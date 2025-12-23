Neutralidad tecnológica: la amenaza a la electromovilidad en Chile

Presentado por:

¡Hola! En poco más de una semana se nos va el 2025. ¿Qué podríamos concluir de este año? Que fue uno duro, dramático y extremo, pero también uno en que, pese a los obstáculos, la acción climática pudo navegar a contracorriente. Antes de ir a los detalles, me permito un paréntesis. Para Juego Limpio fue un buen año, pusimos muchos temas –varias decenas, la verdad– en la agenda pública, que habitualmente son ignorados. Y nuestra comunidad creció. Eso se agradece y nos llena de energía para seguir en 2026.

Como les decía, 2025 fue crítico.

En India y Pakistán una ola de calor histórica alcanzó temperaturas superiores a los 48 °C, afectando gravemente la salud pública y la agricultura. En el Atlántico, huracanes de gran magnitud, como Melissa y Erin, azotaron las islas del Caribe y la costa este de EE.UU., dejando a su paso devastación y pérdidas humanas. Sudáfrica enfrentó inundaciones severas en el Cabo Oriental, que dejaron cientos de muertos y miles de desplazados. En Chile, el inusual tornado de Puerto Varas sorprendió a la región. En Texas, inundaciones masivas resultaron en importantes daños materiales y 91 víctimas fatales.

Pero hubo avances en la acción climática global, a pesar del viento en contra.

Se ratificó el Tratado Global de los Océanos por 60 países, estableciendo un marco para proteger los océanos y fomentar la captura de carbono. En India, la alianza entre la Solar Energy Corporation y la Global Energy Alliance aceleró la transición energética en uno de los mayores mercados del mundo. Además, iniciativas como la educación climática en la Unión Europea y el impulso a modelos financieros sostenibles para la inversión verde refuerzan la respuesta global al cambio climático.

En 2025 el mundo ha enfrentado una encrucijada en la lucha contra el cambio climático. En esta edición de Juego Limpio quiero partir con un concepto nuevo y polémico a la vez, que podría hacer retroceder los avances en electromovilidad: la neutralidad tecnológica.

Tanto Estados Unidos como Europa están revisando sus compromisos para eliminar los motores a combustión, lo que podría ralentizar la transición hacia vehículos eléctricos y afectar las metas climáticas globales. Este giro podría influir directamente en Chile, que ha sido un líder en Latinoamérica en la adopción de vehículos eléctricos. Si bien el país sigue avanzando en ventas y en infraestructura de carga, la creciente presión interna por una “neutralidad tecnológica” podría dificultar el cumplimiento de sus objetivos climáticos y la implementación de políticas más estrictas.

Con aquello en contra, quiero destacar un frente positivo. La conservación ha dado pasos significativos con la campaña Conserva Puchegüín, que logró recaudar más de 78 millones de dólares para proteger 133 mil hectáreas de ecosistemas críticos en Cochamó, consolidando un corredor biológico entre Chile y Argentina.

Pero mientras estos avances ocurren, el Balance Ambiental 2025 de la Fundación Terram alerta sobre una regresión en las políticas ambientales del Gobierno de Gabriel Boric. El informe subraya la flexibilización de regulaciones ambientales, la creciente influencia de la permisología y el escaso cumplimiento de las promesas iniciales, lo que deja una sensación de desencanto por parte de quienes apostaron por un cambio ambiental real.

En la RM, Cerrillos se convierte en pionero al inaugurar un parque climático de 6.000 m², diseñado para reducir hasta 15 grados la temperatura a la sombra, enfrentando las islas de calor y la desigualdad territorial. Con participación comunitaria y especies endémicas, el proyecto se convierte en un modelo replicable, fomentando la biodiversidad local.

Y, finalmente, quiero dejarles un nuevo informe sobre el crecimiento de la contaminación por plásticos. El informe Breaking the Plastic Wave 2025 alerta sobre el aumento desmesurado de la contaminación plástica, que podría duplicarse para 2040. La acción inmediata basada en políticas existentes podría reducir la contaminación en un 83%, pero se requiere un esfuerzo global coordinado para implementar soluciones sostenibles.

En este contexto, el país enfrenta el reto de adaptarse a un panorama incierto, tanto en lo global como en lo local.

Hecha la sinopsis, vamos ahora a los detalles. Partimos en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

1

El freno global a la electromovilidad: ¿cómo afectará a Chile?

La electromovilidad está viviendo un punto de inflexión global. Estados Unidos y Europa, dos de los principales motores de la transición hacia vehículos eléctricos, están revisando, flexibilizando o retrasando sus metas de eliminación de motores a combustión. ¿Qué implica este retroceso? Que este giro podría afectar tanto las políticas climáticas como la industria automotriz mundial.

Las regulaciones que hasta hace poco parecían inamovibles, como la eliminación de los motores de combustión para 2035, hoy enfrentan presiones políticas, económicas e industriales, abriendo la puerta a alternativas como los híbridos, combustibles “neutros” y mecanismos de compensación.

En Europa, la Comisión Europea está discutiendo ajustes al objetivo 2035, permitiendo excepciones tecnológicas y estableciendo metas menos estrictas. Países como Alemania e Italia han presionado para mantener los híbridos enchufables más allá de esa fecha. En el Reino Unido, el mandato de venta de vehículos de cero emisiones (ZEV) está siendo revisado, debido a incumplimientos del mercado. Mientras tanto, en Estados Unidos el retroceso es aún más pronunciado: la administración de Trump está impulsando la eliminación de los estándares federales de emisiones y bloqueando las normas de California, que anteriormente empujaban gran parte del mercado estadounidense hacia los vehículos eléctricos.

Este cambio global tiene implicaciones significativas para las políticas climáticas, ya que el transporte es uno de los principales emisores de CO₂. Cualquier desaceleración en la adopción de vehículos eléctricos obliga a depender de soluciones menos efectivas en términos de reducción real de emisiones, como los híbridos o las compensaciones de carbono, lo que pone en riesgo las metas climáticas de corto y mediano plazo.

Chile frente al cambio de rumbo global

Chile ha sido un referente en la expansión de la electromovilidad en América Latina. Según la ANAC, las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones alcanzaron 27.563 unidades a octubre de 2025, con un aumento del 95,7% respecto al año anterior. En cuanto a infraestructura de carga, la SEC reportó 2.202 cargadores instalados, lo que representa un aumento del 92% respecto al año anterior. Estos avances sitúan a Chile como líder en la región en cuanto a la adopción de vehículos eléctricos y la infraestructura necesaria para su operación.

Sin embargo, el panorama internacional menos decidido podría generar fricciones internas. Chile, tradicionalmente influenciado por las tendencias regulatorias globales, podría enfrentarse a un aumento del lobby local en favor de la “neutralidad tecnológica”, lo que postergaría los incentivos a los vehículos 100% eléctricos.

¿Cuál es la alternativa si se ralentiza la electromovilidad? Expertos aseguran que, si la transición hacia vehículos 100% eléctricos se desacelera, Chile dependerá más de otras soluciones para cumplir sus objetivos climáticos, como biocombustibles, eficiencia energética, gestión de la demanda y transporte público eléctrico, áreas en las que el país, afortunadamente, ha mostrado avances importantes.

La pregunta más crucial para Chile es cómo sostener el liderazgo y compromiso climático si los grandes mercados comienzan a frenar el avance de la electromovilidad.

2

Unidos por Cochamó: 133 mil hectáreas protegidas con donaciones globales

Éxito total. El 19 de diciembre de 2025, la campaña Conserva Puchegüín, liderada por la ONG Puelo Patagonia, con el apoyo de organizaciones internacionales, alcanzó un logro sin precedentes al recaudar más de 78 millones de dólares. Esta cifra permitirá comprar y proteger 133 mil hectáreas en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos, uno de los ecosistemas más valiosos y biodiversos de Chile. El objetivo de la campaña no solo es conservar, sino también gestionar de manera participativa el territorio, asegurando la participación activa de las comunidades locales.

El predio adquirido, conocido como Fundo Puchegüín, es la mayor propiedad privada de la comuna y la última pieza que faltaba para consolidar un corredor biológico de 1,6 millones de hectáreas que conecta las áreas protegidas de Chile y Argentina. Este territorio alberga 58 mil hectáreas de bosques primarios, casi el 11% de los alerces del planeta, y especies emblemáticas como el huemul, el monito del monte, el pudú y la ranita de Darwin.

El impacto de la campaña no solo es ambiental, sino también social. Durante décadas, las comunidades locales en Cochamó han enfrentado amenazas de subdivisión de tierras, desarrollos inmobiliarios de alto impacto y un turismo no regulado. La compra de Puchegüín garantizaría que las prácticas culturales y los oficios tradicionales de estas comunidades puedan continuar, mientras se promueve un modelo de conservación respetuoso con las formas de vida.

La fundación, constituida por la alianza de organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), Freyja Foundation, Wyss Foundation y Patagonia, se encargará de garantizar la protección a largo plazo del Fundo Puchegüín.

El modelo de conservación propuesto es mixto: un 80% del área será destinado a conservación estricta, mientras que el 20% restante se destinará a usos sostenibles como agricultura y turismo de bajo impacto. Esto permitirá, por ejemplo, la creación de un Área de Conservación de Múltiples Usos, mientras que las zonas de alto valor ecológico se proyectarán como parque nacional. Esta combinación asegura tanto la protección integral de la biodiversidad como la continuidad de las actividades tradicionales de la zona.

Con la ayuda de donantes de todo el mundo y una gobernanza compartida, el siguiente paso para el futuro de Puchegüín será la zonificación participativa, que incluirá criterios ecológicos y culturales para garantizar el manejo sostenible del área, alineado con los objetivos de conservación. Este esfuerzo colectivo asegura que Cochamó no solo sea un refugio para la vida silvestre, sino también un modelo de cómo la colaboración global puede proteger la naturaleza a largo plazo.

3

Chile “Ambientalmente Fuera de Servicio”: el análisis crítico de Terram

A pocos meses de culminar el periodo presidencial de Gabriel Boric, el Balance Ambiental 2025 de la Fundación Terram pinta un panorama sombrío para las políticas medioambientales. Según el informe, Chile se encuentra “ambientalmente fuera de servicio”, un diagnóstico que refleja el retroceso en la protección ambiental y la debilitación de los compromisos asumidos por el Gobierno. A pesar de las altas expectativas que generaron los primeros meses del mandato, en los que se destacó la ratificación del Acuerdo de Escazú y el cierre de la fundición Ventanas, las promesas quedaron rápidamente en el olvido.

Durante los primeros años de la Presidencia de Boric, los temas ambientales fueron parte fundamental de la agenda gubernamental. Organizaciones locales y ambientales esperaban avances significativos, como la eliminación de las zonas de sacrificio y la protección efectiva de los ecosistemas del país. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente tras el fracaso del proceso constitucional y la irrupción de nuevos temas en la agenda del país, relegando los problemas ambientales a un segundo plano.

El ascenso de la “permisología”

Uno de los puntos clave del informe es el auge de la discusión sobre la “permisología”, un concepto que comenzó a dominar el debate público y que, según la Fundación Terram, contribuyó al relajamiento de las regulaciones ambientales en nombre del desarrollo económico.

Este enfoque se presentó como una solución para reducir la burocracia y facilitar las inversiones, pero a costa de flexibilizar el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y relajar los estándares para los proyectos más contaminantes. La ofensiva comunicacional que impulsó este discurso no encontró resistencia dentro del Gobierno, lo que llevó a una confusión sobre las implicaciones de reducir las regulaciones ambientales, además de la falta de una línea clara entre la necesidad de agilidad para las inversiones y los riesgos que esto implicaba para el medio ambiente.

El informe también destaca varios retrocesos legales que, aunque menos visibles, tendrían consecuencias graves. La Ley de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770) , que no modifica directamente el SEIA pero altera regulaciones sectoriales, introdujo cambios que afectaron la protección ambiental de diversas áreas.

, que no modifica directamente el SEIA pero altera regulaciones sectoriales, introdujo cambios que afectaron la protección ambiental de diversas áreas. Asimismo, el cambio en el reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, específicamente a través del D.S. N° 82 de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo, permitió la destrucción de formaciones vegetacionales nativas en zonas previamente protegidas, abriendo la puerta a proyectos de “interés nacional” sin los debidos resguardos ecológicos. Esta modificación desprotegió importantes ecosistemas mediterráneos en la zona central del país, acusa el informe.

Otro de los puntos críticos que destaca el balance es el cambio en el reglamento de Evaluación Ambiental (fase 2), aprobado por el Consejo de Ministros, que permitió la exención de proyectos de gran impacto –como los data centers– de ser evaluados por el SEIA.

Además de las reformas legislativas, la industria salmonera ha sido un foco de controversia. El informe de la Fundación Terram señala que esta industria, al interior de áreas protegidas, ha incumplido repetidamente las regulaciones ambientales sin recibir sanciones. Este tipo de desigualdad en el cumplimiento de las leyes y la falta de sanciones efectivas a los responsables refleja un patrón de impunidad que sigue favoreciendo a las grandes industrias, a costa de los ecosistemas y la salud pública.

4

Cerrillos inaugura parque climático de Chile para enfrentar el calor urbano

Con 6 mil m² de superficie verde, el nuevo parque climático de Cerrillos es un referente en la lucha contra las islas de calor y la desigualdad territorial en Santiago. Esta iniciativa pionera, presentada como parte de la cuarta etapa del corredor Las Tres Villas, busca transformar espacios públicos en refugios climáticos que, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, aporten soluciones concretas ante los efectos del cambio climático.

El proyecto –enmarcado dentro de Barrios por el Clima, una alianza de diversas fundaciones y universidades– convierte a Cerrillos en el primer municipio del país en contar con un parque climático. Este modelo urbano, diseñado para reducir las temperaturas en zonas urbanas vulnerables, tiene como objetivo enfrentar las altas temperaturas que afectan a las comunas con menor cobertura vegetal en la Región Metropolitana.

La nueva fase del proyecto suma más de 340 m² al parque, lo que beneficiará a cerca de 13 mil personas. Entre los principales avances, los refugios climáticos construidos en el parque pueden reducir hasta 15 grados la temperatura a la sombra. Esto lo convierte en un espacio clave para mitigar el calor extremo que afecta particularmente a comunas como Cerrillos, que ha sufrido la pérdida de áreas verdes en los últimos 25 años, debido a factores como la megasequía de 2015.

En términos de impacto climático, el proyecto utiliza plantas de bajo consumo hídrico y especies endémicas de la zona, lo que garantiza su adaptación y crecimiento. Además, se instalaron mobiliarios diseñados para reflejar el calor y promover el bienestar climático, como bancas de hormigón pulido blanco que no absorben el calor y un sombreadero de 18 m². La vegetación, junto a estas intervenciones, contribuye a la biodiversidad local y la creación de sombra, factores esenciales para mitigar el calor en la comuna.

Estudios liderados por Renato D’Alençon, investigador de la UC, han mostrado una reducción significativa de la temperatura en las zonas intervenidas, con diferencias de hasta 5 °C entre áreas arboladas y sin vegetación dentro de Cerrillos. Estos resultados validan el modelo del parque como una respuesta efectiva frente a las olas de calor, cada vez más frecuentes a raíz del cambio climático.

Este proyecto no solo representa un avance en la lucha contra la desigualdad territorial, sino que marca también un hito en la creación de ciudades más resilientes y sostenibles, ofreciendo un modelo replicable para otras comunas de la región.

¡Buena cosa!

5

Nuevo informe revela que contaminación por plásticos crece a un ritmo alarmante

Un nuevo informe de The Pew Charitable Trusts, titulado “Breaking the Plastic Wave 2025”, vuelve a exponer la crisis global más amenazante en lo inmediato: la contaminación por plásticos está avanzando a un ritmo vertiginoso, con consecuencias graves para el medio ambiente y la salud humana.

Si no se actúa con urgencia, la contaminación plástica más que se duplicará en los próximos 15 años, alcanzando para 2040 el equivalente a un camión de basura vertido cada segundo al medio ambiente. Esta alarmante expansión será impulsada por la producción de plásticos, que crecerá a una velocidad el doble de rápida que la capacidad de gestión de residuos.

El impacto en la salud es igualmente preocupante, con plásticos detectados en todo el cuerpo humano y relacionados con dolencias graves como enfermedades cardíacas, asma y cáncer. Además, la producción de plásticos, que ya genera altos niveles de gases de efecto invernadero, será responsable de un aumento del 58% en las emisiones globales de CO₂ para 2040.

El informe, afortunadamente, también ofrece esperanza: acciones inmediatas basadas en políticas ya existentes podrían reducir la contaminación plástica en un 83% para 2040, eliminando casi toda la contaminación derivada de los envases, uno de los mayores focos del problema.

El documento subraya que, para evitar una catástrofe ambiental y de salud pública, es crucial una acción global coordinada. Yoni Shiran de Systemiq resalta que transformar el sistema global de plásticos no solo es esencial para el planeta, sino también una oportunidad económica que podría generar millones de empleos y mejorar las economías locales. Además, la colaboración de sectores privados, gobiernos y comunidades será clave para garantizar una economía circular y sostenible.

El estudio también destaca que, sin una acción decisiva, los plásticos seguirán invadiendo todos los rincones del planeta. Aunque existen soluciones tangibles, como la mejora en el diseño de productos y la gestión sostenible de residuos, estas solo tendrán éxito si se implementan a gran escala y con innovación. La recomendación es clara: actuar ahora para evitar que el plástico siga siendo un problema sistémico y creciente.

El informe de Pew, respaldado por ICF International, Ellen MacArthur Foundation, Imperial College London y Oxford University, ofrece una hoja de ruta crítica para enfrentar esta crisis. Las políticas de reducción, reciclaje y transparencia deben implementarse con urgencia para revertir el curso de la contaminación por plásticos y proteger tanto el medio ambiente como la salud humana.

6

Breves medioambientales que sí importan

Positivo balance en la reducción de la contaminación atmosférica en Concón, Quintero y Puchuncaví

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para Concón, Quintero y Puchuncaví, implementado hace cinco años, ha mostrado resultados significativos en la disminución de las emisiones contaminantes. Según el balance de la Seremi del Medio Ambiente, los niveles de material particulado se redujeron en un 92%, el dióxido de azufre en 89% y los compuestos orgánicos volátiles (COVs) en un 56%.

Además, se han realizado mejoras en la gestión de episodios críticos de contaminación, fortaleciendo las medidas operacionales para reducir aún más las emisiones, mientras que la Red Pública de Monitoreo de Calidad del Aire ofrece información en tiempo real sobre el estado del aire y las emisiones en las tres comunas. A pesar de los avances, el Gobierno sigue trabajando en la actualización del plan para garantizar una mayor protección a la salud pública.

U. de Talca enfrenta impacto del cambio climático en la producción de cerezas

Frente a la disminución de exportaciones de cerezas en Chile a raíz del cambio climático, un proyecto de la Universidad de Talca, en colaboración con la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), busca mitigar los efectos del clima en la calidad de la fruta. Utilizando modelos predictivos basados en inteligencia artificial, el proyecto evalúa el impacto del pardeamiento interno en la poscosecha, un problema que afecta la calidad comercial de las cerezas. Los investigadores monitorearon huertos en las regiones del Maule y O’Higgins, y el sistema desarrollado permite predecir el riesgo de este daño, proporcionando alertas tempranas para optimizar las prácticas agrícolas.

Este enfoque innovador busca ofrecer soluciones prácticas para los productores, que enfrentan el estrés térmico de los veranos calurosos y los efectos de los inviernos suaves. Con un sistema de alerta temprana, el proyecto permitirá a los agricultores adaptar sus estrategias de manejo a las condiciones climáticas específicas de cada temporada, asegurando la calidad de la cereza y ayudando a mantener la competitividad de las exportaciones chilenas en un mercado cada vez más afectado por el cambio climático.

Implementan plan de manejo de cauces para mitigar inundaciones en Curanilahue

Ante la recurrente amenaza de inundaciones en Curanilahue, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó un innovador plan de manejo de cauces, en colaboración con el Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM). El plan busca reducir los riesgos de inundación mediante un enfoque integrado que combina soluciones de ingeniería civil y conservación de humedales. El río Curanilahue fue declarado humedal urbano en 2024, lo que abre la posibilidad de utilizar estos ecosistemas como barreras naturales frente a crecidas. El proyecto también incluye medidas estructurales y no estructurales para fortalecer la resiliencia de la ciudad ante el cambio climático.

El plan se desarrolla en cinco etapas, con estudios hidrológicos y ecológicos para comprender el funcionamiento de la cuenca. A través de un modelo hidráulico, se identificarán áreas inundables y se realizarán mapeos participativos con la comunidad, lo que será crucial para la elaboración del Plan Maestro. Con un plazo de ejecución de 500 días y su finalización prevista para octubre de 2026, el proyecto representa una solución integral y colaborativa que busca mejorar la adaptación de la ciudad a futuros eventos climáticos extremos.

