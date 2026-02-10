El desafío chileno contra la contaminación por plásticos

Presentado por:

Pero no quiero decirles hasta pronto, sin antes reconocer el gran logro de Chile en la batalla contra la contaminación por plásticos, que junto con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático constituyen la triple crisis global.

¿Cuál es la buena nueva? Que Chile asumirá un rol protagónico en las negociaciones del futuro Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos.

El embajador Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de Cancillería, fue elegido en Suiza como presidente del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), instancia creada por Naciones Unidas para definir el contenido del que será el principal acuerdo internacional en la materia.

El desafío es alcanzar consensos “realistas, pero ambiciosos”.

El proceso se origina en una resolución adoptada por Naciones Unidas en 2022, que instruyó el inicio de negociaciones multilaterales para elaborar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, orientado a impulsar medidas concretas frente a la contaminación por plásticos a nivel global.

Para profundizar sobre la enorme responsabilidad que recae sobre el representante chileno y las difíciles negociaciones que le esperan, les dejo esta edición pasada de Juego Limpio donde profundizamos sobre esta crisis y el resultado adverso de las negociaciones.

