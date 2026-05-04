Tercera contracción seguida del Imacec: economía chilena registra caída de 0,1% en marzo

La economía chilena volvió a mostrar señales de debilidad durante marzo y completó su tercera caída anual consecutiva, según informó este martes el Banco Central en su último Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec).

De acuerdo con el organismo emisor, el Imacec registró una caída de 0,1% en comparación con igual mes de 2025, resultado marcado principalmente por el deterioro de la producción de bienes y, en particular, por la menor actividad minera.

Pese al retroceso anual, las cifras ajustadas por estacionalidad mostraron una leve recuperación mensual. El Banco Central detalló que la serie desestacionalizada “aumentó 0,3%, tanto respecto del mes precedente, como en doce meses”.

El informe además consignó que marzo registró un día hábil más que el mismo mes del año pasado.

Minería arrastra la actividad

El principal factor detrás de la contracción económica fue el fuerte deterioro de la producción de bienes, que cayó 5,2% en términos anuales.

Según explicó el Banco Central, “la producción de bienes cayó 5,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes”.

La minería fue uno de los sectores más golpeados, especialmente debido a una menor extracción de cobre, mientras que el resto de bienes también mostró caídas vinculadas al sector agropecuario-silvícola y la pesca extractiva.

La industria manufacturera también retrocedió, afectada principalmente por una menor elaboración de productos pesqueros.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes mostró una disminución de 0,6% respecto del mes anterior, explicada nuevamente por minería e industria.

Comercio y servicios compensan parcialmente la caída

El deterioro de la producción de bienes fue parcialmente compensado por el buen desempeño del comercio y los servicios.

La actividad comercial creció 5,1% en doce meses y se transformó en uno de los principales motores del mes.

El Banco Central destacó que “todos sus componentes presentaron resultados positivos”, especialmente el comercio mayorista, impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos.

En el comercio minorista destacaron las ventas en almacenes de comestibles, tiendas especializadas de vestuario y plataformas online, mientras que el comercio automotor mostró un incremento tanto en ventas de vehículos como en servicios de mantención.

Las cifras desestacionalizadas del comercio crecieron 1,9% respecto de febrero.

Por su parte, los servicios aumentaron 2,1% anual, principalmente por el desempeño de los servicios personales, especialmente en salud.

El organismo agregó que también contribuyeron al crecimiento “los servicios empresariales y el transporte”.

En términos ajustados por estacionalidad, los servicios crecieron 0,4% respecto del mes previo.

Imacec no minero mantiene crecimiento

Pese a la caída general de la actividad, el Imacec no minero continuó mostrando cifras positivas.

El indicador presentó un crecimiento de 0,9% anual y un avance de 0,5% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados.

Asimismo, en doce meses el Imacec no minero creció 1,3%.

El próximo hito económico será el 18 de mayo, fecha en que el Banco Central dará a conocer los resultados preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al primer trimestre de 2026.