Insólito: plan para salir del apagón dejó fuera a las ERNC

¡Hola! Imposible no partir la edición de este primer número de marzo de Juego Limpio sin mirar lo que pasó hace exactamente 7 días, cuando de forma inesperada y simultáneamente 19 millones de personas en Chile quedamos a oscuras.

Cuando las investigaciones para establecer las responsabilidades de las empresas encargadas de la transmisión de energía y de la generación de la misma, así como las del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), organismo encargado de recuperar el servicio tras el blackout, están en pleno desarrollo, en esta edición de Juego Limpio quise hacer un zoom al papel que cumplió el sector de las energías renovables no convencionales (ERNC) durante la emergencia.

Y lo que encontré me dejó sorprendido. No hicieron nada. No las dejaron.

En el plano multilateral, en tanto, hace tiempo que no teníamos buenas noticias. Y lo que vino de Roma, fueron más bien excelentes. Mientras la administración actual de Estados Unidos está atacando con todo lo que tiene los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, las negociaciones que quedaron pendientes durante la COP16, llevadas a cabo en Cali, prosiguieron 4 meses después en Roma. Y salió humo blanco. Se aprobó un financiamiento de 200 mil millones de dólares para proteger la naturaleza.

También en temas económicos, he querido poner a disposición de ustedes un informe de un grupo de expertos en gestión de riesgos y finanzas del IFoA británico que advierte –sobre todo para aquellos que no quieren oír– que de abandonar la cruzada global por frenar el calentamiento global, el PIB mundial podría caer en un 50% dentro de las próximas décadas.

Y para seguir valorando lo que sí se hace bien, el juego limpio, les dejaré una entrevista con Taryn Fuentes-Castillo, la primera chilena en recibir el WSLA 2025, uno de los más prestigiosos reconocimientos en sostenibilidad.

Estamos listos y dispuestos entonces para iniciar este viaje por Juego Limpio, que parte con las baterías renovables recargadas.

1

Plan para recuperar la luz durante el apagón dejó a las renovables debajo de la mesa

Puede parecer insólito, pero es así. No hay publicación especializada en el país, con datos oficiales, que no muestre los aumentos progresivos de la participación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en la matriz energética de Chile. Podríamos decir, incluso, que se ha convertido en una marca país. Es una carta de presentación que ubica a Chile dentro de los sitiales de liderazgo, no solo a nivel latinoamericano, sino también global. Y las metas en el futuro cercano son aun más ambiciosas.

Y teniendo esta posición estratégica, cabe preguntarse: ¿qué papel desempeñaron las energías renovables en la recuperación del servicio eléctrico, el día en que Chile se fue a negro desde Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos?

Ninguno. Diversas fuentes confirman a Juego Limpio que este sector de la energía en Chile estuvo listo para inyectar energía cuando el país lo necesitara, pero no sonó el teléfono rojo. ¿Por qué? Porque el plan para recuperar los servicios no lo contempla. Tal cual.

¿Y por qué esto es importante? Porque ante contingencias extremas se requiere de la sincronización de todos los actores. Y esto bien lo sabe el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el organismo responsable de la coordinación para restablecer la energía en el país en casos de blackout total, como el registrado el 25F.

Sobre esto mismo es clave lo que pase este miércoles 5 de marzo, cuando el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, deba dar explicaciones ante el Congreso sobre el origen de la falla que causó el apagón, los planes de defensa ante contingencias extremas que no se implementaron y, fundamentalmente, explicar los motivos del retraso –de hasta 16 horas en algunas regiones de Chile– en recuperar el servicio eléctrico.

¿Pero por qué las renovables quedaron fuera del plan para recuperar la energía del país? Lea bien: porque el plan no ha sido actualizado a la realidad energética del día de hoy, está desfasado, dejándolas debajo de la mesa, pese a que las energías limpias constituyen unas de las cartas de presentación de Chile en el mundo por su eficiencia.

Durante 2024, las energías renovables no convencionales (ERNC) alcanzaron una participación del 39,1% en la generación eléctrica total de Chile. Y en noviembre de 2024, las ERNC representaron el 42,4% de la matriz eléctrica nacional, lo que refleja un incremento del 7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El diseño para recuperar el servicio eléctrico en condición de apagón total y parcial contempla más de una veintena de unidades de generación de energías, distribuidas por zonas y áreas a lo largo del país, con capacidad de partida autónoma, vale decir, que pueden generar energía desde cero, condición indispensable para energizar otras áreas y así rearmar la red eléctrica que se encuentra en el suelo.

La gran mayoría de estas unidades contempladas en ese diseño corresponden a centrales que queman combustibles fósiles y que están jubiladas o a punto de jubilar por el avance del plan de descarbonización, pero que no las jubilan definitivamente para darle seguridad al sistema en caso de que se requieran. Y se les paga por ello. El 25F se requirió de ellas, pero presentaron problemas graves que hoy constituyen materia de investigación.

Uno de los argumentos que hemos recogido en Juego Limpio de por qué dejaron fuera al sector de las renovables en este diseño, dice relación con que las ERNC carecen de la capacidad de partida autónoma, como sí la tienen las termoeléctricas, que queman carbón, o aquellas centrales que queman diésel.

Si bien esto es cierto, una vez que estas centrales a combustibles fósiles arrancan, las generadoras de energías solares o eólicas, debido a su alta tecnología, podrían inyectar energía eléctrica al sistema, energizando al país en cosa de minutos.

Esto es lo que debió haber pasado el 25F. Pero no sonó el teléfono rojo. En términos futbolísticos, el país necesitaba de piernas frescas, pero las dejaron en la banca.

2

El multilateralismo ambiental sigue vivo pese a EE.UU.

En un contexto donde el multilateralismo está amenazado, las decisiones adoptadas hace pocos días, en el marco de las negociaciones de la COP16 sobre la biodiversidad, son una luz de esperanza.

Mientras la actual administración de EE.UU. ha buscado boicotear la Convención sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, prohibiendo que participen sus mejores y más influyentes científicos en las reuniones del IPCC que se han estado llevando a cabo en China, la cumbre de la biodiversidad logró revivir la coordinación global en torno a la naturaleza.

¿Qué hizo? Logró un acuerdo clave a través de un plan sobre financiación para la biodiversidad, demostrando que la cooperación internacional sigue vigente.

En la segunda parte de la COP16, los gobiernos aprobaron un plan para alcanzar los 200 mil millones de dólares anuales en financiación de la naturaleza de aquí a 2030. Además, el Fondo de Cali, aprobado en Colombia en 2024, ya está operativo y servirá para recaudar dinero proveniente de las secuencias genéticas digitales.

Para entender el impacto de este acuerdo, no es imprudente preguntarse qué efectos concretos puede tener en mi país, en mi región, que se invierta dinero en proteger la naturaleza en otras latitudes.

La respuesta a esa pregunta es que la naturaleza es simbiótica, que es algo muy relevante, dado que la conservación de la biodiversidad responde a intereses nacionales. El comercio agrícola de Argentina depende de los bosques de Brasil, y la deforestación en la cuenca del Congo afecta precipitaciones en Etiopía y Sudán, con impacto en China y Europa.

En ese sentido, es válido el eslogan: proteger la naturaleza no es caridad, sino autopreservación.

¿Y qué concretamente se logró?

El objetivo 18 (2030): identificar y eliminar incentivos y subsidios dañinos para 2025, reduciendo al menos 500 mil millones de dólares anuales para 2030.

identificar y eliminar incentivos y subsidios dañinos para 2025, reduciendo al menos 500 mil millones de dólares anuales para 2030. Objetivo 19 (2030): movilizar 200 mil millones de dólares anuales para biodiversidad, incluyendo 20 mil millones anuales de países desarrollados a naciones en desarrollo para 2025 y 30 mil millones para 2030.

En un mundo en el que las poblaciones de vida silvestre se han desplomado en más del 70 por ciento desde 1970, este compromiso es un grito en favor de la gestión ambiental. Exhorta a las naciones ricas y a las grandes corporaciones a compartir la responsabilidad de preservar los ecosistemas esenciales que proporcionan producción de alimentos, aire limpio y estabilidad climática.

El contraste con la IPCC

Como mencionaba al comienzo, en contraste con esta buena noticia, en la reunión 62 del Panel de Expertos Intergubernamentales del Cambio Climático (IPCC), que –para que se entienda bien– se trata de las reuniones más importantes para el futuro del planeta, donde convergen las mejores cabezas de la humanidad, las cosas no andan para nada bien.

De acuerdo con lo informado por la revista Nature, Estados Unidos se retiró de la evaluación climática del IPCC, tras la decisión de la administración Trump de bloquear la asistencia de funcionarios y cerrar el equipo de apoyo técnico.

Katherine Calvin, científica jefe de la NASA y copresidenta de un grupo de trabajo del IPCC, no pudo asistir a la reunión en Hangzhou. Además, la NASA canceló un contrato clave para el apoyo administrativo y técnico, afectando el desarrollo del informe.

¿Y la ausencia estadounidense supone acaso una pérdida significativa para la cooperación internacional? Sí.

Históricamente, Estados Unidos ha desempeñado un rol crucial en el IPCC con investigaciones y financiamiento. Su retiro, en opinión de expertos, deja en la incertidumbre el futuro de su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. A pesar de ello, el proceso de evaluación sigue adelante sin notificación oficial de cambios por parte del IPCC.

Los científicos estadounidenses publican investigaciones que fundamentan la evaluación y realizan simulaciones informáticas del clima que la alimentan. Para el séptimo informe, Calvin fue copresidenta de uno de los tres grupos de trabajo del IPCC; el suyo estaba evaluando la literatura científica sobre las opciones para reducir las emisiones y detener el calentamiento global .

Al momento de su salida, el equipo de apoyo de Calvin estaba dedicado a labores que iban desde revisar la literatura y diseñar gráficos para el informe final del IPCC hasta gestionar la logística de los viajes. El grupo estaba financiado por un contrato de la NASA, ubicado en el Programa de Investigación sobre el Cambio Global de Estados Unidos (USGCRP).

El programa también está amenazado.

3

Revelador informe estima que el PIB mundial podría caer un 50% por el cambio climático

Durante años, los científicos del clima han advertido sobre el aumento de las temperaturas, el incremento de fenómenos meteorológicos extremos y la degradación ecológica. Ahora, un grupo de expertos en cálculo de riesgos financieros, que en Reino Unido se llaman actuarios, están haciendo sonar la alarma.

Un nuevo informe del Instituto y Facultad de Actuarios (IFoA), en colaboración con la Universidad de Exeter, prevé un desplome del 50% del PIB mundial entre 2070 y 2090 si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático.

Pero antes de referirme al estudio es importante despejar lo siguiente: ¿qué son y a qué se dedican los actuarios del IFoA?

Los actuarios del Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) son profesionales altamente capacitados en matemáticas, estadística y modelado de riesgos, que trabajan en diversos sectores para analizar incertidumbre y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Respecto al cambio climático y sostenibilidad, modelan el impacto financiero de fenómenos climáticos extremos, evalúan riesgos de transición hacia economías sostenibles y asesoran en la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en inversiones.

Según el informe del IFoA, el escenario que prevé no es una simple recesión, sino que implica una problemática económica grave, sin precedentes. A juicio de estos, industrias enteras podrían colapsar, los sistemas de pensiones podrían volverse insostenibles, y los seguros, inasequibles.

El desplome que se advierte podría alcanzar –como se señaló– el 50% del PIB mundial entre 2070 y 2090 si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático.

El informe “Planetary Solvency – finding our balance with nature”, el cuarto elaborado por el IFoA en colaboración con científicos del clima, introduce un nuevo marco para la gestión global de riesgos. Propone un tablero de control de riesgo de solvencia planetaria, que proporcionará información clave para la toma de decisiones y ayudará a los responsables de políticas a mantener la actividad humana dentro de los límites del planeta.

Sandy Trust, autor principal del documento y miembro del Consejo del IFoA, destacó en ese informe que “no puede haber una economía sin una sociedad, y una sociedad necesita un lugar donde vivir. La naturaleza es nuestra base y su estabilidad es crucial para la prosperidad humana futura”.

Trust advierte que las evaluaciones económicas actuales subestiman el impacto del cambio climático, cegando a los responsables de políticas ante la magnitud del riesgo.

4

Taryn Fuentes-Castillo, primera chilena en recibir el WSLA 2025 por su liderazgo en sostenibilidad

La científica Taryn Fuentes-Castillo fue galardonada con el prestigioso Women in Sustainability Leadership Award (WSLA) 2025, convirtiéndose en la primera chilena en recibir este reconocimiento, otorgado en Estados Unidos a mujeres líderes en sostenibilidad.

Profesora de la Universidad de Chile y cofundadora de Carbon Real, Fuentes-Castillo ha dedicado casi dos décadas a la conservación de la biodiversidad y la gestión del carbono, trabajando con organizaciones como Conservation International y el programa GEDI de la NASA.

El WSLA –que ha premiado a figuras como Hillary Clinton– destaca a mujeres que han impulsado innovaciones en energías renovables, eficiencia energética y justicia ambiental.

Taryn Fuentes-Castillo ha liderado iniciativas de conservación en la Patagonia chilena a través de la fundación WEConserv, contribuyendo al desarrollo de soluciones científicas para la lucha contra el cambio climático. “Este premio refuerza mi compromiso con la ciencia aplicada a la conservación”, señaló la investigadora tras recibir el galardón.

Para esta edición de Juego Limpio tomé contacto con Taryn, quien accedió a responder un breve cuestionario.

-¿Qué significa convertirte en la primera científica chilena en recibir el Women in Sustainability Leadership Award (WSLA) y cómo crees que este reconocimiento puede impulsar tus iniciativas en sostenibilidad y conservación?

–Recibir el Women in Sustainability Leadership Award (WSLA) es un tremendo honor y un reconocimiento que valoro profundamente. No solo por lo que significa para mi carrera, sino porque ayuda a visibilizar el liderazgo femenino en ciencia y conservación, dos áreas donde todavía falta mayor representación femenina. Ser la primera chilena en obtener este premio me da mucha esperanza, porque muestra que el trabajo de las mujeres en sostenibilidad está siendo reconocido a nivel global, y ojalá esto motive a muchas más a involucrarse en este camino.

La conservación de la naturaleza es clave para la sostenibilidad. Dependemos de la naturaleza para vivir y es nuestro legado para las generaciones futuras. Nos queda muchísimo por hacer, y este reconocimiento es un impulso para seguir desarrollando soluciones innovadoras que integren ciencia, conservación y bienestar humano.

Ser parte de WSLA no solo me permite unirme a una red de mujeres líderes que admiro muchísimo, sino que también me da una responsabilidad: inspirar a otras mujeres y seguir empujando soluciones sostenibles que pongan en valor la conservación del patrimonio natural. Este premio es una plataforma increíble para fortalecer colaboraciones y amplificar el impacto de las iniciativas en las que trabajo.

-Como cofundadora de Carbon Real, ¿cuáles son las principales innovaciones que estás desarrollando en la gestión del carbono y cómo pueden contribuir a la lucha global contra el cambio climático?

–En Carbon Real estamos transformando la manera en que se cuantifican y valorizan los servicios ecosistémicos, con un enfoque especial en el secuestro de carbono y la conservación de bosques. Nuestra innovación radica en contar con tecnología de vanguardia que permite monitorear en tiempo real el rol de los bosques nativos en remover de CO₂ de la atmósfera. Esto no solo refuerza la integridad de los mercados de carbono, sino que también abre oportunidades concretas para que comunidades locales y propietarios de tierras con bosque nativo puedan obtener beneficios económicos directos a partir de la conservación.

El cambio climático es el mayor desafío ambiental de nuestra era, y abordarlo requiere soluciones basadas en la naturaleza que sean medibles, escalables y sostenibles en el tiempo. La conservación de bosques no solo ayuda a reducir emisiones, sino que también protege la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales para la vida. En Carbon Real estamos convencidos de que es posible combinar ciencia, tecnología y financiamiento sostenible para proteger grandes extensiones de bosque que son fuente de carbono irrecuperable, generando un impacto real en la mitigación del cambio climático.

–Has trabajado con el programa GEDI de la NASA y liderado proyectos de conservación en la Patagonia, ¿cómo estas colaboraciones han contribuido a una mejor protección de los ecosistemas?

-Mi trabajo con el programa GEDI de la NASA ha permitido generar información clave sobre la estructura de los bosques de la Patagonia, demostrando que su capacidad de almacenamiento de carbono es mayor de lo que se pensaba. Esto es especialmente relevante en áreas de bosques prístinos y remotos, donde el acceso para muestreo en terreno es extremadamente difícil. En estos casos, la percepción remota, calibrada con información de campo, juega un papel crucial en la generación de datos confiables que fortalecen estrategias de conservación basadas en evidencia.

Cuando dirigí la Fundación WEConserv, lideré la implementación de Derechos Reales de Conservación, un modelo innovador que permite proteger tierras privadas a largo plazo. Gracias a estas iniciativas, hemos logrado conservar cientos de hectáreas en la Región de Aysén y desarrollar estrategias de monitoreo de largo plazo para garantizar la protección efectiva de estos ecosistemas únicos.

