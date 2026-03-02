Desde el Puerto de San Antonio a la CEN: Ramón Castañeda es su nuevo director ejecutivo

El Coordinador Eléctrico Nacional informó que Ramón Castañeda será su nuevo director ejecutivo a partir del 1 de abril, luego de la renuncia de Ernesto Huber, cuya salida se concretará el 31 de marzo. Castañeda presentó el 27 de febrero su renuncia a la gerencia general de la Empresa Portuaria San Antonio, cargo que dejará el 30 de marzo.

La empresa portuaria comunicó que su reemplazo será Fernando Gajardo, actual gerente de explotación e infraestructura. Con ello, Castañeda iniciará funciones en el organismo encargado de coordinar la operación del sistema eléctrico nacional.

La salida de Huber había sido informada en diciembre de 2025, en un contexto marcado por cuestionamientos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tras el apagón del 25 de febrero. La SEC impuso multas cercanas a $21 millones a cada uno de los consejeros por “incumplir con su deber de vigilancia de las acciones del CEN”, sanciones que deberán ser pagadas con recursos personales. Desde el Consejo rechazaron las acusaciones y anunciaron que solicitarán su revisión.

El presidente del Consejo Directivo, Juan Carlos Olmedo, dio la bienvenida al nuevo director ejecutivo y afirmó que su “experiencia será un aporte relevante para seguir cumpliendo nuestro propósito: coordinar la operación del sistema eléctrico con criterios técnicos, con independencia y transparencia, resguardando la seguridad y continuidad del suministro para el país”.

Entre las tareas que enfrentará la nueva administración se mencionan el fortalecimiento de la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico, la mejora de estándares de gestión y coordinación, y la consolidación institucional del Coordinador.

Ingeniero Civil Industrial, Castañeda cuenta con un magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha desarrollado su trayectoria en el sector energético, con pasos por Endesa y Chilectra, además de distintos cargos en el Grupo Enel en Chile y Brasil.