Entre los peores del año: actividad económica sólo creció 0,5% en agosto

El Banco Central reveló este miércoles que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto registró un alza de solo 0,5% respecto a igual mes de 2024, cifra que lo ubica entre los peores desempeños de 2025. En la comparación desestacionalizada, el indicador retrocedió 0,7% respecto de julio.

Según el reporte, el resultado se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, mientras que la minería registró una fuerte contracción. El Imacec no minero aumentó 1,7% en doce meses, aunque cayó 0,5% frente al mes anterior.

La producción de bienes anotó una baja de 3,4% anual, determinada principalmente por la disminución de 8,6% en la minería, en particular por una menor extracción de cobre. El resto de bienes retrocedió 0,8%, afectado por la generación eléctrica, mientras que la industria avanzó 0,5% gracias a la mayor elaboración de alimentos.

En contraste, la actividad comercial creció 3,9% en el mismo periodo, impulsada por ventas en supermercados, grandes tiendas, almacenes y plataformas online. También se registró un aumento en el comercio mayorista, sobre todo en alimentos y vestuario, así como en el comercio automotor, tanto en mantenciones como en venta de vehículos.

Los servicios tuvieron un alza de 2,4% anual, principalmente por educación, favorecida por una baja base de comparación tras suspensiones de clases en 2024, y en menor medida por servicios empresariales.