Quimeras humanas: el avance de los híbridos humano-animal

¡Hola! Como sabemos, el cambio climático, aunque no golpee exactamente bajo nuestros pies, termina impactándonos, querámoslo o no. Y si la consecuencia no es física, será política, económica y, esperemos que también ética.

Algunas lecciones, espero, que haya sacado la administración Trump, que se ha negado a participar en cuanta reunión multilateral climática se ha llevado a cabo este año y ha reducido aportes financieros importantes a la agencias destinadas a la prevención. Ta como el pasado 4 julio, en el estado de Texas, donde sus habitantes no tuvieron nada que celebrar, sino más bien lamentar. Hasta ayer se habían contabilizado al menos 90 muertes, producto de las devastadoras inundaciones que afectaron dicho estado. Un informe científico que damos a conocer en esta edición atribuye el fenómeno directamente al cambio climático, aunque Trump lo niegue.

En otros temas importantes de Juego Limpio de hoy, les traigo el resultado de la opinión de la Corte Interamericana de DD.HH., que anticipé la semana pasado, que lo bautizó como «El día D» de la justicia climática. La Corte estableció un nuevo derecho, el de «Clima Sano», con múltiples consecuencias en el campo jurídico, económico y político. Y, muy importante, además vinculante para los 20 países de la OEA, entre ellos Chile.

Motivado por un videoarte de Max de Esteban -en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO 2025 que se realiza en Antofagasta y al que tuve la suerte de ser invitado-, titulado «Cordero de dios», que analizaba el conflicto ético sobre la ingeniería genética con animales para crear individuos híbridos, conocidos como «quimeras humanas», quise compartir con ustedes los últimos experimentos en la materia. Científicos chinos lograron crear corazones humanos en embriones de cerdo. Agrego en el artículo un decálogo de desafíos éticos.

Y para ir cerrando, comentamos el ultimo estudio del programa regional Científicos de la Basura, de la Universidad Católica del Norte, que reveló que Rapa Nui es una de las islas del Pacífico más contaminada por basura plástica.

Y en nuestra sección Breves medioambientales que importan, les cuento sobre: las consecuencias que podría tener en Chile los recortes presupuestarios al NOAA en EE.UU., la novedosa investigación de la NASA en la Región del Maule y los esfuerzos que se están haciendo en el Océano Atlántico para encontrar más de 2000 barriles radioactivos que se sumergieron a causa de ensayos nucleares.

Derecho al Clima Sano: la histórica opinión de la Corte IDH

En el artículo central de la edición pasada, que llamamos «El día D» de la justicia climática, hicimos referencia a la inminente -hasta entonces- opinión consultiva de la Corte Interamericana de DD.HH. sobre justicia climática, instancia a la que llegó el organismo de derecho internacional a solicitud de organizaciones chilenas y colombianas en 2023.

Y la Corte se pronunció. Su planteamiento fue categórico. En términos muy sintéticos reconoce la crisis climática como una amenaza directa y actual a los derechos humanos, y establece de manera explícita el derecho humano a un “clima sano”, concepto basado en la ciencia del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que está estrechamente vinculado con la protección de los derechos humanos.

Que la Corte haya establecido el «clima sano» como un derecho independiente, derivado del derecho a un ambiente sano, tiene múltiples implicaciones, muchas de la cuales no se tiene conciencia hoy de su impacto presente y futuro. Ni en Chile, ni en el resto de América Latina.

En primer lugar, el fallo (OC-32) es vinculante para los 20 países miembros de la OEA. Se exige a estos que prevengan y mitiguen los daños climáticos, adapten sus políticas y reparen los derechos afectados por el cambio climático. Además, destaca la necesidad de cooperación internacional para abordar la emergencia climática y subraya la importancia de medidas diferenciadas, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables, como mujeres, niños y pueblos indígenas.

Para llegar a este fallo se contó con la más alta participación en la historia de la Corte Interamericana. No solo se recibieron 263 escritos provenientes de 613 actores (incluyendo Estados, organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, entre otros), sino que también comparecieron ante la corte 185 delegaciones en dos audiencias, que se celebraron en Bridgetown, Barbados, y en Brasilia y Manaos, Brasil, durante el 2024, lo que refleja el alto interés público de la urgencia climática y su cruce con los derechos humanos.

Para explicar el impacto, nos enfrentamos a dos caminos. O hacer un resumen jurídico del planteamiento de la Corte, que por cierto hubiera sido más completo, pero a su vez más árido, o consultar con miembros de organizaciones que han seguido muy de cerca este hito en el derecho internacional. Decidimos tomar el segundo sendero.

Estefanía González, exsubdirectora de campañas de Greenpeace hasta hace algunos días y quien se prepara para asumir nuevas responsabilidades en otro organismo internacional, accedió a responder a Juego Limpio.

–¿Cuál es tu valoración de la opinión emitida por la Corte IDH?

-Esta opinión consultiva es histórica y sienta un precedente muy importante para nuestra región. En ella se establece el derecho a un clima sano, con un enfoque de derechos humanos que va más allá de una visión centrada exclusivamente en el ser humano, ya que incorpora también los derechos de la naturaleza y la responsabilidad de distintos actores, como por ejemplo, las empresas. La Corte reconoce que el cambio climático no solo impacta el derecho a un ambiente sano, sino que representa una amenaza real, actual y sistémica para múltiples derechos (derecho a la vida, integridad personal, al trabajo, la cultura, la salud, el agua, entre otros).

-¿Qué elementos cubre esta opinión consultiva?

– Resumiendo algunos de los aspectos más relevantes, diría que determinó que tanto el derecho a un clima estable como el derecho a un entorno sano forman parte de las garantías protegidas por el sistema interamericano de derechos humanos. En consecuencia, exige que los Estados asuman compromisos concretos: controlar las actividades empresariales, establecer objetivos climáticos ambiciosos basados en criterios científicos y de justicia, y actuar con urgencia para evitar daños irreparables a los ecosistemas y a la vida humana. La prohibición de causar daños irreversibles al medioambiente queda consagrada dentro de los deberes más altos del derecho internacional. Además, se reconoce la labor fundamental de defensores ambientales, la importancia del conocimiento científico, y el acceso a la ciencia y la consideración como fuentes válidas de los saberes locales, tradicionales e indígenas en el marco de procesos jurídicos y políticas públicas.

-¿Y esto cómo afecta en la práctica?

-Aquí es muy importante mencionar que es un mandato para los 20 países que reconocen la competencia de la Corte y debe ser considerado por todos quienes hacen parte de la OEA. La Corte establece obligaciones, permeando distintos niveles:; desde los espacios multilaterales -como las próximas negociaciones en la COP30 en Brasil-, pasando por los jueces que hoy deben tomar decisiones en múltiples litigios climáticos en la región, hasta los Estados.

-¿Y en Chile?

-Aquí Chile tiene una oportunidad clave para, en el marco de los debates actuales sobre tramitación de proyectos y estándares ambientales, cumplir con su deberes y estar a la vanguardia. Avanzar de manera decidida en la protección de defensores ambientales, reconociendo su labor en lugar de mirarlos como un obstáculo al desarrollo. Mejorar la tramitación de proyectos y, por qué no, mejorar los tiempos de tramitación, pero no a costa de la destrucción del medioambiente. Lamentablemente, las políticas públicas recientes van en la dirección contraria; sin embargo, esta opinión consultiva da luces muy concretas respecto de hacia dónde se debe avanzar.

La bofetada climática que recibió Trump en Texas

El pasado 4 de julio, Estados Unidos, específicamente el estado de Texas, no tuvo nada que celebrar, sino lamentar. Con una administración federal que niega el cambio climático, ni aun cuando lo tiene frente a sus ojos, que incluso ha dejado sin financiamiento el programa BRIC -garante de fondos para la construcción de infraestructura resiliente para eventos climáticos extremos-, el gobierno de Donald Trump vio cómo ese día, inusuales lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas y catastróficas en todo Texas, que anegaron carreteras, arrastraron vehículos y obligaron a realizar rescates dramáticos.

Según la CNN, hasta la mañana del 7 de julio habían fallecido 90 personas, entre ellas 27 (muchos de ellos niños) del Camp Mystic, situado cerca del río Guadalupe, que se desbordó rápidamente casi nueve metros en algunos puntos durante la madrugada del viernes, según ClimaMeter.

La velocidad con la que el río se elevó, combinada con la falta de un sistema de alertas efectivo, hizo de este evento uno de los desastres más mortales de la reciente historia de Texas.

Aunque hubo alertas tempranas, muchas personas no las recibieron a tiempo. Este es un ejemplo claro del problema de la “última milla” en la comunicación de riesgos.

El análisis de ClimaMeter, realizado por expertos del IPSL-CNRS, la Universidad de Oxford y otros centros, reveló que las condiciones meteorológicas que causaron las inundaciones en Texas en julio de 2025 fueron significativamente más intensas que en décadas pasadas. Según el estudio, las precipitaciones durante este evento fueron hasta un 7% más intensas de lo que habrían sido en condiciones climáticas anteriores al cambio climático, lo que sugiere que el fenómeno fue intensificado por el calentamiento global.

Aunque fenómenos naturales como El Niño y la Oscilación Multidecadal del Atlántico (OMA) pueden haber influido en el evento, los investigadores concluyen que el cambio climático impulsado por las actividades humanas es el principal responsable de la intensificación de las lluvias. La comparación entre los eventos pasados y el evento de 2025 muestra que las condiciones actuales son hasta un 7% más húmedas que en las décadas previas, lo que no puede ser explicado únicamente por la variabilidad natural.

Este evento es uno más de los claros ejemplos de cómo el cambio climático está alterando los patrones climáticos en todo el planeta. Con fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y menos predecibles, la región de Texas, por ejemplo, enfrenta grandes desafíos para proteger a sus habitantes. Las inundaciones de julio de 2025 no solo subrayan la necesidad urgente de mejorar los sistemas de alerta temprana y las infraestructuras de prevención, sino que también destacan la importancia de tomar medidas para mitigar el cambio climático.

Lo alarmante es que esto sucede en un contexto de desmantelamiento institucional deliberado: como decíamos, el gobierno federal eliminó este año los fondos restantes del programa BRIC, esencial para construir infraestructura resiliente. También recortó recursos al Servicio Meteorológico Nacional y amenaza con eliminar FEMA, la agencia federal de respuesta a emergencias. Todo esto mientras aumentan los eventos extremos agravados por el cambio climático.

Rapa Nui, la isla con el mayor aumento de basura en el Pacífico

Las remotas playas de Rapa Nui registraron en 2024 el mayor incremento de residuos de toda la costa latinoamericana, alcanzando el alarmante promedio de un residuo por metro cuadrado.

Este preocupante dato fue revelado por el informe publicado el jueves pasado por el programa regional chileno Científicos de la Basura, de la Universidad Católica del Norte, que realiza estudios sobre la contaminación de playas en la región del Pacífico.

Nelson Vásquez, director del programa, destacó que a pesar de la ubicación aislada de Rapa Nui, la cantidad de residuos en sus costas se ha duplicado desde el último conteo, hecho en 2021. El informe revela que la isla presenta una concentración de basura similar a la de muchas otras zonas costeras de Chile, lo que resalta la gravedad del problema.

“Rapa Nui nos llama profundamente la atención, lamentablemente. Es una isla muy pequeña, con playas también pequeñas, pero su concentración de basura es muy similar a la del resto del país”, expresó Vásquez al presentar los resultados del estudio.

El informe atribuye este aumento principalmente a dos factores: el sistema de corrientes oceánicas que rodea la isla, conocido como el giro oceánico, y el incremento de la presión turística. El giro oceánico es un sistema de corrientes marinas que arrastra basura proveniente de embarcaciones o del continente, depositándola en las costas de Rapa Nui. Además, el crecimiento de la industria turística en la isla ha incrementado la cantidad de residuos generados, lo que agrava la situación.

Rapa Nui no es la única zona que ha experimentado un aumento en la concentración de residuos. Las playas de Perú también han mostrado un incremento similar. En contraste, hay otras en la región que han experimentado una disminución significativa en la cantidad de basura. El promedio regional de residuos en las playas de América Latina pasó de 1,2 unidades de basura por metro cuadrado en 2021 a 0,7 en 2024, con una notable reducción en países como Colombia, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

A pesar de la mejora generalizada en la región, las playas de Colombia (1 unidad por metro cuadrado), Chile (0,9) y Perú (1,6) siguen siendo las más contaminadas.

El análisis también revela que los residuos plásticos son los más abundantes en las costas latinoamericanas, representando un 69% del total de la basura muestreada. Estos residuos incluyen botellas, bolsas y otros productos plásticos de un solo uso, que son especialmente frecuentes en las playas de Colombia y Rapa Nui. Además, las colillas de cigarrillo constituyen el 8% de los residuos en las playas, lo que resalta un desafío adicional en la lucha contra la contaminación.

«Cordero de dios»: las quimeras humanas de la ingeniería genética

La semana pasada, en el marco de SACO 2025, la Bienal de Arte Contemporáneo que se realiza en Antofagasta y que este año se llevó a cabo al interior del edificio patrimonial Exmolinera, se presentó una obra -entre muchas otras por cierto- que llamó particularmente mi atención. Se trataba de un videoarte titulado «Cordero de dios», del artista español Max de Esteban.

En esta obra, el artista se pregunta ¿qué pasaría si, mediante la intervención humana, provocáramos la aparición de la consciencia en las especies animales? ¿Cómo se sustenta el valor moral de la vida humana si eliminamos la categoría biológica de especie?

De una manera casi hipnótica, el videoarte da cuenta de que nos enfrentamos a una nueva frontera para la biopolítica, en el que la ingeniería genética amplía el horizonte de lo que «somos» a lo que «podemos crear»: un poder -reflexiona el artista- con el que las nuevas oligarquías tecnológicas pueden jugar a ser dios.

En definitiva, la reflexión artística es un llamado de atención sobre la revolución biotecnológica que empezó hace más de 20 años, aunque desde hace diez que se vienen realizando experimentos en animales, en embriones animales, para producir órganos compatibles con el ser humano. Una tecnología que plantea ciento de miles de desafíos éticos.

Un reciente descubrimiento, presentado en un congreso internacional de investigación con células madre en Hong Kong, generó entusiasmo en la comunidad científica. Investigadores del Instituto Guangzhou de Salud y Biomedicina, de la Academia China de Ciencias, lograron un avance histórico: hicieron crecer células cardíacas humanas dentro de embriones híbridos de cerdo y humano. Lo más sorprendente de este hallazgo es que estas células no solo sobrevivieron, sino que llegaron a latir durante 21 días, marcando un hito en la biomedicina.

Este hallazgo no es un punto de partida. Los investigadores ya habían logrado en el pasado desarrollar embriones quiméricos con riñones en etapas tempranas de formación, compuestos entre un 40% y un 60% de células humanas, los que sobrevivieron durante un mes dentro de cerdas gestantes. Sin embargo, este nuevo estudio es el primero en enfocarse en el desarrollo de células cardíacas humanas, un desafío aún mayor.

El proceso es complejo y requiere de una manipulación genética precisa. Este consiste en modificar genéticamente los embriones porcinos para desactivar los genes responsables del desarrollo de ciertos órganos —en este caso, el corazón— y luego inyectar células madre humanas, esperando que estas ocupen su lugar y generen un órgano funcional. Para que las células humanas se adapten y sobrevivan en el entorno porcino, es necesario activar y desactivar genes específicos, un proceso que debe ser cuidadosamente controlado.

La creación de embriones híbridos de cerdo y humano plantea, sin embargo, preguntas fundamentales sobre la identidad humana y la dignidad animal. El uso de células humanas en organismos animales podría generar una mezcla de características humanas y animales. Esto abre el debate sobre si estos organismos híbridos deberían ser considerados, de alguna manera, como entidades con ciertos derechos o protecciones, o si simplemente deben ser tratados como herramientas biológicas sin reconocimiento de identidad.

(En la imagen un mono híbrido primate-humano)

Aquí les dejo una síntesis de los principales riesgos de esta tecnología que rivaliza con la inteligencia artificial sobre cuál de ambas transformará más radicalmente el mundo en que vivimos:

Identidad y dignidad humana : la creación de seres híbridos formula preguntas sobre la identidad y dignidad de los organismos, especialmente respecto a los derechos y el estatus moral de los embriones híbridos.

: la creación de seres híbridos formula preguntas sobre la identidad y dignidad de los organismos, especialmente respecto a los derechos y el estatus moral de los embriones híbridos. Contaminación genética : el riesgo de interferencia genética entre las células humanas y porcinas podría generar efectos imprevistos en los órganos creados y complicar su uso clínico.

: el riesgo de interferencia genética entre las células humanas y porcinas podría generar efectos imprevistos en los órganos creados y complicar su uso clínico. Bienestar animal : Los animales usados en la creación de quimeras podrían sufrir daño físico o psicológico debido a la manipulación genética y la vida en un entorno artificial, lo que suscita preocupaciones sobre su trato ético.

: Los animales usados en la creación de quimeras podrían sufrir daño físico o psicológico debido a la manipulación genética y la vida en un entorno artificial, lo que suscita preocupaciones sobre su trato ético. Derechos y regulación de embriones híbridos : los dilemas sobre el estatus legal y los derechos de los embriones híbridos, genera interrogantes sobre cómo deben ser tratados desde un punto de vista ético y legal.

: los dilemas sobre el estatus legal y los derechos de los embriones híbridos, genera interrogantes sobre cómo deben ser tratados desde un punto de vista ético y legal. Explotación comercial : el potencial para que esta biotecnología sea utilizada con fines comerciales podría conducir a una explotación no ética de los animales y los órganos generados.

: el potencial para que esta biotecnología sea utilizada con fines comerciales podría conducir a una explotación no ética de los animales y los órganos generados. Manipulación genética y control : el poder sobre la manipulación genética plantea preguntas sobre quién controla esta tecnología y cómo se utilizan sus resultados, con posibles abusos si no se regula adecuadamente.

: el poder sobre la manipulación genética plantea preguntas sobre quién controla esta tecnología y cómo se utilizan sus resultados, con posibles abusos si no se regula adecuadamente. Riesgos para la salud humana : los posibles riesgos inmunológicos y de transmisión de enfermedades animales a los humanos, incluso con modificaciones genéticas, podría poner en peligro la salud de los pacientes.

: los posibles riesgos inmunológicos y de transmisión de enfermedades animales a los humanos, incluso con modificaciones genéticas, podría poner en peligro la salud de los pacientes. Acceso y justicia : los desafíos que surgen sobre la distribución equitativa de órganos creados podría generar desigualdad en el acceso a trasplantes y agravar las disparidades en salud.

: los desafíos que surgen sobre la distribución equitativa de órganos creados podría generar desigualdad en el acceso a trasplantes y agravar las disparidades en salud. Impacto en la naturaleza y biodiversidad : existe el riesgo de que los organismos híbridos afecten a los ecosistemas y alteren el equilibrio natural si no se controlan adecuadamente.

: existe el riesgo de que los organismos híbridos afecten a los ecosistemas y alteren el equilibrio natural si no se controlan adecuadamente. Regulación internacional: la falta de un marco regulatorio global podría permitir el uso irresponsable o no ético de la tecnología, con consecuencias potencialmente graves.

Breves medioambientales que importan

Recortes al NOAA afectan a Chile

El recorte presupuestario del gobierno de Donald Trump en 2026, que reduce en un 27% el presupuesto de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), pone en peligro la recopilación de datos clave sobre el clima y la investigación científica sobre riesgos naturales, afectando especialmente a países como Chile, vulnerable a fenómenos sísmicos y meteorológicos. Este recorte, que también impacta a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), refleja una política antidemocrática que limita la ciencia y la capacidad de anticiparse a desastres. El académico Ricardo Fuentealba advierte que estas decisiones son un ejemplo de un modelo autoritario que puede afectar a Chile, donde es crucial fortalecer las instituciones científicas y democráticas para enfrentar los desafíos del cambio climático. Además, propone la inversión en organismos clave como SENAPRED, SHOA y la Dirección Meteorológica de Chile para generar datos accesibles y útiles en la gestión del riesgo de desastres.

Región del Maule se suma al proyecto de la NASA para monitorear la calidad del aire

La Región del Maule fue seleccionada para ser parte de un proyecto piloto de la NASA que utilizará datos satelitales para pronosticar la calidad del aire y los niveles de contaminación en la zona. Con un alto índice de material particulado en el aire, especialmente en Talca y Curicó debido al uso de leña para calefacción, la región enfrenta desafíos significativos en cuanto a contaminación atmosférica. El proyecto, en colaboración con la Universidad del Desarrollo, empleará tecnología satelital y mediciones locales para ofrecer pronósticos de horarios de contaminantes como PM2.5, dióxido de nitrógeno y ozono, y en el futuro vinculará estos datos con los impactos en la salud. Este esfuerzo posicionará al Maule en el mapa internacional del monitoreo atmosférico, buscando proteger la salud de las comunidades y establecer una base para futuros estudios epidemiológicos.

Identifican más de 2.000 barriles de desechos radiactivos en el Atlántico

A más de 4.000 metros bajo el nivel del mar, en el Atlántico frente a Galicia, un equipo científico francés identificó más de 2.000 barriles de desechos radiactivos en el lecho marino. Estos barriles forman parte de un vertedero submarino de residuos nucleares de más de 200 mil bidones arrojados entre las décadas de 1940 y 1980. La misión, dirigida por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, busca no solo localizar estos residuos, sino también estudiar su impacto en el ecosistema marino y las aguas circundantes. Utilizando el robot submarino UlyX, el equipo ha logrado mapear más de 120 kilómetros cuadrados y extraer muestras de sedimentos y fauna marina para analizar los efectos de los residuos radiactivos en la biodiversidad.

