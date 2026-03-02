2026 comenzó con Imacec negativo: cayó 0,1% en enero

El año 2026 comenzó con cifras negativas para la actividad económica. De acuerdo con la información preliminar entregada por el Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero cayó 0,1% en comparación con igual mes de 2025.

El organismo detalló que el mes registró un día hábil menos que enero del año anterior, lo que también incidió en el resultado. En términos desestacionalizados, la actividad aumentó 0,2% respecto del mes previo y 0,5% en doce meses.

“El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios. Estos últimos, en tanto, impulsaron el resultado del Imacec en términos desestacionalizados”, señaló la entidad.

El Imacec no minero no presentó variación anual. Sin embargo, en cifras ajustadas por estacionalidad creció 0,1% frente a diciembre y 0,7% en doce meses.

Producción de bienes arrastra el indicador

La producción de bienes disminuyó 1,5% anual, afectada por todos sus componentes. En la industria se registró una menor elaboración de productos químicos y alimentos, mientras que en el resto de bienes la caída estuvo vinculada a la actividad agropecuario-silvícola. La minería también retrocedió, en línea con una menor extracción de cobre.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes bajó 0,7% respecto del mes anterior.

Comercio y servicios amortiguan la caída

El comercio creció 0,4% anual, impulsado por el desempeño del comercio minorista y automotor. Se registraron mayores ventas en almacenes de comestibles, tiendas especializadas de vestuario y plataformas de venta online, además de un aumento en la comercialización de vehículos. El comercio mayorista, en cambio, mostró menores ventas, particularmente en alimentos y exportadoras de frutas.

En cifras desestacionalizadas, el comercio cayó 0,1% respecto del mes previo.

Por su parte, los servicios aumentaron 1,4% anual, principalmente por el desempeño de los servicios personales, en especial el área de salud. En términos ajustados por estacionalidad, el sector creció 0,8% mensual.

El Banco Central recordó que la estimación del PIB para 2025 y las revisiones correspondientes a 2023 y 2024 serán publicadas el miércoles 18 de marzo, junto con la actualización de las series del Imacec conforme a las nuevas cifras de Cuentas Nacionales.