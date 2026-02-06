IPC sube 0,4% en enero y baja la inflación anual a 2,8%, su menor nivel en cinco años

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en enero de 2026 una variación mensual de 0,4%, un resultado que se ubicó justo en la línea de lo esperado por el mercado. Con este dato, la inflación acumula un 0,4% en lo que va del año y la variación a doce meses se sitúa en 2,8%, marcando su menor nivel desde febrero de 2021 y volviendo a situarse bajo el 3% por primera vez desde julio de 2021.

De las trece divisiones que conforman la canasta del IPC, diez aportaron incidencias positivas a la variación mensual del índice, mientras que tres registraron efectos a la baja. El INE señaló en un comunicado que “destacaron las alzas en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la de salud, y la disminución de la división de transporte”.

Entre los aumentos, la división de bebidas alcohólicas y tabaco anotó un alza de 3,1%, incidiendo en 0,109 puntos porcentuales (pp), con productos como los vinos (+7,2%) como uno de los principales contribuyentes. Le siguió la división de salud, cuyos precios subieron 1,2%, con una incidencia de 0,102 pp, impulsada por servicios dentales y medicamentos. El resto de las divisiones con variaciones positivas contribuyeron en conjunto con 0,381 puntos porcentuales al resultado del mes.

En contraste, la principal incidencia negativa provino de la división de transporte, que registró una baja de 1,3%, restando 0,164 pp al IPC. Esta caída estuvo asociada principalmente a combustibles para vehículos personales, como la gasolina (-3,3%), y al transporte aéreo de pasajeros.

Este registro de inflación anual del 2,8% pone fin a un ciclo inflacionario que tuvo su peak en agosto de 2022, cuando la tasa alcanzó un 14,1%.