El dinero ya decidió: inversionistas comienzan a dejar los combustibles fósiles

¡Hola! Mientras los mundos de la conservación, la biodiversidad y de la crisis climática, entre otros, están a la espera respecto a cuáles serán los nombres que elegirá José Antonio Kast para la institucionalidad ambiental, les cuento que la agenda en esta materia volvió al centro del debate público, pero no solo desde la urgencia climática.

La atención se reparte entre instituciones bajo escrutinio, avances científicos estratégicos, decisiones económicas que ya están reordenando el poder y medidas concretas de conservación con impacto local y global. En esta serie, ponemos el foco en cómo Chile se mueve –y es movido– por estas transformaciones.

Sobre los que están bajo la lupa, en Juego Limpio abordamos las nominaciones a los tribunales ambientales, que reabren el debate sobre conflictos de intereses, independencia judicial y una institucionalidad tensionada por años de vacancias sin resolver.

También miramos hacia el extremo sur del planeta, donde INACH dará un salto histórico al secuenciar ADN directamente en la Antártica, reforzando el rol científico de Chile en uno de los territorios más sensibles al cambio climático.

En esta edición analizaremos, además, el liderazgo chileno en la transición energética, con siete de cada diez hogares y empresas abastecidos hoy por energías renovables, y el giro silencioso pero decisivo del capital global, donde los grandes inversionistas ya comenzaron a dejar atrás los combustibles fósiles, más allá de los discursos políticos.

A esto se suma una señal relevante desde el mar: una iniciativa chilena para proteger ballenas fue incorporada a un mapa mundial de conservación marina, visibilizando esfuerzos locales que hoy dialogan con estándares internacionales de navegación responsable.

Y cerraremos con Breves medioambientales que sí importan: un fallo histórico que ordena el remate de predios para reparar daño ambiental, la entrega de los primeros derechos de aguas no extractivos a la Comunidad Atacameña de Toconao y los avances –aún insuficientes– en la aplicación de la Ley de Polimetales en Arica. Hechos distintos, pero conectados por una misma pregunta de fondo: cómo se traduce la política ambiental en decisiones reales.

Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

1

Futuros jueces ambientales bajo la lupa por conflictos de intereses

Tras más de cuatro años con cargos clave sin cubrir, las nominaciones para integrar los tribunales ambientales entran esta semana en una fase decisiva. Este lunes 15 de diciembre, los nombres de Camila Martínez Encina y Višnja Mušić Benedek llegaron a la Sala del Senado con informe favorable de la Comisión de Constitución, pese a los cuestionamientos que mantienen abierto el debate sobre conflictos de intereses e idoneidad en la justicia ambiental.

Camila Martínez Encina fue propuesta por el Presidente de la República como ministra suplente abogada del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.

Abogada por la Universidad de Chile y actual directora del área de cumplimiento ambiental del estudio jurídico Eelaw, Martínez defendió en septiembre de 2025 a Minera Montecarmelo en una reclamación contra la Superintendencia del Medio Ambiente, que había sancionado a la empresa con más de mil millones de pesos y revocado su permiso ambiental en Puchuncaví.

Su carrera ha estado fuertemente ligada a la asesoría y defensa de proyectos mineros, rellenos sanitarios y energéticos, incluyendo estrategias para revertir sanciones, lo que vuelve a encender alertas sobre su futura imparcialidad como jueza ambiental.

Durante su exposición ante la Comisión de Constitución, Martínez destacó sus casi 12 años de experiencia en el sector público y privado. Sin embargo, para críticos del sistema, esa misma combinación es la que dificulta separar la defensa de intereses privados del rol de árbitro, especialmente en tribunales que revisan sanciones dictadas por los mismos organismos donde ella trabajó o litigó.

La otra nominación que llega a Sala es la de Višnja Mušić Benedek, propuesta como ministra suplente licenciada en Ciencias del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Bioquímica por la PUCV y actual gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Volta, empresa dedicada a la gestión de residuos, Mušić expuso que cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito público, privado y académico.

Su nombre, sin embargo, arrastra un antecedente incómodo: en 2018 debió renunciar como seremi del Medio Ambiente de Antofagasta, después que la Contraloría objetara su nombramiento al constatar que no acreditaba el mínimo de experiencia profesional exigido, pese a que su salida fue comunicada entonces como una renuncia por motivos personales.

Pese a estos antecedentes, las senadoras Paulina Núñez, Luz Ebensperger y los senadores Alfonso De Urresti y Pedro Araya señalaron que se formaron la convicción de que ambas candidatas cumplen con los requisitos formales para los cargos propuestos. Araya, no obstante, recalcó que el pronunciamiento de la comisión no es vinculante para la decisión final de la Sala, donde se requerirá un alto quorum para ratificar los nombramientos.

El trasfondo sigue siendo la urgencia por llenar vacantes: uno de los cargos del Primer Tribunal Ambiental acumula más de 1.500 días sin titular, y en el Segundo Tribunal hay un puesto que supera los 2 mil días vacante. Pero la discusión de fondo persiste: ¿la necesidad de cerrar esos vacíos justifica nombramientos que vuelven difusa la frontera entre regulador y regulado, en tribunales llamados a resolver conflictos ambientales de alto impacto, cuando algunos de sus futuros integrantes han tenido roles directos en la defensa de intereses privados frente al Estado?

2

Un salto científico en el hielo: INACH secuenciará ADN en plena Antártica

El Instituto Antártico Chileno (INACH) dio un paso clave para la investigación polar, al adjudicarse un proyecto del concurso Fondequip 2025 de ANID, que permitirá realizar secuenciación genética directamente en la Antártica. La iniciativa obtuvo un financiamiento de 156 millones de pesos y apunta a fortalecer las capacidades científicas del país en uno de los territorios más extremos del planeta.

El proyecto es liderado por el investigador Alejandro Font y considera la implementación de una plataforma de secuenciación genética de tercera generación, basada en tecnología Oxford Nanopore. Se trata de un avance relevante: por primera vez, el análisis del material genético podrá hacerse de forma rápida y directa, sin depender del envío de muestras a laboratorios fuera de la región.

La nueva infraestructura operará tanto a bordo del rompehielos AP Almirante Viel como en el edificio del INACH en Punta Arenas, lo que permitirá generar datos científicos durante las propias expediciones antárticas, incluso en campañas de invierno, cuando las condiciones suelen limitar el trabajo en terreno.

“La posibilidad de procesar muestras en tiempo real abre un abanico enorme de aplicaciones”, explica Font. Entre ellas, la vigilancia de patógenos emergentes, como la influenza aviar, la detección temprana de especies invasoras y el estudio de comunidades microbianas, claves para entender cómo el cambio climático está afectando la biodiversidad antártica.

Desde las instituciones asociadas, el director del Instituto Milenio BASE, Elie Poulin, subraya que contar con un secuenciador a bordo del Viel reducirá de manera significativa el tiempo entre el muestreo y el análisis. Esto permitirá mejorar la toma de decisiones científicas en terreno y fortalecer estudios genómicos en ecosistemas marinos, terrestres y microbianos.

La plataforma se proyecta operativa a partir del invierno de 2026 y estará disponible para toda la comunidad científica nacional. Con este avance, el INACH refuerza su rol estratégico en la ciencia polar, consolida a Magallanes como puerta de entrada a la Antártica y profundiza la presencia de Chile en la investigación del Continente Blanco.

3

Del Acuerdo de París a la red eléctrica: Chile entre los líderes del giro renovable

Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, la transición energética dejó de ser una promesa. A nivel global, la capacidad instalada de energías renovables se multiplicó por 2,4, desplazando progresivamente a los combustibles fósiles de la electricidad que mueve hogares, empresas e industrias.

Chile aparece como uno de los casos más claros de ese giro. En menos de una década, el país pasó de generar menos de la mitad de su electricidad con renovables a abastecer hoy a siete de cada diez hogares y empresas con fuentes limpias, consolidándose como uno de los líderes del cambio energético entre las economías emergentes.

El salto chileno no es aislado. Entre 2015 y la actualidad, 20 países aumentaron en 20 puntos porcentuales o más la participación de energías renovables en su consumo eléctrico, un umbral que refleja transformaciones estructurales y no simples crecimientos desde bases bajas. En 12 de ellos, más del 50% de la electricidad ya proviene de fuentes renovables.

En Europa, el cambio es igual de tangible. Países Bajos pasó del 11% al 50% de electricidad renovable, mientras que España, Alemania y Finlandia ya alimentan más de la mitad de sus electrodomésticos con energía limpia. Dinamarca, en tanto, roza los cuatro quintos de su consumo eléctrico cubierto por fuentes renovables.

Pero el impacto va más allá del clima. En países insulares como las Islas Cook, Kiribati y Martinica, la expansión solar redujo la dependencia de combustibles importados, mientras que en Liberia las renovables explicaron el 70% de la nueva capacidad eléctrica y ayudaron a duplicar el acceso a la electricidad en una década.

En ese mapa global, Chile destaca no solo por la velocidad del cambio, sino también por su efecto concreto: la electricidad que hoy circula por casas, hospitales y empresas proviene mayoritariamente del sol, el viento y el agua. Una transformación que hace visible cómo la transición energética dejó de ser un objetivo abstracto y se convirtió en parte del día a día.

4

El dinero ya decidió: los grandes inversionistas empiezan a dejar los combustibles fósiles

La economía mundial ya está dando señales claras de que comienza a dejar atrás los combustibles fósiles, no tanto por los consensos políticos alcanzados en foros internacionales, sino por una razón más concreta: el capital está cambiando de rumbo. Los flujos de inversión están empezando a alinearse con lo que los mercados leen como el futuro.

Una encuesta del Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, aplicada a más de 950 inversionistas institucionales que administran billones de dólares, muestra que más del 80% planea aumentar su exposición a inversiones sostenibles en los próximos dos años, impulsados principalmente por desempeño financiero y gestión de riesgos.

La señal es aún más fuerte en América del Norte, donde el 90% de los propietarios de activos espera incrementar sus asignaciones sostenibles, pese a la narrativa de retroceso o “fatiga ESG” que ha ganado espacio en el debate político y mediático. Para los grandes inversionistas, la sostenibilidad ya no es ideología: es estrategia.

Ese cambio también se reflejó en la COP30, donde las palabras “combustibles fósiles” desaparecieron del texto final. Al margen de esa omisión, más de 80 países respaldaron una hoja de ruta para avanzar fuera del petróleo, el gas y el carbón, entregando a los mercados algo clave: dirección y señal política de largo plazo.

La reacción fue casi inmediata. Días después, AP7, el mayor fondo de pensiones de Suecia –que administra los ahorros previsionales de casi 6 millones de personas–, amplió sus exclusiones de combustibles fósiles, sumando a grandes petroleras como BP, Chevron, TotalEnergies y Occidental.

En paralelo, la llamada economía verde ya mueve cerca de 5 billones de dólares a nivel global. Datos del Foro Económico Mundial y del Boston Consulting Group indican que las empresas alineadas con la transición energética crecen más rápido y acceden a menores costos de capital, confirmando que el giro no es discursivo: el dinero ya empezó a moverse.

5

Iniciativa chilena para proteger ballenas entra a mapa mundial de conservación marina

La iniciativa chilena de reducción voluntaria de velocidad para embarcaciones en zonas con presencia de ballenas, impulsada por el sector privado con apoyo de WWF Chile, fue incorporada a Whale Atlas, un mapa internacional que identifica áreas clave para la conservación de cetáceos y promueve una navegación más segura a nivel global.

La medida, implementada en el sur de Chile, quedó registrada en esta plataforma desarrollada por la California Marine Sanctuary Foundation, que entrega información actualizada a navegantes sobre zonas sensibles para reducir colisiones y perturbaciones acústicas, una de las amenazas más graves y evitables para las ballenas.

La inclusión del área Golfo de Corcovado-Canal Moraleda permitirá que capitanes y tripulaciones conozcan cuándo y cómo adoptar medidas concretas para proteger a estos mamíferos marinos. Según responsables del programa, la herramienta busca cerrar una brecha histórica de información para la navegación responsable.

Desde WWF Chile, destacaron que este paso visibiliza esfuerzos locales en un contexto internacional y abre nuevas oportunidades para evaluar el impacto de la medida y ampliar la cooperación del sector marítimo. La recomendación central es clara: reducir la velocidad a 10 nudos en zonas de alta presencia de ballenas.

La zona de reducción de velocidad fue posible gracias a una alianza entre ARMASUR, INTESAL y WWF Chile, combinando conocimiento técnico, compromiso empresarial y conservación marina. Se trata de una acción simple, pero con alto impacto preventivo.

El reconocimiento se refuerza con la incorporación del área en los registros del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), lo que permite a las embarcaciones ajustar su velocidad y rumbo en tiempo real, consolidando a Chile como un actor activo en la protección de cetáceos a escala global.

6

Breves medioambientales que sí importan

Histórico fallo ambiental: Segundo Tribunal ordena remate de predios para reparar daño en Santo Domingo

Por primera vez desde su creación, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó el remate de propiedades de una empresa condenada por daño ambiental para asegurar el financiamiento del plan de reparación establecido en una sentencia firme. La subasta, fijada para el jueves 4 de diciembre de 2025, involucró tres predios de Inmobiliaria Altos del Yali, condenada en 2020 por provocar daño ambiental significativo en la Quebrada La Loma, en la comuna de Santo Domingo, luego de incumplir reiteradamente la obligación de cubrir los costos de la reparación.

La medida, solicitada por la Municipalidad de Santo Domingo mediante una demanda ejecutiva, busca financiar la primera etapa del plan –presupuestada en 1.251 UF más IVA– y marca un precedente en la ejecución efectiva de las sentencias de la judicatura ambiental.

Comunidad Atacameña de Toconao recibe los primeros derechos de aguas no extractivos del país

La Comunidad Atacameña de Toconao recibió los primeros tres derechos de aprovechamiento de aguas no extractivos otorgados en Chile, marcando un hito en la aplicación de la reforma al Código de Aguas de 2022, que permite conservar el agua en su fuente para fines ambientales, recreativos y de turismo sustentable. La entrega, encabezada por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, otorgó concesiones sobre vegas y bofedales asociados a las vertientes Peñablanca y Piana y al estero Ecar, entregando certeza jurídica a la comunidad para proteger estos ecosistemas.

Autoridades regionales destacaron que la medida contribuye a saldar una deuda histórica con las comunidades de Atacama La Grande, mientras que la dirigencia Lickan Antay valoró el reconocimiento como un respaldo clave para la protección del territorio, la vida comunitaria y el desarrollo del ecoturismo.

Ministerio del Medio Ambiente refuerza mitigación en la Ley de Polimetales en Arica

El Ministerio del Medio Ambiente presentó en Arica los principales avances de la gestión 2022-2025 de la Ley 20.590, que busca la reparación y atención integral de personas afectadas por contaminación de polimetales, destacando el fortalecimiento de medidas de mitigación y un mayor acceso digital a la información. En un seminario con dirigentes vecinales, el subsecretario Maximiliano Proaño relevó la inauguración del Centro de Salud Ambiental, los estudios de suelo en zonas afectadas y el próximo lanzamiento de una plataforma web para trámites y certificados, mientras las organizaciones sociales valoraron los avances, aunque subrayaron desafíos pendientes como ampliar coberturas y beneficios.

Durante la jornada se presentaron resultados preliminares del estudio de suelos y riesgos desarrollado junto a la UTEM, considerado clave para las decisiones futuras, y se informó que entre 2022 y 2025 se acreditaron 337 nuevos beneficiarios, alcanzando un total de 14.392 personas reconocidas desde 2014.

