Codelco y SQM sellan acuerdo para explotar litio: Ponce y Büchi quedan fuera

En una jornada que se extendió hasta altas horas de la noche, los directorios de Codelco y SQM dieron luz verde al pacto que establece una sociedad con mayoría estatal para operar en el mercado del litio hasta el año 2060. El acuerdo, con un contrato de más de 600 páginas, fue firmado a las 8 de la mañana por los presidentes de ambas compañías, Máximo Pacheco de Codelco y Ricardo Ramos de SQM.

Un punto clave es que el pacto establece que el directorio de la nueva empresa no podrá incluir a directores que hayan servido más de 10 años en las juntas directivas de Codelco o SQM, lo que excluye a controvertidas figuras como Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet y uno de los principales involucrados del Caso Cascadas, y Hernán Büchi, exministro de Hacienda de la dictadura. El primero estuvo 28 años al mando de la minera no metálica y el segundo lleva 30 años no consecutivos en la compañía.

Cabe mencionar que este miércoles la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) atendió el requerimiento ingresado el 22 de mayo por la empresa china Tianqi sobre someter a la aprobación de los accionistas de SQM la asociación con Codelco. Para ello, resolvió fijar un plazo máximo hasta el lunes 3 de junio para que la minera privada se pronuncie. Sin embargo, el tiempo otorgado por la comisión fue mayor al plazo autoimpuesto entre la estatal y la privada chilena para concretar la sociedad que pretende explotar en conjunto el Salar de Atacama, el cual venció este viernes 31 de mayo.

Tianqi considera que SQM, de la que es propietaria en un 22%, debió postergar la firma del acuerdo con Codelco.

Desde el Congreso, el diputado Cristian Tapia Ramos, independiente pro PPD, interpuso una denuncia penal en contra de SQM y Codelco por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración desleal, a raíz de la negociación. La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Centro Norte es contra quienes resulten responsables de dichos delitos.

La nueva sociedad, creada a través de la absorción de Minera Tarar de Codelco por SQM Salar, se espera que sea operativa en los primeros meses de 2025.

Máximo Pacheco, presidente de Codelco, expresó el orgullo con el que la empresa asume esta nueva responsabilidad otorgada por el Estado de Chile. “Así como hemos contribuido a hacer de Chile líder mundial en la producción de cobre, contribuiremos ahora para que nuestro país sea líder en la producción de litio, otro mineral crítico para la transición energética que permite combatir la emergencia climática”, declaró Pacheco, a través de un comunicado. Reconoció, sin embargo, que aún quedan varios hitos por cumplir antes de que la alianza entre en operaciones.

El acuerdo de accionistas busca lograr una producción adicional total de 300 mil toneladas de Carbonato de Litio equivalente (LCE) entre 2025 y 2030, y una producción anual de 280 a 300 mil toneladas de LCE entre 2031 y 2060. Este incremento, declara el pacto, no requerirá una mayor extracción de salmuera ni un aumento en el uso de agua continental.

Ricardo Ramos, gerente general de SQM, destacó el compromiso de la asociación con los altos estándares ambientales y el diálogo continuo con las comunidades atacameñas para proteger el ecosistema del salar. “Con la asociación Codelco – SQM, Chile recibirá el 85% del margen operacional a partir de 2031“, afirmó Ramos.

A partir de 2031, Codelco tendrá mayoría

La implementación de esta sociedad conjunta, en la que Codelco será titular del 50% más una de las acciones, garantizará la continuidad operacional y el respeto de los acuerdos vigentes con las comunidades y organizaciones sociales. La operatividad comenzará en 2025, tras cumplir con condiciones previas como el proceso de consulta indígena liderado por Corfo y la obtención de diversos permisos y autorizaciones.

La sociedad operará en dos periodos: desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2030, con SQM a cargo de la administración general, y desde el 1 de enero de 2031 hasta el 31 de diciembre de 2060, con Codelco asumiendo la administración. El directorio estará compuesto por miembros designados equitativamente por ambas partes y, a partir de 2031, Codelco tendrá mayoría.

La asociación, formada por Codelco, a través de su filial Minera Tarar, y SQM, a través de SQM Salar, se hará efectiva una vez que se cumplan todas las exigencias legales, regulatorias técnicas y ambientales, y el respectivo proceso de consulta indígena, todo planificado para que concluya en los primeros meses de 2025.

El proyecto asegura considerar el uso de nuevas tecnologías en la explotación del Salar de Atacama que permitirán “tender a un equilibrio hídrico e incrementar la recuperación del litio con los más altos estándares ambientales”.

En términos económicos, el comunicado de la firma del pacto recalca que, durante la vida de la asociación, el Estado de Chile, a través de Codelco, Corfo y el Fisco, recibirá aproximadamente 70% del margen operacional que genere la nueva producción entre 2025 y 2030. En tanto, a partir del 1 de enero de 2031, el Estado de Chile recibirá 85% del margen operacional, a través de pagos a Corfo, impuestos y las utilidades que reciba Codelco en su calidad de accionista mayor y menor concentración de ciertos elementos.

En caso de finalizar la consulta indígena y obtener favorablemente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el proyecto debiera empezar a ejecutarse antes del término de la presente década, asegurando una producción sin interrupciones y que se extienda hasta el año 2060.