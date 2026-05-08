El Atlas del IPCC: la herramienta global discutida en Chile

Durante cuatro días, los científicos más influyentes en el campo climático se reunieron en la Universidad de Chile para iniciar la discusión sobre lo que será uno de los principales instrumentos globales de análisis y revisión frente al calentamiento global: el Atlas conjunto del IPCC.

El Atlas –desarrollado por los Grupos de Trabajo I y II del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)– no será solo una recopilación de datos: será una plataforma dinámica e interactiva que permita a gobiernos, científicos y ciudadanos explorar, visualizar y entender los escenarios climáticos futuros.

A través de mapas, gráficos y proyecciones, el Atlas mostrará cómo los efectos del cambio climático afectarán distintas regiones del planeta, incluyendo Chile, uno de los países más expuestos a estos desafíos. Su creación, que comenzó en este encuentro en nuestro país, tiene como objetivo reunir la vasta información científica para impulsar soluciones efectivas y adaptadas a la realidad de cada región.

¿Qué desafíos aborda este encuentro en materia de mitigación y adaptación? A juicio de Rosanne Martyr, científica sénior del instituto de investigación Climate Analytics y autora coordinadora del Atlas del Grupo de Trabajo II, uno de los desafíos de esta herramienta es mostrar conjuntos y fuentes de datos diversos de una manera que mantenga la solidez y, al mismo tiempo, comunique de forma impactante.

Para Bart van den Hurk, otro de los científicos presentes, uno de los desafíos de este trabajo dice relación con que la ciencia del cambio climático es increíblemente extensa. “Cada año se publica un 20 por ciento más de artículos sobre el cambio climático. Por lo tanto, uno de los retos es definir cómo podemos recopilar toda esa información. El segundo reto es que, si realmente queremos ayudar a la sociedad a tomar decisiones y trabajar en temas climáticos, a menudo necesitamos pasar de los estudios académicos a los contextos locales”, sostuvo.

Chile, al ser uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático, juega un papel crucial en este esfuerzo global. Durante la reunión en la Universidad de Chile, los expertos destacaron la importancia de combinar el conocimiento científico tradicional con las perspectivas de los pueblos originarios, que han gestionado los recursos naturales durante siglos, adaptándose a cambios climáticos de largo plazo de manera más sostenible que las soluciones modernas.

Desafíos para América Latina

De forma paralela a esta reunión, en Santiago se llevó a cabo otro evento clave para el futuro del cambio climático en América Latina. En el mismo marco de las sesiones de trabajo del Grupo I del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile (C4) organizó el seminario estratégico “Cambio Climático: Desafíos para América Latina y el Caribe”.

Este evento reunió a las principales autoridades científicas globales para discutir los impactos y desafíos del cambio climático en la región, así como las soluciones necesarias para mitigar y adaptarse a sus efectos, en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos se vuelven cada vez más frecuentes.

Camila Fernández, directora del centro COPAS Coastal de la Universidad de Concepción y miembro del C4, destacó el rol de la academia y la descentralización del conocimiento.

La suma de estas jornadas consolidaron a Chile como un centro de discusión y liderazgo global en el combate al cambio climático.