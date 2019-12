Cómo exhibir tu casa si decidiste venderla

Si llevas un par de meses intentando vender tu casa y aún no lo consigues, existen varios aspectos que pueden ayudarte a darle “un nuevo aire” a la propiedad y encontrar al comprador que tanto has buscado.

“La idea central es permitir que quienes buscan un potencial hogar miren la vivienda y se imaginen cómo sería su vida ahí. Lo central es tener buenas imágenes y disminuir los rastros de los antiguos residentes”, señala Eduardo Donoso, gerente de Marketing de Toctoc.com, quien entrega nueve tips que pueden ayudar a llegar a un trato un poco más rápido.

1. Una imagen vale más que mil palabras

Lo más importante al momento de publicar un aviso de venta de una propiedad es la fotografía. El anuncio debe tener imágenes claras y elocuentes. “Las fotos hacen el 80% del trabajo al momento de capturar la atención de un potencial cliente. Más fotos y de mejor calidad llamarán aún más la atención”, explica Donoso.

2. Datos

Entregar datos de la propiedad es uno de los factores que más marca la diferencia para atraer a potenciales compradores. Mientras más información entregue el propietario sobre las condiciones y características de una vivienda y su entorno, mayor será la probabilidad de que lo contacte un cliente más interesado en concretar una compra.

3. Pintar muros y cielos

Muchos propietarios prefieren no invertir en pintar muros, cielos y fachadas, pero es óptimo hacerlo. Esto permite renovar la vivienda y dejarla sin detalles que puedan desincentivar un acuerdo.

4. Reducir al mínimo los muebles

Está bien dejar un par de muebles que permitan ilustrar el uso que se puede dar a los espacios, pero un exceso de ellos no permitirá que el potencial comprador use su imaginación. Puede que incluso se vean desordenados o no sean del gusto del interesado, lo que no ayudará a acelerar el proceso de venta.

5. Eliminar fotos y recuerdos

Es importante eliminar las fotos familiares y otros recuerdos de las paredes y muebles. La idea es que la casa o departamento se vea lo más impersonal posible. Por eso, si deseas dejar algún cuadro en la pared para ambientar un poco la habitación, se recomienda que sea genérico.

6. Ten a mano y ordenada la información de la propiedad

¿Cuánto paga en impuestos la propiedad? ¿Están al día los servicios básicos? Ésas son sólo algunas de las preguntas que podría hacerte un interesado y que conviene que contestes con claridad y, ojalá, con documentos de respaldo.

7. Limpieza y orden

Es absolutamente necesario limpiar las alfombras y desmanchar hasta el último rincón de cualquier habitación. Adicionalmente, es importante despejar closets y despensas para que no haya desorden ni a la vista ni escondido. Si llevas un tiempo tratando de vender también debes hacer aseo periódicamente para evitar la acumulación de polvo.

8. Todo en perfecto estado

Grifería, llaves, puertas y guardapolvos deben estar en perfecto estado. Para vender una casa pronto nada puede funcionar mal o a medias. Es mejor considerar que las reparaciones son una inversión y planificarlas con tiempo.

9. Revisar los precios

¿A qué precio se están vendiendo propiedades similares en el mismo barrio o en otros parecidos? Conviene revisar la información del mercado de las viviendas y chequear que el precio no esté ni muy por encima ni muy por debajo. La tasación es un trámite que entrega certezas sobre el precio de un inmueble, sin embargo, puede tardar hasta tres meses. Como recomendación y, por mientras, puede realizar una tasación virtual en TOCTOC.com.