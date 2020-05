CEO de Viña Lapostolle: “¿Dónde está la subsecretaria de Turismo en esta crisis?

Es ya conocido el Clos Apalta de Viña Lapostolle. Y es que el afamado crítico estadounidense James Suckling ha entregado en tres ocasiones los 100 puntos a este vino nacional. Es más, el mes pasado Lapostolle obtuvo la calificación perfecta de Suckling por la cosecha del 2017.

Sin embargo, desde la viña más premiada de Chile recibieron la noticia con un gozo parcial: la pandemia del coronavirus y las cuarentenas han truncado gran parte de su 2020, año en que Lapostolle cumple su aniversario número 26 en el Valle de Colchagua ¿Cómo se ha enfrentado esta viña –y la industria vitivinícola y enoturística- a los coletazos de la pandemia?

“Al final una viña es agricultura. Yo no soy una planta que puedo terminar o puedo poner en off mi producción, la planta no conoce pandemia, no conoce crisis económica; la viña necesita todo el trabajo que tu le tienes que dar, porque si no le das ahora la viña empieza a malograrse, empieza a morir y tu tienes que seguir eso”, dice el director ejecutivo de Viña Lapostolle, Charles de Bournet Marnier Lapostolle.

De Bournet señala que para Lapostolle “ha sido muy importante” el enoturismo que iba creciendo en el Valle Acolchagua y Apalta para enseñar de primera mano el trabajo realizado en la viña. Pero la ayuda del gobierno ha sido reducida. “Aquí no hubo nada, tenemos un par de webinar que nos dicen qué hacer, pero es desconocer la realidad total”, explica.

“Al minuto que Chile cierra las fronteras, todo fue cancelado hasta el final de octubre. Un año perdido, porque hoy día yo la gente se están dejando la libertad de ver si en octubre, noviembre, van a poder llegar a Chile. Entonces al final del día, con tres meses estamos perdiendo un año. ¿Dónde está la subsecretaria de Turismo?”, agrega el ejecutivo sobre el liderazgo de Mónica Zalaquett.

“Se está desconociendo que hoy en día el turismo es una industria fundamental que no hay que menospreciar, porque en países europeos como Francia, España o Italia, es el número uno en PIB. En Estados Unidos, el Valle de Napa, que es un valle de vinos, es lo segundo lugar más visitado después de Disneyworld. Entonces es una industria que genera un montón de empleos e ingresos para el país”, asegura.

“Yo solo en mi pequeño hotel que tenemos en Clos Apalta, tenemos cuatro habitaciones, tengo 30 personas ¿Qué les digo a 30 personas cuando no tengo ninguna reserva durante más de seis meses? Hicimos todos los esfuerzos posibles para reubicar la gente dentro de la viña, dentro de la cosecha, pero hoy día la cosecha terminó y tuvimos que tomar decisiones que a mí me rompen el corazón, porque no hay ningún apoyo al turismo en Chile, no se dan cuenta”, prosigue De Bournet.

Venta digital

Para sortear los coletazos de la pandemia sobre la viña, De Bournet explica que han hecho una transformación digital “bastante rápida” y que las ventas directas son un canal que están “desarrollando mucho”.

“Hoy día las viñas estamos enfocándonos en la venta directa, en la venta a la casa con el delivery. En ese caso, el permitir el delivery hasta las 12 de la noche ha sido muy bueno y es una buena medida”, asegura Charles.

También añade que están analizando lo que está ocurriendo en Asia, Europa y Estados Unidos, pero la situación con la industria sigue rodeada de incertidumbre.

“No sabemos lo que va a pasar. No tenemos ideas de lo que va a pasar y estamos analizando el día a día, y estamos muy complicados porque como yo te dije también una viña no puede parar. La viña es un elemento vivo, un elemento que vive por sí mismo y no lo puedo parar, no puedo cerrar la planta. Además tu puedes perjudicar la viña, lo que te va a perjudicar a largo plazo”, indica.

Medidas gubernamentales

El director ejecutivo de Viña Lapostolle fustiga el argumento del gobierno, consistente en “hay cuarentena dinámica, entonces el país sigue”.

Pero lo concreto es que además del consumo interno, entre un 70% y un 80% se exporta, por lo que la continuidad se ve afectada.

Charles matiza que “los restaurantes están todos cerrados, entonces al final del día perdí entre el 30 y 40% de mis ventas en Chile, porque a nivel mundial yo he perdido 80% de mis ventas, porque la gente está esperando ver qué va a pasar en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón. No dependemos de las cosas que están pasando en Chile, entonces agradezco el apoyo del gobierno, pero creo que es muy ineficiente”.

Sobre el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), De Bournet señala que los créditos todavía no han llegado e insiste en los efectos de la reducción del año a tres meses de venta.

“Para mí son tres años de utilidad. Cuando el gobierno me pide repagar eso entre dos y cuatro años, cómo lo voy hacer al año dos, cómo lo voy hacer para pagar al banco. Yo creo que aquí se quedaron cortos y tienen que tomar medidas más profundas”, estima.

“Esta crisis nos va a golpear casi un año de ventas. Por eso no es suficiente para un negocio, ningún negocio puede perder tres meses de venta y sobrevivir. Necesitamos más tiempo, como lo hicieron con la crisis de los 80 en Chile”, remata.

Inversión y… Constitución

De Bournet señala que siempre han apostado a Chile como “terruño”, por lo fructífero que puede ser el suelo nacional. Sin embargo, se ve atemorizado por una posible nueva Constitución. “Cuando nosotros invertimos en un país analizamos las reglas del juego, y hoy día tenemos una incertidumbre sobre lo que va a pasar con la Constitución”, sostiene.

“Si vemos no podemos desconocer que los países vecinos de América Latina han tomado, cada vez que han cambiado la Constitución, cosas que han perjudicado al inversionista extranjero. Entonces, es cierto que hoy día todos los proyectos están paralizados, están en espera de ver lo que va a pasar, no solo a nivel pandemia”, agrega.

“Como inversionista extranjero es algo que nos preocupa mucho y tenemos fe que Chile tomará la buena decisión porque ya lo han comprobado en varias veces durante su historia”, concluye el director de Lapostolle.