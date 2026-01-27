La otra cara de la moneda: la acción coordinada sí tiene efectos reales

Presentado por:

¡Hola! Hoy hemos decidido atornillar al revés.

Esta no es una edición más de Juego Limpio. Es una edición especial. No porque el contexto lo amerite por el lado optimista –todo lo contrario–, sino porque en medio de un escenario climático cada vez más extremo, como autor he decidido detenerme, mirar con lupa y seleccionar deliberadamente noticias que muestran que la respuesta no es solo catástrofe, sino también conciencia, la tuya, la mía: se trata de ciencia, política pública, conservación y cooperación internacional.

Chile está siendo golpeado por partida doble. Lo sabemos. En el centro sur, incendios forestales devastadores no dan tregua, con una ferocidad inédita, alimentados por olas de calor prolongadas, sequedad estructural y paisajes cada vez más inflamables.

En el extremo opuesto, el desierto de Atacama –el más árido del mundo– enfrenta inundaciones en zonas como San Pedro de Atacama, producto de lluvias intensas asociadas al invierno altiplánico, dejando claro que el cambio climático ya no distingue territorios “seguros”.

Este mismo patrón se repite fuera de nuestras fronteras: olas de frío extremo en ciudades como Nueva York, con registros bajo cero que rompen marcas históricas, y graves inundaciones en España, donde eventos de lluvia concentrada colapsan ciudades completas. El mensaje es inequívoco: los extremos ya no son la excepción.

Y, sin embargo –y esto es lo que justifica esta edición especial–, en paralelo siguen ocurriendo avances que no pueden pasar inadvertidos. No revierten por sí solos la crisis climática, pero construyen capacidad de respuesta, amplían el conocimiento científico, fortalecen la protección de ecosistemas y demuestran que la acción coordinada sí tiene efectos reales.

¡Creemos en ello, y por eso, lo compartimos!

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

1

La reserva invisible: científicos UC revelan agua sólida oculta en la cordillera de los Andes

Una investigación liderada por académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile está abriendo un nuevo y hasta ahora subestimado campo en el estudio de la crisis hídrica del país: la existencia de una reserva estratégica de “agua sólida” en la cordillera de los Andes, asociada al permafrost, es decir, agua congelada almacenada bajo la superficie del suelo a gran altitud.

El proyecto –de carácter interdisciplinario y desarrollado en sectores de alta montaña, como Cancha de Carreras, sobre los 4 mil metros– busca demostrar que, además de los glaciares y la nieve visible, existe un volumen significativo de agua congelada que no ha sido incorporado ni a los balances hídricos ni a la planificación pública.

En un contexto de retroceso glaciar acelerado y sequía prolongada, este reservorio oculto podría cumplir un rol clave como regulador hidrológico de largo plazo, liberando agua gradualmente hacia las cuencas andinas. Sin embargo, los investigadores advierten que se trata de un sistema extremadamente sensible al aumento de temperaturas, por lo que su degradación podría transformar esta reserva en una fuente adicional de vulnerabilidad.

El estudio no propone una solución inmediata al déficit hídrico, pero sí plantea un cambio de paradigma: comprender mejor el sistema criosférico andino es fundamental para anticipar escenarios futuros y diseñar políticas de adaptación al cambio climático con mayor base científica.

El permafrost no está considerado ni en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos ni en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; esos núcleos de hielo enterrados representan un volumen de agua que hoy no estamos considerando.

2

La chulenga que volvió a la cordillera: un hito para la fauna nativa en la RM

El nacimiento de la primera chulenga –cría de guanaco– en un centro de reintroducción de fauna nativa en la Región Metropolitana marcó un hito histórico para la conservación en la zona central de Chile. El alumbramiento ocurrió en el Santuario Cascada, en el marco de un programa de repoblamiento impulsado por organizaciones de conservación, universidades y el Gobierno Regional, que busca devolver al guanaco a territorios donde había desaparecido hace décadas.

La madre, llamada Minga, llegó preñada desde el Parque Safari de Rancagua, y su cría nació en condiciones que evidencian la viabilidad ecológica del proyecto. Más allá del simbolismo, el hecho confirma que la RM aún puede sostener procesos de recuperación de grandes herbívoros nativos, aspecto clave para el equilibrio de los ecosistemas altoandinos, y refuerza la importancia de los centros de reintroducción como herramientas concretas frente a la crisis de biodiversidad.

3

El gran salto azul: Chile va por la segunda mayor área marina protegida del planeta

Una propuesta de ampliación de los parques marinos Juan Fernández y Nazca-Desventuradas busca casi duplicar la superficie protegida, pasando de 562.035 a cerca de 960.000 km², lo que convertiría a Chile en el país con la segunda mayor área marina protegida del mundo.

Impulsada por el 99,4% de las comunidades isleñas y pescadores artesanales, la iniciativa apunta a reforzar la protección de ecosistemas oceánicos profundos y pelágicos de alto valor ecológico –incluidos montes submarinos, corredores migratorios y zonas asociadas a la dorsal de Nazca—, fortaleciendo la conectividad y resiliencia frente al cambio climático.

El proyecto ya fue declarado admisible y se encuentra en fase de elaboración técnica, con consultas intersectoriales en curso, aunque aún restan etapas clave como la consulta pública, la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y la dictación del decreto correspondiente. Desde el punto de vista socioeconómico, la propuesta evita interferir de manera significativa con la pesca artesanal –que representa menos del 2% de la captura nacional de pez espada– y busca asegurar la sustentabilidad de actividades históricas como la langosta de Juan Fernández.

Además, bajo la nueva institucionalidad de biodiversidad, eventuales retrocesos futuros quedarían fuertemente limitados, consolidando una medida considerada técnicamente sólida, jurídicamente viable y estratégica para la conservación marina a largo plazo.

Por otra parte, investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) implementaron en Juan Fernández un sistema de monitoreo temprano de especies marinas invasoras y exóticas, instalando placas de PVC en el muelle de Robinson Crusoe.

El método permite detectar organismos que llegan asociados al tráfico marítimo, uno de los principales vectores de invasión biológica.

La iniciativa busca proteger la biodiversidad única del archipiélago y fortalecer la prevención con apoyo de autoridades y la comunidad local.

4

El Tratado de Alta Mar entra en vigor y cambia las reglas del poder en los océanos

El Acuerdo BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar, entró en vigor el 17 de enero de 2026, tras alcanzarse en septiembre de 2025 el umbral de 60 ratificaciones exigido por Naciones Unidas. Se trata de un hito histórico: por primera vez existirá un marco jurídico vinculante para proteger la biodiversidad marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, que representan cerca de dos tercios de los océanos del planeta.

El tratado permitirá crear áreas marinas protegidas en alta mar, exigir evaluaciones de impacto ambiental para actividades humanas y fortalecer la cooperación científica y la transferencia tecnológica entre Estados, cerrando un vacío regulatorio que se arrastraba desde hace décadas bajo la Convención del Derecho del Mar. Su entrada en vigor redefine la gobernanza oceánica global y abre una nueva etapa en la disputa entre conservación, explotación de recursos y poder geopolítico en los mares.

5

Salvar al tineo: la apuesta científica por diversificar la restauración del bosque nativo

Un proyecto de la Universidad Austral de Chile busca cambiar el destino del tineo (Weinmannia trichosperma), una especie nativa de alto valor ecológico y cultural que ha quedado rezagada en los procesos de restauración por su lento crecimiento y alto costo de producción. La iniciativa, financiada por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de Conaf y liderada por la Dra. Milen Duarte, apuesta por una solución basada en la naturaleza: acelerar el desarrollo del tineo mediante el uso de micorrizas nativas del suelo, replicando en vivero la simbiosis que la especie mantiene en su hábitat natural.

Para ello, el equipo recolectó semillas y suelos a lo largo de gran parte de su distribución –desde la Reserva Los Ruiles hasta el Parque Nacional Queulat– y evaluará tanto micorrizas locales como una alternativa comercial, con el objetivo de generar un modelo replicable por viveros.

El proyecto apunta no solo a masificar esta especie melífera, hoy relegada frente a árboles de crecimiento rápido, sino también a diversificar las estrategias de restauración ecológica, incorporando especies tolerantes a la sombra, que son clave para etapas avanzadas del bosque nativo, y fortaleciendo a largo plazo la resiliencia de los ecosistemas del sur de Chile.

6

Un océano en la mira: el Barco de la Paz recala en Chile con agenda climática global

El Barco de la Paz (Peace Boat) arribará a Chile en enero de 2026 como parte de su Viaje Global 122, una travesía internacional orientada a la educación para la paz, la conservación oceánica y el desarrollo sostenible, enmarcada en el Decenio de las Ciencias Oceánicas de Naciones Unidas. La ONG –reconocida por su trabajo global y su rol como plataforma educativa flotante– visitará Rapa Nui, Valparaíso y Punta Arenas, con un foco especial en esta última ciudad portuaria, donde el 26 de enero se realizará un evento sobre Innovación Azul y apoyo al Tratado BBNJ.

A bordo del buque M/V Pacific World, con cerca de 1.800 pasajeros, se desarrollarán programas educativos, charlas sobre biodiversidad y cambio climático, actividades con comunidades locales, limpieza de playas, talleres juveniles y acciones de sensibilización sobre áreas marinas protegidas, particularmente en la Patagonia y Juan Fernández.

La iniciativa busca fortalecer la conciencia pública sobre la crisis oceánica, promover la acción climática, la protección de la biodiversidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, combinando conservación ambiental, intercambio cultural y formación de nuevas generaciones como agentes de cambio.

6

La tortuga verde deja el peligro de extinción tras medio siglo de conservación global

La UICN anunció que la tortuga verde (Chelonia mydas) dejó la categoría de “En Peligro” en la Lista Roja, un hito ambiental que refleja el impacto de más de cinco décadas de políticas de conservación sostenidas a escala mundial. La reclasificación, presentada en 2025, responde a la recuperación gradual de varias poblaciones gracias a la protección de playas de anidación, el combate a la caza y al tráfico ilegal, y la reducción de capturas incidentales en la pesca industrial.

Aunque la organización advierte que persisten amenazas relevantes –como el cambio climático, la pérdida de hábitat costero y la contaminación–, el nuevo estatus confirma que la acción coordinada entre Estados, ciencia y comunidades puede revertir tendencias que parecían irreversibles y ofrecer una rara noticia positiva en un escenario marcado por la crisis global de biodiversidad.

7

Algas contra el arsénico: ciencia chilena ofrece una solución sustentable al agua contaminada

Una investigación liderada por la científica chilena Loretto Contreras Porcia desarrolló un método innovador y sustentable para eliminar arsénico del agua mediante el uso de algas marinas, abordando un problema crítico de salud pública presente en diversas zonas del país. La tecnología utiliza biocarbón activado producido a partir del alga parda Macrocystis pyrifera, tratada con compuestos férricos que permiten adsorber eficazmente el arsénico desde fuentes de agua dulce.

El proceso, que ya fue ingresado a trámite de patente, se basa en principios de economía circular, al transformar biomasa abundante en una solución de bajo impacto ambiental, con potencial aplicación en comunidades rurales expuestas a contaminación natural por este metaloide.

8

Pingüino de Humboldt camino a Monumento Natural

Chile activó el proceso administrativo para declarar al pingüino de Humboldt como Monumento Natural, una categoría que otorgaría máxima protección legal a una de las especies marinas más emblemáticas y amenazadas del país. La iniciativa contempla una consulta ciudadana abierta hasta fines de enero de 2026 y busca reforzar el resguardo frente a presiones como la pérdida de hábitat, la pesca industrial, el desarrollo portuario y el cambio climático.

La declaratoria reconoce además la responsabilidad estratégica de Chile en la conservación de la especie, cuya principal población reproductiva mundial se concentra en sus costas, y permitiría prohibir su captura, daño o perturbación, avanzando hacia un blindaje jurídico más robusto mientras se fortalecen las políticas de biodiversidad marina.

9

A 7.600 metros bajo el Pacífico: la científica chilena que conquistó la Fosa de Atacama

La oceanógrafa chilena Valeria Cortés protagonizó un hito histórico para la ciencia mundial al convertirse en la primera mujer en descender a las profundidades de la Fosa de Atacama, alcanzando cerca de 7.680 metros bajo el nivel del mar, uno de los puntos más extremos y menos explorados del planeta. La inmersión, realizada en el marco de una expedición científica binacional entre Chile y China, permitió estudiar en terreno procesos biológicos, geológicos y geofísicos de este ecosistema abisal clave del Pacífico suroriental.

Investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cortés destacó que este descenso no solo marca un récord simbólico, sino que abre una nueva etapa para la investigación oceánica profunda desde el hemisferio sur, posicionando a nuestro país en la primera línea del conocimiento sobre los océanos y sus límites físicos y biológicos.

10

El Mapocho cambia de estatus: el río de Santiago es declarado humedal urbano

El río río Mapocho fue oficialmente declarado humedal urbano, un hito ambiental para Santiago que protege más de 600 hectáreas a lo largo de 77,6 kilómetros, desde Lo Barnechea hasta Padre Hurtado, bajo la Ley de Humedales Urbanos. La medida reconoce su rol como corredor biológico metropolitano, hogar de más de 80 especies de flora y fauna, y obliga a incorporar su resguardo en la planificación territorial de las comunas ribereñas.

Con ello, se podrán restringir loteos y construcciones, fortalecer funciones clave como la mitigación de inundaciones y del calor urbano, y avanzar hacia una gestión coordinada en una de las cuencas más intervenidas del país, reconfigurando la relación histórica de la capital con su río.

11

Proyecto INNA de AES Andes fue retirado tras rechazo científico y social

La empresa AES Andes anunció la retirada del megacomplejo industrial conocido como INNA, un proyecto de producción de hidrógeno verde planeado para el norte de Chile y que generó amplio rechazo por su impacto potencial en la oscuridad del cielo y las condiciones ambientales de observatorios astronómicos de clase mundial ubicados en el desierto de Atacama.

El proyecto, que habría incluido instalaciones industriales extensas en las cercanías de importantes telescopios como los del European Southern Observatory en Cerro Paranal, fue objeto de críticas técnicas y posicionamientos de la comunidad científica por el aumento significativo de contaminación lumínica y perturbaciones atmosféricas que habría generado, poniendo en riesgo la calidad del cielo nocturno necesario para la investigación astronómica de primer nivel.

Tras la presión pública y científica, AES Andes decidió retirar oficialmente la iniciativa, poniendo fin a la propuesta que había sido evaluada en procesos ambientales y había motivado advertencias acerca de los efectos irreversibles sobre las condiciones de observación en uno de los mejores cielos del planeta para la astronomía.

12

Del mar al plato: científicas chilenas convierten el cochayuyo en proteína del futuro

Un equipo de científicas de la Universidad de Chile, liderado por la bioquímica Catalina Landeta-Salgado, desarrolló un proceso biotecnológico que transforma el cochayuyo (Durvillaea) en una micoproteína altamente digestible y sustentable, abriendo una nueva vía para la alimentación del futuro.

Mediante fermentación con hongos, la investigación mejora de forma significativa la calidad nutricional y la absorción proteica del alga parda –tradicional pero subutilizada–, reduciendo su impacto ambiental frente a proteínas de origen animal. El avance, publicado en una revista científica y reconocido por su innovación alimentaria, posiciona a la biomasa marina chilena como insumo estratégico para dietas más saludables y sistemas alimentarios de menor huella ecológica.

Presentado por:

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.