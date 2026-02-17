Descarbonización: un plan que dista de ser ejemplar

Presentado por:

¡Hola! Ya va quedando poco para retomar las ediciones habituales de Juego Limpio. Tal como propone el nombre de este boletín climático, la acción de jugar limpio, en el campo ambiental, supone fundamentalmente respetar las reglas. Y eso no es lo que está pasando con el compromiso de descarbonización pactado en el país.

Para ser francos, veamos sintéticamente qué ha pasado. Aunque en Chile se han cerrado 14 de las 28 centrales termoeléctricas a carbón que operaban en 2019 —el 50% del parque a diciembre de 2025— en el marco del Plan de Descarbonización acordado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, diversas organizaciones ambientalistas advierten que el proceso dista de ser ejemplar.

Fundaciones como Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) sostienen que, pese a la reducción de emisiones de CO₂ y contaminantes locales, ninguna de las plantas clausuradas ha cumplido íntegramente la normativa ambiental y sectorial aplicable a su cierre, dejando abiertos flancos críticos en territorios históricamente impactados por la actividad industrial.

Siete de las unidades retiradas —entre ellas las de Tocopilla, Ventanas y Bocamina 1— no cuentan con Resolución de Calificación Ambiental por haber iniciado operaciones antes del SEIA, pero igualmente deben ajustarse a normas sanitarias, urbanísticas y de remediación.

Las otras siete, que sí poseen RCA, tampoco habrían presentado ni ejecutado adecuadamente sus planes de abandono, desmantelamiento y reparación.

Las organizaciones denunciaron estos hechos ante la Superintendencia del Medio Ambiente, acusando un incumplimiento sistemático, la elusión de evaluación ambiental mediante consultas de pertinencia y el riesgo de consolidar pasivos ambientales permanentes.

“No se puede hablar de transición justa si la contaminación y la infraestructura quedan en las comunidades”, advirtieron.

