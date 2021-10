Dulces y golosinas en Halloween: para veganos, saludables, ketos y más

Se acerca la festividad del año donde las golosinas son una de las protagonistas. Y si bien la celebración de Halloween puede ser un poco diferente este año, por las restricciones y protocolos a causa de la pandemia, también hay que saber qué se come, pues no todos los dulces son saludables o son, por ejemplo, aptos veganos.

El problema no es la celebración, sino los excesos de azúcar y dulces en los niños. Por eso hay empresas que se han dedicado ha promover productos más saludables, sin perder el sabor. Dellanatura estudió detenidamente todos sus productos y seleccionó cuáles de ellos pueden ayudar a incluir en esta fiesta alternativas ricas, bajas en azúcar, sin gluten, a base de frutas, ketos, entre otros atributos nutricionales para considerar.

A partir de esta selección, nació la siguiente guía de productos, con su información nutricional y dosis recomendada. "Queremos acompañar, apoyar y educar en la tarea de elegir los mejores productos para que cada uno pueda alcanzar sus propias metas o cumplir sus necesidades. Buscamos informar e inspirar a que muchos sigan una vida saludable para mejorar su calidad de vida, cada uno en el camino que lo identifica, entendiendo y respetando las distintas opciones y necesidades”, plantea Daniella Rocco, fundadora de Dellanatura.

Su concepto es reunir en un solo lugar, una selectiva oferta de productos de calidad, saludables y naturales para quienes buscan mejorar su estilo de vida.

Sello vegano

Es común que algunos estén elaborados con ingredientes de origen animal, ya sean lácteos, gelatina (cartílagos), miel o carmín, por ejemplo. Por eso la importancia de revisar en detalle la etiqueta para asegurar que estos sean productos aptos para veganos, o ver si tienen un sello de certificación que lo identifique como tal.

“Vemos muchos dulces coloridos con formas super divertidas y llamativas, pero no siempre nos fijamos cuáles son sus ingredientes, sobre todo en las gomitas y caramelos que la mayoría están hechos de cartílago o contienen colorantes a base de insectos. Por eso es importante preferir productos certificados veganos, ya que nos aseguramos que no contienen ningún ingrediente de origen animal”, comenta Soledad Aros, Analista Técnica de Desarrollo de Fundación Vegetarianos Hoy.

Esta organización otorga dos sellos que permiten identificar cuáles son los productos aptos para este sector de la población, certificando y respaldando que en la elaboración no estuvieron implicados procesos ni insumos de origen animal y a su vez ayudando a los consumidores a identificarlos correcta y fácilmente. Se trata del Sello Vegano, creado en 2013 por la misma organización, y el Sello V-Label, certificación vegana de origen suizo que se ha convertido en el símbolo vegano más utilizado a nivel mundial con más de 40.000 productos certificados. Ambos garantizan que el producto es totalmente libre de ingredientes de origen animal.

Al respecto, Aros agrega “la gran importancia de las certificaciones veganas radica en que a nivel mundial no existe una definición legal de lo que significa ‘vegano’, por lo tanto, cualquier empresa puede utilizar ese atributo en un producto, pero no necesariamente ser fiable si no cuenta con la certificación acreditando que no contenía insumos de origen animal”.

Las empresas o marcas que certifican sus productos con alguno de estos dos sellos otorgan transparencia y claridad para sus consumidores. Esto es una garantía para las personas veganas y vegetarianas, ya que tienen una referencia fiable a la hora de comprar, sin la necesidad de leer cuidadosamente las etiquetas o confiar en rotulaciones que se aplican bajo distintos criterios. Así que, si buscas cómo celebrar este día o para tener algún presente en una ocasión especial, pon atención al siguiente listado:

Con el concepto de fiesta de siempre, la reconocida marca nacional La Fête Chocolat, cuenta con varios de sus productos 100% plant based, sin perder la calidad que los caracteriza. Además de la preocupación por tener productos con ingredientes de calidad y a la vez orgánicos, Barra Chocolate cuenta con varias opciones veganas y sin gluten para elegir. Su elaboración es menos industrializada e influye en la cadena de preparación ya que se preocupan de ver cada proceso y hacer todo paso a paso con dedicación.

Por su parte, la empresa chocolatera mexicana con más de 54 años de experiencia en el mercado Picard Chocolates, ha certificado su chocolate Picard Chocozero Obscuro con el sello V-Label.

Otros chocolates certificados como veganos son Pacari.

App de recetas

Chef Digitales es una aplicación gratuita con más de 2.000 recetas para que te inspires. La plataforma se adapta a cada gusto, a través de inteligencia artificial, considerando a veganos, vegetarianos y celíacos.

En la App se puede encontrar diversos platos ideados para cocinar en noche de brujas: trufas fantasmas, escobas de queso, pie de marrasquino de ojo, dedos de momia, fantasmas de merengue, muffin de calabaza amapola, tacos para Halloween, donuts de telaraña, michelada spicy, entre otras.

Y si no quieres descargar una nueva App en tu celular, en Chef Digitales crearon una nueva funcionalidad, gracias a la cual puedes escribirles directamente por WhatsApp al +56975944296 y te responderán al instante. “En el chat te preguntarán algunas cosas para conocer tus gustos y en base a eso se comparte un sugerido de diferentes recetas. Todos los días te va a dar distintas, para que elijas entre miles de recetas, con el paso a paso y los ingredientes que necesitas”, cuenta Richard Barbera, cofundador de la aplicación.

La aplicación consiguió financiamiento de 50.000 dólares del Fondo Chileno Digital Ventures y la red Digital Bank. Chef Digitales está disponible en Play Store y App Store, en Chile y Uruguay. Hoy el equipo busca expandirse y está trabajando en los lanzamientos de Argentina, Colombia y México.