Índice de Confianza de Clientes: Coopeuch es reconocida como la mejor empresa en Chile

Coopeuch fue reconocida como la empresa que genera el mayor nivel de confianza en Chile —y la mejor evaluada del sector financiero— en el Índice de Confianza de Clientes (ICC), medición que es elaborado por el Centro de Experiencias y Servicios (CES) de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Según informaron en un comunicado, el estudio considera la evaluación de 150 empresas, públicas y privadas, a partir de mediciones sostenidas a nivel nacional durante el período 2023–2025, consolidando una visión de largo plazo sobre la confianza que las organizaciones generan en sus clientes.

El ICC, que mide las dimensiones de confianza, cumplimiento, transparencia y preocupación por los clientes, posiciona a Coopeuch como líder en confianza dentro de las empresas evaluadas en la categoría contractual, destacando su capacidad de construir vínculos sostenidos con sus socios y clientes a lo largo del tiempo.

“El reconocimiento es especialmente relevante porque refleja lo más esencial para nosotros: la confianza de nuestros socios y clientes. En el día a día, cada interacción —cuando un socio ahorra, solicita un crédito o utiliza nuestros servicios— implica una decisión basada en confianza, y debemos estar a la altura de aquello”, señaló Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch.

El ejecutivo destacó que este logro es resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, basado en atributos fundamentales para la cooperativa. “La confianza es, definitivamente, el activo más valioso de una organización. Se construye sobre pilares que para nosotros son irrenunciables: la credibilidad, cumpliendo lo que prometemos; el cumplimiento como estándar básico; la transparencia, actuando sin ambigüedades; y una preocupación genuina por el bienestar de las personas, especialmente en momentos complejos”, afirmó.

Por último, Rodrigo Silva destacó que “este logro es fruto del compromiso de todos quienes formamos parte de Coopeuch. Es también un reconocimiento a nuestros socios, por la confianza que depositan en nosotros día a día”.

Con este reconocimiento, Coopeuch reafirma su propósito de mejorar la calidad de vida de sus socios, fortaleciendo una propuesta basada en relaciones de largo plazo y en una gestión centrada en las personas.