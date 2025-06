Codelco-SQM: Máximo Pacheco reitera que Ponce Lerou no tuvo rol en negociaciones por el litio

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, enfatizó que la relación entre la cuprífera estatal y la empresa SQM se mantiene en un plano estrictamente institucional, luego de conocerse la salida de Julio Ponce Lerou de la primera línea de la compañía minera no metálica.

Pacheco recalcó que el vínculo entre ambas empresas se establece a través de sus respectivos equipos ejecutivos, descartando cualquier rol de Ponce Lerou en los acuerdos alcanzados entre Codelco y SQM, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

“Nuestra relación con SQM es institucional: para efectos de la negociación, con Ricardo Ramos (gerente general), como me lo indicó el Gonzalo Guerrero (expresidente de SQM) en su momento y me lo ratificó Gina Ocqueteau (nueva presidenta de SQM) en nuestra reunión de esta semana”, explicó Pacheco en entrevista con La Tercera.

En mayo de 2023, tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la Estrategia Nacional del Litio, el presidente de Codelco había descartado relaciones directas con Ponce Lerou. “Esta es una negociación con una persona jurídica de dos empresas, y yo me juntaré con esas empresas institucionalmente”, afirmó en dicha ocasión.

Julio Ponce Lerou, emblemática figura del empresariado chileno y protagonista presente y omnisciente de dos de los mayores escándalos judiciales, económicos y políticos, como el caso Cascadas y SQM, anunció este jueves su retiro definitivo del control del grupo Pampa, conglomerado que domina un 26% de la propiedad de SQM. Su salida se produce en paralelo a un proceso de reestructuración de las sociedades Cascadas, que por décadas sirvieron como el corazón del esquema de control indirecto sobre la minera no metálica. El exyerno de Pinochet entregará el control “profesional y patrimonial” de la compañía a su hija, Francisca Ponce Pinochet.

Consultado sobre esta salida, Pacheco evitó entregar valoraciones y se limitó a decir: “A mí no me corresponde opinar sobre la noticia que usted me da”.

El acuerdo entre Codelco y SQM, en el marco del litio en el Salar de Atacama, ha sido uno de los hitos recientes más relevantes en la relación entre ambas compañías, y desde la estatal insisten en que se ha desarrollado bajo criterios técnicos y formales, sin injerencia de figuras externas a la estructura ejecutiva vigente.