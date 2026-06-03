Codelco designa a Jorge Gómez como nuevo presidente ejecutivo: estuvo 14 años en Collahuasi

Codelco anunció la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la corporación, luego de que Rubén Alvarado presentara su renuncia al cargo que ocupaba desde septiembre de 2023. La decisión fue adoptada por el directorio encabezado por Bernardo Fontaine en una sesión extraordinaria y se hará efectiva a partir del próximo 13 de julio.

Alvarado continuará desempeñando sus funciones hasta la fecha del traspaso, permitiendo una transición que coincidirá con una nueva etapa para la principal empresa minera del país.

Al comunicar la decisión, el presidente del directorio de Codelco destacó la trayectoria del ejecutivo y las capacidades que, a juicio de la mesa directiva, serán relevantes para enfrentar los desafíos de la estatal.

“Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco”, señaló Fontaine.

Asimismo, detalló que entre las prioridades de la nueva administración estarán “la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.

La llegada de Gómez a la estatal se produce tras una extensa trayectoria en la gran minería. Durante los últimos 14 años lideró Minera Doña Inés de Collahuasi, compañía donde encabezó un proceso de transformación que permitió posicionar a la operación entre las más eficientes y seguras de la industria minera internacional.

Ingeniero civil en minas de la Universidad de Atacama, Gómez acumula más de tres décadas de experiencia en el sector. Su carrera incluye responsabilidades de alta dirección tanto en la minería privada como en la propia Codelco.

Entre sus cargos anteriores figura la vicepresidencia de Operaciones Centro-Sur de la estatal, donde tuvo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador. También ejerció como vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals y fue gerente general de Minera Los Pelambres, además de desempeñar distintos cargos ejecutivos en Compañía Minera Mantos de Oro.

Su experiencia también se ha extendido al ámbito gremial. Entre 2018 y 2022 presidió el Consejo Minero y además integró el directorio de Sonami en dos períodos.

El nombramiento fue valorado por el Gobierno. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que la llegada de Gómez marca “el inicio de una etapa de orden y máxima exigencia para la minera estatal”.

“Hablamos de un profesional con una trayectoria de excelencia indiscutible en la gran minería privada que sabe perfectamente cómo levantar la producción, controlar los costos y hacer eficientes las operaciones”, afirmó la autoridad.

Durante 2025, Gómez recibió además el reconocimiento como Ejecutivo del Año, premio otorgado por EY Chile y El Mercurio, distinción que destacó su liderazgo y trayectoria dentro de la industria minera nacional.