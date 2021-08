Ministra Rubilar hace llamado a 300 mil hogares con RSH que aún no reciben IFE a solicitar el beneficio

Hasta la Municipalidad de Macul, llegó esta mañana la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, donde la esperaba el alcalde de la comuna, Gonzalo Montoya y la seremi metropolitana de la cartera, Catherine Rodríguez. En el lugar las autoridades visitaron el "Bus IFE", puntualizando que nuevamente saldrá a recorrer distintas comunas de la Región Metropolitana para asistir a todas aquellas personas que no han solicitado el IFE Universal o no se han inscrito en el Registro Social de Hogares.

En ese sentido, la ministra Karla Rubilar, recalcó que “entre el 6 y el 16 de agosto esperamos llegar a esos hogares que todavía no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y que están en el Registro Social de Hogares y lo requieren. Si mantenemos el 96% de cobertura que logramos durante el mes de julio aspiramos llegar a 300 mil hogares que todavía no están recibiendo nuestro IFE. Por esto junto al Bus IFE estamos con una lupa buscando a los hogares a los que no hemos podido llegar, en particular a los que están bajo el 60% de vulnerabilidad, porque queremos llegar a todas las familias”.

Rubilar enfatizó además que “todas las personas, incluso aquella que hoy están trabajando, y aquellas que están entre el 91 y 100% del Registro Social de Hogares pueden recibir el IFE. La única razón para no recibirlo es estando en el 100% y que tengan más de 800 mil pesos líquidos por integrante del hogar en la declaración que las mismas familias realizan por la página web del IFE. Asimismo, es muy importante recalcar que para este nuevo proceso deben inscribirse solo aquellos que no han recibido el beneficio anteriormente. Todos aquellos que lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite, están completamente inscritos y su pago va a ser de forma automática”.

Con el aporte correspondiente al IFE Universal de julio se vieron beneficiados cerca de 7,7 millones de hogares y más de 15,8 millones de personas, concretando así la transferencia directa más alta y masiva en la historia de Chile. Con respecto al total de hogares en el RSH, con el pago del IFE Universal de julio 2021 se benefició el 95,8% del total de hogares presentes en el RSH del mismo mes. Esta proporción alcanzó el 98,9% en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0 al 40%).

En la comuna de Macul, el IFE Universal llegó a un 94% de los hogares que se encuentran en el del RSH. Al respecto, el alcalde de la comuna, Gonzalo Montoya, sostuvo que “estamos haciendo el lanzamiento del Bus IFE, que lo que busca es acercar las consultas que tienen nuestros vecinos y vecinas sobre las postulaciones a los beneficios que entrega el Estado a la comunidad. Esto es tremendamente relevante, porque una de las grandes complicaciones que ha habido ha sido la forma en como nuestros vecinos han tenido que postular, dentro de un periodo de pandemia que ha sido absolutamente restrictivo y que a las comunidades les ha costado acercarse a las instituciones públicas”.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, afirmó que “el IFE Universal de agosto puede llegar a beneficiar a las 8.3 millones de familias que están en el Registro Social de Hogares. Esta ayuda va directo al bolsillo de las personas y es complementaria a otros ingresos que reciba el hogar. El IFE no se pierde por tener un contrato de trabajo, tampoco si la situación económica mejora; la ayuda se mantiene y se pueden inscribir todos quienes lo necesiten”.

Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, recalcó que “este beneficio es parte de la construcción de una robusta Red de Protección Social, la cual busca entregar apoyo y alivio a aquellas familias que se han visto rezagadas por la pandemia. No queremos que nadie que requiera de este apoyo se quede fuera, por lo que quienes aún no lo han solicitado deben ingresar a www.ingresodeemergencia.cl y solo con su rut o su clave única podrán realizar su solicitud completamente en línea, para poder seguir cuidando nuestra salud y la de todos en esta emergencia”.

El Bus IFE operará entre el 6 y el 18 de agosto, recorriendo distintas comunas entre las 10 y las 13.30 horas. Su capacidad de atención es hasta cinco personas a la vez, una persona en la planta baja y cuatro en el segundo piso. Además en el primer piso del Bus IFE están todas las condiciones para permitir el ingreso de personas con movilidad reducida.

Calendario