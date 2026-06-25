Kast discute con mujer en Villarrica y alude a su hijo menor tras saludo negado

El Presidente José Antonio Kast protagonizó una discusión con una mujer durante su visita a Villarrica, en la región de La Araucanía, luego de que un niño le negara el saludo cuando se acercó a vecinos en el Centro Cultural Liquén. El episodio ocurrió en el marco de una ceremonia de entrega de 100 títulos de dominio a familias mapuche de Temuco y Padre Las Casas.

En la actividad, el Mandatario también firmó un proyecto de ley orientado a agilizar la tramitación de títulos de dominio en casos de emergencias o catástrofes. Durante su llegada, algunas personas manifestaron críticas a su gestión, entre ellas una mujer que lo increpó directamente y lo acusó de mantener al país en malas condiciones.

El intercambio escaló cuando Kast se dirigió al menor y luego consultó si la mujer era su madre o apoderada. Ella respondió afirmativamente y cuestionó al Mandatario, mientras él defendió su gestión apelando al orden, la libertad y la educación. En medio de la discusión, la mujer lo trató de “demagogo” y también le dijo “nazi”.

Kast volvió a dirigirse al niño y cerró una de sus intervenciones con la frase “que su mamá no lo use”, lo que provocó nuevos reproches de la mujer, quien sostuvo que era el propio Presidente quien estaba usando al menor en el momento. Otro hombre presente también le pidió que hablara con ella y no con el niño.

Tras el ingreso del Mandatario al recinto y finalizada la discusión, Carabineros realizó un control de identidad a una mujer presuntamente vinculada al altercado. Se estableció que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa, una de ellas emanada del Juzgado de Garantía de Iquique, por lo que fue trasladada a la 7.ª Comisaría de Villarrica.