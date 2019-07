Volvo y la electrificación como protagonista en las ciudades del futuro

Bajo la premisa “El mundo está cambiando, y nosotros también”, Volvo Cars Chile abrió el espacio para un interesante encuentro donde se habló de actualidad y el desafío de construir las ciudades del futuro, todo en el marco del estreno de los nuevos modelos XC60 y S90 T8 Plug – In Hybrid en Chile.

El evento contó con la presencia del destacado arquitecto chileno, Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker el año 2016, quien compartió su visión de cómo se configurará el paisaje urbano dentro de los próximos años.

“Nuestra preocupación no sólo se limita a los autos, sino que también queremos contribuir en temas como la seguridad, el cuidado de las personas y cómo se van desarrollando las ciudades. Estamos re-pensando cada una de nuestras acciones, lo que nos lleva a evolucionar constantemente y entregar lo mejor para lograr un mundo mejor. La electrificación es parte de este proceso”, señaló Marcelo Haristoy, Gerente General de Volvo Cars Chile.

El estreno de estas variantes va de la mano con el propósito de la empresa a nivel mundial que busca impulsar el desarrollo de una mejor sociedad, proteger a las personas y demostrar preocupación por el mundo en el que vivimos. La llegada de los nuevos XC60 y S90, en sus variantes híbridas, va a ayudar a cumplir con uno de los desafíos más comprometedores que la marca escandinava ha declarado y que busca poner un millón de autos electrificados en las carreteras para el año 2025, además de contar con una versión electrificada para cada uno de sus modelos.

Una nueva ciudad

El debate por un nuevo concepto de ciudad, un espacio que cambia constantemente, fue objeto de análisis por parte de Alejandro Aravena. En su participación en el evento, Aravena enfatizó en la idea de que es mejor vivir dentro de las ciudades que fuera de ellas. Esta centralización beneficia la entrega de servicios públicos de manera eficiente, sin embargo, al mismo tiempo este fenómeno ocurre a una velocidad tan acelerada que habrá que responder a una escasez de recursos que no tiene precedentes. Eso lo definió como “la amenaza de las tres S: scale, speed y scarcity (Escala, Velocidad y Escasez de recursos), a la que habrá que responder de manera eficiente”.

En relación a la electrificación, Aravena señaló: “Cuando tienes la opción de adquirir un auto híbrido o eléctrico, estas contribuyendo al bien común porque no contaminas el aire y tampoco contaminas acústicamente. Me parece que ejercer el lujo de poder desplazarse en auto y a la vez contribuir al beneficio de todos es por lo que uno tiene que velar cuando has decidido vivir en la ciudad. Es una acción individual y un problema cultural donde es uno es consciente de cuánto puede, desde la acción individual, aportar al bien común”.

T8 Plug – In Hybrid de Volvo: Eficiencia y performance

Al igual que el XC90 híbrido, los modelos recientemente estrenados cuentan con la propulsión T8 Twin Engine Plug – In Hybrid, que combina la acción de un motor tradicional a combustión que desarrolla 320 caballos de fuerza, además de un motor eléctrico capaz de generar una potencia de 87 HP. En régimen combinado, esta plataforma disponible para tanto para el SUV XC60 como para el sedán S90, despliega una potencia total de 407 HP y un torque máximo de 640 Nm.

Otro de los aspectos importantes es la autonomía en modo 100% eléctrico. Estos híbridos cuentan con un rango de hasta 54 kilómetros utilizando exclusivamente la energía almacenada en sus baterías, lo que permite que los usuarios recorran la ciudad sin generar emisiones contaminantes. Además, por su condición de híbrido enchufable, las baterías de ambos modelos pueden ser cargadas en un periodo que va entre las tres y las seis horas, dependiendo de la red eléctrica a la que se conecte.

La mencionada motorización T8 Twin Engine Plug – In Hybrid cuenta con cuatro modos de conducción estándar, disponibles tanto en el XC60 como en el S90. El modo Pure contempla la utilización del modo eléctrico para una conducción sin emisiones. El modo

Hybrid supone el uso del motor a gasolina en conjunto con el motor eléctrico. Para combinar toda la potencia y rendimiento de ambos motores, incluyendo el uso del AWD, estos modelos cuentan con el modo Power. Finalmente, el modo Individual permite combinar los elementos favoritos de los demás modos para adaptarse a las necesidades del usuario. Adicionalmente, ambos autos cuentan con el modo AWD para momentos donde se necesite la tracción total, mientras que el modo Off Road está reservado para el Volvo XC60 y permite un mejor desempeño en terrenos más accidentados.

En términos de equipamiento, los nuevos híbridos cuentan con tecnologías como Intellisafe que agrupa todos los avances de la marca en términos de seguridad. Además, equipa sistemas de asistencia como el Lane Keep Aid, el Run off Road Mitigation que evita que el auto abandone la carretera de forma accidental, el Oncoming Lane Mitigation que detecta los autos en contra y te reintegra a tu carril. También, establece la distancia adecuada respecto al auto que antecede gracias al Control Crucero Adaptativo y, con el funcionamiento del sistema Pilot Assist, el conductor puede mantener la dirección correcta del auto.

Los clientes de la marca podrán adquirir el nuevo Volvo XC60 T8 Twin Engine Plug – In Hybrid a un valor de $56.990.000. Por su parte, el nuevo Volvo S90 híbrido tendrá un precio de $54.990.000.