Perú entre los países mejores del mundo y Chile destaca por resorts en premios de revista de viajes

Perú fue incluido en la prestigiosa lista ‘Top Countries in the World’ (‘Mejores Países del Mundo’), que anualmente realiza la revista de viajes Condé Nast Traveler, a través de la encuesta ‘Readers’ Choice Awards’ realizada entre sus lectores.

Más de 600 000 lectores de Condé Nast Traveler en todo el mundo emitieron su voto, calificando sus experiencias de viaje para ofrecer una mirada completa sobre dónde y cómo se viaja hoy en día.

“Estos galardones nos impulsa a seguir trabajando por el desarrollo y profesionalización del sector turístico, brindando servicios de calidad, formales y seguros para los más de 4.4 millones de viajeros que nos visitan anualmente. Tener turistas satisfechos se traduce en un mayor ingreso de divisas para nuestro país en beneficio de todos los peruanos”, dijo el presidente ejecutivo de Promperú, Luis Torres Paz, tras conocer el resultado del premio.

Chile

Por otro lado, el sector turístico privado también fue reconocido en dos categorías.

En los 30 Hoteles Top de Sudamérica figuraron:

4º Hotel Magnolia, Santiago

7º Vik Chile, Millahue, Cachapoal.

13º The Singular Santiago Lastarria Hotel, Santiago

19º The Ritz-Carlton, Santiago.

A su vez, la mejor participación chilena fue en Los 20 Resorts en Sudamérica, donde lideró el listado.

4º Tierra Chiloé Adventure and Spa Hotel, Castro, Chiloé

6º The Singular Patagonia, Puerto Natales

7º Tierra Patagonia Hotel & Spa, Parque Nacional Torres del Paine

12º EcoCamp Patagonia, Parque Nacional Torres del Paine

16º Patagonia Camp, Parque Nacional Torres del Paine

17º Beyond Vira Vira, Pucón

18º Tierra Atacama Hotel & Spa, San Pedro de Atacama

Los premios Condé Nast Traveler Reader Choice Awards son el reconocimiento más amplio y prestigioso de la industria de viajes, y se consideran comúnmente como “Lo mejor de lo mejor de los viajes”. Estos se podrán ver en la versión impresa de la revista en las ediciones para Estados Unidos y el Reino Unido de noviembre.