres, al privilegiar a las mujeres casadas por sobre las no casadas u otras opciones familiares; su total distancia de lo que pueden ser otras opciones sexuales; el creer que hoy día, en el contexto en que estamos viviendo, aún en pandemia y donde se requiere apoyo y recursos fiscales, quiere disminuir los impuestos".

Y finalmente sentenció: "Cuando ha negado la gravedad y la existencia del cambio climático, con lo que eso significa para Chile, que es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, es cosa de ver la sequía que sufre la Región de Valparaíso, sería bueno que se diera una vuelta por Aconcagua o por Petorca, quizás podría tener mayor sensibilidad y entender lo que nos está pasando. Entonces, francamente no hay nada con lo que uno pudiera sentirse identificada con una restauración tan conservadora, que es un retroceso democrático en lo que tiene que ser una sociedad diversa, tolerante, plural e inclusiva".