Codelco sanciona a ejecutivos tras auditoría por sobreestimación de producción en 2025

Codelco cerró una extensa jornada de directorio —casi seis horas— con un fuerte ajuste en su interna tras detectar desviaciones en los registros de producción de 2025. La estatal decidió desvincular al gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, aplicar sanciones disciplinarias a otros cinco ejecutivos y, además, presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

El caso estalla luego de una auditoría interna que revisó el polémico cierre productivo de diciembre de 2025, cuando la cuprífera informó un salto inusualmente alto en su producción. En la revisión se detectó la incorporación de cerca de 20 mil toneladas de Chuquicamata que no cumplían condiciones para ser contabilizadas como producción comercializable, a lo que se suman otras 6 mil toneladas asociadas a Ministro Hales. En total, las observaciones escalarían hasta unas 27 mil toneladas.

La decisión fue adoptada tras el trabajo del Comité de Auditoría, Compensación y Ética (CACE), encabezado por Tamara Agnic e integrado por Eduardo Bitran, Alfredo Moreno y Ricardo Álvarez, que venía revisando el informe desde inicios de semana. El caso también salpica el diseño de controles internos y deja bajo la lupa responsabilidades del exvicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, quien salió de la estatal en febrero.

Según el relato interno, el origen de la investigación fue una denuncia anónima que cuestionó el fuerte aumento de producción de diciembre de 2025 —172.300 toneladas— muy por sobre el promedio del año y seguido de una caída abrupta en enero de 2026. La alerta derivó en una auditoría formal impulsada por el directorio.

En paralelo, el presidente ejecutivo Rubén Alvarado llevó al directorio las propuestas de sanción, en una sesión donde también se discutieron eventuales responsabilidades administrativas. Pese a la magnitud del ajuste, la propia empresa recalcó que no se han identificado efectos que obliguen a modificar los estados financieros auditados de 2025.

El trasfondo del debate sigue abierto: si lo ocurrido responde a una sobreestimación indebida de producción o a criterios contables discutidos sobre la clasificación de materiales en proceso. Con Máximo Pacheco cerrando su ciclo al frente de la mesa en los próximos días, el episodio abre un nuevo flanco en la gestión reciente de la cuprera estatal.