Alianza Codelco-SQM avanza un paso más: Justicia rechaza reclamo de grupo chino Tianqi

La alianza estratégica entre Codelco y SQM para operar el salar de Atacama hasta 2060 dio este martes un nuevo paso clave, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de forma unánime el reclamo del grupo chino Tianqi, accionista del 22% de la minera no metálica.

La Quinta Sala del tribunal —integrada por los ministros Marisol Rojas, Jaime Balmaceda y el abogado integrante Manuel Antonio Luna— respaldó las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que había determinado que la asociación con la estatal no requería aprobación de los accionistas de SQM.

“La Comisión para el Mercado Financiero no ha incurrido en la ilegalidad que se denuncia (…). En tales condiciones, esa reclamación debe ser necesariamente declarada sin lugar”, sostiene el fallo. Los jueces también destacaron que la operación “permite incorporar al patrimonio de SQM Salar SpA los contratos que Minera Tarar SpA tendrá con Corfo a partir de 2030, lo que le permitirá la continuidad de las operaciones por treinta años más”.

Tianqi —representado por el abogado Octavio Bofill— había impugnado la decisión de la CMF en julio de 2024, argumentando que la alianza debía ser votada por los accionistas y que su implementación anticipada podría causar un “perjuicio irreparable”.

El rechazo del tribunal ocurre un día después de que la autoridad antimonopolio de China (SAMR) aprobara formalmente la asociación, dejando prácticamente despejado el camino para la entrada en vigencia del acuerdo, que refuerza el control estatal sobre el litio chileno bajo la Estrategia Nacional del Litio.