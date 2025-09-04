La proyección de Cochilco: aumentará demanda del litio por producción de baterías para vehículos

Cochilco proyectó que la demanda de litio seguirá al alza en 2025 y 2026, impulsada principalmente por la producción de baterías para vehículos eléctricos.

Según su informe, en 2025 el consumo para autos eléctricos alcanzará 873,7 mil toneladas (65,2% del total) y en 2026 llegará a 1.027,2 mil toneladas (66%).

El carbonato de litio se ubicó en 10.100 dólares por tonelada y el hidróxido en 8.600, valores que muestran una recuperación frente a inicios de año. El organismo explicó que la suspensión de la mina Jianxiawo en China, que aporta un 3% de la producción mundial, redujo la oferta y presionó los precios al alza. Cochilco prevé que en 2026 los valores se mantendrán sobre los 10 mil dólares.

Mientras la Cámara Chilena del Litio estimó que el mercado tenderá a estabilizarse en torno a los 20 mil dólares por tonelada, la economista Daniela Desormeaux calificó el repunte como “transitorio” y ligado a cierres de minas chinas. Cochilco, sin embargo, advirtió que la producción de ese país seguirá marcando el ritmo de los precios.

En cuanto al balance de mercado, se prevé un superávit de 103 mil toneladas en 2025 y de 60 mil en 2026, considerando un crecimiento de la oferta minera de 17% y 12% respectivamente, aunque con incertidumbre por las operaciones en China.