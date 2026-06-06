Registro Civil entregó por error cédulas con residencia definitiva a migrantes sin requisitos

Por cerca de seis meses el Servicio de Registro Civil e Identificación entregó de forma errónea cédulas de identidad con residencia definitiva por cinco años a personas que solo tenían autorización de permanencia temporal en Chile por ser solicitantes de refugio. Así lo reveló CIPER a partir de documentos oficiales, información que fue posteriormente confirmada por el propio organismo.

La falla que se desarrolló entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, tuvo origen en la actualización tecnológica del servicio, que puso en marcha un nuevo sistema de identificación nacional. Proceso que implicó una nueva fábrica de documentos, cambios de software, rediseño de los documentos y capacitación de funcionarios. Durante esta etapa de modernización, la homologación de bases de datos con el Servicio Nacional de Migraciones generó lo que el Registro Civil denominó “incongruencias de datos”, que derivaron en la emisión incorrecta de cédulas.

Las alertas que nadie respondió a tiempo

La primera señal de alerta quedó registrada el 24 de marzo de 2025, cuando el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, informó al Registro Civil que su equipo había detectado tres casos de migrantes -provenientes de Cuba, Venezuela y Colombia- que, siendo solicitantes de refugio con residencia temporal, habían recibido cédulas de residencia definitiva. De acuerdo a lo informado por CIPER, Thayer solicitó subsanar el error e identificar a los afectados.

Ante la falta de respuesta, el 2 de abril el ahora exdirector reiteró su solicitud mediante un segundo oficio dirigido al director del Registro Civil, Omar Morales. Como tampoco obtuvo respuesta, el 16 de abril escaló el problema hasta la Subsecretaría de Justicia, alertando al subsecretario Ernesto Muñoz sobre la situación y la inacción del servicio. El Registro Civil tardó 43 días en emitir un pronunciamiento oficial, en el que Morales reconoció la existencia de una falla en el procedimiento y admitió que se habían detectado más casos.

14 mil incongruencias y medidas correctivas

Ante las evidencias documentales presentadas por CIPER, el Registro Civil admitió que el problema abarcó el período comprendido entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, y que se identificaron 14.000 incongruencias en la confección y entrega de cédulas. Sin embargo, la institución aclaró que ese número no equivale necesariamente a 14.000 documentos mal emitidos, ya que podría tratarse de un número menor de cédulas con múltiples datos erróneos cada una. Por razones de seguridad, el servicio se negó a revelar la cifra exacta de documentos incorrectamente extendidos.

Respecto a las medidas adoptadas, el Registro Civil informó que las cédulas fueron bloqueadas, quedando inutilizables, que se contactó a cada afectado mediante cartas certificadas indicándoles que su documento no era válido y que debían acercarse a una oficina del servicio para repetir el trámite. Además, se realizaron los ajustes necesarios para evitar que el error volviera a producirse y el sistema fue normalizado.