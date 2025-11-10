Sky firma principio de acuerdo para integrarse a Grupo Abra y busca competirle a Latam en la región

A través de un comunicado, el Grupo Abra, holding que agrupa a Avianca, Gol y mantiene una inversión estratégica en Wamos Air, anunció este lunes un principio de acuerdo con SKY Airline para integrar a la compañía chilena a su red de aerolíneas, consolidando así uno de los conglomerados aéreos más grandes de América Latina. Con esto, la aerolínea encabezada por Holger Paulmann, busca competir fuertemente en el mercado latinoamericano.

El acuerdo, presentado ante las autoridades de competencia en Chile y otros países, está sujeto a aprobación regulatoria y al cumplimiento de condiciones precedentes. Durante ese proceso, ambas compañías mantendrán plena independencia operativa, con sus propios canales de venta, equipos y servicios de atención al cliente.

“SKY es una compañía con la que compartimos el mismo propósito: el acceso al transporte aéreo como prioridad. En Abra queremos que más personas en América Latina puedan volar, con la mejor red de conexiones y una oferta competitiva”, afirmó Adrian Neuhauser, CEO del Grupo Abra.

Por su parte, Holger Paulmann, presidente de SKY, valoró la operación como “una gran noticia para nuestros pasajeros”, destacando que la incorporación al grupo permitirá ampliar las rutas y opciones de viaje “sin dejar de lado nuestra esencia”.

De concretarse la transacción, Abra consolidará la propiedad de SKY, mientras los actuales accionistas de la aerolínea chilena obtendrán una participación en el holding, que actualmente cubre más de 140 destinos en 25 países, con una flota combinada de 300 aviones y 30 mil colaboradores.

SKY mantendrá su marca, cultura y liderazgo bajo la presidencia de Paulmann, quien seguirá encabezando el directorio. Con esta integración, el Grupo Abra busca fortalecer la conectividad aérea regional y avanzar hacia una oferta más integrada para los mercados del Cono Sur, Brasil y el Caribe.