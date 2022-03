El lado espiritual del skate: los patinadores encuentran sentido en las caídas y rompen la monotonía de la vida urbana

En la última década, el número de personas que se identifican como "espirituales pero no religiosas", o SBNR por sus siglas en inglés, ha seguido aumentando. En 2017, el Pew Research Center descubrió que una cuarta parte de los estadounidenses se identificaban como SBNR.

El sociólogo Wade Roof Clark argumenta que la tendencia actual comenzó con la generación Baby Boomer, que comenzó a explorar más ampliamente las opciones espirituales en los años 60 y 70.

Aquellos que se identifican como espirituales tienden a adoptar diferentes formas de espiritualidad mientras abrazan algunos elementos de la religión o rechazan la religión por completo. Muchos eruditos creen que este es un intento de los individuos de resistir a la autoridad religiosa. A medida que los individuos exploran diferentes recursos espirituales, pueden combinar formas de prácticas como el yoga o la meditación a la vez que asumen experiencias de la vida cotidiana como parte de un viaje espiritual.

En 2020, junto con un colega de investigación, empecé a analizar las prácticas cotidianas que podrían considerarse espirituales.

Basándonos en otros proyectos de investigación que señalan las similitudes entre el deporte y la religión en la sociedad actual, entrevistamos a patinadores en los parques de patinaje para ver cómo entendían el monopatín.

Después de llevar a cabo nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que hay elementos espirituales en el skate para algunos dentro de la comunidad del skate.

Hacer frente a un entorno urbano duro

Para nuestra investigación, empezamos a pasar el rato en tres parques de patinaje locales como una forma de establecer confianza con los patinadores. Mi colega de investigación es skater y me educó sobre trucos específicos, la cultura del patinaje y la jerga. Observando a aquellos que tendían a ser habituales, comenzamos a realizar entrevistas, preguntando a los patinadores sobre el estilo, los trucos y, en última instancia, lo que significa el monopatín para ellos. Debido a la pandemia, pasamos a pedir a los patinadores que completaran una encuesta en línea abierta. Pudimos obtener siete entrevistas y 24 respuestas a encuestas. Ninguno de nuestros encuestados se identificó con ninguna tradición religiosa.

Los skaters que entrevistamos a menudo reconocían que a través del skate, podían dar sentido a sus espacios locales, que tendían a carecer de fauna natural. Aceptar el entorno de aceras, escaleras y aparcamientos de hormigón puede llevar a una práctica espiritual de la imaginación.

Donde muchas personas ven los aspectos banales de las geografías urbanas, los patinadores pueden ver oportunidades de exploración, como descubrimos. Un patinador explicó: "No veo el skateboarding como un deporte, sino como una forma de navegar y manipular un entorno urbano de la manera que mejor te parezca".

El fracaso como espiritual

El skateboarding puede ser peligroso y provocar múltiples tipos de lesiones físicas. Un escaneo rápido de los vídeos de patinaje en YouTube demostrará con qué frecuencia los patinadores no consiguen trucos o incluso se lesionan patinando.

Después de analizar los datos de nuestra entrevista, que se están publicando en una próxima revista, empezamos a entender el fracaso como un ejercicio espiritual. Mientras que muchos objetivos religiosos incluyen trabajar hacia la perfección, las prácticas espirituales a menudo abarcan lo imperfecto.

Los académicos han argumentado que la religión y la espiritualidad mejoran el rendimiento atlético al crear mecanismos para hacer frente a los fallos y las lesiones en el rendimiento. Sin embargo, otros estudios indican que algunos conceptos de perfeccionismo religioso en realidad interfieren con el rendimiento atlético.

Lo que aprendimos es que los elementos peligrosos del monopatín separan el ejercicio en comparación con los deportes que se consideran más seguros. Ciertamente, hay riesgos involucrados en muchos deportes de equipo, pero los patinadores entienden esos riesgos de manera diferente. En la mente de los patinadores, los elementos peligrosos del monopatín lo separan entre los deportes más seguros. Entienden los riesgos como algo crucial y valioso para ser aceptado.

"No siempre quieres aterrizar cosas, ¿sabes?" explicó a un patinador: "Y así es como sabes que estás vivo porque casi mueres". De hecho, fracasar y caer (conocido como slamming) es esencial en las prácticas de patinaje, un rito espiritual de iniciación. “Caer es fácilmente la mitad de la batalla, si no más. Ese es el rito de paso a ser un "skateboarder". No es tu amigo. Apenas le gustas. Y te pondrá en tu lugar muy rápido".

Además, el rito de paso del slamming demuestra la autenticidad de un patinador en la comunidad de patinaje. "Tienes que estar dispuesto a pagar por tu tiempo en sangre, o de lo contrario solo eres un buitre de la cultura", así es como un patinador describió este rito.

El skate como cura espiritual

Cuanto más hablábamos con los patinadores, más nos dimos cuenta de que el patinaje es un ejercicio espiritual, posiblemente una especie de remedio contra el aburrimiento en la vida moderna. Estudios anteriores han demostrado que el monopatín proporciona momentos de autonomía y libertad.

El monopatín era casi como una herramienta espiritual para reimaginar la monotonía de la vida en las geografías urbanas. Aterrizar una patada o moler una barandilla produce una exuberancia y una salida. Un patinador explicó: "El skate me dio independencia, confianza y una forma de expresarme a mí mismo y a mis rasgos artísticos".

Otro patinador nos dijo mientras se sentaba en su monopatín y en la puesta de sol: "Tienes que estar dispuesto y dedicarte tanto a algo que en realidad no tiene valor para nadie excepto para ti mismo. Caer te enseña que a veces en la vida la mierda no es fácil. Hay muchos obstáculos en el camino, pero tienes que averiguarlos, aprender, adaptarte y seguir avanzando y obtener el objetivo que has querido lograr".

Otros describieron las formas en que el monopatín es una práctica meditativa. Cuando le pedimos a otro patinador que simplemente describiera lo que es el monopatín, ofreció: "El infinito, y representa la apertura. Es un estilo de vida para las mentes inventoras. El monopatín se está cayendo y volviendo a levantarse. Inventar. Jugando por el bien de jugar. Jugando. Es por eso que lo hago y lo que siento por mi participación es similar a la meditación, como un estado arrullado y relajado: el acto mismo de montar en la tabla cambia la forma en que te mueves por la vida".

Aunque el monopatín y los patinadores generalmente son estereotipados como intrusos vulgares que dañan la propiedad, el monopatín en sí parece ser una forma para que algunas personas hagan frente a las condiciones del mundo contemporáneo.

No somos los únicos investigadores que encuentran correlaciones entre el monopatín y la religión y la espiritualidad. El sociólogo Paul O'Connor descubrió elementos religiosos en el monopatín, como la iconografía de ciertos patinadores populares y los espacios de peregrinación marcados como sagrados en el mundo del patinaje. Incluso describe el patinaje como una "religión DIY (hágalo usted mismo)".

Las prácticas espirituales no siempre significan sobrenaturales. En cambio, la espiritualidad a menudo consiste en examinar lo cotidiano y preguntar cómo se pueden desarrollar ejercicios significativos para cultivar al individuo hasta convertirlo en una mejor persona.

